НОБИ
НОБИ - категория лично зависимых крестьян в Корее в I-XIX веках.
Являлись низшим слоем неполноправных производителей - чхонинов («подлых»), фактически рабами.
Ноби делились на 2 группы. Часть из них составляли «дворовые», которые жили в усадьбах своих господ и выполняли там хозяйственные работы, а также прислуживали господам. Другая, бо́льшая, часть занималась сельско-хозяйственым трудом на землях своих хозяев, которым они выплачивали оброк. Существовал также институт государственных ноби, выполнявших функции главным образом обслуживающего персонала в различных учреждениях.
Массовые захваты крупными феодалами государственных земель в XI-XII веках сопровождались превращением государтсвенных крестьян в ноби. Это привело во второй половиен XII века к ряду крестьянских восстаний, немалую роль в которых играли ноби (в 1176 году под руководством Манъи, в 1193-1194 годы под руководством Ким Ca Ми, Хё Сима и др.). В этот период принимались меры по перераспределению ноби в пользу государства, чтобы не допустить их концентрации в частных руках.
В 1392 году введён запрет на передачу ноби монастырям и влиятельным домам, затем ограничена их купля-продажа. В 1395 году для увеличения численности свободного крестьянства создано Управление по пересмотру ноби, рассматривавшее заявления тех, кто недавно попал в число «подлых» людей. Однако в условиях массового обезземеливания и перехода крестьян в число арендаторов-испольщиков их значит. часть начала добровольно переходить под «покровительство» знатных семей, фактически становясь ноби.
К конце XV века численность ноби увеличилась в 3 раза по сравнению с началом века, а к концу XVIII века достигла половины населения страны.
В 1801 году корейское правительство издало указ об освобождении св. 29 тыс. государственных ноби и переходе их в сословие простолюдинов.
К 1850-м годам в результате распада сословной организации корейского общества различия между ноби и государтсвенными крестьянами начали стираться.
В 1894 году отменена личная зависимость ноби, институт ноби как таковой прекратил существование.