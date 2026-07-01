НОРВЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940 ГОДА
НОРВЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940 ГОДА - кодовое название «Weserübung» - «Везерские манёвры», операция вооруженных сил Германии во время Второй мировой войны, проведённая 9 апреля - 10 июня с целью оккупировать Данию и Норвегию.
Вооруженные силы Дании состояли из сухопутных войск (5 дивизий сокращённого состава; свыше 14 тыс. человек), флота (св. 40 кораблей разл. классов и 7 ПЛ) и авиации (ок. 90 самолётов); Норвегии - сухопутных войск (6 пехотных дивизий; свыше 15 тыс. человек, после частичной мобилизации - св. 55 тыс.), флота (св. 100 надводных кораблей различных классов, 9 ПЛ) и авиации (около 180 самолётов). Планом операции предусматривалось одновременное внезапное вторжение германских войск [командующий - генерал-полковник Н. Фалькенхорст; 21-я армейская группа (около 140 тыс. человек), силы флота (31 надводный корабль различных классов, 35 ПЛ, около 60 транспортов) и 10-й авиационный корпус 5-го воздушного флота (500 боевых и 500 транспортных самолётов)] в Данию и Норвегию с применением морских и воздушных десантов.
Утром 9 апреля германские войска начали боевые действия против Дании и Норвегии. В Дании 31-я оперативная группа (генерал Л. Каупиш) 21-й армейской группы нанесла удар в направлении сев. побережья п-ова Ютландия. Одновременно морской и воздушный десанты высадились на датские острова и захватили Копенгаген. Датская армия по приказу короля Кристиана Х и правительства капитулировала. Оккупация Норвегии началась с захвата силами морского и воздушного десантов при активной помощи квислинговцев (фашистская партия в Норвегии - лидер В. Квислинг) важнейших политических и экономических центров страны - городов Осло, Арендал, Кристиансанн, Ставангер, Эгерсунн, Берген, Тронхейм и Нарвик. Сопротивление норвежской армии не позволило передовым силам германской группировки быстро завершить оккупацию всей страны. Кроме того, норвежское правительство и король Хокон VII отказались от капитуляции.
10 апреля началась переброска в Норвегию морем и по воздуху главных сил германской 21-й армейской группы. Правительства Великобритании и Франции, проводившие политику «странной войны», направили на помощь норв. армии британо-французско-польского войска (генерал-майор П. Макези; около 25 тыс. человек), которые 14 апреля начали высадку близ Нарвика, а 17 апреля - в Намсусе и Ондалснесе. Однако наступление союзных войск в Норвегии, несмотря на значительное превосходство на отдельных направлениях, успеха не имело, кроме того, не было организовано взаимодействие с норвежским командованием. После поражения 20-25 апреля в районах Лиллехаммера и Хамара союзные войска были переброшены в район Нарвика, а 5 и 8 июня эвакуированы. Вместе с ними в Великобританию убыли норвежский король и правительство. 8-10 июня остатки норвежских войск капитулировали.
В результате захвата Дании и Норвегии Германия получила стратегически важный плацдарм в Северной Европе, контроль над северными морскими коммуникациями, улучшила базирование германских ВМС и ВВС и обеспечила поступление стратегического сырья из скандинавских стран и пропуск войск и грузов через Швецию в Финляндию. Потери сторон в ходе Норвежской операции составили: союзных и норвежских войск - около 6,6 (по др. данным, свыше 7) тыс. человек убитыми и ранеными, 112 (по др. данным, 119) самолётов, 12 надводных кораблей, 6 ПЛ; германских войск - около 5,3 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 127 (по др. данным, 117) самолётов, 15 (по др. данным, 16) надводных кораблей, 4 ПЛ и 11 (по др. данным, 17) судов.