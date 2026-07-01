НОБИ

НОБИ - ка­те­го­рия лич­но за­ви­си­мых кре­сть­ян в Ко­рее в I-XIX веках.

Яв­ля­лись низ­шим сло­ем не­пол­но­прав­ных про­из­во­ди­те­лей - чхо­ни­нов («под­лых»), фак­ти­че­ски ра­ба­ми.

Ноби де­ли­лись на 2 груп­пы. Часть из них со­став­ля­ли «дво­ро­вые», ко­то­рые жи­ли в усадь­бах сво­их гос­под и вы­пол­ня­ли там хо­зяйственные ра­бо­ты, а так­же при­слу­жи­ва­ли гос­по­дам. Дру­гая, бо́льшая, часть за­ни­ма­лась сельско-хозяйственым тру­дом на зем­лях сво­их хо­зя­ев, ко­то­рым они вы­пла­чи­ва­ли об­рок . Су­ще­ст­во­вал так­же ин­сти­тут го­су­дар­ст­вен­ных ноби, вы­пол­няв­ших функ­ции главным образом об­слу­жи­ваю­ще­го пер­со­на­ла в различных уч­ре­ж­де­ни­ях.

Мас­со­вые за­хва­ты круп­ны­ми фео­да­ла­ми государственных зе­мель в XI-XII веках со­про­во­ж­да­лись пре­вра­ще­ни­ем государтсвенных кре­сть­ян в ноби. Это при­ве­ло во второй половиен XII века к ря­ду кре­сть­ян­ских вос­ста­ний, не­ма­лую роль в ко­то­рых иг­ра­ли ноби (в 1176 году под руководством Манъи, в 1193-1194 годы под руководством Ким Ca Ми, Хё Си­ма и др.). В этот пе­ри­од при­ни­ма­лись ме­ры по пе­ре­рас­пре­де­ле­нию ноби в поль­зу го­су­дар­ст­ва, что­бы не до­пус­тить их кон­цен­тра­ции в ча­ст­ных ру­ках.

В 1392 году вве­дён за­прет на пе­ре­да­чу ноби мо­на­сты­рям и влия­тель­ным до­мам, за­тем ог­ра­ни­че­на их ку­п­ля-про­да­жа. В 1395 году для уве­ли­че­ния чис­лен­ности сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва соз­да­но Управ­ле­ние по пе­ре­смот­ру ноби, рас­смат­ри­вав­шее за­яв­ле­ния тех, кто не­дав­но по­пал в чис­ло «под­лых» лю­дей. Од­на­ко в ус­ло­ви­ях мас­со­во­го обез­зе­ме­ли­ва­ния и пе­ре­хо­да кре­сть­ян в чис­ло арен­да­то­ров-ис­поль­щи­ков их зна­чит. часть на­ча­ла доб­ро­воль­но пе­ре­хо­дить под «по­кро­ви­тель­ст­во» знат­ных се­мей, фак­ти­че­ски ста­но­вясь ноби.

К конце XV века чис­лен­ность ноби уве­ли­чи­лась в 3 раза по срав­не­нию с на­ча­лом ве­ка, а к концу XVIII века дос­тиг­ла по­ло­ви­ны на­се­ле­ния стра­ны.

В 1801 году корейское пра­ви­тель­ст­во из­да­ло указ об ос­во­бо­ж­де­нии св. 29 тыс. го­су­дар­ст­вен­ных ноби и пе­рехо­де их в со­сло­вие про­сто­лю­ди­нов.

К 1850-м годам в ре­зуль­та­те рас­па­да со­слов­ной ор­га­ни­за­ции корейского об­ще­ст­ва раз­ли­чия ме­ж­ду ноби и государтсвенными кре­сть­я­на­ми на­ча­ли сти­рать­ся.

В 1894 году от­ме­не­на лич­ная за­ви­си­мость ноби, ин­сти­тут ноби как та­ко­вой пре­кра­тил су­ще­ст­вова­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)