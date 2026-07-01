НОНЕТ

НОНЕТ (итал. nonetto, от лат. nonus – де­вя­тый):

1) Музыкальный ан­самбль из 9 ис­пол­ните­лей.

Со­став нонета мо­жет быть од­но­род­ным (струн­ный, ду­хо­вой) ли­бо сме­шан­ным (струн­ный квар­тет или квин­тет, к ко­то­ро­му при­сое­ди­ня­ют­ся различные ду­хо­вые ин­ст­ру­мен­ты, ино­гда фортепиано и/или ар­фа, ре­же го­лос). Как ус­той­чи­вый кол­лек­тив встре­ча­ет­ся ред­ко (один из не­мно­гих - Чеш­ский но­нет, с 1923 года).

2) Музыкальный жанр – про­из­ве­де­ние для 9 ин­ст­ру­мен­тов, ре­же с уча­сти­ем го­ло­са (го­ло­сов), обыч­но мно­го­ча­ст­ное.

В XVIII веке нонет с не­рег­ла­мен­ти­ро­ван­ным чис­лом час­тей бли­зок ди­вер­тис­мен­ту, ин­ст­ру­мен­таль­ной се­ре­на­де (ран­ние об­раз­цы жан­ра - в твор­че­ст­ве Й. Гайд­на ). В нонете XIX века за­кре­пи­лась фор­ма со­нат­но­го цик­ла (у Л. Шпо­ра и др.). Ав­то­ра­ми нонета в XX века бы­ли В.В. Щер­ба­чёв (нонет для го­ло­са, флей­ты, ар­фы, фортепиано, струн­но­го квар­те­та и ис­пол­ни­те­ля пла­стического тан­ца, 1919), Э. Ви­ла- Ло­бос (нонет для хо­ра, ду­хо­вых, ар­фы и удар­ных, 1923), а так­же А. Ме­ри­кан­то , А. Ко­п­ленд, Б. Мар­ти­ну, Я. Ря­этс и др.

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