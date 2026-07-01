НОЭЛЬ
НОЭЛЬ - строфическая форма рождественской песни, возникшая во Франции 15 века как род паралитургической музыки на народные тексты.
Текст ноэля обычно разрабатывал тему поклонения пастухов из истории Рождества Христова, состоял из 8 стихов: четыре стиха 6-сложные, один 12-сложный, два 8-сложные, последний - 6-сложный. Существовали рефренная (с припевом) и безрефренная разновидности ноэля. Форма переживала расцвет в XVI веке, когда были напечатаны многочисленные нотные сборники. Наряду с одноголосными создавались многоголосные ноэли в стиле полифонических шансон. Перетекстовке (контрафактуре) иногда подвергались распевы католической литургии (гимны, секвенции и др.). В XVII веке известны противоположные случаи перетекстовки народных ноэлей в литургической практике («Полуночная месса» М.А. Шарпантье). Создавались также инструментальные обработки ноэля (от простых гармонизаций до органных транскрипций французских музыкантов Н. Жиго, А. Резона, Н. Лебега). Во время Французской революции XVIII века распевались ноэли с сатирическими и другими текстами, в том числе на мотив «Марсельезы». Молодой А.С. Пушкин назвал одно из своих сатирических стихотворений «Сказки. Noёl» («Ура! В Россию скачет / Кочующий деспот...», 1818). В XIX веке получили распространение романсы и арии на старинные тексты ноэлей (среди авторов - А. Адан), органные обработки напевов популярных ноэлей («Старый ноэль» С. Франка).