НОДЬЕ ШАРЛЬ

НОДЬЕ ШАРЛЬ - французский пи­са­тель, член Французской ака­де­мии (1833 год).

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. Изу­чал пра­во в Центральной шко­ле Бе­зан­со­на. С 1797 году слу­жил в пуб­лич­ной библиотеке Бе­зан­со­на. Вы­сту­пал про­тив ре­во­люционного тер­ро­ра, позд­нее - про­тив ре­жи­ма На­по­ле­о­на I . В 1812-1813 годы со­труд­ник Городской библиотеки Люб­ля­ны, ре­дак­тор газеты «T ́el ́egraphe illyrien». В 1813 году вер­нул­ся во Фран­цию, по­се­лил­ся в Па­ри­же, где в 1824 году по­лу­чил долж­ность в Библиотеке Ар­се­на­ла. Вхо­дил в кру­жок пи­са­те­лей-ро­ман­ти­ков «Се­накль» (сре­ди его уча­ст­ни­ков - В. Гю­го , А.В. де Ви­ньи).

В ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва ис­пы­тал влия­ние немецкого ро­ман­тиз­ма, а так­же фи­ло­со­фии Ж.Ж. Рус­со; про­по­ве­до­вал культ силь­ной, на­де­лён­ной «бла­го­род­ной ду­шой» лич­но­сти, про­ти­во­стоя­щей кос­но­му об­ще­ст­ву: ро­ман «Из­гнан­ни­ки» («Les proscrits», 1802 год), пси­хо­ло­гическая по­весть «Жи­во­пи­сец из Зальц­бур­га» («Peintre de Saltzbourg», 1803 год). В цен­тре ро­ма­на «Жан Сбо­гар» («Jean Sbogar», 1812 год, издан в 1818 году, русский перевод 1934 год) - ис­то­рия «че­ст­но­го раз­бой­ни­ка», жа­ж­ду­ще­го спра­вед­ли­во­сти и бро­саю­ще­го вы­зов об­щественным ус­та­нов­ле­ни­ям. За­ни­ма­тель­ность по­ве­ст­во­ва­ния, на­пол­нен­но­го ро­ко­вы­ми стра­стя­ми, по­го­ня­ми и по­хи­ще­ния­ми, обес­пе­чи­ла ро­ма­ну ши­ро­кую по­пу­ляр­ность, в т. ч. в Рос­сии.

В 1820-е годы уси­лил­ся ин­те­рес Ш. Нодье к мис­ти­ке, опи­са­ни­ям ви­де­ний, кош­ма­ров: но­вел­лы «Смар­ра» («Smarra», 1821 год), «Триль­би» («Trilby», 1822 год), «Фея хлеб­ных кро­шек» («La fée aux miettes», 1832 год, русский перевод 1996 год) и др. Сре­ди других со­чи­нений: литературно-кри­тические ста­тьи, в т. ч. эс­се «О фан­та­сти­че­ском в ли­те­ра­ту­ре» («Du fantastique en littérature», 1831 год), где фан­та­сти­ка (пре­им. раз­ви­ваю­щая фольк­лор­ные мо­ти­вы) пред­ста­ёт как один из спо­со­бов про­ти­во­стоя­ния ра­цио­на­лиз­му и ме­ха­ни­циз­му ев­ропейской куль­ту­ры.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М.; Л., 1960;

Œuvres complètes. Gen.; P., 1998.