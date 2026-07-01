НОГИНСК
НОГИНСК - город в России, в восточной части Московской области, центр Ногинского района.
Население 101,7 тыс. человек. Расположен на р. Клязьма, город в России, в восточной части Московской области, центр Ногинского района. Расположен на р. Клязьма. Железнодорожная станция. По южной окраине Ногинска проходит федеральная автотрасса «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа).
Впервые упоминается как с. Рогожь в 1336 году в 1-й духовной грамоте великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты. Село находилось на правом берегу р. Клязьма, на одном из крупнейших торговых путей Москва - Нижний Новгород. С 1506 года село известно как ямская слобода. Центр ремесла и кустарных промыслов (в частности, шёлкоткачества). В 1781 году преобразовано в г. Богородск. Уездный (1781-1796, 1802-1929 годы) и заштатный (1796-1802 годы) город Московской губернии.
В 1830 году С.В. Морозовым (из рода Морозовых) в Богородске основана красильно-белильная фабрика (в 1842 году перешла во владение его сына, З.С. Морозова). В 1844 году в сельце Глухово (на левом берегу Клязьмы, напротив Богородска) З.С. Морозов построил Богородско-Глуховскую механическую бумагопрядильную фабрику (в 1847 году преобразована в Глуховскую мануфактуру; с 1856 года управлялась «Компанией Богородско-Глуховской мануфактуры»). К концу XIX века Богородско-Глуховская мануфактура превратилась в одно из крупнейших предприятий отрасли в Российской империи (до начала 1990-х годов действовала как Глуховский хлопчатобумажный комбинат), вокруг неё сложился посёлок для рабочих и управляющего персонала.
Глухово во второй половине XIX - начале XX веков являлось также одним из крупных центров старообрядчества в Подмосковье. В 1857 году в сельце Истомкино близ Богородска С.М. Шибаев основал ткацко-механическую, ситценабивную и красильную фабрику; в 1893 году там же открыта бумагопрядильная фабрика (с 1905 года все предприятия объединены в Товарищество Истомкинской мануфактуры С.М. Шибаева сыновей). Дальнейшему промышленному развитию города способствовало открытие в 1885 году движения по линии Степаново - Захарово (ныне станция в центральной части Ногинска), связавшей Богородск с железной дорогой Москва - Нижний Новгород. В 1896 году в с. Успенское близ Богородска открыта Богородско-Успенская ткацкая фабрика бр. Памфиловых. В 1896-1898 годы в Богородске открыты 3 шёлкоткацкие фабрики. В 1917 году в состав Богородска включены посёлки Истомкино и Глухово. 27 октября (9 ноября) 1917 года установлена советская власть. В 1923-1924 годы проведена линия трамвая (длина 8 км; движение временно закрыто в апреле 2011 года). Районный центр Московской области (1929-1963 годы, с 1965 года). В 1929 году в черту города вошли с. Успенское и населённые пункты Благовещение, Доможирово, Жуково, Лапино, Малое Буньково, Новое Торбеево, Панфиловка, Старое Торбеево. В 1930 году переименован в Ногинск (в честь В.П. Ногина). В 1930-е годы пущены несколько крупных промышленных предприятий, в т. ч. Ново-Гребенная фабрика (1930 год), завод грампластинок (1935-1941 годы), завод «Кардолента» (ныне завод резинотехнич. изделий). В 1960-1970-е годы на левом берегу Клязьмы образованы два новых микрорайона - имени Октября и Заречье.
Регулярная планировка центра города (на правом берегу Клязьмы) с торговой площадью (упразднена) и прямоугольными кварталами сложилась после утверждения генплана 1784 года. До конца XIX века облик города определялся в основном рядовой деревянной жилой застройкой. Архитектурня доминанта центра Ногинска - монументальный ампирный Богоявленский собор, перекрытый широкой купольной ротондой (1867-1869 годы; трапезная и колокольня - 1822-1824 годы, верхний ярус колокольни - 1885-1886 годы).
В центральной части города также расположены: церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле (1846-1848 годы, колокольня - 1874-1876 годы, трапезная и приделы - 1887-1888 годы), административный комплекс со зданиями присутственных мест, тюрьмы, служебными флигелями (все 1840-е годы), дома первой половины - середины XIX века (дом Елагиных, вторая четверть XIX века), дом П.С. Зотова в стиле неоренессанс (1880-е годы) и деревянные дома конца XIX - начала XX веков (дом Ерохова, 1905 год, и др.).
К востоку от центра Ногинска (также на правом берегу Клязьмы) - ансамбль бывшей усадьбы Г.П. Клюева Успенское: барочная Успенская церковь типа «восьмерик на четверике» с дополнит. ярусом звона (1753-1756 годы, колокольня - 1825 год; кирпичная ограда с башнями и воротами - 1902 год, арх. И.М. Васильев), 2-этажный дом (конец XVIII века), парк. В 1900-е годы активизировалось строительство в Глухове - возведены часовня-усыпальница И.М. Власовой (1902 год; ныне церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери), здания Товарищества Богородско- Глуховской мануфактуры в стиле модерн: комплекс деревянных жилых домов управляющего и технического персонала (1900-е годы), комплекс Новоткацкой фабрики (1906-1908 годы, арх. А.В. Кузнецов, при участии А.Ф. Лолейта), дом А.И. Морозова (1907-1908 годы, Кузнецов); комплекс из трёх 4-этажных зданий рабочих казарм (1900-е годы), фабричное мужское училище (1908-1910 годы, все - арх. А.М. Марков).
В стиле модерн также построены в центре города здания женской гимназии (1908 год), реального училища (1910-е годы, оба - Кузнецов), особняки (дом Соповых) и др. За железнодорожным вокзалом в неорусском стиле возведена старообрядческая церковь Св. пророка Захарии и Вмц. Евдокии (1910-1912 годы, арх. И.Е. Бондаренко; верх не сохр.). Церковь Сщмч. Константина Богородского (2000-2002 годы). Памятник В.И. Ленину (один из первых в стране; открыт 22 января 1924 года). Филиалы и представительства московских вузов. Центральная районная библиотека (1899 год). Краеведческий музей (1927 год). Драматический театр Московской области (1930 год). Среди спортивных объектов, пользующихся наибольшей популярностью, - универсальный комплекс «Знамя», футбольный стадион «Автомобилист».
Машиностроительные предприятия выпускают различное оборудование [торговое холодильное («Арнег»), кондитерское (филиал НПО «Прибор»), гидравлическое («Эталон»), сварочное (филиал компании РОАР), котельное вспомогательное и водоподготовительное («СЭЛПА-1»), промышленное диагностическое («НПЦ Кропус»)], топливную аппаратуру, электротехнические изделия. Среди производителей строительных и отделочных материалов - комбинат строительных смесей (в составе итал. компании «Litokol»), завод строительных материалов (железо-бетоннные изделия), завод керамического гранита «Эстима», «Ногинский стройфарфор» (изделия керамической сантехники под маркой «Della»), неск. предприятий по выпуску металлоконструкций, металлопластиковых труб, кровельных и гидроизоляционныз материалов, ламината, пиломатериалов. Производство художественных литых и кованых изделий, металлических дверей (литейно-механический завод), пластиковой тары для нужд пищевой, химической промышленности (предприятие «Союзпромпласт»), резинотехнических изделий, мебели, бытовых и технических лент (фабрика «Красная лента»), швейных изделий. Пищевой комбинат (масложировая продукция), крупный мясокомбинат, рыбоперерабатывающий завод белорусско-германской компании «Санта Бремор», хладокомбинат (мороженое). Пивоваренный завод. Производство муки, комбикормов.
К северо-западу от Ногинска находятся: в с. Воскресенское - деревянная Вознесенская церковь (1706 год, переложена с заменой венцов в 2000-е годов) и Покровская церковь в стиле ампир (1833-1837 годы); в дер. Авдотьино - комплекс Николаевской Берлюковской пустыни (учреждена в 1701 году, упразднена в 1920 году, возрождена в 2006 году): летний 5-главый собор Христа Спасителя (1835-1842 годы, арх. Ф.М. Шестаков), зимний Троицкий собор (1879-1884 годы, арх. Н.В. Никитин), многоярусная колокольня (1895-1900 годы, арх. А.С. Каминский) и др. К западу и юго-западу от Ногинска: в дер. Ивашево - усадьба Небольсиных Троицкое-Ратманово (Троицкая церковь с колоннадой дорического ордера, 1815 год; пейзажный парк); в с. Балобаново - Троицкая церковь в духе средне-векового армянского зодчества (1901-1903 годы, арх. В.Ф. Жигардлович).