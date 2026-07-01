НОВАК ГРИГОРИЙ ИРМОВИЧ

НОВАК ГРИГОРИЙ ИРМОВИЧ - российский спорт­смен (тя­жё­лая ат­ле­ти­ка) и ар­тист цир­ка, заслуженный мас­тер спор­та СССР (1945 год), заслуженный ар­тист РСФСР (1969 год). Пер­вый чем­пи­он ми­ра в ис­то­рии советского спор­та (1946 год).

Окон­чив 7 клас­сов еврейской шко­лы в Кие­ве , по­мо­гал от­цу рыть кот­ло­ва­ны для строи­тель­ст­ва но­вых до­мов.

Ув­лёк­ся под­ня­ти­ем тя­же­стей и на­чал за­ни­мать­ся борь­бой в обществе «Ди­на­мо». В 1938 году за­пи­сал­ся в сек­цию тя­жё­лой ат­ле­ти­ки и че­рез год впер­вые вы­иг­рал чем­пио­нат Ук­раи­ны.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны на­чаль­ник фи­зической под­го­тов­ки в но­во­си­бир­ском До­ме Крас­ной Ар­мии, от­ве­чал за под­го­тов­ку лыж­ных час­тей.

С 1946 года вы­сту­пал за сбор­ную ко­ман­ду СССР в различных ве­совых ка­те­го­ри­ях. На чем­пио­на­те ми­ра в Па­ри­же (1946 год) на­брал в трое­бо­рье 425 кг (ре­корд ми­ра в тя­жё­лом ве­се) и за­вое­вал зо­ло­тую ме­даль. В 1947 году вы­иг­рал чем­пио­нат Ев­ро­пы. На Олим­пий­ских иг­рах в Хель­син­ки (1952 год) Г.И. Новак за­нял 2-е ме­сто в по­лу­тя­жё­лой ве­со­вой ка­те­го­рии. Мно­го­крат­ный чем­пи­он СССР (1940-1951 годы) в различных ве­со­вых ка­те­го­ри­ях.

Ус­та­но­вил 23 ми­ро­вых ре­кор­да и около 90 ре­кор­дов СССР.

За­вер­шил спор­тив­ную карь­е­ру в 1952 году из-за дис­ква­ли­фи­ка­ции спор­тив­ным ру­ко­во­дством стра­ны во вре­мя «борь­бы с кос­мо­по­ли­тиз­мом».

С 1953 года вы­сту­пал на аре­не цир­ка, с 1962 года вме­сте с сы­новь­я­ми Ар­ка­ди­ем и Ро­ма­ном. Сре­ди его наи­бо­лее из­вест­ных цир­ко­вых но­ме­ров: Г.И. Новак де­лал «мост» и на его жи­вот по­ме­ща­ли специальный щит, на ко­то­рый въез­жа­ла ма­ши­на с пас­са­жи­ра­ми.