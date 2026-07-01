НОДЬЕ ШАРЛЬ
НОДЬЕ ШАРЛЬ - французский писатель, член Французской академии (1833 год).
Родился в семье адвоката. Изучал право в Центральной школе Безансона. С 1797 году служил в публичной библиотеке Безансона. Выступал против революционного террора, позднее - против режима Наполеона I. В 1812-1813 годы сотрудник Городской библиотеки Любляны, редактор газеты «T ́el ́egraphe illyrien». В 1813 году вернулся во Францию, поселился в Париже, где в 1824 году получил должность в Библиотеке Арсенала. Входил в кружок писателей-романтиков «Сенакль» (среди его участников - В. Гюго, А.В. де Виньи).
В ранний период творчества испытал влияние немецкого романтизма, а также философии Ж.Ж. Руссо; проповедовал культ сильной, наделённой «благородной душой» личности, противостоящей косному обществу: роман «Изгнанники» («Les proscrits», 1802 год), психологическая повесть «Живописец из Зальцбурга» («Peintre de Saltzbourg», 1803 год). В центре романа «Жан Сбогар» («Jean Sbogar», 1812 год, издан в 1818 году, русский перевод 1934 год) - история «честного разбойника», жаждущего справедливости и бросающего вызов общественным установлениям. Занимательность повествования, наполненного роковыми страстями, погонями и похищениями, обеспечила роману широкую популярность, в т. ч. в России.
В 1820-е годы усилился интерес Ш. Нодье к мистике, описаниям видений, кошмаров: новеллы «Смарра» («Smarra», 1821 год), «Трильби» («Trilby», 1822 год), «Фея хлебных крошек» («La fée aux miettes», 1832 год, русский перевод 1996 год) и др. Среди других сочинений: литературно-критические статьи, в т. ч. эссе «О фантастическом в литературе» («Du fantastique en littérature», 1831 год), где фантастика (преим. развивающая фольклорные мотивы) предстаёт как один из способов противостояния рационализму и механицизму европейской культуры.
Сочинения:
Избранные произведения. М.; Л., 1960;
Œuvres complètes. Gen.; P., 1998.