НООТ АНРИ ШАРЛЬ НИКОЛА ХЕНДРИК КАРЕЛ НИКОЛАС ВАН ДЕР

НООТ АНРИ ШАРЛЬ НИКОЛА ХЕНДРИК КАРЕЛ НИКОЛАС ВАН ДЕР - бельгийский по­ли­тический дея­тель, один из ру­ково­ди­те­лей национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Австрийских Ни­дер­лан­дах (см. Бра­бант­ская ре­во­лю­ция 1789-1790 годов).

Из дво­рян. По­сле окон­ча­ния юри­дического факультета Лё­вен­ско­го университета (1757 года) всту­пил в кол­ле­гию ад­во­ка­тов.

С 1787 года ад­во­кат Бра­бант­ско­го со­ве­та. В январе 1787 года воз­гла­вил пар­тию «пат­рио­тов» («но­оти­стов»), вы­сту­пив­шую про­тив ре­лигиозных и по­ли­тических ре­форм императора Ио­си­фа II , ко­то­рые, по мне­нию А.Ш.Н.Х.К.Н. ван дер Ноота, на­ру­ша­ли древ­ние обы­чаи и при­ви­ле­гии Бра­бан­та.

Ав­тор мно­го­численных по­ли­тических пам­фле­тов и бро­шюр, в т. ч. «За­пис­ки о пра­вах бра­бант­ско­го на­ро­да», со­став­лен­ной для про­винциальных шта­тов, в ко­то­рой Ноот пе­ре­чис­лял зло­упот­реб­ле­ния им­пе­ра­то­ра.

В августе 1788 года, опа­са­ясь аре­ста, бе­жал в Бре­ду, пы­тал­ся до­бить­ся во­енной по­мо­щи Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дов и Прус­сии в дос­ти­же­нии Австрийскими Ни­дерлан­да­ми не­за­ви­си­мо­сти. В октябре 1789 года в Бре­де но­оти­сты и вон­ки­сты (сто­рон­ни­ки Ж.Ф. Вон­ка - главы́ де­мо­кра­тических ре­во­люционных сил) за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о един­ст­ве дей­ст­вий. То­гда же совместно с генералом Ж.А. Ван дер Мер­шем воз­гла­вил ар­мию для борь­бы с ав­ст­рий­ца­ми. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Бра­бан­та Ноот опуб­ли­ко­вал «Ма­ни­фест бра­бант­ско­го на­ро­да» (24 октября 1789 год), в ко­то­ром объ­яв­лял во­лю на­ро­да выс­шим за­ко­ном и от­стаи­вал пра­во на со­про­тив­ле­ние го­су­да­рю в слу­чае его на­ру­ше­ния. К декабрю 1789 года под вла­стью вос­став­ших ока­за­лась поч­ти вся тер­ри­то­рия Австрийских Ни­дер­лан­дов за ис­клю­че­ни­ем Люк­сем­бур­га.

По­сле про­воз­гла­ше­ния Национальным кон­грес­сом, со­брав­шим­ся в Брюс­се­ле, рес­пуб­ли­ки Бельгийских Со­еди­нён­ных Шта­тов Ноот за­нял пост ми­ни­ст­ра рес­пуб­ли­ки (фак­ти­че­ски гла­вы го­су­дар­ст­ва). Сто­рон­ник со­хра­не­ния ста­ро­го по­ряд­ка и про­винциальных при­ви­ле­гий, Ноот вы­сту­пил про­тив вон­ки­стов, тре­бо­вав­ших про­ве­де­ния де­мо­кра­тич. ре­форм, вы­ну­див Вон­ка бе­жать во Фран­цию. По­сле раз­гро­ма вос­став­ших австр. вой­ска­ми в декабре 1790 года Ноот ук­рыл­ся в Ни­дер­лан­дах , за­тем в Анг­лии. В 1792 гоу без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой французских вла­стей. По воз­вра­ще­нии в Брюс­сель аре­сто­ван (1796 год), пре­бы­вал в за­клю­че­нии в Хер­то­ген­бо­се. В даль­ней­шем не иг­рал ак­тив­ной по­ли­тической ро­ли.