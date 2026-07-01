НОГИНСК

НОГИНСК - город в России, в восточной части Московской области, центр Ногинского района.

Население 101,7 тыс. человек. Расположен на р. Клязьма, го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Мо­с­ков­ской области, центр Но­гин­ско­го района. Рас­по­ло­жен на р. Клязь­ма. Железнодорожная стан­ция. По южной ок­раи­не Ногинска про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Че­бок­са­ры - Ка­зань - Уфа).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как с. Ро­гожь в 1336 году в 1-й ду­хов­ной гра­мо­те великого князя вла­ди­мир­ско­го Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты . Се­ло на­хо­ди­лось на пра­вом бе­регу р. Клязь­ма, на од­ном из круп­ней­ших тор­го­вых пу­тей Мо­ск­ва - Ниж­ний Нов­го­род. С 1506 года се­ло из­вест­но как ям­ская сло­бо­да. Центр ре­мес­ла и кус­тар­ных про­мы­слов (в ча­ст­но­сти, шёл­ко­тка­че­ст­ва). В 1781 году пре­об­ра­зо­ва­но в г. Бо­го­родск. Уезд­ный (1781-1796, 1802-1929 годы) и за­штат­ный (1796-1802 годы) го­род Мо­с­ков­ской губернии.

В 1830 году С.В. Мо­ро­зо­вым (из ро­да Мо­ро­зо­вых) в Бо­го­род­ске ос­но­ва­на кра­силь­но-бе­лиль­ная фаб­ри­ка (в 1842 году пе­ре­шла во вла­де­ние его сы­на, З.С. Мо­ро­зо­ва). В 1844 году в сель­це Глу­хо­во (на ле­вом бе­ре­гу Клязь­мы, на­про­тив Бо­го­род­ска) З.С. Мо­ро­зов по­стро­ил Бо­го­род­ско-Глу­хов­скую ме­ха­ническую бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку (в 1847 году пре­об­ра­зо­ва­на в Глу­хов­скую ма­ну­фак­ту­ру; с 1856 года управ­ля­лась «Ком­па­ни­ей Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры»). К концу XIX века Бо­го­род­ско-Глу­хов­ская ма­ну­фак­ту­ра пре­вра­ти­лась в од­но из круп­ней­ших пред­при­ятий от­рас­ли в Российской им­пе­рии (до начала 1990-х годов дей­ст­во­ва­ла как Глу­хов­ский хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат), во­круг неё сло­жил­ся по­сё­лок для ра­бо­чих и управ­ляю­ще­го пер­со­на­ла.

Глу­хо­во во второй половине XIX - начале XX веков яв­ля­лось так­же од­ним из круп­ных цен­тров ста­ро­об­ряд­че­ст­ва в Под­мос­ко­вье. В 1857 году в сель­це Ис­том­ки­но близ Бо­го­род­ска С.М. Ши­ба­ев ос­но­вал ткац­ко-ме­ха­ни­че­скую, сит­це­на­бив­ную и кра­силь­ную фаб­ри­ку; в 1893 году там же от­кры­та бу­ма­гоп­ря­диль­ная фаб­ри­ка (с 1905 года все пред­при­ятия объ­е­ди­не­ны в Товарищество Ис­том­кин­ской ма­ну­фак­ту­ры С.М. Ши­бае­ва сы­но­вей). Даль­ней­ше­му промышленному раз­ви­тию го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тие в 1885 году дви­же­ния по ли­нии Сте­па­но­во - За­ха­ро­во (ны­не стан­ция в центральной час­ти Ногинска), свя­зав­шей Бо­го­родск с железной дорогой Мо­ск­ва - Ниж­ний Нов­го­род. В 1896 году в с. Ус­пен­ское близ Бо­го­род­ска от­кры­та Бо­го­род­ско-Ус­пен­ская ткац­кая фаб­ри­ка бр. Пам­фи­ло­вых. В 1896-1898 годы в Бо­го­род­ске от­кры­ты 3 шёл­ко­ткац­кие фаб­ри­ки. В 1917 году в со­став Бо­го­род­ска вклю­чены по­сёл­ки Ис­том­ки­но и Глу­хово. 27 октября (9 ноября) 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1923-1924 годы про­ве­де­на ли­ния трам­вая (дли­на 8 км; дви­же­ние вре­мен­но за­кры­то в апреле 2011 года). Рай­он­ный центр Мо­с­ков­ской области (1929-1963 годы, с 1965 года). В 1929 году в чер­ту го­ро­да во­шли с. Ус­пенское и на­се­лён­ные пунк­ты Бла­го­ве­ще­ние, До­мо­жи­ро­во, Жу­ко­во, Ла­пи­но, Ма­лое Бунь­ко­во, Но­вое Тор­бее­во, Пан­фи­лов­ка, Ста­рое Тор­бее­во. В 1930 году пе­ре­име­но­ван в Но­гинск (в честь В.П. Но­ги­на ). В 1930-е годы пу­ще­ны несколько круп­ных промышленных пред­при­ятий, в т. ч. Но­во-Гре­бенная фаб­ри­ка (1930 год), за­вод грам­пла­сти­нок (1935-1941 годы), за­вод «Кар­до­лен­та» (ны­не за­вод ре­зи­но­тех­нич. из­де­лий). В 1960-1970-е годы на ле­вом бе­ре­гу Клязь­мы об­ра­зо­ва­ны два но­вых мик­ро­рай­она - име­ни Ок­тяб­ря и За­ре­чье.

Ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка цен­тра го­ро­да (на пра­вом бе­ре­гу Клязь­мы) с тор­го­вой пло­ща­дью (уп­разд­не­на) и пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми сло­жи­лась по­сле ут­вер­жде­ния ген­пла­на 1784 года. До конца XIX века об­лик го­ро­да оп­ре­де­лял­ся в основном ря­до­вой де­ревянной жи­лой за­строй­кой. Ар­хитектурня до­ми­нан­та цен­тра Ногинска - мо­ну­мен­таль­ный ам­пир­ный Бо­го­яв­лен­ский со­бор, пе­ре­кры­тый ши­ро­кой ку­поль­ной ро­тон­дой (1867-1869 годы; тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1822-1824 годы, верх­ний ярус ко­ло­коль­ни - 1885-1886 годы).

В центральной час­ти го­ро­да так­же рас­по­ло­же­ны: церковь в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1846-1848 годы, ко­ло­коль­ня - 1874-1876 годы, тра­пез­ная и при­де­лы - 1887-1888 годы), административный ком­плекс со зда­ния­ми при­сут­ст­вен­ных мест, тюрь­мы, слу­жеб­ны­ми фли­ге­ля­ми (все 1840-е годы), до­ма первой половины - середины XIX века (дом Ела­ги­ных, вторая четверть XIX века), дом П.С. Зо­то­ва в сти­ле не­оре­нес­санс (1880-е годы) и де­ревянные до­ма конца XIX - начала XX веков (дом Еро­хо­ва, 1905 год, и др.).

К вос­то­ку от цен­тра Ногинска (так­же на пра­вом бе­ре­гу Клязь­мы) - ан­самбль бывшей усадь­бы Г.П. Клюе­ва Ус­пен­ское: ба­роч­ная Ус­пен­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» с до­пол­нит. яру­сом зво­на (1753-1756 годы, ко­ло­коль­ня - 1825 год; кир­пич­ная ог­ра­да с баш­ня­ми и во­ро­та­ми - 1902 год, арх. И.М. Ва­силь­ев), 2-этаж­ный дом (конец XVIII века), парк. В 1900-е годы ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось строи­тель­ст­во в Глу­хо­ве - воз­ве­де­ны ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца И.М. Вла­со­вой (1902 год; ны­не церковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри), зда­ния Товарищества Бо­го­род­ско- Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры в сти­ле мо­дерн: ком­плекс де­ревянных жи­лых до­мов управ­ляю­ще­го и тех­нического пер­со­на­ла (1900-е годы), ком­плекс Но­во­ткац­кой фаб­ри­ки (1906-1908 годы, арх. А.В. Куз­не­цов, при уча­стии А.Ф. Ло­лей­та), дом А.И. Мо­ро­зо­ва (1907-1908 годы, Куз­не­цов); ком­плекс из трёх 4-этаж­ных зда­ний ра­бо­чих ка­зарм (1900-е годы), фаб­рич­ное муж­ское училище (1908-1910 годы, все - арх. А.М. Мар­ков).

В сти­ле мо­дерн так­же по­строе­ны в цен­тре го­ро­да зда­ния жен­ской гим­на­зии (1908 год), ре­аль­но­го училища (1910-е годы, оба - Куз­не­цов), особ­ня­ки (дом Со­по­вых) и др. За железнодорожным во­кза­лом в не­орус­ском сти­ле воз­ве­де­на ста­ро­об­ряд­че­ская церковь Св. про­ро­ка За­ха­рии и Вмц. Ев­до­кии (1910-1912 годы, арх. И.Е. Бон­да­рен­ко; верх не сохр.). Церковь Сщмч. Кон­стан­ти­на Бо­го­род­ско­го (2000-2002 годы). Па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (один из пер­вых в стра­не; от­крыт 22 января 1924 года). Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва московских ву­зов. Центральная рай­он­ная библиотека (1899 год). Крае­ведческий му­зей (1927 год). Дра­ма­тический те­атр Московской об­лас­ти (1930 год). Сре­ди спор­тив­ных объ­ек­тов, поль­зую­щих­ся наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью, - уни­вер­саль­ный комп­лекс «Зна­мя», фут­боль­ный ста­ди­он «Ав­то­мо­би­лист».

Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия вы­пус­ка­ют различное обо­ру­до­ва­ние [тор­го­вое хо­ло­диль­ное («Ар­нег»), кон­ди­тер­ское (фи­ли­ал НПО «При­бор»), гид­рав­ли­че­ское («Эта­лон»), сва­роч­ное (фи­ли­ал ком­па­нии РОАР), ко­тель­ное вспо­мо­га­тель­ное и во­до­под­го­то­ви­тель­ное («СЭЛПА-1»), промышленное ди­аг­но­сти­ческое («НПЦ Кро­пус»)], то­п­лив­ную ап­па­ра­ту­ру, элек­тро­тех­нические из­де­лия. Сре­ди про­из­во­ди­те­лей строи­тель­ных и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов - ком­би­нат стро­ительных сме­сей (в со­ста­ве итал. ком­па­нии «Litokol»), за­вод стро­ительных ма­те­риа­лов (железо-бе­тоннные из­де­лия), за­вод ке­ра­мического гра­ни­та «Эс­ти­ма», «Но­гин­ский строй­фар­фор» (из­де­лия ке­ра­мической сан­тех­ни­ки под мар­кой «Del­la»), неск. пред­при­ятий по вы­пус­ку ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, ме­тал­ло­пла­сти­ко­вых труб, кро­вель­ных и гид­ро­изо­ляционныз ма­те­риа­лов, ла­ми­на­та, пи­ло­ма­те­риа­лов. Про­изводство ху­дожественных ли­тых и ко­ва­ных из­де­лий, ме­тал­лических две­рей (ли­тей­но-ме­ха­нический за­вод), пла­сти­ко­вой та­ры для нужд пи­ще­вой, хи­мической промышленности (пред­при­ятие «Со­юз­пром­пласт»), ре­зи­но­тех­нических из­де­лий, ме­бе­ли, бы­то­вых и тех­нических лент (фаб­ри­ка «Крас­ная лен­та»), швей­ных из­де­лий. Пи­ще­вой ком­би­нат (мас­ло­жи­ро­вая про­дук­ция), круп­ный мя­со­ком­би­нат, ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод белорусско-германской ком­па­нии «Сан­та Бре­мор», хла­до­ком­би­нат (мо­ро­же­ное). Пи­во­ва­рен­ный за­вод. Про­изводство му­ки, ком­би­кор­мов.

К се­ве­ро-за­па­ду от Ногинска на­хо­дят­ся: в с. Вос­кре­сен­ское - де­ревянная Воз­не­сен­ская церковь (1706 год, пе­ре­ло­же­на с за­ме­ной вен­цов в 2000-е годов) и По­кров­ская церковь в сти­ле ам­пир (1833-1837 годы); в дер. Ав­доть­и­но - ком­плекс Ни­ко­ла­ев­ской Бер­лю­ков­ской пус­ты­ни (уч­ре­ж­де­на в 1701 году, уп­разд­не­на в 1920 году, воз­ро­ж­де­на в 2006 году): лет­ний 5-гла­вый со­бор Хри­ста Спа­си­те­ля (1835-1842 годы, арх. Ф.М. Шес­та­ков), зим­ний Тро­иц­кий со­бор (1879-1884 годы, арх. Н.В. Ни­ки­тин), мно­го­ярус­ная ко­ло­коль­ня (1895-1900 годы, арх. А.С. Ка­мин­ский) и др. К за­па­ду и юго-за­па­ду от Ногинска: в дер. Ива­ше­во - усадь­ба Не­боль­си­ных Тро­иц­кое-Рат­ма­но­во (Тро­иц­кая церковь с ко­лон­на­дой до­рического ор­де­ра, 1815 год; пей­заж­ный парк); в с. Ба­ло­ба­но­во - Тро­иц­кая церковь в ду­хе средне-векового армянского зод­че­ст­ва (1901-1903 годы, арх. В.Ф. Жи­гард­ло­вич).

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