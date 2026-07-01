НОРВИД ЦИПРИАН КАМИЛЬ
НОРВИД ЦИПРИАН КАМИЛЬ - польский писатель, график, живописец, скульптор.
Из обедневшего дворянского рода. Рано осиротел. С 1842 года за границей; учился ваянию в Германии и Италии; жил в Брюсселе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже; с 1855 года в статусе политического эмигранта. Умер в благотворит. приюте.
Дебютировал в печати в 1840 году. Крупнейший представитель польского романтизма; б. ч. литературного наследия опубликована посмертно, многое утеряно. В творчестве Ц.К. Норвида преобладает рефлексия о судьбе личности и культуры в истории. Путь человечества Ц.К. Норвида интерпретировал в духе католического провиденциализма; в социальных явлениях искал символический смысл, выражая его в свободно-ассоциативной форме, не чуждой назидательности. Основанный на иносказании, иронии, контрасте новаторский интеллектуально-экспрессивный стиль Ц.К. Норвид насыщен эллипсисами, архаизмами и неологизмами. Некоторые особенности его лирики (обращение к белому стиху, приёму умолчания) предвосхитили искания французских символистов.
Автор поэтического цикла «Vade mecum» (сочинен 1848-1866 годы, частично издан в 1901 году, полностью в 1947 году, русский перевод 2002 год), филоских поэм «Прометидион» («Promethidion», 1851 год), «Ассунта» («Assunta», сочинена 1870 год, издана в 1908 году), «A Dorio ad Phrygium» (сочинена 1871 год, издана в 1915 году), аллегорические драмы «Зволён» («Zwolon», 1851 год, поставлена в 1925 году), мистерий «Ванда» («Wanda», сочинена 1851 год, издана в 1902 году, поставлена в 1928 году), «Кракус» («Krakus», 1851 год, издана в 1863 оду, поставленна в 1908 году), трагедий «За кулисами» («Za kulisami», сочинена 1865-1866 годы, издана в 1912 году, поставленна в 1946 году), «Клеопатра» («Kleopatra», сочинена 1870-1878 годы, издана в 1901 году, поставленна в 1933 году), комедии «Перстень великосветской дамы» («Pierścień Wielkiej damy», сочинена 1872 году, издана в 1933 году, поставленна в 1936 году), новелл «Цивилизация» («Cywilizacja», 1862 год, русский перевод 1988 год), «Ad leones!» (соч. 1883 год, изд. в 1901 году, рус. пер. 1988 год), эстетического трактата «Молчание» («Milczenie», соч. 188 год2, изд. в 1902 году, рус. пер. 2002 год) и др. Переводил Данте, У. Шекспира, Дж. Байрона; оставил обширную переписку.
Из художесвтенного и скульптурного наследия Ц.К. Норвида сохранилась лишь небольшая часть графических работ, акварелей, аквафортов и литографий в русле позднего классицизма, а также бронзовый медальон поэта З. Красиньского.
Сочинения:
Pisma wszystkie. Warsz., 1971–1976. T. 1–11;
Стихотворения. М., 1972;
Nowy wybor poezji. Warsz., 1996;
Пилигрим, или Последняя сказка: Стихотворения, поэмы, проза. М., 2002;
Dzieła wszystkie. Lublin, 2007–. T. 1–17–.