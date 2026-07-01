НОБЕЛИ
НОБЕЛИ - российские и шведские предприниматели, изобретатели, общественные деятели, благотворители.
Основатель семейного дела - Эммануил (Иммануэль) Эммануилович (24 марта 1801 год, г. Евле, Швеция - 3 сентября 1872 год, г. Стокгольм), петербургский купец 1-й гильдии (1838 год). Из семьи врача. Служил юнгой на торговом судне, затем учился строительному делу; окончил Академию изящных искусств в Стокгольме (1825 год) и Машиностроительное училище при Шведской королевской сельско-хозяйственной академии (1827 год).
С 1827 года профессор начертательной геометрии и машиностроения в Стокгольмском технологическом инмтитуте. Изобрёл строгальный станок, станок для прокатки и оригинальную механич. передачу (1828 год). Одновременно создал собственную мастерскую для произ-ва режущих изделий, в т. ч. хирургических инструментов, но в 1833 году объявил себя банкротом. С 1836 года архитектор г. Або (Турку) в Великом княжестве Финляндском (Российская империя).
В 1838 году в Санкт-Петербурге совместно с полковником Н.А. Огарёвым, адъютантом великого князя Михаила Павловича, открыл механическую мастерскую (с 1846 года механическая и чугунолитейная фабрика Огарёва и Нобеля, которая изготовляла паровые машины, станки, металлич. конструкции и т. д.).
В 1840 году продемонстрировал перед членами Комитета о подводных опытах и великим князем Михаилом Павловичем действие изобретённой им противокорабельной мины с гальваноударным взрывателем, в 1842 году испытал перед императором Николаем I её усовершенствованный вариант и получил 25 тыс. руб. с условием продолжить работу над изобретением. В 1843 год вместе со своим компаньоном изобрёл «машину для механического изготовления колёс».
В 1851 году выкупил долю Огарёва и дал новое название своему предприятию - литейный и машинный завод «Нобель и сыновья», в 1853 году награждён малой золотой медалью на Мануфактурной выставке в Москве за «обширное производство на механическом его заведении». Был знаком с химиком Н.Н. Зининым, опыты которого над нитроглицерином в 1853 году наблюдал его сын А. Нобель, ставший впоследствии шведским химиком и изобретателем динамита.
В Крымскую войну 1853-1856 годы Э.Э. Нобель устроил минное заграждение Кронштадтской и Свеаборгской крепостей, на своём предприятии выполнил срочный государственный заказ на производство 11 паровых судовых машин мощностью от 200 до 500 л. с., которыми были оснащены линкоры «Гангут», «Ретвизан», корветы «Вол», «Волк» и «Вепрь» и др., а также занимался оборудованием мастерских Нового Арсенала в Санкт-Петербурге (награждён орденом Св. Станислава 3-й степени, 1855 од). В связи с прекращением казённых заказов после окончания войны наладил произ-во пароходов для обществ «Кавказ и Меркурий», «Самолёт» и др., однако в 1859 году объявил о своём банкротстве и вернулся в Швецию. Ставил опыты над взрывчатыми веществами, основал лабораторию в Хеленеборге (Стокгольм).
Имел четырёх сыновей, двое из которых - Р. Э. Нобель и Л.Э. Нобель - стали крупными российскими предпринимателями.
Старший сын Э.Э. Нобеля - Роберт Эммануилович (4 августа 1829 год, Стокгольм - 7 августа 1896 год, м. Гето близ г. Норрчёпинг; похоронен в Стокгольме), петербургский (1857-1866 годы) и бакинский (1875-1880 годы) купец 1-й гильдии. Получил домашнее образование в Санкт-Петербурге.
Помогал отцу в его работах по минному делу, в 1850-1856 годы работал на его предприятии. Один из учредителей (1857 год) и директор-распорядитель (1857-1859 годы) акционерного общества «Северное пароходство». Основал в Гельсингфорсе (Хельсинки) компанию «Аврора» по продаже осветит. и смазочных материалов (1862 год), в м. Винтервикен, близ этого города, - небольшую фабрику по производству нитроглицерина, связанную с компанией брата - А. Нобеля (1864 год). В 1870 году по просьбе Л.Э. Нобеля возвратился в Санкт-Петербург и до 1871 года управлял машинным, литейным и оружейным заводом «Людвиг Нобель», затем помогал брату в различных деловых начинаниях. В 1873 году приехал на Кавказ в поисках ореховой древесины для ружейных лож. Посетив Апшеронский п-ов, оценил громадные перспективы нефтяного дела в России. В 1875 году совместно с Л.Э. Нобелем начал добычу нефти близ Баку. Один из учредителей Нобель братьев Товарищества (1879 год; Т-во «Бранобель»).
В 1880 году покинул Россию для лечения, жил в своём поместье на берегу зал. Бровикен в Швеции. Его брат Эмиль Эммануилович (1843 год, С.-Петербург - 3 сентября 1864 год, Стокгольм) после окончания училища Св. Анны (Анненшуле) в Санкт-Петербурге (1859 год) вернулся в Швецию, помогал отцу в экспериментах со взрывчатыми веществами, погиб во время взрыва в лаборатории в Хеленеборге.
Из других представителей семьи Нобелей наиболее известны дети Л.Э. Нобеля: Э.Л. Нобель - крупнейший российский предприниматель XIX-XX веков; Карл Людвигович [22 сентбяря (4 октября) 1862 год, Санкт-Петербург - 9 декабря 1893 год, Цюрих; похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге], петербургский купец 1-й гильдии (1888 год), в 1879-1881 годы учился в техничеком училище в г. Бармен (ныне в составе г. Вупперталь, Германия), в 1885 году окончил Стокгольмский технологический институт, с 1888 глава торгового дома «Людвиг Нобель», созданного для владения, обеспечения деятельности и сбыта продукции завода, основанного его отцом; уделял большое внимание внедрению в производство передовых технологических процессов, впервые в России наладил изготовление молочных сепараторов Г. де Лаваля, а также двигателей внутреннего сгорания, работавших на керосине (1892 год; почётный диплом и бронзовая медаль на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго), и передвижных генераторов (1894 год);
Людвиг Людвигович (1874-1935 годы), один из учредителей торгового дома «Альфа-Нобель», созданного в 1908 году для продажи молочных сепараторов, член правления образованного на базе торгового дома «Людвиг Нобель» акционерного общества машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (1912-1918 годы), позднее руководил шведской корпорацией «Нобель-Дизель», выпускавшей двигатели в г. Нюнесхамн;
Марта Людвиговна (в замужестве Олейникова) (1881-1973 годы) окончила Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге (1909), врач детского приюта прихода евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины в Санкт-Петербурге; «сотрудник по благотворительным делам» Т-ва «Бранобель» (1903-1918 годы), способствовала улучшению быта и организации культурного досуга служащих, рабочих и их семей, внесла крупные пожертвования на создание Первых женских политехнических курсов (1905 год) и устройство факультетских глазной и хирургической клиник Женского медицинского института (1909 год) в Сакт-Петербурге, позднее участвовала в финансировании этого института, с 1912 года заведующая рентгеновским кабинетом его хирургической клиники, в Первую мировую войну - главный врач лазарета, развёрнутого на базе Народного дома им. Э.Л. Нобеля в Петрограде; Рольф Людвигович (1882-1947 годы), член правления акционерного об-ва машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (1912-1918 годы); Густав (Йоста) Людвигович (1886 год - 14 октября 1955 год, Париж), директор Московского отделения Т-ва «Бранобель» (1912-1918 годы).
На средства Нобелей содержалась мусульманская святыня - Биби-Эйбатская гробница в селении Шихово на Апшеронском п-ове; в Баку построены православный Александро-Невский собор (1888-1898 годы, арх. Р.Р. Марфельд; не сохр.), евангелическо-лютеранская церковь Спасителя (арх. А. Эйхлер, 1896-1899 годы, ныне в ней концертный зал органной музыки), римско-католический костёл Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (1909-1915 годы; не сохр.).
В 1917-1918 годы Нобели покинули Советскую Россию, жили в Швеции. В 1922-1923 годы вошли в состав комиссии, созданной правительством Швеции для возмещения убытков, понесённых шведкими подданными из-за утраты собственности в России, однако компенсации от советского правительства не получили.