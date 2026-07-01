НОРВИД ЦИПРИАН КАМИЛЬ

НОРВИД ЦИПРИАН КАМИЛЬ - польский пи­са­тель, гра­фик , жи­во­пи­сец, скульп­тор.

Из обед­нев­ше­го дво­рян­ско­го ро­да. Ра­но оси­ро­тел. С 1842 года за гра­ни­цей; учил­ся вая­нию в Гер­ма­нии и Ита­лии; жил в Брюс­се­ле, Нью-Йор­ке, Лон­до­не, Па­ри­же; с 1855 года в ста­ту­се по­ли­тического эмиг­ран­та. Умер в бла­го­тво­рит. при­юте.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1840 году. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель польского ро­ман­тиз­ма; б. ч. литературного на­сле­дия опуб­ли­ко­ва­на по­смерт­но, мно­гое уте­ря­но. В твор­че­ст­ве Ц.К. Норвида пре­об­ла­да­ет реф­лек­сия о судь­бе лич­но­сти и куль­ту­ры в ис­то­рии. Путь че­ло­ве­че­ст­ва Ц.К. Норвида ин­тер­пре­ти­ро­вал в ду­хе ка­то­лического про­ви­ден­циа­лиз­ма ; в со­ци­аль­ных яв­ле­ни­ях ис­кал сим­во­лический смысл, вы­ра­жая его в сво­бод­но-ас­со­циа­тив­ной фор­ме, не чуж­дой на­зи­да­тель­но­сти. Ос­но­ван­ный на ино­ска­за­нии, иро­нии, кон­тра­сте но­ва­тор­ский ин­тел­лек­ту­аль­но-экс­прес­сив­ный стиль Ц.К. Норвид на­сы­щен эл­лип­си­са­ми, ар­ха­из­ма­ми и нео­ло­гиз­ма­ми. Не­ко­то­рые осо­бен­но­сти его ли­ри­ки (об­ра­ще­ние к бе­ло­му сти­ху, при­ё­му умол­ча­ния) пред­вос­хи­ти­ли ис­ка­ния французских сим­во­ли­стов.

Ав­тор по­этического цик­ла «Vade mecum» (сочинен 1848-1866 годы, час­тич­но издан в 1901 году, пол­ностью в 1947 году, русский перевод 2002 год), фи­лоских по­эм «Про­ме­ти­ди­он» («Promethidion», 1851 год), «Ас­сун­та» («As­sunta», сочинена 1870 год, издана в 1908 году), «A Dorio ad Phrygium» (сочинена 1871 год, издана в 1915 году), ал­ле­го­рические дра­мы «Зво­лён» («Zwolon», 1851 год, поставлена в 1925 году), мис­те­рий «Ван­да» («Wanda», сочинена 1851 год, издана в 1902 году, поставлена в 1928 году), «Кра­кус» («Krakus», 1851 год, издана в 1863 оду, поставленна в 1908 году), тра­ге­дий «За ку­ли­са­ми» («Za kulisami», сочинена 1865-1866 годы, издана в 1912 году, поставленна в 1946 году), «Кле­о­пат­ра» («Kleo­patra», сочинена 1870-1878 годы, издана в 1901 году, поставленна в 1933 году), ко­ме­дии «Пер­стень ве­ли­ко­свет­ской да­мы» («Pierścień Wielkiej damy», сочинена 1872 году, издана в 1933 году, поставленна в 1936 году), новелл «Ци­ви­ли­за­ция» («Cy­wi­lizacja», 1862 год, русский перевод 1988 год), «Ad leones!» (соч. 1883 год, изд. в 1901 году, рус. пер. 1988 год), эс­те­тического трак­та­та «Мол­ча­ние» («Milczenie», соч. 188 год2, изд. в 1902 году, рус. пер. 2002 год) и др. Пе­ре­во­дил Дан­те, У. Шек­спи­ра , Дж. Бай­ро­на; ос­та­вил об­шир­ную пе­ре­пис­ку.

Из ху­дожесвтенного и скульп­тур­но­го на­сле­дия Ц.К. Норвида со­хра­ни­лась лишь не­боль­шая часть гра­фических ра­бот, ак­ва­ре­лей, ак­ва­фор­тов и ли­то­гра­фий в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма, а так­же брон­зо­вый ме­даль­он по­эта З. Кра­синь­ско­го.

Сочинения:

Pisma wszystkie. Warsz., 1971–1976. T. 1–11;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1972;

Nowy wy­bor poezji. Warsz., 1996;

Пи­лиг­рим, или По­след­няя сказ­ка: Сти­хо­тво­ре­ния, по­эмы, про­за. М., 2002;

Dzieła wszystkie. Lublin, 2007–. T. 1–17–.