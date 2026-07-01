НОНО ЛУИДЖИ

НОНО ЛУИДЯЖИ - италальянский ком­по­зи­тор.

Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Окон­чил факультет пра­ва Па­ду­ан­ско­го университета (1946 год). Ком­по­зи­ци­ей за­ни­мал­ся у Дж.Ф. Ма­липь­е­ро в Ве­неци­ан­ской консерватории (1941-1945 годы). В 1946-1948 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Б. Ма­дер­ны и Г. Шер­хена (ком­по­зи­ция и ди­ри­жи­ро­ва­ние); об­ще­ние с ни­ми и с Л. Дал­ла­пик­ко­лой сти­му­ли­ро­ва­ло ин­те­рес ком­по­зи­то­ра к до­де­ка­фо­нии, твор­че­ст­ву А. фон Ве­бер­на, А. Шён­бер­га (с 1955 года Л. Ноно был же­нат на его до­че­ри), Б. Бар­то­ка, И.Ф. Стра­вин­ско­го.

Член Итальянской КП (с 1952 года) и ЦК Итальянской КП (с 1975 года), не­од­но­крат­но при­ез­жал в СССР (с 1962 года). В 1967 году со­вер­шил дли­тель­ную по­езд­ку по Латинской Аме­ри­ке. В 1950-е годы стал од­ним из ли­де­ров музыкального аван­гар­диз­ма и т. н. ан­га­жи­ро­ван­ной му­зы­ки; ре­во­люционные и гу­ма­ни­стические идеи вы­ра­жал с по­мо­щью но­вей­ших тех­ник ком­по­зи­ции. В 1950-1960 годы уча­ст­ник Дарм­штадт­ско­го фес­ти­ва­ля и До­нау­эшин­ген­ско­го фес­ти­ва­ля (ФРГ), где с 1957 года вы­сту­пал с лек­ция­ми (в 1959-1962 годы так­же в Дар­линг­то­не, Ве­ли­ко­бри­та­ния; в 1961 году в Хель­син­ки). В 1960-1980-х годах ра­бо­тал в об­лас­ти элек­трон­ной му­зы­ки, с 1983 года ху­дожесвтенный кон­суль­тант экс­пе­риментальной сту­дии фон­да Г. Штро­бе­ля (Фрай­бург, ФРГ). Ока­зал силь­ное влия­ние на А.Г. Шнит­ке и др. российских ком­по­зи­то­ров. В чис­ле его уче­ни­ков - немецкий композитор Х. Ла­хен­ман.

Мно­гие про­из­ве­де­ния Л. Ноно воз­ник­ли как от­клик на тра­гические со­бы­тия современной ис­то­рии: «Эпи­та­фия Фе­де­ри­ко Гар­сии Лор­ке» для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра (1953 год); кан­та­ты «Пре­рван­ная пес­ня» (на тек­сты пи­сем каз­нён­ных уча­ст­ни­ков ев­ропейского Со­про­тив­ле­ния, 1956 год) и «На мос­ту Хи­ро­си­мы. Пес­ни жиз­ни и люб­ви» (1962 год); ор­ке­ст­ро­вая ком­по­зи­ция «Поль­ский днев­ник 1958 года» (1959 год), на­пи­сан­ная по­сле по­се­ще­ния му­зе­ев Ос­вен­ци­ма и Вар­шав­ско­го гет­то. Опи­ра­ясь на кон­цеп­цию эпи­чес­ко­го те­ат­ра Б. Брех­та, те­ат­раль­ные дос­ти­же­ния В.Э. Мей­ер­холь­да , Э. Пис­ка­то­ра и но­ва­тор­ские по­ис­ки А. Шён­бер­га, А. Бер­га, К. Вай­ля, П. Хин­де­ми­та, П. Дес­сау, Л. Дал­ла­пик­ко­лы, Л. Ноно соз­дал собственный род опе­ры - сце­нической дей­ст­во (итал. azione scenico). Так, «Не­тер­пи­мость 1960 года» по­свя­ще­на об­ли­че­нию бес­че­ло­веч­но­го от­но­ше­ния к им­ми­гран­там на За­па­де (в либ­рет­то ци­ти­ру­ют­ся тек­сты Брех­та, П. Элюа­ра, В.В. Мая­ков­ско­го, Ж.П. Сар­тра; 1961 год, Ве­не­ция). Сце­ническое дей­ст­во «Под жар­ким солн­цем люб­ви» [либ­рет­то на итал., нем., франц. язы­ках Ю.П. Лю­би­мо­ва и Л. Ноно на ос­но­ве тек­стов К. Мар­кса, В.И. Ле­ни­на, А. Грам­ши, Ф. Ка­ст­ро Ру­са, Ге­ва­ры де ла Сер­ны (Че), Брех­та, М. Горь­ко­го, Ч. Па­ве­зе, А. Рем­бо и др.; 1975 год, Ми­лан, режиссер Лю­би­мов, ди­ри­жёр К. Аб­ба­до, хо­рео­граф Л.В. Якоб­сон, художник Д.Л. Бо­ров­ский], по сло­вам Л. Ноно, - ги­гант­ское по­лот­но клас­со­вой борь­бы на­чи­ная с Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года (центральная идея - са­мо­от­вер­жен­ная лю­бовь к че­ло­ве­че­ст­ву, во­пло­щён­ная в об­раз­ах ге­ро­инь ре­во­люционного и ос­во­бо­дительного дви­же­ния). В сво­их со­чи­не­ни­ях Л. Ноно ши­ро­ко ис­поль­зо­вал воз­мож­но­сти се­рий­ной тех­ни­ки и се­риа­лиз­ма (в т. ч. се­ри­аль­ный пу­ан­ти­лизм), со­но­ри­ки («Песнь люб­ви» для хо­ра, ар­фы, виб­ра­фо­на и удар­ных, 1954 год; кан­та­та «Зем­ля и со­дру­же­ст­во», «Хо­ры Ди­до­ны» с удар­ны­ми, оба со­чи­не­ния созда­ны в 1958 году; «Она при­шла: пес­ни для Силь­вии» для со­пра­но и 6 го­ло­сов, 1960 год), алеа­то­ри­ки, элек­трон­ной му­зы­ки, кон­крет­ной му­зы­ки.

В конце 1970-х годов он по­сте­пен­но ото­шёл от сти­ле­во­го ра­ди­ка­лиз­ма и по­ли­тич. ан­га­жи­ро­ван­но­сти, в его твор­че­ст­ве зна­чительное ме­сто за­ня­ла аб­ст­ракт­ная фи­лосовская про­бле­ма­ти­ка. Опу­сы 1980-х годов вклю­ча­ют тек­сты из вы­со­кой по­эзии и ев­ропейской фи­ло­со­фии в ка­че­ст­ве про­грамм­ных ал­лю­зий (изо­би­лую­щий ге­не­раль­ны­ми пау­за­ми с фер­ма­та­ми струн­ный квар­тет «Фраг­мен­ты - Ти­ши­на, к Дио­ти­ме», 1980 год, по пар­ти­ту­ре ко­то­ро­го раз­бро­са­ны около 50 фраг­мен­тов из со­чи­не­ний Ф. Гёль­дер­ли­на), во­каль­но­го тек­ста («Ды­ша­щая яс­ность» для хо­ра, ба­со­вой флей­ты и элек­тро­ни­ки на сло­ва Р.М. Риль­ке, 1981 год) или опер­но­го либ­рет­то; ито­го­вое со­чи­не­ние Л. Ноно - «Про­ме­тей, тра­ге­дия слы­ша­ния» (на сло­ва Ге­сио­да, Эс­хи­ла, Гёль­дер­ли­на, В. Бень­я­ми­на в адап­та­ции М. Кач­ча­ри, 1984 год, Ве­не­ция), в ос­но­ве ко­то­ро­го - на­бор ре­ми­нис­цен­ций из раз­ных ав­то­ров на раз­ных язы­ках. В позд­ние го­ды Л. Ноно ха­рак­те­ри­зо­вал современную ду­хов­ную си­туа­цию пес­си­ми­сти­че­ски («бо­ги про­шло­го мерт­вы, на­стоя­щее ту­ман­но, а но­вые бо­ги ещё не ро­ди­лись»). От­кли­ком на смерть дру­га (А.А. Тар­ков­ско­го) яви­лось ор­ке­ст­ро­вое соч. «Нет до­рог, на­до ид­ти…» (1987 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ба­лет «Крас­ный плащ» (по Ф. Гар­сии Лор­ке , 1954 год, Бер­лин); «По­бе­да Гер­ни­ки» для хо­ра с ор­ке­ст­ром (по П. Элюа­ру, 1954 год), «При­зрак бро­дит по ми­ру» для со­пра­но, хо­ра и ор­ке­ст­ра (на сло­ва К. Мар­кса, С. Сан­чес, Х. Сан­та­ма­рин, 1971 год); для ор­ке­ст­ра - Ва­риа­ции на се­рию ор. 41 [«Ода На­по­ле­о­ну»] А. Шён­бер­га (1950 год), «Ком­по­зи­ция I» (1951 год), «Две экс­прес­сии» (1953 год); два фортепианных кон­цер­та (1972, 1975 годы); «Ва­ри­ан­ты» для скрип­ки, струн­ных и ду­хо­вых (1957 год); ин­стру­мен­таль­ные ан­самб­ли - «Polifoni­ca-Monodia-Ritmica» (1951 год), «Canti per 13» (1955 год), «Встре­чи» (1955 год); для го­ло­са - «Сла­до­ст­ным бу­дет мол­ча­нье» (для 8 го­ло­сов, 1960); элек­трон­ные ком­по­зи­ции - «Пом­ни, что с то­бой сде­ла­ли в Ос­вен­ци­ме» (1966 год) и «Диа­лек­ти­че­ский кон­тра­пункт из го­ло­вы» (1968 год) для маг­ни­то­фон­ной лен­ты, «Как вол­на си­лы и све­та» для со­лис­та, фп., маг­ни­то­фон­ной лен­ты и ор­ке­ст­ра (1972), «Лу­ча­но» (1974).

Сочинения:

Écrits / Éd. L. Feneyrou. P., 1993. Gen., 2007;

Carla Carissima: C. Henius und L. Nono. Briefe, Tagebücher, Notizen. Hamb., 1995;

Фраг­мен­ты ин­тер­вью. К «Про­ме­тею» // Ком­по­зи­то­ры о со­вре­мен­ной ком­по­зи­ции. Хре­сто­ма­тия / Ред.-сост. Т. С. Кю­ре­гян, В. С. Це­но­ва. М., 2009.

Дополнительная литература:

L. Nono: Texte, Studien zu seiner Mu­sik / Hrsg. von J. Stenzl. Z., 1975;

L. Nono / Hrsg. von H. K. Metzger, R. Rien. Münch., 1981 (Mu­sik-Konzepte. [Bd] 20);

Flammer E.H. Poli­tisch engagierte Musik als kompositorisches Pro­blem, dargestellt am Beispiel von L. Nono und H. W. Henze. Baden-Baden, 1981;

Riede B. L. Nonos Kompositionen mit Tonband: Ästhe­tik des musikalischen Materials, Werkanaly­sen, Werkverzeichnis. Münch., 1986;

Nono / A cura di E. Restagno. Torino, 1987.