НОВАКОВИЧ СТОЯН
НОВАКОВИЧ СТОЯН - сербский государственный и политический деятель, дипломат, историк, филолог, академик (1887 год), секретарь (1892-1896 годы), представитель (с 1906 года) Сербской королевской академии, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1876 год).
Из семьи столяра. При рождении получил имя Коста, позднее по патриотическим соображениям сменил его на сербское имя Стоян. В 1853-1857 годы учился в школе Шабаца, затем переехал в Белград, где окончил гимназию и лицей (1863 год).
С 1865 года член Сербского научного общества, в 1878-1880 годы секретарь отделения филосовских и филологических наук.
В 1865-1868 годы основатель и редактор литературного журнала «Вила» («Фея»). В 1865-1873 годы преподавал в гимназии и Великой школе Белграда (с 1905 года Белградский университет). В 1869-1874 годы директор Национальной библиотеки в Белграде, работал над созданием библиотечной системы в Сербии.
В 1881 году один из основателей, в последующем видный деятель партии напредняков (прогрессистов). В 1873-1875, 1880-1883 годы министр просвещения Сербии. Способствовал становлению системы среднего специального и гимназического образования в Сербии, автор закона (1882 год) об обязательном начальном образовании. В 1884-1885 годы министр внутренних дел.
С 1885 года на дипломатической работе: посланник Сербии в Константинополе (1885-1892, 1897-1900 годы), Париже (1900 год), Санкт-Петербурге (1900-1904 годы). В 1893 году министр иностранных дел. Внёс важный вклад в расширение сети сербских консульств на территории Османской империи, проводил политику укрепления сербского культурного влияния в Македонии, добился от Константинопольского патриархата права назначения серб. епископов в Призрене и Скопье. В 1895-1896 годы премьер-министр и министр иностранных дел Сербии. Проводил жёсткий курс в торговых отношениях с Австро-Венгрией.
В 1905 году вышел на пенсию, занялся восстановлением партии напредняков и написанием исторических трудов.
Во время Боснийского кризиса 1908-1909 годов вновь назначен премьер-министром, пытался добиться от Османской империи протеста против аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. В 1913 году член сербской делегации на Лондонской конференции, завершившей 1-ю балканскую войну (см. Балканские войны 1912-1913 годов).
С. Новакович - яркий представитель критического направления в сербской историографии. На взгляды С. Новакова существенное влияние оказали П.Й. Шафарик, Дж. Даничич, Н.Д. Фюстель де Куланж. Сторонник историко-юридической школы, активно применял в исследованиях сравнительно-исторический метод.
Большое научное значение имели публикации С. Новаковым исторических документов: «Законника Стефана Душана» («Законик Стефана Душана цара српског», 1870 и 1898 годы) и «Законодательных памятников сербских государств в средние века» («Законски споменици српских држава средњег века», 1912 год).
Автор работ по истории Сербии в эпоху Неманичей («Срби и Турци XIV и XV века», 1893 год), в период Первого сербского восстания 1804-1813 годов («Устанак на дахиjе 1804», 1904 год; «Васкрс државе српске», 1904 год), политологических исследований («Двадесет година уставне политике у Србиjи 1883-1903», 1912 год).
Во время дипломатической службы в Санкт-Петербурге активно работал в российских архивах, выявил в них ряд новых источников по сербской истории Нового времени. Внёс вклад в развитие сербской филологии, языкознания, истории литературы («Историjа српске књижевности», 1867 год; «Српска граматика», 1884 год), также написал ряд работ по библиографии и истории книжного дела («Српска библиографиjа за новиjу књижевност 1741-1867», 1869 год).
Владел основными славянскими и западно-европейскими языками, знал латынь, преподавал сербский язык престолонаследнику Милану Обреновичу, переводил на сербский язык произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.В. Кольцова и др.
Имя С. Новаковича носит Общество историков Сербии; с 1997 года Обществом библиотекарей Сербии присуждается премия его имени.