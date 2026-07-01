НОВАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ

НОВАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ - украинский жи­во­пи­сец, ри­со­валь­щик.

Учил­ся в Одес­ском ху­дожественном училище (1888-1892 годы) у Ф. Кли­мен­ко, в АХ в Кра­ко­ве (1892-1900 годы) у В. Лущ­ке­ви­ча и Я. Ста­ни­слав­ско­го. С 1913 года жил во Льво­ве.

В жи­во­пи­си со­че­тал народные тра­ди­ции с но­ва­тор­ски­ми на­прав­ле­ния­ми современного ев­ропейского искусства ( им­прес­сио­низм , фо­визм, экс­прес­сио­низм). Пи­сал сю­жет­ные кар­ти­ны, порт­ре­ты, пей­за­жи, на­тюр­мор­ты: «Моя му­за» (1900 год), «Де­ти» (1905 год), «Вес­на в се­ле Мо­ги­ла» (1911 год), пан­но «На­род­ное ис­кус­ст­во» и «Нау­ка» (оба 1915-1916 годы), «Юр­ский со­бор» (1925 год), «Пей­заж с де­ревь­я­ми» (1927 год; все - в Национальном музее им. А. Шептицкого, Львов).

Его кар­ти­ны от­ме­че­ны звуч­но­стью ко­ло­ри­та, мощ­ной пла­стической фор­мой, эмо­цио­наль­но­стью. Народные об­ра­зы при­об­ре­та­ют у А.Х. Новаковского обоб­щён­но-фи­лосовское тол­ко­ва­ние («Ут­ра­чен­ные на­де­ж­ды», 1903-1908 годы, «Ко­ля­да», 1907-1910 годы, обе - Ху­дожественно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей А. Но­ва­ков­ско­го, Львов).

Порт­ре­ты А.Х. Новаковского соз­да­ны в сти­ли­сти­ке мо­дер­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем пло­ско­ст­но-де­ко­ра­тив­ной ма­не­ры по­строе­ния про­стран­ст­ва и с поч­ти «скульп­тур­ной» леп­кой лиц и рук порт­ре­ти­руе­мых: «Маль­чик с фи­алка­ми» (1909 год, Ху­дожественно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей А. Но­ва­ков­ско­го), «Ав­то­порт­рет с же­ной» (1911 год, Национально художественый му­зей Ук­раи­ны, Ки­ев), по­ли­тическая дея­те­ля А. Бар­вин­ско­го (1931 год, Ху­дожественно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей А. Но­ва­ков­ско­го).

В кар­ти­не «Дов­буш - вла­ды­ка гор» (1931 год, там же) фигу­ра народного ге­роя, ру­ко­во­ди­те­ля кар­пат­ских оп­риш­ков, «ле­пит­ся» тя­гу­чи­ми, энер­гич­ны­ми жи­во­пис­ны­ми фор­ма­ми, в гар­мо­нии с ок­ру­жаю­щим пей­за­жем .

С 1970-х годов дом А.Х. Новаковского пре­вра­щён в ху­дожественно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей. Пре­по­да­вал в сво­ей ху­дожественной шко­ле (1923-1933 годы) и на факультете искусства Львов­ско­го украинского унститута (1924-1925 годы); сре­ди уче­ни­ков - Л. Пер­фец­кий, В. Ива­нюк, Р. Сель­ский, С. За­риц­кая, С. Лу­цык, Г. Смоль­ский, С. Ге­бус-Ба­ра­нец­кая, М. Мо­роз.