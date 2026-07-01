НОТО
НОТО - город в Италии, на юго-востоке острова Сицилия, провинция Сиракузы.
Население 23,3 тысячи человек (2013). Автомобильное сообщение со всеми крупными городами Сицилии. Ближайший международный аэропорт - в Катании (в 80 км от Н.).
Возник как поселение сикулов. Первые достоверные сведения относятся к 263 году до н. э., когда по договору с Римом Ното отошёл к сиракузскому тирану Гиерону II (смотри Гиерон). С 214 года до н. э. под властью Рима. С 493 года н. э. в Остготском королевстве, с 535 года в составе Византии. В 864-1091 годах принадлежал арабам. В 1091 году завоёван графом Сицилии Рожером I (1072-1101), с 1130 года в составе Сицилийского королевства. В 1282 году один из центров народного восстания (смотри Сицилийская вечерня 1282 года). С 1302 года под властью Арагонской династии, с 1504 года в составе Сицилий обеих королевства. 11 января 1693 года произошло сильнейшее землетрясение, полностью разрушившее город. Восстановлен на левом берегу реки Асинара, в 7 км юго-восточнее прежнего города. В результате экспедиции «Тысячи» под командованием Дж. Гарибальди 16 мая 1860 года в Ното вспыхнуло антиправительственное восстание. На плебисците (21.10.1860) жители Ното высказались за присоединение к Пьемонту; с 1861 года в составе Итальянского королевства. В ходе Сицилийской десантной операции 1943 года в июле взят англо-американскими войсками. На референдуме по вопросу о государственном устройстве (02.06.1946) большинство жителей Ното высказалось за сохранение монархии.
После землетрясения 1693 года город был воссоздан под руководством Дж. Ланци, герцога Камастры (пользовавшегося советами фламандского военного инженера К. де Груненберга) по единому регулярному плану. Градостроительная схема спроектирована архитектором Р. Гальярди в соответствии с замыслом местного эрудита Дж. Б. Ландолины. В отличие от старого, хорошо укреплённого поселения, новый город лишён фортификационных сооружений и имеет жёсткую иерархическую структуру: он состоит из 2 частей - Нижнего города, где сосредоточены аристократические и церковные постройки, а сетка улиц, проложенных с востока на запад, строится вокруг 3 площадей (Пьяно-ди-Сан-Франческо, Ареа- Майорис-Экклесиа и Пьяцца-ди-Сан-Доменико), и Верхнего - с жилой застройкой, ориентированной по оси север-юг. Стилем застройки Ното, в основном создававшейся из местного золотисто-розоватого туфа, стало так называемое сицилианское барокко, для которого характерны избыток декоративности, театральные и полихромные эффекты, использование традиций народной архитектуры, а также (с середины XVIII века) отдельных приёмов классицизма. В числе важнейших зданий Нижнего города: собор Сан-Николо-ди-Мира (1776 год, по проекту Гальярди 1740-х годов, достраивал П. Лабизи, купол в стиле неоклассицизма, XIX век), церкви Сантиссимо-Крочифиссо (1-я четверть 1700-х годов) и Сан-Доменико (1703-1727), монастырь Санта-Кьяра (1735, все - Гальярди), церкви Сан-Карло-аль-Корсо (начало 1730-х годов, возможно, по проекту Гальярди), Палаццо Дучецио (1746, архитектор В. Синатра, ныне муниципалитет), Палаццо Вилладората (1733, архитектор П. Лабизи). Ното включён в список Всемирного наследия.
Основа городской экономики - туристический бизнес. В окрестностях - виноградарство и виноделие; выращивание миндаля.