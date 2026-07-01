НОРЕЙКА ВИРГИЛИЮС КЯСТУТИС

НОРЕЙКА ВИРГИЛИЮС КЯСТУТИС - ли­товский пе­вец (те­нор), народный артист СССР (1970 год).

В 1958 году окон­чил Ли­товскую консерваторию в Виль­ню­се (класс К. Пет­рау­ска­са), за­тем со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Мо­ск­ве у В.В. Бар­со­вой.

В 1965-1966 годы ста­жи­ро­вал­ся в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (у Дж. Бар­ра), вы­сту­пил здесь в пар­тии Пин­кер­то­на («Чио-Чио-сан» Дж. Пуч­чи­ни). В 1957-1975 годы со­лист (де­бют­ная пар­тия - Лен­ский в опе­ре «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ), в 1975-1991 годы художественный руководситель и ди­рек­тор Ли­товского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (по­ста­вил 18 опер ли­товских и др. ком­по­зи­то­ров). В 1964-1976 годы вы­сту­пал в московском Боль­шом те­ат­ре (при­гла­шён­ный со­лист).

Га­ст­ро­ли­ро­вал (в т. ч. в со­ста­ве труп­пы Боль­шо­го те­ат­ра) в стра­нах Ев­ро­пы, Аме­ри­ки, в Япо­нии.

Луч­шие пар­тии: Вла­ди­мир Иго­ре­вич («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Сад­ко («Сад­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Ру­дольф, Ка­ва­ра­дос­си («Бо­ге­ма», «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), Альф­ред, Гер­цог («Тра­виа­та», «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди), Де Грие («Ма­нон» Ж. Масс­не), Граф Аль­ма­ви­ва («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни).

С 1976 года пре­по­да­ёт в Ли­товской консерватории (с 2004 года Ли­товская ака­де­мия му­зы­ки и те­ат­ра); сре­ди уче­ни­ков: И. Ак­сё­нов, А. Яну­тас, С. Ла­рин, А. Ма­ли­ке­нас, А. Мар­кау­скас, Э. Мон­тви­дас-Пруд­кау­скас, М. Ви­тул­скис, М. По­греб­няк. В 1991-1992 годы профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки им. Ла­ма­са в Ка­ра­ка­се (Ве­не­су­эла).

Опер­ную карь­е­ру за­вер­шил в 2004 году, про­дол­жа­ет вы­сту­пать в кон­цер­тах (ис­пол­ня­ет ро­ман­сы М.И. Глин­ки , П.И. Чай­ков­ско­го, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, Г.В. Сви­ри­до­ва, ли­товской и русской народной пес­ни и др.). Государственная премия Ли­товской ССР (1960, 1970 годы), Национальная премия Лит­вы (2010 год).