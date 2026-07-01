НОВАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ
НОВАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ - украинский живописец, рисовальщик.
Учился в Одесском художественном училище (1888-1892 годы) у Ф. Клименко, в АХ в Кракове (1892-1900 годы) у В. Лущкевича и Я. Станиславского. С 1913 года жил во Львове.
В живописи сочетал народные традиции с новаторскими направлениями современного европейского искусства (импрессионизм, фовизм, экспрессионизм). Писал сюжетные картины, портреты, пейзажи, натюрморты: «Моя муза» (1900 год), «Дети» (1905 год), «Весна в селе Могила» (1911 год), панно «Народное искусство» и «Наука» (оба 1915-1916 годы), «Юрский собор» (1925 год), «Пейзаж с деревьями» (1927 год; все - в Национальном музее им. А. Шептицкого, Львов).
Его картины отмечены звучностью колорита, мощной пластической формой, эмоциональностью. Народные образы приобретают у А.Х. Новаковского обобщённо-филосовское толкование («Утраченные надежды», 1903-1908 годы, «Коляда», 1907-1910 годы, обе - Художественно-мемориальный музей А. Новаковского, Львов).
Портреты А.Х. Новаковского созданы в стилистике модерна с использованием плоскостно-декоративной манеры построения пространства и с почти «скульптурной» лепкой лиц и рук портретируемых: «Мальчик с фиалками» (1909 год, Художественно-мемориальный музей А. Новаковского), «Автопортрет с женой» (1911 год, Национально художественый музей Украины, Киев), политическая деятеля А. Барвинского (1931 год, Художественно-мемориальный музей А. Новаковского).
В картине «Довбуш - владыка гор» (1931 год, там же) фигура народного героя, руководителя карпатских опришков, «лепится» тягучими, энергичными живописными формами, в гармонии с окружающим пейзажем.
С 1970-х годов дом А.Х. Новаковского превращён в художественно-мемориальный музей. Преподавал в своей художественной школе (1923-1933 годы) и на факультете искусства Львовского украинского унститута (1924-1925 годы); среди учеников - Л. Перфецкий, В. Иванюк, Р. Сельский, С. Зарицкая, С. Луцык, Г. Смольский, С. Гебус-Баранецкая, М. Мороз.