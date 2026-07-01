НОССИДА
НОССИДА (Νοσσίς) - древнегреческая поэтесса из Локр (Южная Италия).
Среди сохранившихся эпиграмм Носсиды: посвятительные надписи (Anth. Pal. VI, 132, 265, 273, 275, 353, 354); эпитафии (VII, 414, 718); экфрасисы (IX, 332, 604), эпиграмма на любовную тему (V, 170).
В эпиграммах заметно влияние Сапфо, с которой Носсида себя сопоставляла; они написаны на дорическом диалекте, стиль отличается простотой и традиционностью речевых оборотов, тематика не выходит за пределы бытовой и религиозной.
Носсида была включена древними в круг девяти лирических поэтесс Греции, уподобленных музам (Anth. Pal. IX, 26).
Сочинения:
Греческая эпиграмма. СПб., 1993. С. 58–60;
Эпиграммы греческой Антологии. М., 1999 (по указ.).