НОТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

НОТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ - в современной ди­пло­ма­тии вид пе­ре­пис­ки.

Нота дипломатическая под­раз­де­ля­ют­ся на вер­баль­ные и лич­ные. Вер­баль­ная (от лат. verbalis - уст­ный, сло­вес­ный) но­та не име­ет лич­ной под­пи­си и со­став­ля­ет­ся в 3-м ли­це. При оформ­ле­нии вер­баль­ной но­ты на ней про­став­ля­ет­ся по­ряд­ко­вый но­мер, да­та, от­пра­ви­тель и го­род от­сыл­ки. Та­кая нота скре­п­ля­ет­ся пе­ча­тью уч­ре­ж­де­ния, на­прав­ляю­ще­го её (внеш­не­по­ли­тического ве­дом­ст­ва или по­соль­ст­ва). Яв­ля­ет­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным ви­дом ноты дипломатической. Мо­жет со­став­лять­ся по ши­ро­ко­му кру­гу во­про­сов (ин­фор­ма­ция, под­твер­ждаю­щая при­бы­тие но­вых ди­пло­ма­тов в по­соль­ст­во, ре­ги­ст­ра­ция слу­жеб­но­го ав­то­мо­би­ля и др.). Ка­кой-ли­бо осо­бой рег­ла­мен­та­ции под­ле­жа­щих из­ло­же­нию во­про­сов в вер­баль­ной ноте дипломатической нет - ори­ен­ти­ром яв­ля­ют­ся тра­ди­ции и прак­ти­ка стра­ны пре­бы­ва­ния. Вер­баль­ная но­та на­чи­на­ет­ся с об­ра­ще­ния, ко­то­рое долж­но со­дер­жать про­то­коль­ный ком­пли­мент: например, « По­соль­ст­во Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции сви­де­тель­ст­ву­ет свое ува­же­ние Ми­ни­стер­ст­ву ино­стран­ных дел (ука­зы­ва­ет­ся пол­ное на­зва­ние стра­ны) и име­ет честь со­об­щить…» (да­лее сле­ду­ет со­дер­жательная часть). За­вер­ша­ет­ся вер­баль­ная но­та вто­рым ком­пли­мен­том: «По­соль­ст­во во­зоб­нов­ля­ет Ми­ни­стер­ст­ву уве­ре­ния в сво­ем весь­ма вы­со­ком ува­же­нии». От­сут­ст­вие ком­пли­мен­та мо­жет стать пред­ме­том ди­пло­ма­тического реа­ги­ро­ва­ния. Ком­пли­мент не ис­поль­зу­ет­ся в ноте дипломатической, со­об­щаю­щих об объ­яв­ле­нии трау­ра в стра­не или вы­ра­жаю­щих со­бо­лез­но­ва­ние. В об­ме­не вер­баль­ны­ми но­та­ми ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми так­же от­сут­ст­ву­ет фор­му­ла веж­ли­во­сти.

Лич­ная но­та на­прав­ля­ет­ся от име­ни од­но­го ли­ца дру­го­му ли­цу и со­дер­жит важ­ную ин­фор­ма­цию или по­свя­ща­ет­ся важ­но­му со­бы­тию (вы­бо­ры но­во­го пре­зи­ден­та , пар­ла­мен­та , из­ме­не­ние кон­сти­ту­ции , на­зна­че­ние но­во­го пра­ви­тель­ст­ва и т. п.). Лич­ная нота дипломатическая на­прав­ля­ет­ся и то­гда, ко­гда её со­дер­жа­ние ка­са­ет­ся лич­но от­пра­ви­те­ля (например, отъ­езд по­сла за пре­де­лы го­су­дар­ст­ва ак­кре­ди­та­ции, по­здрав­ле­ние ди­пло­ма­та с днём ро­ж­де­ния, на­гра­ж­де­ни­ем ор­де­ном, при­свое­ни­ем по­чёт­но­го зва­ния, а так­же вы­ра­же­ние со­бо­лез­но­ва­ния). Лич­ны­ми но­та­ми об­ме­ни­ва­ют­ся ру­ко­во­ди­те­ли внеш­не­по­ли­тических ве­домств, ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств, кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний, по­сто­ян­ные пред­ста­ви­те­ли при ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ци­ях, ру­ко­во­ди­те­ли ме­ж­ду­народных де­ле­га­ций, ре­же - по­слы по осо­бым по­ру­че­ни­ям и специальные по­слан­ни­ки глав го­су­дарств. Лич­ная нота дипломатическая вы­пол­ня­ет­ся на специальной бу­ма­ге вы­со­ко­го ка­че­ст­ва. Вы­ход­ные дан­ные весь­ма крат­ки: в верх­нем пра­вом уг­лу ука­зы­ва­ет­ся го­род, где вы­пол­нен до­ку­мент, и да­та его от­прав­ле­ния. Ад­рес по­лу­ча­те­ля пи­шет­ся в ниж­нем ле­вом уг­лу нот­но­го блан­ка с ука­за­ни­ем фа­ми­лии, име­ни, долж­но­сти в её пол­ном на­пи­са­нии. Лист вкла­ды­ва­ет­ся в кон­верт тех же раз­ме­ров, на кон­вер­те дуб­ли­ру­ет­ся ад­рес, ука­зан­ный в са­мой но­те. Пе­чать на лич­ную но­ту не ста­вит­ся.

С нотой дипломатической (вер­баль­ной или лич­ной) мо­гут быть на­прав­ле­ны ме­мо­ран­дум или па­мят­ная за­пис­ка. Па­мят­ная за­пис­ка не со­дер­жит об­ра­ще­ния, ком­пли­мен­та и пе­ча­та­ет­ся на обыч­ной бу­ма­ге. Ме­мо­ран­дум го­то­вит­ся на специальной бу­ма­ге. Пе­чать на этих до­ку­мен­тах не ста­вит­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)