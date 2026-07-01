НОРВЕЖСКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1814 ГОДА

­ НОРВЕЖСКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1814 ГОДА - вызва­на от­ка­зом Нор­ве­гии под­чи­нить­ся ус­ло­ви­ям датско-шведского Киль­ско­го до­го­во­ра 14 января 1814 года (см. Киль­ские мир­ные до­го­во­ры 1814 года) о её пе­ре­хо­де под власть шведского ко­ро­ля.

В феврале 1814 года про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость Нор­ве­гии, 17 мая Эйд­сволль­ское го­су­дар­ст­вен­ное со­б­ра­ние 1814 года при­ня­ло норвежскую кон­сти­ту­цию, 19 мая датский принц Кри­сти­ан Фре­де­рик (см. Кри­сти­ан VIII ) из­бран ко­ро­лём Нор­ве­гии.

По­сред­ническая мис­сия со­юз­ных дер­жав [Рос­сии (пред­ста­ви­тель - М.Ф. Ор­лов), Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­рии, Прус­сии], на­прав­лен­ная в мае - ию­ле 1814 года сна­ча­ла в Да­нию, за­тем в Нор­ве­гию, фор­маль­но за­вер­ши­лась без­ре­зуль­тат­но, хо­тя имен­но на этих пе­ре­го­во­рах со шве­да­ми и нор­веж­ца­ми фак­ти­че­ски бы­ли раз­ра­бо­та­ны ком­про­мисс­ные ус­ло­вия бу­ду­щей Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814-1905 годов.

Шве­ция со­гла­си­лась при­знать но­вую норвежскую кон­сти­ту­цию. Од­на­ко фак­тический пра­ви­тель Шве­ции на­след­ный принц Карл Юхан (см. Карл XIV), пе­ре­бро­сив­ший к это­му вре­ме­ни к норвежской гра­ни­це шведского вой­ска из Гер­ма­нии, ре­шил вторг­нуть­ся в Нор­ве­гию, рас­счи­ты­вая, по-ви­ди­мо­му, пол­но­стью от­стра­нить со­юз­ни­ков от уре­гу­ли­ро­ва­ния шведско-норвежского кон­флик­та.

На­ка­ну­не столк­но­ве­ния шведские вой­ска на­счи­ты­ва­ли свыше 45 тыс. человек (бо­лее 20 тыс. из них при­ни­ма­ли уча­стие в вой­не про­тив На­по­ле­о­на I в Гер­ма­нии), норв.ежские си­лы - около 33 тыс. (вклю­чая опол­че­ние - лан­тверн). Шведские во­енно-морские си­лы пре­вос­хо­ди­ли нор­веж­ские.

Став­ка Кар­ла Юха­на раз­ра­бо­та­ла на­сту­пательный во­енный план, в то вре­мя как норведжский ген­штаб под руководством генерал-майора Й.К. Сей­ер­сте­да ре­шил при­дер­жи­вать­ся обо­ро­нительные так­ти­ки. 26 ию­ля нор­веж­цам был предъ­яв­лен шведским уль­ти­ма­тум, в ко­то­ром со­об­ща­лось, что Шве­ция нач­нёт во­еннные дей­ст­вия, ес­ли не бу­дут при­ня­ты её ус­ло­вия унии. 28 ию­ля на­ча­лись столк­но­ве­ния на мо­ре, 30 ию­ля - 1 августа шведские вой­ска пе­ре­шли гра­ни­цу Нор­ве­гии и оса­ди­ли кре­пость Фред­рик­стен (ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла 4 августа), в ря­де по­гра­нич­ных рай­онов за­вя­за­лись бои. Карл Юхан не ак­ти­ви­зи­ро­вал во­енные дей­ст­вия [его вой­ска мед­лен­но про­дви­га­лись к р. Глом­ма и к Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло)], но и не пре­кра­щал их, ис­поль­зуя со­стоя­ние вой­ны как сред­ст­во дав­ле­ния на сво­их бу­ду­щих под­дан­ных - нор­веж­цев. 3 августа шве­ды пред­ло­жи­ли нор­веж­цам на­чать пе­ре­го­во­ры о пе­ре­ми­рии.

4 августа бы­ли ус­та­нов­ле­ны кон­так­ты ме­ж­ду сто­ро­на­ми, 10 августа на­ча­лись официальные пе­ре­го­во­ры (сна­ча­ла на ху­то­ре Спю­де­берг, за­тем в г. Мосс). Они про­дли­лись 4 дня. Их ито­гом ста­ло под­пи­са­ние 2 кон­вен­ций (см. Мос­ская кон­вен­ция 1814 года) о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий (за­вер­ши­лись 14 августа) и о бу­ду­щем от­ре­че­нии Кри­стиа­на Фре­де­ри­ка.

По ре­зуль­та­там Норвежско-шведской войны 1814 года Нор­ве­гия во­шла в унию со Шве­ци­ей, что бы­ло за­фик­си­ро­ва­но ре­ше­ни­ем норвежского стор­тин­га от 20 октября и из­бра­ни­ем 4 но­ября на пре­стол Нор­ве­гии шведского ко­ро­ля Кар­ла XIII под име­нем Кар­ла II.

Исторические источники:

Aktstykker vedkommende stormag­ter­nes mission til Kjøbenhavn og Christiana i Aaret 1814 / Udg. Y. Nielsen. Christiania, 1895–1897. Bd 1–2;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX в. Се­рия 1. М., 1970. Т. 7.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)