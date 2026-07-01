НОТАРИАТ
НОТАРИАТ - система органов, в функции которых входит удостоверение сделок, оформление наследственных прав, засвидетельствование документов для придания им юридической достоверности и т. д.
Нотариат возник в Древнем Риме, предшественниками нотариусов были писцы. Существовала особая категория писцов (tabelliones), не состоявших на службе ни у государства, ни у частных лиц, которые занимались составлением для всех желающих юридических актов и судебных бумаг - за вознаграждение и под контролем государства. На Руси письменное совершение сделок устанавливается Судебником 1497 года. Первым официальным нормативным актом, создавшим самостоятельный институт нотариата, стало Положение о нотариальной части 1866 года.
В Российской Федерации нотариат - система органов, действующих в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц путём совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий от имени Российской Федерации. Порядок организации и деятельности нотариата регулируется Основами законодательства РФ о нотариате (1993). Нотариальные действия в РФ совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты. При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. На должность нотариуса назначается гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.
Нотариус имеет право совершать предусмотренные законом нотариальные действия в интересах обратившихся к нему физических и юридических лиц; составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий; истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий; представлять заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные необходимые для проведения такой государственной регистрации документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае нотариального удостоверения им соответствующей сделки или совершения им иного соответствующего нотариального действия, а также получать свидетельства о государственной регистрации прав и/или иные документы для передачи их лицам, в интересах которых осуществлялась такая государственная регистрация. Законодательством субъектов Федерации нотариусу могут быть предоставлены и иные права.
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомлённость не могла быть использована им во вред. Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с законом и присягой. Он обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности.
Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли, носит публично-правовой характер. Деятельность нотариусов гарантирует доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных документов.
Нотариус, занимающийся частной практикой, несёт полную имущественную ответственность за вред, причинённый имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству РФ, или неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о совершённых нотариальных действиях. В случае совершения нотариусом, занимающимся частной практикой, действий, противоречащих законодательству, его деятельность может быть прекращена судом. Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, в случае совершения действий, противоречащих законодательству РФ, несёт ответственность в установленном законом порядке.
За рубежом существует две основные системы нотариата - континентальная (латинская) и англосаксонская. Нотариат латинского типа - система организации нотариальной деятельности, при которой нотариусы, оставаясь лицами свободной профессии, осуществляют свои функции как представители государства. Англосаксонская система построена на главенстве адвокатов, которые решают юридические вопросы населения.
Глобальной организацией нотариата является Международный союз нотариата (МСН) - объединение нотариальных корпораций различных стран, основанное в 1948 году. Российский небюджетный нотариат (Федеральная нотариальная палата) - член МСН с 1995 года.