НОРВЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940 ГОДА

НОРВЕЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940 ГОДА - ко­до­вое название «Weserübung» - «Ве­зер­ские ма­нёв­ры», опе­ра­ция воо­руженных сил Гер­ма­нии во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , про­ве­дён­ная 9 апреля - 10 ию­ня с це­лью ок­ку­пи­ро­вать Да­нию и Нор­ве­гию.

Во­оруженные си­лы Да­нии со­стоя­ли из су­хо­пут­ных войск (5 ди­ви­зий со­кра­щён­но­го со­ста­ва; свыше 14 тыс. человек), фло­та (св. 40 ко­раб­лей разл. клас­сов и 7 ПЛ) и авиа­ции (ок. 90 са­мо­лё­тов); Нор­ве­гии - су­хо­пут­ных войск (6 пехотных ди­ви­зий; свыше 15 тыс. человек, по­сле час­тич­ной мо­би­ли­за­ции - св. 55 тыс.), фло­та (св. 100 над­вод­ных ко­раб­лей различных клас­сов, 9 ПЛ) и авиа­ции (около 180 са­мо­лё­тов). Пла­ном опе­ра­ции пре­ду­смат­ри­ва­лось од­но­вре­мен­ное вне­зап­ное втор­же­ние германских войск [ко­мандующий - генерал-полковник Н. Фаль­кен­хорст; 21-я ар­мей­ская груп­па (около 140 тыс. человек), си­лы фло­та (31 над­вод­ный ко­рабль различных клас­сов, 35 ПЛ, около 60 транс­пор­тов) и 10-й авиационный кор­пус 5-го воздушного фло­та (500 бое­вых и 500 транс­порт­ных са­мо­лё­тов)] в Да­нию и Нор­ве­гию с при­ме­не­ни­ем морских и воздушных де­сан­тов.

Ут­ром 9 апреля германские вой­ска на­ча­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив Да­нии и Нор­ве­гии. В Да­нии 31-я опе­ра­тив­ная груп­па (генерал Л. Кау­пиш) 21-й ар­мей­ской груп­пы на­нес­ла удар в на­прав­ле­нии сев. по­бе­ре­жья п-ова Ют­лан­дия. Од­но­вре­мен­но морской и воздушный де­сан­ты вы­са­ди­лись на датские ост­ро­ва и за­хва­ти­ли Ко­пен­га­ген. Датская ар­мия по при­ка­зу ко­ро­ля Кри­стиа­на Х и пра­ви­тель­ст­ва ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. Ок­ку­па­ция Нор­ве­гии на­ча­лась с за­хва­та си­ла­ми морского и воздушного де­сан­тов при ак­тив­ной по­мо­щи квис­лин­гов­цев (фа­ши­ст­ская пар­тия в Нор­ве­гии - ли­дер В. Квис­линг) важ­ней­ших по­ли­тических и эко­но­мических цен­тров стра­ны - го­ро­дов Ос­ло, Арен­дал, Кри­сти­ан­санн, Ста­ван­гер, Эгер­сунн, Бер­ген, Трон­хейм и Нар­вик. Со­про­тив­ле­ние норвежской ар­мии не по­зво­ли­ло пе­ре­до­вым си­лам германской груп­пи­ров­ки бы­ст­ро за­вер­шить ок­ку­па­цию всей стра­ны. Кро­ме то­го, норвежское пра­ви­тель­ст­во и ко­роль Хо­кон VII от­ка­за­лись от ка­пи­ту­ля­ции.

10 апреля на­ча­лась пе­ре­бро­ска в Нор­ве­гию мо­рем и по воз­ду­ху главных сил германской 21-й ар­мей­ской груп­пы. Пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, про­во­див­шие по­ли­ти­ку «стран­ной вой­ны», на­пра­ви­ли на по­мощь норв. ар­мии бри­та­но-французско-польского вой­ска (генерал-майор П. Ма­ке­зи; около 25 тыс. человек), ко­то­рые 14 апреля на­ча­ли вы­сад­ку близ Нар­ви­ка, а 17 апреля - в Нам­су­се и Он­далс­не­се. Од­на­ко на­сту­п­ле­ние со­юз­ных войск в Нор­ве­гии, не­смот­ря на зна­чительное пре­вос­ход­ст­во на отдельных на­прав­ле­ни­ях, ус­пе­ха не име­ло, кро­ме то­го, не бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но взаи­мо­дей­ст­вие с норвежским ко­ман­до­ва­ни­ем. По­сле по­ра­же­ния 20-25 апреля в рай­онах Лил­ле­хам­ме­ра и Ха­ма­ра со­юз­ные вой­ска бы­ли пе­ре­бро­ше­ны в рай­он Нар­ви­ка, а 5 и 8 ию­ня эва­куи­ро­ва­ны. Вме­сте с ни­ми в Ве­ли­ко­бри­та­нию убы­ли норвежский ко­роль и пра­ви­тель­ст­во. 8-10 ию­ня ос­тат­ки норвежских войск ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли.

В ре­зуль­та­те за­хва­та Да­нии и Нор­ве­гии Гер­ма­ния по­лу­чи­ла стра­те­ги­че­ски важ­ный плац­дарм в Северной Ев­ро­пе, кон­троль над северными морскими ком­му­ни­ка­ция­ми, улуч­ши­ла ба­зи­ро­ва­ние германских ВМС и ВВС и обес­пе­чи­ла по­сту­п­ле­ние стра­те­гического сы­рья из скандинавских стран и про­пуск войск и гру­зов че­рез Шве­цию в Фин­лян­дию. По­те­ри сто­рон в хо­де Норвежской операции со­ста­ви­ли: со­юз­ных и норвежских войск - около 6,6 (по др. дан­ным, свыше 7) тыс. человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, 112 (по др. дан­ным, 119) са­мо­лё­тов, 12 над­вод­ных ко­раб­лей, 6 ПЛ; германских войск - около 5,3 тыс. уби­ты­ми, ра­не­ны­ми и про­пав­ши­ми без вес­ти, 127 (по др. дан­ным, 117) са­мо­лё­тов, 15 (по др. дан­ным, 16) над­вод­ных ко­раб­лей, 4 ПЛ и 11 (по др. дан­ным, 17) су­дов.

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