НООТ АНРИ ШАРЛЬ НИКОЛА ХЕНДРИК КАРЕЛ НИКОЛАС ВАН ДЕР
НООТ АНРИ ШАРЛЬ НИКОЛА ХЕНДРИК КАРЕЛ НИКОЛАС ВАН ДЕР - бельгийский политический деятель, один из руководителей национально-освободительного движения в Австрийских Нидерландах (см. Брабантская революция 1789-1790 годов).
Из дворян. После окончания юридического факультета Лёвенского университета (1757 года) вступил в коллегию адвокатов.
С 1787 года адвокат Брабантского совета. В январе 1787 года возглавил партию «патриотов» («ноотистов»), выступившую против религиозных и политических реформ императора Иосифа II, которые, по мнению А.Ш.Н.Х.К.Н. ван дер Ноота, нарушали древние обычаи и привилегии Брабанта.
Автор многочисленных политических памфлетов и брошюр, в т. ч. «Записки о правах брабантского народа», составленной для провинциальных штатов, в которой Ноот перечислял злоупотребления императора.
В августе 1788 года, опасаясь ареста, бежал в Бреду, пытался добиться военной помощи Великобритании, Нидерландов и Пруссии в достижении Австрийскими Нидерландами независимости. В октябре 1789 года в Бреде ноотисты и вонкисты (сторонники Ж.Ф. Вонка - главы́ демократических революционных сил) заключили соглашение о единстве действий. Тогда же совместно с генералом Ж.А. Ван дер Мершем возглавил армию для борьбы с австрийцами. После освобождения Брабанта Ноот опубликовал «Манифест брабантского народа» (24 октября 1789 год), в котором объявлял волю народа высшим законом и отстаивал право на сопротивление государю в случае его нарушения. К декабрю 1789 года под властью восставших оказалась почти вся территория Австрийских Нидерландов за исключением Люксембурга.
После провозглашения Национальным конгрессом, собравшимся в Брюсселе, республики Бельгийских Соединённых Штатов Ноот занял пост министра республики (фактически главы государства). Сторонник сохранения старого порядка и провинциальных привилегий, Ноот выступил против вонкистов, требовавших проведения демократич. реформ, вынудив Вонка бежать во Францию. После разгрома восставших австр. войсками в декабре 1790 года Ноот укрылся в Нидерландах, затем в Англии. В 1792 гоу безуспешно пытался заручиться поддержкой французских властей. По возвращении в Брюссель арестован (1796 год), пребывал в заключении в Хертогенбосе. В дальнейшем не играл активной политической роли.