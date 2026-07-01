НОРЕЙКА ВИРГИЛИЮС КЯСТУТИС
НОРЕЙКА ВИРГИЛИЮС КЯСТУТИС - литовский певец (тенор), народный артист СССР (1970 год).
В 1958 году окончил Литовскую консерваторию в Вильнюсе (класс К. Петраускаса), затем совершенствовался в Москве у В.В. Барсовой.
В 1965-1966 годы стажировался в миланском театре «Ла Скала» (у Дж. Барра), выступил здесь в партии Пинкертона («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини). В 1957-1975 годы солист (дебютная партия - Ленский в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского), в 1975-1991 годы художественный руководситель и директор Литовского театра оперы и балета (поставил 18 опер литовских и др. композиторов). В 1964-1976 годы выступал в московском Большом театре (приглашённый солист).
Гастролировал (в т. ч. в составе труппы Большого театра) в странах Европы, Америки, в Японии.
Лучшие партии: Владимир Игоревич («Князь Игорь» А.П. Бородина), Садко («Садко» Н.А. Римского-Корсакова), Рудольф, Каварадосси («Богема», «Тоска» Дж. Пуччини), Альфред, Герцог («Травиата», «Риголетто» Дж. Верди), Де Грие («Манон» Ж. Массне), Граф Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини).
С 1976 года преподаёт в Литовской консерватории (с 2004 года Литовская академия музыки и театра); среди учеников: И. Аксёнов, А. Янутас, С. Ларин, А. Маликенас, А. Маркаускас, Э. Монтвидас-Прудкаускас, М. Витулскис, М. Погребняк. В 1991-1992 годы профессор Высшей школы музыки им. Ламаса в Каракасе (Венесуэла).
Оперную карьеру завершил в 2004 году, продолжает выступать в концертах (исполняет романсы М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, литовской и русской народной песни и др.). Государственная премия Литовской ССР (1960, 1970 годы), Национальная премия Литвы (2010 год).