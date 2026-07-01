НОГУЧИ
НОГУЧИ, Ногути Исаму - американский скульптор, дизайнер, сценограф.
Сын японского поэта Й. Ногути (1875-1947 годы), писавшего на английском языке, и американской писательницы Л. Гилмор (1873-1933 годы). Вырос в Японии, с 1918 году учился в США, в 1922 году стал учеником Дж.Г. Борглума.
На его творчество оказали влияние выставки модернистского искусства в нью-йоркских галереях, в особенности выставка работ К. Брынкуши, в парижской мастерской которого Ногучи работал ассистентом в 1927-1928 годы. Первые абстрактные работы Ногучи, выполненные из камня, дерева и металла, отмечены влиянием этого скульптора, а также мастеров cюрреализма и конструктивизма.
В 1930 году через Париж и Россию отправился в Китай, где изучал искусство каллиграфии, а затем в Японию, где занимался керамикой. По возвращении в Нью-Йорк (1932 год) посвятил себя проектированию убранства городских пространств и общественных зданий: проект монумента Б. Франклину (1933 год, осуществлён в Филадельфии в 1984 году), фонтан «Шасси» для здания компании «Ford Motor» (1938 год), настенный рельеф для здания Associated Press (1939-1940 годы), биоморфный дизайн потолка и стен для Информационного центра в здании «Тайм энд Лайф билдинг» (1947 год, оба здания - в Рокфеллеровском центре, Нью-Йорк) и др.
В 1935-1966 годы работал в области сценографии, сотрудничал с хореографами М. Грэхем («Граница» Л. Хорста, 1935 год; «Весна в Аппалачских горах» А. Копленда, «Зеркало передо мною» П. Хиндемита, оба 1944 год, и др.), Дж. Баланчиным и М. Каннингемом. В 1936-1937 годы совершил путешествие в Мексику, где создал монументальный рельеф «История: взгляд из Мехико». По возвращении начал работать как дизайнер, спроектировав в 1937году «радионяню» (Radio Nurse); в 1940 году создан первый стол из дерева и стекла - т. н. кофейный столик, в дальнейшем - его многочисленные вариации; в 1944 году началось производство светильников и мебели по его проектам; в 1943-1948 годы исполнил серию «лунных» (Lunar) объектов - абстрактных скульптур из различных материалов, подсвеченных встроенными в них лампочками. В 1950 году в Японии началось коммерческое производство световых скульптур (т. н. Akari) и керамики по моделям Ногучи. В 1951-1952 годы по предложению Тангэ Кэндзо создал 2 моста для Мемориала Мира в Хиросиме.
В 1950-х годы Ногучи открыл для себя сад в качестве универсальной формы организации горудского публичного пространства. Его проекты объединяют в себе опыт японских песчаных садов и садов камней, индийских астрономических садов, италельянских средне-вековых и ренессансных площадей.
Крупнейшие осуществлённые проекты в этой области: сад с фонтаном для издательства «Reader’s Digest» (1951 год) и сад (а также мемориальная комната) в честь отца Ногучи в Университете Кэйо (1951-1952 годы, оба - в Токио), сад «Семья» для корпорации «Connecticut General Life Insurance Company» в Блумфилде (США, 1956-1957 годы), японский сад для штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (1956-1958 годы), беломраморный сад для Библиотеки Л. Байнеке Йельского университета (1960-1964 годы), водный сад, находящийся ниже уровня земли на площади перед зданием Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке (1961-1964 годы), Сад искусств Билли Роуза для Израильского музея в Иерусалиме (1960-1965 годы), сад для компании IBM близ Нью-Йорка, 1964 год, Сад и музей И. Ногучи на Лонг-Айленде в Нью-Йорке (1985 год).
Ногучи проектировал также детские игровые площадки, фонтаны. Продолжал создавать отдельные станковые и монументальные скульптурные произведения в духе абстрактного экспрессионизма из мрамора, базальта, гранита и др. материалов («Красный куб» на площади перед зданием Marine Midland Bank в Нью-Йорке, 1968 год).
Сочинения:
A sculptor’s world. L., 1967. Gött., 2004.