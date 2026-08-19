НОРИК (лат. Noricum, Noricus ager)

Область между верхним течением Дуная и Дравой.

Норик граничил на западе с Рецией и Винделицией, на севере с Германией, на востоке с Паннонией , на юге с Паннонией и Италией. Римское название область получила от города Норея. Почти всю область занимают Альпы, в Норике было много месторождений железа, золота и других металлов.

На территории области жили кельтские племена, самым значительным из которых были тавриски, делившиеся на севаков, галавнов и амбидравов; позже в Норик переселились бойи. Норик был объединен под властью короля, у таврисков была своя письменность (в наст. время еще не расшифрована), чеканилась монета, была своя религия, в центре которой находились Марс Латобий, «великий бог», и Норейя, «великая мать народа». У Норика существовал торговый договор с Римом, в 113 г. до н.э. кимвры разбили на его территории армию Гнея Папирия Карбона.

В 16 г. до н.э. Норик был присоединен к Риму. Провинцией управлял наместник из всадников, имевший резиденцию в Вируне, под началом наместника были вспомогательный войска и отряд отборной местной молодежи (iuventus Noricorum), кроме того, там располагалась речная флотилия, контролировавшая Дунай. В правление Клавдия города Норика получили статус муниципиев . Во время Маркоманских войн в Норике был размещен только что созданный II Италийский легион, сначала в Локике, затем в Альбинге. Его командир стал наместником провинции в ранге императорского легата.

При Диоклетиане Норик был разделен на две части: Речной (Внутренний) Норик (главный город – Вирун) на Дунае и Прибрежный Норик на юге (главный город – Овилава), тогда же был создан I Норикский легион моряков. В V в. он был захвачен германскими племенами, в 493 г. готами, позже франками, лангобардами, а незадолго до 600 г. славянами и аварами.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев