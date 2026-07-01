НОРМАН ДЖЕССИ

НОРМАН ДЖЕССИ - американская пе­ви­ца (дра­ма­ти­че­ское со­пра­но, мец­цо-со­пра­но).

Дочь стра­хо­во­го аген­та и школь­ной учи­тель­ни­цы. В 1967 году окон­чи­ла музыкальное от­де­ле­ние Го­вард­ско­го университета в Ва­шинг­то­не (соз­дан­но­го спе­ци­аль­но для обу­чения аф­роа­ме­ри­кан­ско­го на­се­ле­ния США), в 1967-1968 годы учи­лась в Кон­сер­ва­то­рии Пи­бо­ди в Бал­ти­мо­ре (класс Э. Ду­шак), в 1968 году окон­чи­ла Ми­чи­ган­ский университет в Анн-Ар­бор (учи­лась у Э. Ман­нь­он и П. Бер­на­ка).

В 1969 году ус­пеш­но де­бю­ти­ро­ва­ла на сце­не Не­мец­кой опе­ры в Бер­ли­не (Ели­за­ве­та в опе­ре «Тан­гей­зер» Р. Ваг­не­ра), где ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла до 1971 года. В 1970-1975 годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла на пре­стиж­ных опер­ных сце­нах Ев­ро­пы (в 1972 году в ми­лан­ском «Ла Ска­ла» и в лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­де­не»), за­тем вы­сту­па­ла с кон­цер­та­ми в США, пе­ла на музыкальных фес­ти­ва­лях в Эдин­бур­ге, Зальц­бур­ге, Экс-ан-Про­ван­се. В 1980 году вер­ну­лась на опер­ную сце­ну (опе­ра «Ари­ад­на на На­ксо­се» Р. Штрау­са в Гам­бург­ской государственной опе­ре).

На американской опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в 1982 году в Фи­ла­дель­фий­ской опе­ре, в 1983 году впер­вые вы­сту­пи­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Кас­сан­д­ра в «Тро­ян­цах» Г. Бер­лио­за). Не­од­но­крат­но га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Рос­сии (впер­вые в 1990 году). В середине 1990-х годов по­сте­пен­но пе­ре­шла к мец­цо-со­пра­но­вым пар­ти­ям.

Од­на из наи­бо­лее из­вест­ных пе­виц 1980-1990-х годов, име­ла об­шир­ный ро­ман­тический и современный опер­ный ре­пер­ту­ар (на немецком, итальянском, французском, английском язы­ках). Около 2000 ос­та­ви­ла опер­ную сце­ну, про­дол­жа­ет вы­сту­пать с соль­ны­ми кон­цер­та­ми, с ус­пе­хом ис­пол­ня­ет джа­зо­вую (Дж. Гер­швин, Дюк Эл­линг­тон) и по­пу­ляр­ную (М. Ле­гран) му­зы­ку, нег­ри­тян­ские спи­ри­чу­элс; в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре - со­чи­не­ния Ф. Шу­бер­та, Г. Ма­ле­ра, Р. Ваг­не­ра, И. Брам­са, Э. Са­ти, О. Мес­сиа­на, американских ком­по­зи­то­ров XX века.

О жиз­ни и твор­че­ст­ве Дж. Норман снят до­ку­мен­таль­ный фильм (2004 год).