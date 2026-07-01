НОРФОЛК (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НОРФОЛК (Norfolk) - историческая область в Восточной Англии, церемониальное графство.
Главный город - Норидж. К I веку до н. э.
Норфолк заселён кельтскими племенем иценов.
После римских завоеваний в 43 году н. э. вошёл в состав пров. Британия. В 60 центр антиримского восстания Боудики. С 410 года неоднократно подвергался нападениям германских племён, практически полностью уничтоживших следы римского присутствия.
К концу V века колонизирован англами. С конца VI века в составе королевства Восточная Англия, с конца IX века - Денло. Около 917 года вошёл в королевство Уэссекс.
После нормандского завоевания Англии 1066 года получил статус графства, один из самых густонаселённых и процветающих английских регионов. После эпидемии чумы (1349 год), унёсшей около трети населения, значение Норфолка снизилось. Подвергся разорению во время Алой и Белой Розы войн. В 1549 году центр крупного вооруженного выступления против огораживаний. В период Английской революции XVII века Норфолк поддержал парламент, однако военные действия на его территории практически не велись.
В XVIII-XIX века экономика графства имела преимущественно аграрный характер, промышленность развивалась медленными темпами. Во время Второй мировой войны огромный ущерб Норфолку нанесли германские бомбардировки. К середине XX века превратился в один из основных британских центров авиастроения.