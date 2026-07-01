НОВАК ГРИГОРИЙ ИРМОВИЧ
НОВАК ГРИГОРИЙ ИРМОВИЧ - российский спортсмен (тяжёлая атлетика) и артист цирка, заслуженный мастер спорта СССР (1945 год), заслуженный артист РСФСР (1969 год). Первый чемпион мира в истории советского спорта (1946 год).
Окончив 7 классов еврейской школы в Киеве, помогал отцу рыть котлованы для строительства новых домов.
Увлёкся поднятием тяжестей и начал заниматься борьбой в обществе «Динамо». В 1938 году записался в секцию тяжёлой атлетики и через год впервые выиграл чемпионат Украины.
Во время Великой Отечественной войны начальник физической подготовки в новосибирском Доме Красной Армии, отвечал за подготовку лыжных частей.
С 1946 года выступал за сборную команду СССР в различных весовых категориях. На чемпионате мира в Париже (1946 год) набрал в троеборье 425 кг (рекорд мира в тяжёлом весе) и завоевал золотую медаль. В 1947 году выиграл чемпионат Европы. На Олимпийских играх в Хельсинки (1952 год) Г.И. Новак занял 2-е место в полутяжёлой весовой категории. Многократный чемпион СССР (1940-1951 годы) в различных весовых категориях.
Установил 23 мировых рекорда и около 90 рекордов СССР.
Завершил спортивную карьеру в 1952 году из-за дисквалификации спортивным руководством страны во время «борьбы с космополитизмом».
С 1953 года выступал на арене цирка, с 1962 года вместе с сыновьями Аркадием и Романом. Среди его наиболее известных цирковых номеров: Г.И. Новак делал «мост» и на его живот помещали специальный щит, на который въезжала машина с пассажирами.