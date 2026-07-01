НОК АРТУР ДАРБИ

НОК АРТУР ДАРБИ - английско-американский фи­ло­лог и ре­ли­гио­вед.

Про­ис­хо­дил из сре­ды английских ка­то­ли­ков, при­дер­жи­вал­ся аг­но­стических убе­ж­де­ний. Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1926 год).

Пре­по­да­вал в Гар­вард­ском университете (США; с 1929 года, с 1930 года до кон­ца жиз­ни профессорской исто­рии ре­ли­гии).

Яв­лял­ся из­да­те­лем «Гар­вард­ско­го бо­го­слов­ско­го обо­зре­ния» («Harvard theological review», с 1933 года и до кон­ца жиз­ни), уча­ст­во­вал в ред­кол­ле­гии «Клас­си­че­ско­го окс­форд­ско­го сло­ва­ря» («The Oxford classical dictionary», 1949 год), был со­ре­дак­то­ром журнала «Хри­сти­ан­ские бде­ния» («Vi­giliae christianae»), совместно с ре­ли­гио­ве­дом А.Ж. Фес­тюжь­е­ром под­го­то­вил и опуб­ли­ко­вал кри­тическое из­да­ние кор­пу­са гер­ме­тических тек­стов «Cor­pus Hermeticum» (1945-1954 годы).

На­учный ин­те­рес А.Д. Нок об­ра­щён к ис­то­рии древ­ней греческой и римской ре­ли­гии, пре­имущественного пе­рио­да эл­ли­низ­ма, а так­же ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва. А.Д. Нок до­ка­зы­вал не­обос­но­ван­ность ги­по­те­зы о гно­сти­циз­ме как ис­точ­ни­ке хри­сти­ан­ст­ва, вы­сту­пал про­тив пе­ре­оцен­ки зна­че­ния мис­те­ри­аль­ных ре­ли­гий (см. Мис­те­рии ) для его фор­ми­ро­ва­ния; в ча­ст­но­сти, оп­ро­вер­гал мис­те­ри­аль­ный ха­рак­тер хри­сти­ан­ских свя­щен­но­дей­ст­вий.

Его пер­вая круп­ная ра­бо­та - ком­мен­ти­ро­ван­ный пе­ре­вод трак­та­та Сал­лю­стия «О бо­гах и ми­ре» («Concerning the gods and the universe», 1926 год). В книге «Об­ра­ще­ние. Ста­рое и но­вое в ре­ли­гии от Алек­сан­д­ра Ве­ли­ко­го до Бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на» («Conversion: the old and the new in religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo», 1933 год, рус. пер. 2011 год) А.Д. Нок ис­сле­до­вал ус­ло­вия при­ня­тия той или иной ре­ли­гии в ан­тич­ную эпо­ху, по­ка­зал, что по­ня­тие ре­лигиозного об­ра­ще­ния чу­ж­до древне-греческой ре­ли­гии и бы­ло вос­при­ня­то хри­сти­ан­ст­вом из фи­ло­со­фии. Под­ход А.Д. Нока к ис­сле­до­ва­нию ре­ли­гии ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к кон­крет­ным ис­то­рическим де­та­лям, эм­пи­рическим фак­там и ар­те­фак­там (в ча­ст­но­сти, эпи­гра­фии, мо­не­ты).

Сочинени:

Early gentile christianity and its hellenistic background // Essays on the trinity and the incarnation / Ed. A. E.J. Rawlinson. L., 1928;

St. Paul. L., 1938;

Corpus Hermeticum. P., 1945–1954. Vol. 1–4 (ed.);

Essays on religion and the ancient world / Ed. Z. Stewart. Camb. (Mass.), 1972. Vol. 1–2.