НОК АРТУР ДАРБИ
НОК АРТУР ДАРБИ - английско-американский филолог и религиовед.
Происходил из среды английских католиков, придерживался агностических убеждений. Окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (1926 год).
Преподавал в Гарвардском университете (США; с 1929 года, с 1930 года до конца жизни профессорской истории религии).
Являлся издателем «Гарвардского богословского обозрения» («Harvard theological review», с 1933 года и до конца жизни), участвовал в редколлегии «Классического оксфордского словаря» («The Oxford classical dictionary», 1949 год), был соредактором журнала «Христианские бдения» («Vigiliae christianae»), совместно с религиоведом А.Ж. Фестюжьером подготовил и опубликовал критическое издание корпуса герметических текстов «Corpus Hermeticum» (1945-1954 годы).
Научный интерес А.Д. Нок обращён к истории древней греческой и римской религии, преимущественного периода эллинизма, а также раннего христианства. А.Д. Нок доказывал необоснованность гипотезы о гностицизме как источнике христианства, выступал против переоценки значения мистериальных религий (см. Мистерии) для его формирования; в частности, опровергал мистериальный характер христианских священнодействий.
Его первая крупная работа - комментированный перевод трактата Саллюстия «О богах и мире» («Concerning the gods and the universe», 1926 год). В книге «Обращение. Старое и новое в религии от Александра Великого до Блаженного Августина» («Conversion: the old and the new in religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo», 1933 год, рус. пер. 2011 год) А.Д. Нок исследовал условия принятия той или иной религии в античную эпоху, показал, что понятие религиозного обращения чуждо древне-греческой религии и было воспринято христианством из философии. Подход А.Д. Нока к исследованию религии характеризуется повышенным вниманием к конкретным историческим деталям, эмпирическим фактам и артефактам (в частности, эпиграфии, монеты).
Сочинени:
Early gentile christianity and its hellenistic background // Essays on the trinity and the incarnation / Ed. A. E.J. Rawlinson. L., 1928;
St. Paul. L., 1938;
Corpus Hermeticum. P., 1945–1954. Vol. 1–4 (ed.);
Essays on religion and the ancient world / Ed. Z. Stewart. Camb. (Mass.), 1972. Vol. 1–2.