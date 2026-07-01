НОГУЧИ

НОГУЧИ, Но­гу­ти Иса­му - американский скульп­тор, ди­зай­нер, сце­но­граф.

Сын японского по­эта Й. Но­гу­ти (1875-1947 годы), пи­сав­ше­го на английском языке, и американской пи­са­тель­ни­цы Л. Гил­мор (1873-1933 годы). Вы­рос в Япо­нии, с 1918 году учил­ся в США, в 1922 году стал уче­ни­ком Дж.Г. Борг­лу­ма.

На его твор­че­ст­во ока­за­ли влия­ние вы­став­ки мо­дер­нист­ско­го искусства в нью-йорк­ских га­ле­ре­ях, в осо­бен­но­сти вы­став­ка ра­бот К. Брын­ку­ши, в па­риж­ской ма­стер­ской ко­то­ро­го Ногучи ра­бо­тал ас­си­стен­том в 1927-1928 годы. Пер­вые аб­ст­ракт­ные ра­бо­ты Ногучи, вы­пол­нен­ные из кам­ня, де­ре­ва и ме­тал­ла, от­ме­че­ны вли­я­ни­ем это­го скульп­то­ра, а так­же ма­сте­ров cюрреа­лизма и кон­ст­рук­ти­виз­ма.

В 1930 году че­рез Па­риж и Рос­сию от­пра­вил­ся в Ки­тай, где изу­чал искусство кал­ли­гра­фии, а за­тем в Япо­нию, где за­ни­мал­ся ке­ра­ми­кой. По воз­вра­ще­нии в Нью-Йорк (1932 год) по­свя­тил се­бя про­ек­ти­ро­ва­нию уб­ран­ства городских про­странств и об­щественных зда­ний: про­ект мо­ну­мен­та Б. Франк­ли­ну (1933 год, осу­ще­ст­в­лён в Фи­ла­дель­фии в 1984 году), фон­тан «Шас­си» для зда­ния ком­па­нии «Ford Motor» (1938 год), на­стен­ный рель­еф для зда­ния Associated Press (1939-1940 годы), био­морф­ный ди­зайн по­тол­ка и стен для Ин­фор­мационного цен­тра в зда­нии «Тайм энд Лайф бил­динг» (1947 год, оба зда­ния - в Рок­фел­ле­ров­ском цен­тре, Нью-Йорк) и др.

В 1935-1966 годы ра­бо­тал в об­лас­ти сце­но­гра­фии, со­труд­ни­чал с хо­рео­гра­фа­ми М. Грэ­хем («Гра­ни­ца» Л. Хор­ста, 1935 год; «Вес­на в Ап­па­лач­ских го­рах» А. Ко­п­лен­да, «Зер­ка­ло пе­ре­до мною» П. Хин­де­ми­та, оба 1944 год, и др.), Дж. Ба­лан­чи­ным и М. Кан­нин­ге­мом. В 1936-1937 годы со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Мек­си­ку, где со­з­дал мо­ну­мен­таль­ный рель­еф «Ис­то­рия: взгляд из Ме­хи­ко». По воз­вра­ще­нии на­чал ра­бо­тать как ди­зай­нер, спро­ек­ти­ро­вав в 1937году «ра­дио­ня­ню» (Radio Nurse); в 1940 году соз­дан пер­вый стол из де­ре­ва и стек­ла - т. н. ко­фей­ный сто­лик, в даль­ней­шем - его мно­го­численные ва­риа­ции; в 1944 году на­ча­лось про­изводство све­тиль­ни­ков и ме­бе­ли по его про­ек­там; в 1943-1948 годы ис­пол­нил се­рию «лун­ных» (Lunar) объ­ек­тов - аб­ст­ракт­ных скульп­тур из различных ма­те­риа­лов, под­све­чен­ных встро­ен­ны­ми в них лам­поч­ка­ми. В 1950 году в Япо­нии на­ча­лось ком­мерческое про­изводство све­то­вых скульп­тур (т. н. Akari) и ке­ра­ми­ки по мо­де­лям Ногучи. В 1951-1952 годы по предложению Тан­гэ Кэнд­зо соз­дал 2 мос­та для Ме­мо­риа­ла Ми­ра в Хи­ро­си­ме.

В 1950-х годы Ногучи от­крыл для се­бя сад в ка­че­ст­ве уни­вер­саль­ной фор­мы ор­га­ни­за­ции горудского пуб­лич­но­го про­стран­ст­ва. Его про­ек­ты объ­е­ди­ня­ют в се­бе опыт японских пес­ча­ных са­дов и са­дов кам­ней, индийских ас­тро­но­мических са­дов, италельянских средне-вековых и ре­нес­санс­ных пло­ща­дей.

Круп­ней­шие осу­щест­в­лён­ные про­ек­ты в этой об­лас­ти: сад с фон­та­ном для издательства «Rea­der’s Digest» (1951 год) и сад (а так­же ме­мо­ри­аль­ная ком­на­та) в честь от­ца Ногучи в Университете Кэйо (1951-1952 годы, оба - в То­кио), сад «Се­мья» для кор­по­ра­ции «Connecti­cut Ge­neral Life Insurance Company» в Блум­фил­де (США, 1956-1957 годы), японский сад для штаб-квар­ти­ры ЮНЕСКО в Па­ри­же (1956-1958 годы), бе­ло­мра­мор­ный сад для Библиотеки Л. Бай­не­ке Йель­ско­го университета (1960-1964 годы), вод­ный сад, на­хо­дя­щий­ся ни­же уров­ня зем­ли на пло­ща­ди пе­ред зда­ни­ем Cha­se Manhattan Bank в Нью-Йор­ке (1961-1964 годы), Сад искусств Бил­ли Ро­уза для Из­ра­иль­ско­го му­зея в Ие­ру­са­ли­ме (1960-1965 годы), сад для ком­па­нии IBM близ Нью-Йор­ка, 1964 год, Сад и музей И. Ногучи на Лонг-Айленде в Нью-Йорке (1985 год).

Ногучи про­ек­ти­ро­вал так­же дет­ские иг­ро­вые пло­щад­ки, фон­та­ны. Про­дол­жал соз­да­вать отдельные стан­ко­вые и мо­ну­мен­таль­ные скульп­тур­ные про­из­ве­де­ния в ду­хе аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма из мра­мо­ра, ба­заль­та, гра­ни­та и др. ма­те­риа­лов («Крас­ный куб» на пло­ща­ди пе­ред зда­ни­ем Marine Midland Bank в Нью-Йор­ке, 1968 год).

Сочинения:

A sculptor’s world. L., 1967. Gött., 2004.