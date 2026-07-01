НОРМАН ДЖЕССИ
НОРМАН ДЖЕССИ - американская певица (драматическое сопрано, меццо-сопрано).
Дочь страхового агента и школьной учительницы. В 1967 году окончила музыкальное отделение Говардского университета в Вашингтоне (созданного специально для обучения афроамериканского населения США), в 1967-1968 годы училась в Консерватории Пибоди в Балтиморе (класс Э. Душак), в 1968 году окончила Мичиганский университет в Анн-Арбор (училась у Э. Манньон и П. Бернака).
В 1969 году успешно дебютировала на сцене Немецкой оперы в Берлине (Елизавета в опере «Тангейзер» Р. Вагнера), где регулярно выступала до 1971 года. В 1970-1975 годы гастролировала на престижных оперных сценах Европы (в 1972 году в миланском «Ла Скала» и в лондонском «Ковент-Гардене»), затем выступала с концертами в США, пела на музыкальных фестивалях в Эдинбурге, Зальцбурге, Экс-ан-Провансе. В 1980 году вернулась на оперную сцену (опера «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса в Гамбургской государственной опере).
На американской оперной сцене дебютировала в 1982 году в Филадельфийской опере, в 1983 году впервые выступила в «Метрополитен-опере» (Кассандра в «Троянцах» Г. Берлиоза). Неоднократно гастролировала в России (впервые в 1990 году). В середине 1990-х годов постепенно перешла к меццо-сопрановым партиям.
Одна из наиболее известных певиц 1980-1990-х годов, имела обширный романтический и современный оперный репертуар (на немецком, итальянском, французском, английском языках). Около 2000 оставила оперную сцену, продолжает выступать с сольными концертами, с успехом исполняет джазовую (Дж. Гершвин, Дюк Эллингтон) и популярную (М. Легран) музыку, негритянские спиричуэлс; в камерном репертуаре - сочинения Ф. Шуберта, Г. Малера, Р. Вагнера, И. Брамса, Э. Сати, О. Мессиана, американских композиторов XX века.
О жизни и творчестве Дж. Норман снят документальный фильм (2004 год).