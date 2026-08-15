НОСАРЬ Георгий Степанович

Председатель Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 г.

Окончил юридический факультет Петербургского университета, помощник присяжного поверенного. Сотрудничал в «Русском богатстве». После Кровавого воскресенья организовал распределение помощи рабочим, участвовал в комиссии Шидловского. Вместе с В. Волиным создал рабочую организацию, которая приняла участие в создании Петербургского совета рабочих депутатов в октябре 1905 г. Действовал под именем Петр Алексеевич Хрусталёв. Член «Союза освобождения». После избрания в Совет присоединился к социал-демократам, меньшевик. 26 ноября арестован, 2 ноября 1906 г. на процессе Совета был приговорен к пожизненному поселению в Сибири. В 1907 г. бежал за границу, участвовал в V съезде РСДРП, выступал с идеей широкого рабочего съезда. В 1910 г. вышел из РСДРП, увлекся синдикализмом. В 1911 г. издавал газету «Парижский вестник». В 1913 г. был осужден условно за мелкую кражу. В 1914 г. вернулся в Россию и был приговорен к каторге за побег из ссылки. 27 февраля 1917 г. освобожден Февральской революцией . Уехал на родину, стал председателем земской управы в Переяславле. Расстрелян большевиками за антисоветскую агитацию во время массовых волнений.

Исторические источники:

«Комитет решил уничтожить врага диктатуры». Как погиб Хрусталёв-Носарь // Источник. М., 1996. № 4;

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Волин В. Неизвестная революция. 1917-1921 гг. М., 2005.

Автор статьи: Шубин А.В.