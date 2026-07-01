НОРВЕЖСКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1814 ГОДА
НОРВЕЖСКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1814 ГОДА - вызвана отказом Норвегии подчиниться условиям датско-шведского Кильского договора 14 января 1814 года (см. Кильские мирные договоры 1814 года) о её переходе под власть шведского короля.
В феврале 1814 года провозглашена независимость Норвегии, 17 мая Эйдсволльское государственное собрание 1814 года приняло норвежскую конституцию, 19 мая датский принц Кристиан Фредерик (см. Кристиан VIII) избран королём Норвегии.
Посредническая миссия союзных держав [России (представитель - М.Ф. Орлов), Великобритании, Австрии, Пруссии], направленная в мае - июле 1814 года сначала в Данию, затем в Норвегию, формально завершилась безрезультатно, хотя именно на этих переговорах со шведами и норвежцами фактически были разработаны компромиссные условия будущей Шведско-норвежской унии 1814-1905 годов.
Швеция согласилась признать новую норвежскую конституцию. Однако фактический правитель Швеции наследный принц Карл Юхан (см. Карл XIV), перебросивший к этому времени к норвежской границе шведского войска из Германии, решил вторгнуться в Норвегию, рассчитывая, по-видимому, полностью отстранить союзников от урегулирования шведско-норвежского конфликта.
Накануне столкновения шведские войска насчитывали свыше 45 тыс. человек (более 20 тыс. из них принимали участие в войне против Наполеона I в Германии), норв.ежские силы - около 33 тыс. (включая ополчение - лантверн). Шведские военно-морские силы превосходили норвежские.
Ставка Карла Юхана разработала наступательный военный план, в то время как норведжский генштаб под руководством генерал-майора Й.К. Сейерстеда решил придерживаться оборонительные тактики. 26 июля норвежцам был предъявлен шведским ультиматум, в котором сообщалось, что Швеция начнёт военнные действия, если не будут приняты её условия унии. 28 июля начались столкновения на море, 30 июля - 1 августа шведские войска перешли границу Норвегии и осадили крепость Фредрикстен (капитулировала 4 августа), в ряде пограничных районов завязались бои. Карл Юхан не активизировал военные действия [его войска медленно продвигались к р. Гломма и к Кристиании (ныне Осло)], но и не прекращал их, используя состояние войны как средство давления на своих будущих подданных - норвежцев. 3 августа шведы предложили норвежцам начать переговоры о перемирии.
4 августа были установлены контакты между сторонами, 10 августа начались официальные переговоры (сначала на хуторе Спюдеберг, затем в г. Мосс). Они продлились 4 дня. Их итогом стало подписание 2 конвенций (см. Мосская конвенция 1814 года) о прекращении военных действий (завершились 14 августа) и о будущем отречении Кристиана Фредерика.
По результатам Норвежско-шведской войны 1814 года Норвегия вошла в унию со Швецией, что было зафиксировано решением норвежского стортинга от 20 октября и избранием 4 ноября на престол Норвегии шведского короля Карла XIII под именем Карла II.
Исторические источники:
Aktstykker vedkommende stormagternes mission til Kjøbenhavn og Christiana i Aaret 1814 / Udg. Y. Nielsen. Christiania, 1895–1897. Bd 1–2;
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Серия 1. М., 1970. Т. 7.