Норту́мбрия

Норту́мбрия ( англ. Northumbria, от древнеангл. Norþanhymbra — «(земля) к северу от Хамбера») — историческая область и королевство на севере Англии (в период расцвета включало также Южн. Шотландию). Название «Н.» известно с начала VIII в. (возможно, придумано Бедой Достопочтенным ). Королевство Н. сложилось в VII в. в результате объединения англосаксонских королевств Дейра и Берниция, возникших в V–VI вв. в ходе англосаксонского завоевания. Королевства впервые объединил около 604 король Этельфрит из династии Берниции, окончательно — в 651 его младший сын Осви. Король Эдвин Святой (616–633) расширил границы Н. на север до Адриановой стены и на запад до Ирландского моря (в том числе захватил острова Мэн и Англси). При королях Эдвине Святом, Освальде и Осви Н. стала доминирующей политической силой в Британии. Одновременно с этим происходило распространение христианства. После гибели короля Эгфрита (685) в Н. начался период внутренней нестабильности и частой смены королей. Вместе с тем до начала IX в. продолжался расцвет культурной и интеллектуальной жизни, связанный с монастырями Линдисфарн, Уирмут и Ярроу, Рипон, Уитби, а также с кафедральными соборами Йорка и Хексема. Алкуин и другие выходцы из Н. сыграли важную роль на начальном этапе Каролингского возрождения . С конца VIII в. набеги норманнов в сочетании с непрекращавшимися усобицами привели к глубокому кризису в Н. После 866 на территории современного Йоркшира возникло королевство викингов (часть области Дэнло ), земли к северу от р. Тис (ныне графство Нортамберленд) сохранили за собой английские правители, признавшие верховную власть скандинавов, а с середины X в. — королей Англии из Уэссекской династии. Между 927 и 954 Н. вошла в состав объединенного королевства Англия, однако сохранила значительную политическую автономию, юридическое и культурное своеобразие.

Ист .: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер., прим. В. В. Эрлихмана. СПб., 2001; Англосаксонская хроника IX–XI века / Пер., прим. З. Ю. Метлицкой. СПб., 2010.

Лит .: Мельникова Е . А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987; Higham N. J. The Kingdom of Northumbria: AD 350–1100. Stroud, 1993; Yorke B. Kings and Kingdoms of Early Anglo-­Saxon England. London, 1997; Rollason D. W. Northumbria, 500–1100: Creation and Destruction of a Kingdom. Cambridge, 2003; Глебов А. Г. Англия в раннее Средневековье. 2‑е изд. СПб., 2007. С. Г. Мереминский.