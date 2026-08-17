НОРСКАЯ МАНУФАКТУРА

Паровая льнопрядильная фабрика, существовавшая в Ярославле в период с 1860-го по 1918 год.

Производство по выпуску льна было создано братьями Хлудовыми в Норском посаде Ярославля. В 1859 году было основано “Товарищество Норской мануфактуры льняных изделий”. Открытие фабрики состоялось через год, в 1860 году. Основной первоначальный капитал предприятия составлял 500 тысяч рублей.

Мануфактура производила пряжу и льняное полотно различных сортов. Среди потребителей производимой продукции было и военное ведомство. Качество материала было высочайшего уровня, о чем свидетельствуют, в частности, отзывы об экспонатах Норской мануфактуры, представленных на выставке льняных изделий 1860 года: “Образцы производства, представленные с льнопрядильной Норской мануфактуры, были найдены превосходного качества”.

Продукция Норской мануфактуры пользовалась такой популярностью еще и потому, что соответствовала ожиданиям потребителей и промышленников. В “Ярославских губернских ведомостях” еще в 1858 году говорилось: “По мнению здешних хозяев, весьма основательному и убедительному, заведения льнопрядилен в Ярославской губернии не только принесло бы пользу льняной промышленности, но и выгодно было бы для самого предпринимателя... сырой материал под руками, сбыт тоже... многие крестьяне уже теперь предпочитают механическую пряжу”.

На первом этапе фабрика вырабатывала в год до 50 тыс. пудов пряжи разных номеров, к 1863 году этот показатель вырос до 100 тыс. пудов. В основном, для переработки использовался русский лен (привозили его из Ярославской, Вологодской, Владимирской и Вятской губерний). В то же время для изготовления особенной, высококачественной пряжи применялся французский и бельгийский лен.

С 1881 года одновременно с льняным производством на фабрике было организовано производство хлопчатобумажной пряжи. Постепенно льняное производство сокращалось и сошло на нет. С конца 1890-х годов специализация Норской мануфактуры окончательно изменилась - отныне это было хлопчатобумажное производство.

Производство расширялось, росли его объемы. В 1900 году на фабрике работало более 2 тысяч человек, а годовое производство достигло 5 млн рублей.

В 1918 году Норская мануфактура была национализирована большевиками. В 1922 году фабрика получила новое название - “Красный перевал” (в честь 5-й годовщины Октябрьской революции). Вскоре в окрестностях фабрики сложился одноименный рабочий поселок.

Под этим названием фабрика существовала вплоть до 2011 года, когда производство было остановлено, рабочие уволены, а производственные помещения стали сдавать в аренду.