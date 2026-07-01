НОЭЛЬ

НОЭЛЬ - строфическая форма рождественской песни, возникшая во Франции 15 века как род паралитургической музыки на народные тексты.

Текст ноэля обыч­но раз­ра­ба­ты­вал те­му по­кло­не­ния пас­ту­хов из ис­то­рии Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, со­сто­ял из 8 сти­хов: че­ты­ре сти­ха 6-слож­ные, один 12-слож­ный, два 8-слож­ные, по­след­ний - 6-слож­ный. Су­ще­ст­во­ва­ли реф­рен­ная (с при­пе­вом) и без­реф­рен­ная раз­но­вид­но­сти ноэля. Фор­ма пе­ре­жи­ва­ла рас­цвет в XVI веке, ко­гда бы­ли на­пе­ча­та­ны мно­го­численные нот­ные сбор­ни­ки. На­ря­ду с од­но­го­лос­ны­ми соз­да­ва­лись мно­го­голос­ные ноэли в сти­ле по­ли­фо­ни­чес­ких шан­сон. Пе­ре­тек­стов­ке ( кон­тра­фак­ту­ре ) ино­гда под­вер­га­лись рас­пе­вы ка­то­лической ли­тур­гии (гим­ны, се­к­вен­ции и др.). В XVII веке из­вест­ны про­ти­во­по­лож­ные слу­чаи пе­ре­тек­стов­ки на­род­ных ноэлей в ли­тур­гической прак­ти­ке («По­лу­ноч­ная мес­са» М.А. Шар­пан­тье). Соз­да­ва­лись так­же ин­ст­ру­мен­таль­ные об­ра­бот­ки ноэля (от про­стых гар­мо­ни­за­ций до ор­ган­ных транс­крип­ций французских му­зы­кан­тов Н. Жи­го, А. Ре­зо­на, Н. Ле­бе­га). Во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века рас­пе­ва­лись ноэли с са­ти­рическими и другими тек­ста­ми, в том числе на мо­тив «Мар­сель­е­зы». Мо­ло­дой А.С. Пуш­кин на­звал од­но из сво­их са­ти­рических сти­хо­тво­ре­ний «Сказ­ки. Noёl» («Ура! В Рос­сию ска­чет / Ко­чую­щий дес­пот...», 1818). В XIX веке по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние ро­ман­сы и арии на ста­рин­ные тек­сты ноэлей (сре­ди ав­то­ров - А. Адан), ор­ган­ные об­ра­бот­ки на­пе­вов по­пу­ляр­ных ноэлей («Ста­рый но­эль» С. Фран­ка).

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