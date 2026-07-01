НОНО ЛУИДЖИ
НОНО ЛУИДЯЖИ - италальянский композитор.
Участник Движения Сопротивления. Окончил факультет права Падуанского университета (1946 год). Композицией занимался у Дж.Ф. Малипьеро в Венецианской консерватории (1941-1945 годы). В 1946-1948 годы совершенствовался у Б. Мадерны и Г. Шерхена (композиция и дирижирование); общение с ними и с Л. Даллапикколой стимулировало интерес композитора к додекафонии, творчеству А. фон Веберна, А. Шёнберга (с 1955 года Л. Ноно был женат на его дочери), Б. Бартока, И.Ф. Стравинского.
Член Итальянской КП (с 1952 года) и ЦК Итальянской КП (с 1975 года), неоднократно приезжал в СССР (с 1962 года). В 1967 году совершил длительную поездку по Латинской Америке. В 1950-е годы стал одним из лидеров музыкального авангардизма и т. н. ангажированной музыки; революционные и гуманистические идеи выражал с помощью новейших техник композиции. В 1950-1960 годы участник Дармштадтского фестиваля и Донауэшингенского фестиваля (ФРГ), где с 1957 года выступал с лекциями (в 1959-1962 годы также в Дарлингтоне, Великобритания; в 1961 году в Хельсинки). В 1960-1980-х годах работал в области электронной музыки, с 1983 года художесвтенный консультант экспериментальной студии фонда Г. Штробеля (Фрайбург, ФРГ). Оказал сильное влияние на А.Г. Шнитке и др. российских композиторов. В числе его учеников - немецкий композитор Х. Лахенман.
Многие произведения Л. Ноно возникли как отклик на трагические события современной истории: «Эпитафия Федерико Гарсии Лорке» для солистов, хора и оркестра (1953 год); кантаты «Прерванная песня» (на тексты писем казнённых участников европейского Сопротивления, 1956 год) и «На мосту Хиросимы. Песни жизни и любви» (1962 год); оркестровая композиция «Польский дневник 1958 года» (1959 год), написанная после посещения музеев Освенцима и Варшавского гетто. Опираясь на концепцию эпического театра Б. Брехта, театральные достижения В.Э. Мейерхольда, Э. Пискатора и новаторские поиски А. Шёнберга, А. Берга, К. Вайля, П. Хиндемита, П. Дессау, Л. Даллапикколы, Л. Ноно создал собственный род оперы - сценической действо (итал. azione scenico). Так, «Нетерпимость 1960 года» посвящена обличению бесчеловечного отношения к иммигрантам на Западе (в либретто цитируются тексты Брехта, П. Элюара, В.В. Маяковского, Ж.П. Сартра; 1961 год, Венеция). Сценическое действо «Под жарким солнцем любви» [либретто на итал., нем., франц. языках Ю.П. Любимова и Л. Ноно на основе текстов К. Маркса, В.И. Ленина, А. Грамши, Ф. Кастро Руса, Гевары де ла Серны (Че), Брехта, М. Горького, Ч. Павезе, А. Рембо и др.; 1975 год, Милан, режиссер Любимов, дирижёр К. Аббадо, хореограф Л.В. Якобсон, художник Д.Л. Боровский], по словам Л. Ноно, - гигантское полотно классовой борьбы начиная с Парижской коммуны 1871 года (центральная идея - самоотверженная любовь к человечеству, воплощённая в образах героинь революционного и освободительного движения). В своих сочинениях Л. Ноно широко использовал возможности серийной техники и сериализма (в т. ч. сериальный пуантилизм), сонорики («Песнь любви» для хора, арфы, вибрафона и ударных, 1954 год; кантата «Земля и содружество», «Хоры Дидоны» с ударными, оба сочинения созданы в 1958 году; «Она пришла: песни для Сильвии» для сопрано и 6 голосов, 1960 год), алеаторики, электронной музыки, конкретной музыки.
В конце 1970-х годов он постепенно отошёл от стилевого радикализма и политич. ангажированности, в его творчестве значительное место заняла абстрактная филосовская проблематика. Опусы 1980-х годов включают тексты из высокой поэзии и европейской философии в качестве программных аллюзий (изобилующий генеральными паузами с ферматами струнный квартет «Фрагменты - Тишина, к Диотиме», 1980 год, по партитуре которого разбросаны около 50 фрагментов из сочинений Ф. Гёльдерлина), вокального текста («Дышащая ясность» для хора, басовой флейты и электроники на слова Р.М. Рильке, 1981 год) или оперного либретто; итоговое сочинение Л. Ноно - «Прометей, трагедия слышания» (на слова Гесиода, Эсхила, Гёльдерлина, В. Беньямина в адаптации М. Каччари, 1984 год, Венеция), в основе которого - набор реминисценций из разных авторов на разных языках. В поздние годы Л. Ноно характеризовал современную духовную ситуацию пессимистически («боги прошлого мертвы, настоящее туманно, а новые боги ещё не родились»). Откликом на смерть друга (А.А. Тарковского) явилось оркестровое соч. «Нет дорог, надо идти…» (1987 год).
Среди других сочинений: балет «Красный плащ» (по Ф. Гарсии Лорке, 1954 год, Берлин); «Победа Герники» для хора с оркестром (по П. Элюару, 1954 год), «Призрак бродит по миру» для сопрано, хора и оркестра (на слова К. Маркса, С. Санчес, Х. Сантамарин, 1971 год); для оркестра - Вариации на серию ор. 41 [«Ода Наполеону»] А. Шёнберга (1950 год), «Композиция I» (1951 год), «Две экспрессии» (1953 год); два фортепианных концерта (1972, 1975 годы); «Варианты» для скрипки, струнных и духовых (1957 год); инструментальные ансамбли - «Polifonica-Monodia-Ritmica» (1951 год), «Canti per 13» (1955 год), «Встречи» (1955 год); для голоса - «Сладостным будет молчанье» (для 8 голосов, 1960); электронные композиции - «Помни, что с тобой сделали в Освенциме» (1966 год) и «Диалектический контрапункт из головы» (1968 год) для магнитофонной ленты, «Как волна силы и света» для солиста, фп., магнитофонной ленты и оркестра (1972), «Лучано» (1974).
Сочинения:
Écrits / Éd. L. Feneyrou. P., 1993. Gen., 2007;
Carla Carissima: C. Henius und L. Nono. Briefe, Tagebücher, Notizen. Hamb., 1995;
Фрагменты интервью. К «Прометею» // Композиторы о современной композиции. Хрестоматия / Ред.-сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. М., 2009.
Дополнительная литература:
L. Nono: Texte, Studien zu seiner Musik / Hrsg. von J. Stenzl. Z., 1975;
L. Nono / Hrsg. von H. K. Metzger, R. Rien. Münch., 1981 (Musik-Konzepte. [Bd] 20);
Flammer E.H. Politisch engagierte Musik als kompositorisches Problem, dargestellt am Beispiel von L. Nono und H. W. Henze. Baden-Baden, 1981;
Riede B. L. Nonos Kompositionen mit Tonband: Ästhetik des musikalischen Materials, Werkanalysen, Werkverzeichnis. Münch., 1986;
Nono / A cura di E. Restagno. Torino, 1987.