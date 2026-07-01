НОТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
НОТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - в современной дипломатии вид переписки.
Нота дипломатическая подразделяются на вербальные и личные. Вербальная (от лат. verbalis - устный, словесный) нота не имеет личной подписи и составляется в 3-м лице. При оформлении вербальной ноты на ней проставляется порядковый номер, дата, отправитель и город отсылки. Такая нота скрепляется печатью учреждения, направляющего её (внешнеполитического ведомства или посольства). Является наиболее распространённым видом ноты дипломатической. Может составляться по широкому кругу вопросов (информация, подтверждающая прибытие новых дипломатов в посольство, регистрация служебного автомобиля и др.). Какой-либо особой регламентации подлежащих изложению вопросов в вербальной ноте дипломатической нет - ориентиром являются традиции и практика страны пребывания. Вербальная нота начинается с обращения, которое должно содержать протокольный комплимент: например, «Посольство Российской Федерации свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел (указывается полное название страны) и имеет честь сообщить…» (далее следует содержательная часть). Завершается вербальная нота вторым комплиментом: «Посольство возобновляет Министерству уверения в своем весьма высоком уважении». Отсутствие комплимента может стать предметом дипломатического реагирования. Комплимент не используется в ноте дипломатической, сообщающих об объявлении траура в стране или выражающих соболезнование. В обмене вербальными нотами между правительствами также отсутствует формула вежливости.
Личная нота направляется от имени одного лица другому лицу и содержит важную информацию или посвящается важному событию (выборы нового президента, парламента, изменение конституции, назначение нового правительства и т. п.). Личная нота дипломатическая направляется и тогда, когда её содержание касается лично отправителя (например, отъезд посла за пределы государства аккредитации, поздравление дипломата с днём рождения, награждением орденом, присвоением почётного звания, а также выражение соболезнования). Личными нотами обмениваются руководители внешнеполитических ведомств, дипломатических представительств, консульских учреждений, постоянные представители при международных организациях, руководители международных делегаций, реже - послы по особым поручениям и специальные посланники глав государств. Личная нота дипломатическая выполняется на специальной бумаге высокого качества. Выходные данные весьма кратки: в верхнем правом углу указывается город, где выполнен документ, и дата его отправления. Адрес получателя пишется в нижнем левом углу нотного бланка с указанием фамилии, имени, должности в её полном написании. Лист вкладывается в конверт тех же размеров, на конверте дублируется адрес, указанный в самой ноте. Печать на личную ноту не ставится.
С нотой дипломатической (вербальной или личной) могут быть направлены меморандум или памятная записка. Памятная записка не содержит обращения, комплимента и печатается на обычной бумаге. Меморандум готовится на специальной бумаге. Печать на этих документах не ставится.