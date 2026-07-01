НОССИДА

НОССИДА (Νοσσίς) - д ревнегреческая по­этес­са из Локр (Южная Ита­лия).

Среди со­хра­ни­вшихся эпи­грамм Носсиды: по­свя­ти­тель­ные над­писи (Anth. Pal. VI, 132, 265, 273, 275, 353, 354); эпи­та­фии (VII, 414, 718); эк­фра­сисы (IX, 332, 604), эпи­грам­ма на лю­бов­ную те­му (V, 170).

В эпи­грам­мах за­мет­но влия­ние Сап­фо , с ко­то­рой Носсида се­бя со­пос­тав­ля­ла; они на­пи­са­ны на до­рическом диа­лек­те, стиль от­ли­ча­ет­ся про­сто­той и тра­ди­ци­он­но­стью ре­че­вых обо­ро­тов, те­ма­ти­ка не вы­хо­дит за пре­де­лы бы­то­вой и ре­ли­ги­оз­ной.

Носсида бы­ла вклю­че­на древ­ни­ми в круг де­вя­ти ли­рических по­этесс Гре­ции, упо­доб­лен­ных му­зам (Anth. Pal. IX, 26).

Сочинения:

Гре­че­ская эпи­грам­ма. СПб., 1993. С. 58–60;

Эпи­грам­мы гре­че­ской Ан­то­ло­гии. М., 1999 (по указ.).