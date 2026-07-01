НОТО

НОТО - город в Италии, на юго-востоке острова Сицилия, провинция Сиракузы.

Население 23,3 тысячи человек (2013). Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние со все­ми круп­ны­ми го­ро­да­ми Си­ци­лии. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Ка­та­нии (в 80 км от Н.).

Воз­ник как по­се­ле­ние си­ку­лов. Пер­вые дос­то­вер­ные све­де­ния от­но­сят­ся к 263 году до н. э., ко­гда по до­го­во­ру с Ри­мом Ното ото­шёл к си­ра­куз­ско­му ти­ра­ну Гие­ро­ну II (смотри Гие­рон). С 214 года до н. э. под вла­стью Ри­ма. С 493 года н. э. в Ост­гот­ском ко­ро­лев­ст­ве, с 535 года в со­ста­ве Ви­зан­тии. В 864-1091 годах при­над­ле­жал ара­бам. В 1091 году за­воё­ван гра­фом Си­ци­лии Ро­же­ром I (1072-1101), с 1130 года в со­ста­ве Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1282 году один из цен­тров народного вос­ста­ния (смотри Си­ци­лий­ская ве­чер­ня 1282 года ). С 1302 года под вла­стью Ара­гон­ской ди­на­стии, с 1504 года в со­ста­ве Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва. 11 января 1693 года про­изош­ло силь­ней­шее зем­ле­тря­се­ние, пол­но­стью раз­ру­шив­шее го­род. Вос­ста­нов­лен на ле­вом бе­ре­гу реки Аси­на­ра, в 7 км юго-вос­точ­нее преж­не­го го­ро­да. В ре­зуль­та­те экс­пе­ди­ции «Ты­ся­чи» под ко­мандованием Дж. Га­ри­баль­ди 16 мая 1860 года в Ното вспых­ну­ло ан­ти­пра­ви­тельственное вос­ста­ние. На пле­бис­ци­те (21.10.1860) жи­те­ли Ното вы­ска­за­лись за при­сое­ди­не­ние к Пье­мон­ту; с 1861 года в со­ста­ве Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. В хо­де Си­ци­лий­ской де­сант­ной опе­ра­ции 1943 года в ию­ле взят анг­ло-американскими вой­ска­ми. На ре­фе­рен­ду­ме по во­про­су о государственном уст­рой­ст­ве (02.06.1946) боль­шин­ст­во жи­те­лей Ното вы­ска­за­лось за со­хра­не­ние мо­нар­хии.

По­сле зем­ле­тря­се­ния 1693 года го­род был вос­соз­дан под руководством Дж. Лан­ци, гер­цо­га Ка­ма­ст­ры (поль­зо­вав­ше­го­ся со­ве­та­ми фламандского во­ен­но­го инженера К. де Гру­нен­бер­га ) по еди­но­му ре­гу­ляр­но­му пла­ну. Гра­до­стро­ительная схе­ма спро­ек­ти­ро­ва­на архитектором Р. Галь­яр­ди в со­от­вет­ст­вии с за­мыс­лом ме­ст­но­го эру­ди­та Дж. Б. Лан­до­ли­ны. В от­ли­чие от ста­ро­го, хо­ро­шо ук­ре­п­лён­но­го по­се­ле­ния, но­вый го­род ли­шён фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний и име­ет жё­ст­кую ие­рар­хическую струк­ту­ру: он со­сто­ит из 2 час­тей - Ниж­не­го го­ро­да, где со­сре­до­то­че­ны ари­сто­кра­тические и цер­ков­ные по­строй­ки, а сет­ка улиц, про­ло­жен­ных с вос­то­ка на за­пад, стро­ит­ся во­круг 3 пло­ща­дей (Пья­но-ди-Сан-Фран­че­ско, Ареа- Май­о­рис-Экк­ле­сиа и Пьяц­ца-ди-Сан-До­ме­ни­ко), и Верх­не­го - с жи­лой за­строй­кой, ори­ен­ти­ро­ван­ной по оси се­вер-юг. Сти­лем за­строй­ки Ното, в основном соз­да­вав­шей­ся из ме­ст­но­го зо­ло­ти­сто-ро­зо­ва­то­го ту­фа, ста­ло так называемое си­ци­ли­ан­ское ба­рок­ко, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны из­бы­ток де­ко­ра­тив­но­сти, те­ат­раль­ные и по­ли­хром­ные эф­фек­ты, ис­поль­зо­ва­ние тра­ди­ций народной ар­хи­тек­ту­ры, а так­же (с середины XVIII века) отдельных приё­мов клас­си­циз­ма. В чис­ле важ­ней­ших зда­ний Ниж­не­го го­ро­да: со­бор Сан-Ни­ко­ло-ди-Ми­ра (1776 год, по про­ек­ту Галь­яр­ди 1740-х годов, до­ст­раи­вал П. Ла­би­зи, ку­пол в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, XIX век), церк­ви Сан­тис­си­мо-Кро­чи­фис­со (1-я четверть 1700-х годов) и Сан-До­ме­ни­ко (1703-1727), монастырь Сан­та-Кья­ра (1735, все - Галь­яр­ди), церкви Сан-Кар­ло-аль-Кор­со (начало 1730-х годов, воз­мож­но, по про­ек­ту Галь­яр­ди), Па­лац­цо Ду­че­цио (1746, архитектор В. Си­нат­ра , ны­не му­ни­ци­па­ли­тет), Па­лац­цо Вил­ла­до­ра­та (1733, архитектор П. Ла­би­зи). Ното вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - ту­ри­стический биз­нес. В ок­ре­ст­но­стях - ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие; вы­ра­щи­ва­ние мин­да­ля.

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