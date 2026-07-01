НОНЕТ
НОНЕТ (итал. nonetto, от лат. nonus – девятый):
1) Музыкальный ансамбль из 9 исполнителей.
Состав нонета может быть однородным (струнный, духовой) либо смешанным (струнный квартет или квинтет, к которому присоединяются различные духовые инструменты, иногда фортепиано и/или арфа, реже голос). Как устойчивый коллектив встречается редко (один из немногих - Чешский нонет, с 1923 года).
2) Музыкальный жанр – произведение для 9 инструментов, реже с участием голоса (голосов), обычно многочастное.
В XVIII веке нонет с нерегламентированным числом частей близок дивертисменту, инструментальной серенаде (ранние образцы жанра - в творчестве Й. Гайдна). В нонете XIX века закрепилась форма сонатного цикла (у Л. Шпора и др.). Авторами нонета в XX века были В.В. Щербачёв (нонет для голоса, флейты, арфы, фортепиано, струнного квартета и исполнителя пластического танца, 1919), Э. Вила- Лобос (нонет для хора, духовых, арфы и ударных, 1923), а также А. Мериканто, А. Копленд, Б. Мартину, Я. Ряэтс и др.