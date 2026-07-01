НОВАКОВИЧ СТОЯН

НОВАКОВИЧ СТОЯН - сербский государственный и по­ли­тический дея­тель, ди­пло­мат, ис­торик, фи­ло­лог, академик (1887 год), сек­ре­тарь (1892-1896 годы), представитель (с 1906 года) Сербской ко­ро­лев­ской ака­де­мии, иностранный член-корреспондент Пе­тербургской АН (1876 год).

Из се­мьи сто­ля­ра. При ро­ж­де­нии по­лу­чил имя Кос­та, позд­нее по пат­рио­тическим со­об­ра­же­ни­ям сме­нил его на сербское имя Сто­ян. В 1853-1857 годы учил­ся в шко­ле Ша­ба­ца, за­тем пе­ре­ехал в Бел­град , где окон­чил гим­на­зию и ли­цей (1863 год).

С 1865 года член Сербского научного общества, в 1878-1880 годы сек­ре­тарь от­де­ле­ния фи­лосовских и фи­ло­ло­гических на­ук.

В 1865-1868 годы ос­но­ва­тель и ре­дак­тор литературного журнала «Ви­ла» («Фея»). В 1865-1873 годы пре­по­да­вал в гим­на­зии и Великой шко­ле Бел­гра­да (с 1905 года Бел­град­ский университет). В 1869-1874 годы ди­рек­тор Национальной библиотеки в Бел­гра­де, ра­бо­тал над соз­да­ни­ем биб­лио­теч­ной сис­те­мы в Сер­бии.

В 1881 году один из ос­но­ва­те­лей, в по­сле­дую­щем вид­ный дея­тель пар­тии на­пред­ня­ков (про­грес­си­стов). В 1873-1875, 1880-1883 годы министр про­све­ще­ния Сер­бии. Спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию сис­те­мы сред­не­го специального и гим­на­зического об­ра­зо­ва­ния в Сер­бии, ав­тор за­ко­на (1882 год) об обя­зательном на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии. В 1884-1885 годы министр внутренних дел.

С 1885 года на ди­пло­ма­тической ра­бо­те: по­слан­ник Сер­бии в Кон­стан­ти­но­по­ле (1885-1892, 1897-1900 годы), Па­ри­же (1900 год), Санкт-Пе­тер­бур­ге (1900-1904 годы). В 1893 году министр иностранных дел. Внёс важ­ный вклад в рас­ши­ре­ние се­ти сербских кон­сульств на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии, про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния сербского куль­тур­но­го влия­ния в Ма­ке­до­нии, до­бил­ся от Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та пра­ва на­зна­че­ния серб. епи­ско­пов в При­зре­не и Ско­пье. В 1895-1896 годы пре­мьер-министр и министр иностранных дел Сер­бии. Про­во­дил жё­ст­кий курс в тор­го­вых от­но­ше­ни­ях с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей.

В 1905 году вы­шел на пен­сию, за­нял­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем пар­тии на­пред­ня­ков и на­пи­са­ни­ем ис­то­рических тру­дов.

Во вре­мя Бос­ний­ско­го кри­зи­са 1908-1909 годов вновь на­зна­чен пре­мьер-ми­ни­ст­ром, пы­тал­ся до­бить­ся от Ос­ман­ской им­пе­рии про­тес­та про­тив ан­нек­сии Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. В 1913 году член сербской де­ле­га­ции на Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции, за­вер­шив­шей 1-ю бал­кан­скую вой­ну (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов).

С. Новакович - яр­кий пред­ста­ви­тель кри­тического на­прав­ле­ния в сербской ис­то­рио­гра­фии. На взгля­ды С. Новакова су­ще­ст­вен­ное влия­ние ока­за­ли П.Й. Ша­фа­рик, Дж. Да­ни­чич, Н.Д. Фюс­тель де Ку­ланж. Сто­рон­ник ис­то­ри­ко-юри­дической шко­лы, ак­тив­но при­ме­нял в ис­сле­до­ва­ни­ях срав­нительно-ис­то­рический ме­тод.

Боль­шое на­учное зна­че­ние име­ли пуб­ли­ка­ции С. Новаковым ис­то­рических до­ку­мен­тов: «За­кон­ни­ка Сте­фа­на Ду­ша­на» («За­ко­ник Сте­фа­на Ду­ша­на ца­ра српског», 1870 и 1898 годы) и «За­ко­но­да­тель­ных па­мят­ни­ков серб­ских го­су­дарств в сред­ние ве­ка» («За­кон­ски спо­ме­ни­ци српских држа­ва средњег ве­ка», 1912 год).

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Сер­бии в эпо­ху Не­ма­ничей («Срби и Тур­ци XIV и XV ве­ка», 1893 год), в пе­ри­од Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов («Ус­та­нак на дахиjе 1804», 1904 год; «Васкрс држа­ве српске», 1904 год), по­ли­то­ло­гических ис­сле­до­ва­ний («Два­де­сет го­ди­на ус­тав­не по­ли­ти­ке у Србиjи 1883-1903», 1912 год).

Во вре­мя ди­пло­ма­тической служ­бы в Санкт-Пе­тер­бур­ге ак­тив­но ра­бо­тал в российских ар­хи­вах, вы­явил в них ряд но­вых ис­точ­ни­ков по сербской ис­то­рии Но­во­го вре­ме­ни. Внёс вклад в раз­ви­тие сербской фи­ло­ло­гии, язы­ко­зна­ния, ис­то­рии литературы («Историjа српске књижев­но­сти», 1867 год; «Српска гра­ма­ти­ка», 1884 год), так­же на­пи­сал ряд ра­бот по биб­лио­гра­фии и ис­то­рии книж­но­го де­ла («Српска библиографиjа за новиjу књи­жев­ност 1741-1867», 1869 год).

Вла­дел ос­нов­ны­ми славянскими и западно-ев­ропейскими язы­ка­ми, знал ла­тынь, пре­по­да­вал сербский язык пре­сто­ло­на­след­ни­ку Ми­ла­ну Об­ре­но­ви­чу, пе­ре­во­дил на сербский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, Н.В. Го­го­ля , А.В. Коль­цо­ва и др.

Имя С. Новаковича но­сит Общество ис­то­ри­ков Сер­бии; с 1997 года Обществом биб­лио­те­ка­рей Сер­бии при­су­ж­да­ет­ся пре­мия его име­ни.