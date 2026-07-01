НОРФОЛК (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НОРФОЛК (Norfolk) - ис­то­рическая об­ласть в Восточной Анг­лии, це­ре­мо­ни­аль­ное граф­ст­во.

Главный го­род - Но­ридж. К I веку до н. э.

Норфолк за­се­лён кельтскими пле­ме­нем ице­нов.

По­сле римских за­вое­ва­ний в 43 году н. э. во­шёл в со­став пров. Бри­та­ния. В 60 центр ан­ти­рим­ско­го вос­ста­ния Бо­уди­ки. С 410 года не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям германских пле­мён, прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жив­ших сле­ды римского при­сут­ст­вия.

К концу V века ко­ло­ни­зи­ро­ван анг­ла­ми. С конца VI века в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Вос­точ­ная Анг­лия, с конца IX века - Ден­ло. Около 917 года во­шёл в ко­ро­лев­ст­во Уэс­секс.

По­сле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года по­лу­чил ста­тус граф­ст­ва, один из са­мых гус­то­на­се­лён­ных и про­цве­таю­щих английских ре­гио­нов. По­сле эпи­де­мии чу­мы (1349 год), унёс­шей око­ло тре­ти на­се­ле­ния, зна­че­ние Норфолка сни­зи­лось. Под­верг­ся ра­зо­ре­нию во вре­мя Алой и Бе­лой Ро­зы войн. В 1549 году центр круп­но­го во­оруженного вы­сту­п­ле­ния про­тив ого­ра­жи­ва­ний. В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века Норфолк под­дер­жал пар­ла­мент, од­на­ко во­енные дей­ст­вия на его тер­ри­то­рии прак­ти­че­ски не ве­лись.

В XVIII-XIX века эко­но­ми­ка граф­ст­ва име­ла пре­имущественно аг­рар­ный ха­рак­тер, промышленность раз­ви­ва­лась мед­лен­ны­ми тем­па­ми. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ог­ром­ный ущерб Норфолку на­нес­ли германские бом­бар­ди­ров­ки. К середине XX века пре­вра­тил­ся в один из основных британских цен­тров авиа­строе­ния.

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