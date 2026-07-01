НЬОРО
НЬОРО - народ группы банту на западе Уганды (округа Кирьяндонго, Булиса, Масинди, Хоима, Кибале, Бундибугьо и Камвенге Западной области).
Живут к востоку от озера Альберт. Численность свыше 900 тысяч человек (2012, оценка). К Ньоро близки торо (около 900 тысяч человек, между озером Альберт и озером Джордж). Говорят на языке ньоро (руньоро, луньоро) группы ньоро-ганда (J10) банту языков; осн. диалекты - оруньоро и рутагвенда. Письменность на основе латинской графики с конца XIX века. Многие владеют также языками ганда, народа чига и английским языком. С конца XX века распространяется так называемый стандартный руньякитара, созданный на основе языков ньоро-торо и ньянкоре-чига. В основном. христиане (католики и протестанты, большей частью англикане), есть мусульмане-сунниты и приверженцы традиционных верований.
Этническая общность Ньоро сформировалась в результате миграций бантуязычных народов и нилотов I тысячелетия. Во II тысячелетии на стыке земледельческой и скотоводческой культур возникли раннегосударственные образования Китара и его преемник Буньоро. Традиционная культура типична для народов Межозерья Восточной Африки. Основные занятия - отгонное скотоводство (горбатый зебу-санга) и ручное земледелие (бананы, плантен, элевсина, сорго, просо, ямс, батат; на экспорт - чай, табак, хлопок). Из бананов приготовляют пиво. На озере Альберт занимаются рыболовством, в поселке Кибиро добывают соль. В Буньоро практиковалась охота на слонов, львов, леопардов, крокодилов. Соперничали с ганда за контроль над торговлей с восточноафриканским побережьем (слоновая кость, шкуры животных, невольники и др.). Ремёсла - кузнечное и гончарное (в основном мужчины; изготовляют посуду с геометрическим орнаментом), плетение циновок. Поселение - крааль. Одежда - покрывало из луба или кожи. Мужчины и женщины бреют голову, удаляют 6 передних нижних зубов. В основе социальной организации - большесемейная (киджу) и деревенская (мигонго; во главе со старейшиной мукуру вомугонго) общины, патрилинейные тотемические роды (руганда). Система терминов родства бифуркативного типа с элементами генерационного скоса «омаха». Сиблинги делятся по относит. полу, распространены описательные формы обозначения единокровных и единоутробных сиблингов. Брак патрилокальный, распространена полигиния. Важную ритуальную роль играют связи женщины с сёстрами отца (исенкати), отношения подшучивания между дедами и внуками. В прошлом была распространена кровная месть (кухора нзигу). Практиковался сговор нерождённых детей. Сохраняется традиционная политическая структура Буньоро (верховный правитель омукама и совет рукурето), а также традиционное деление на этнокастовые группы: кама (бакама) - правящую элиту, хума (бахума) - знать (в прошлом скотоводов) и иру (баиру) - общинников-земледельцев. В рамках Ассоциации представителей Королевства Буньоро-Китара (с 2009 года) под патронажем омукамы Соломона Игуру осуществляются программы по экономическому, социальному и культурному развитию Ньоро. Практикуются традиционные культы предков и духов природы, сформировался свой пандемониум. Основной праздник (Эмпанга) проводится 1 раз в 3 года перед дворцом омукамы в Хоиме; там же устраиваются ежемесячные праздники новолуния. Фольклор включает эпические и исторические предания. Музыкальные инструменты - барабаны и духовые.
Дополнительная литература:
Roscoe J. The Bakitara or Banyoro. Camb., 1923;
Beattie J. Nyoro kinship, marriage and affinity. L., 1958;
idem. The Nyoro state. Oxf., 1971;
Taylor B. K. The western Lacustrine Bantu. L., 1962.