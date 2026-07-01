НОТАРИАТ

НОТАРИАТ - система органов, в функции которых входит удостоверение сделок, оформление наследственных прав, засвидетельствование документов для придания им юридической достоверности и т. д.

Нотариат воз­ник в Древнем Риме , пред­ше­ствен­ни­ка­ми но­та­риу­сов бы­ли пис­цы . Су­ще­ст­во­ва­ла осо­бая ка­те­го­рия пис­цов (tabelliones), не со­сто­яв­ших на служ­бе ни у го­су­дар­ст­ва, ни у ча­ст­ных лиц, ко­то­рые за­ни­ма­лись со­став­ле­ни­ем для всех же­лаю­щих юри­дических ак­тов и су­деб­ных бу­маг - за воз­на­гра­ж­де­ние и под кон­тро­лем го­су­дар­ст­ва. На Руси письменное со­вер­ше­ние сде­лок ус­та­нав­ли­ва­ет­ся Су­деб­ни­ком 1497 года. Пер­вым официальным нор­ма­тив­ным ак­том, соз­дав­шим са­мо­сто­ятельный ин­сти­тут нотариата, ста­ло По­ло­же­ние о но­та­ри­аль­ной час­ти 1866 года.

В Российской Фе­де­ра­ции нотариат - сис­те­ма ор­га­нов, дей­ст­вую­щих в це­лях за­щи­ты прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов гра­ж­дан и юри­дических лиц пу­тём со­вер­ше­ния но­та­риу­са­ми пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий от име­ни Российской Фе­де­ра­ции. По­ря­док ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти нотариата ре­гу­ли­ру­ет­ся Ос­но­ва­ми за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ о нотариате (1993). Но­та­ри­аль­ные дей­ст­вия в РФ со­вер­ша­ют но­та­риу­сы , ра­бо­таю­щие в государственной но­та­ри­аль­ной кон­то­ре или за­ни­маю­щие­ся ча­ст­ной прак­ти­кой. Но­та­ри­ус, за­ни­маю­щий­ся ча­ст­ной прак­ти­кой, дол­жен быть чле­ном но­та­ри­аль­ной па­ла­ты. При со­вер­ше­нии но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий но­та­риу­сы об­ла­да­ют рав­ны­ми пра­ва­ми и не­сут оди­на­ко­вые обя­зан­но­сти не­за­ви­си­мо от то­го, ра­бо­та­ют ли они в государственной но­та­ри­аль­ной кон­то­ре или за­ни­ма­ют­ся ча­ст­ной прак­ти­кой. Оформ­лен­ные но­та­риу­са­ми до­ку­мен­ты име­ют оди­на­ко­вую юри­дическую си­лу. На долж­ность но­та­риу­са на­зна­ча­ет­ся гра­ж­да­нин РФ, имею­щий выс­шее юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, про­шед­ший ста­жи­ров­ку сро­ком не ме­нее од­но­го го­да в государственной но­та­ри­аль­ной кон­то­ре или у но­тариу­са, за­ни­маю­ще­го­ся ча­ст­ной прак­ти­кой, сдав­ший ква­ли­фи­кационный эк­за­мен, имею­щий ли­цен­зию на пра­во но­та­ри­аль­ной дея­тель­но­сти.

Но­та­ри­ус име­ет пра­во со­вер­шать пре­ду­смот­рен­ные за­ко­ном но­та­ри­аль­ные дей­ст­вия в ин­те­ре­сах об­ра­тив­ших­ся к не­му фи­зических и юри­дических лиц; со­став­лять про­ек­ты сде­лок, за­яв­ле­ний и других до­ку­мен­тов, из­го­тов­лять ко­пии до­ку­мен­тов и вы­пис­ки из них, а так­же да­вать разъ­яс­не­ния по во­про­сам со­вер­ше­ния но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий; ис­тре­бо­вать от фи­зических и юри­дических лиц све­де­ния и до­ку­мен­ты, не­об­хо­ди­мые для со­вер­ше­ния но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий; пред­став­лять за­яв­ле­ние о государственной ре­ги­ст­ра­ции прав на не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во и сде­лок с ним и иные не­об­хо­ди­мые для про­ве­де­ния та­кой государственной ре­ги­ст­ра­ции до­ку­мен­ты в ор­ган, осу­ще­ст­в­ляю­щий государственную ре­ги­ст­ра­цию прав на не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во и сде­лок с ним, в слу­чае но­та­ри­аль­но­го удо­сто­ве­ре­ния им со­от­вет­ст­вую­щей сдел­ки или со­вер­ше­ния им ино­го со­от­вет­ст­вую­ще­го но­та­ри­аль­но­го дей­ст­вия, а так­же по­лу­чать сви­де­тель­ст­ва о государственной ре­ги­ст­ра­ции прав и/или иные до­ку­мен­ты для пе­ре­да­чи их ли­цам, в ин­те­ре­сах ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­лась та­кая государственная ре­ги­ст­ра­ция. За­ко­но­да­тель­ст­вом субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции но­та­риу­су мо­гут быть пре­дос­тав­ле­ны и иные пра­ва.

Но­та­ри­ус обя­зан ока­зы­вать фи­зическим и юри­дическим ли­цам со­дей­ст­вие в осу­ще­ст­в­ле­нии их прав и за­щи­те за­кон­ных ин­те­ре­сов, разъ­яс­нять им пра­ва и обя­зан­но­сти, пре­ду­пре­ж­дать о по­след­ст­ви­ях со­вер­шае­мых но­та­ри­аль­ных дей­ст­вий, с тем что­бы юри­дическая не­ос­ве­дом­лён­ность не мог­ла быть ис­поль­зо­ва­на им во вред. Но­та­ри­ус вы­пол­ня­ет свои обя­зан­но­сти в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном и при­ся­гой. Он обя­зан хра­нить в тай­не све­де­ния, ко­то­рые ста­ли ему из­вест­ны в свя­зи с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем его профессиональной дея­тель­но­сти.

Но­та­ри­аль­ная дея­тель­ность не яв­ля­ет­ся пред­при­ни­ма­тель­ст­вом и не пре­сле­ду­ет це­ли из­вле­че­ния при­бы­ли, но­сит пуб­лич­но-пра­во­вой ха­рак­тер. Дея­тель­ность но­та­риу­сов га­ран­ти­ру­ет до­ка­за­тель­ст­вен­ную си­лу и пуб­лич­ное при­зна­ние но­та­ри­аль­но оформ­лен­ных до­ку­мен­тов.

Но­та­ри­ус, за­ни­маю­щий­ся ча­ст­ной прак­ти­кой, не­сёт пол­ную иму­щественную от­вет­ст­вен­ность за вред, при­чи­нён­ный иму­ще­ст­ву гра­ж­да­ни­на или юри­дического ли­ца в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния но­та­ри­аль­но­го дей­ст­вия, про­ти­во­ре­ча­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ, или не­пра­во­мер­но­го от­ка­за в со­вер­ше­нии но­та­ри­аль­но­го дей­ст­вия, а так­же раз­гла­ше­ния све­де­ний о со­вер­шён­ных но­та­ри­аль­ных дей­ст­ви­ях. В слу­чае со­вер­ше­ния но­та­риу­сом, за­ни­маю­щим­ся ча­ст­ной прак­ти­кой, дей­ст­вий, про­ти­во­ре­ча­щих за­ко­но­да­тель­ст­ву, его дея­тель­ность мо­жет быть пре­кра­ще­на су­дом. Но­та­ри­ус, ра­бо­таю­щий в государственной но­та­ри­аль­ной кон­то­ре, в слу­чае со­вер­ше­ния дей­ст­вий, про­ти­во­ре­ча­щих за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ, не­сёт от­вет­ст­вен­ность в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке.

За ру­бе­жом су­ще­ст­ву­ет две основные сис­те­мы нотариата - кон­ти­нен­таль­ная (ла­тин­ская) и анг­ло­сак­сон­ская. Нотариат ла­тин­ско­го ти­па - сис­те­ма ор­га­ни­за­ции но­та­ри­аль­ной дея­тель­но­сти, при ко­то­рой но­та­риу­сы, ос­та­ва­ясь ли­ца­ми сво­бод­ной про­фес­сии, осу­ще­ст­в­ля­ют свои функ­ции как пред­ста­ви­те­ли го­су­дар­ст­ва. Анг­ло­сак­сон­ская сис­те­ма по­строе­на на гла­вен­ст­ве ад­во­ка­тов, ко­то­рые ре­ша­ют юри­дические во­про­сы на­се­ления.

Гло­баль­ной ор­га­ни­за­ци­ей нотариата яв­ля­ет­ся Ме­ж­ду­народный со­юз но­та­риа­та (МСН) - объ­е­ди­не­ние но­та­ри­аль­ных кор­по­ра­ций различных стран, ос­но­ван­ное в 1948 году. Российский не­бюд­жет­ный нотариат ( Фе­де­раль­ная но­та­ри­аль­ная па­ла­та ) - член МСН с 1995 года.

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