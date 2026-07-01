НЬОРО

НЬОРО - на­род груп­пы бан­ту на за­па­де Уган­ды (ок­ру­га Ки­рьян­дон­го, Бу­ли­са, Ма­син­ди, Хои­ма, Ки­ба­ле, Бун­ди­бу­гьо и Кам­вен­ге Западной об­ла­сти).

Жи­вут к вос­то­ку от озера Аль­берт. Чис­лен­ность свыше 900 тысяч человек (2012, оцен­ка). К Ньоро близ­ки то­ро (около 900 тысяч человек, ме­ж­ду озером Аль­берт и озером Джордж). Го­во­рят на языке ньо­ро (рунь­о­ро, лунь­оро) груп­пы ньо­ро-ган­да (J10) бан­ту язы­ков; осн. диа­лек­ты - орунь­оро и ру­та­гвен­да. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки с конца XIX века. Мно­гие вла­де­ют так­же язы­ка­ми ган­да, на­ро­да чи­га и английским языком. С конца XX века рас­про­стра­ня­ет­ся так называемый стан­дарт­ный ру­нья­ки­та­ра, соз­дан­ный на ос­но­ве язы­ков ньо­ро-то­ро и ньян­ко­ре-чи­га. В основном. хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­те­стан­ты, большей частью ан­гли­ка­не), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты и при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Эт­ническая общ­ность Ньоро сфор­ми­ро­ва­лась в ре­зуль­та­те ми­гра­ций бан­ту­языч­ных на­ро­дов и ни­ло­тов I тысячелетия. Во II тысячелетии на сты­ке зем­ле­дельческой и ско­то­водческой куль­тур воз­ник­ли ран­не­го­су­дарственные об­ра­зо­ва­ния Ки­та­ра и его пре­ем­ник Бунь­о­ро. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Ме­жо­зе­рья Восточной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (гор­ба­тый зе­бу-сан­га) и руч­ное зем­ле­де­лие (ба­на­ны, план­тен, элев­си­на, сор­го, про­со, ямс, ба­тат; на экс­порт - чай, та­бак, хло­пок). Из ба­на­нов при­го­тов­ля­ют пи­во. На озере Аль­берт за­ни­ма­ют­ся ры­бо­лов­ст­вом, в поселке Ки­би­ро до­бы­ва­ют соль. В Бунь­о­ро прак­ти­ко­ва­лась охо­та на сло­нов, львов, ле­о­пар­дов, кро­ко­ди­лов. Со­пер­ни­ча­ли с ган­да за кон­троль над тор­гов­лей с восточноафриканским по­бе­режь­ем (сло­но­вая кость, шку­ры жи­вот­ных, не­воль­ни­ки и др.). Ре­мёс­ла - куз­неч­ное и гон­чар­ное (в основном муж­чи­ны; из­го­тов­ля­ют по­су­ду с гео­мет­рическим ор­на­мен­том ), пле­те­ние ци­но­вок. По­се­ле­ние - кра­аль. Оде­ж­да - по­кры­ва­ло из лу­ба или ко­жи. Муж­чи­ны и жен­щи­ны бре­ют го­ло­ву, удаляют 6 пе­ред­них ниж­них зу­бов. В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - боль­ше­се­мей­ная (кид­жу) и де­ре­вен­ская (ми­гон­го; во гла­ве со ста­рей­ши­ной му­ку­ру во­му­гон­го) об­щи­ны, пат­ри­линейные то­те­мические ро­ды (ру­ган­да). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с эле­мен­та­ми ге­не­рационного ско­са «ома­ха». Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. по­лу, рас­про­стра­не­ны опи­сательные фор­мы обоз­на­че­ния еди­но­кров­ных и еди­но­ут­роб­ных сиб­лин­гов. Брак па­три­ло­каль­ный, рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния. Важ­ную ри­ту­аль­ную роль иг­ра­ют свя­зи жен­щи­ны с сёст­ра­ми от­ца (исен­ка­ти), от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния меж­ду де­да­ми и вну­ка­ми. В про­ш­лом бы­ла рас­про­стра­не­на кров­ная месть (ку­хо­ра нзи­гу). Прак­ти­ко­вал­ся сго­вор не­ро­ж­дён­ных де­тей. Со­хра­ня­ет­ся тра­диционная политическая струк­ту­ра Бунь­о­ро (вер­хов­ный пра­ви­тель ому­ка­ма и со­вет ру­ку­ре­то), а так­же тра­диционное де­ле­ние на эт­но­ка­сто­вые груп­пы: ка­ма (ба­ка­ма) - пра­вя­щую эли­ту, ху­ма (ба­ху­ма) - знать (в прош­лом ско­то­во­дов) и иру (баи­ру) - об­щин­ни­ков-зем­ле­дель­цев. В рам­ках Ас­со­циа­ции пред­ста­ви­те­лей Ко­ро­лев­ст­ва Бунь­о­ро-Ки­та­ра (с 2009 года) под па­тро­на­жем ому­ка­мы Со­ло­мо­на Игу­ру осу­щест­в­ля­ют­ся про­грам­мы по эко­но­мическому, со­ци­аль­но­му и куль­тур­но­му раз­ви­тию Ньоро. Прак­ти­ку­ют­ся тра­диционные куль­ты пред­ков и ду­хов при­ро­ды, сфор­ми­ро­вал­ся свой пан­де­мо­ни­ум. Основной празд­ник (Эм­пан­га) про­во­дит­ся 1 раз в 3 го­да пе­ред двор­цом ому­ка­мы в Хои­ме; там же уст­раи­ва­ют­ся еже­ме­сяч­ные празд­ни­ки но­во­лу­ния. Фольк­лор вклю­ча­ет эпические и ис­то­рические пре­да­ния. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - ба­ра­ба­ны и ду­хо­вые.

Дополнительная литература:

Roscoe J. The Bakitara or Banyoro. Camb., 1923;

Beattie J. Nyoro kinship, mar­riage and affinity. L., 1958;

idem. The Nyoro state. Oxf., 1971;

Taylor B. K. The western Lacustrine Bantu. L., 1962.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)