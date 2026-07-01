НОБЕЛИ

НОБЕЛИ - российские и шведские пред­при­ни­ма­те­ли, изо­бре­та­те­ли, об­щественные дея­те­ли, бла­го­тво­ри­те­ли.

Ос­но­ва­тель се­мей­но­го де­ла - Эм­ма­ну­ил (Им­ма­ну­эль) Эм­ма­нуи­ло­вич (24 марта 1801 год, г. Ев­ле, Шве­ция - 3 сентября 1872 год, г. Сток­голь­м), пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии (1838 год). Из се­мьи вра­ча. Слу­жил юн­гой на тор­го­вом суд­не, за­тем учил­ся стро­ительному де­лу; окон­чил Ака­де­мию изящ­ных ис­кусств в Сток­голь­ме (1825 год) и Ма­ши­но­стро­ительное училище при Шведской ко­ро­лев­ской сельско-хозяйственной ака­де­мии (1827 год).

С 1827 года профессор на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии и ма­ши­но­строе­ния в Сток­гольм­ском тех­но­ло­гическом инмтитуте. Изо­брёл стро­галь­ный ста­нок, ста­нок для про­кат­ки и ори­ги­наль­ную ме­ха­нич. пе­ре­да­чу (1828 год). Од­но­вре­мен­но соз­дал собственную мас­тер­скую для про­из-ва ре­жу­щих из­де­лий, в т. ч. хи­рур­гических ин­ст­ру­мен­тов, но в 1833 году объ­я­вил се­бя бан­кро­том. С 1836 года ар­хи­тек­тор г. Або (Тур­ку) в Великом княжестве Фин­лянд­ском (Российская им­пе­рия).

В 1838 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге совместно с полковником Н.А. Ога­рё­вым, адъю­тан­том великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча, от­крыл ме­ха­ническую мас­тер­скую (с 1846 года ме­ха­ническая и чу­гу­но­ли­тей­ная фаб­ри­ка Ога­рё­ва и Но­бе­ля, ко­то­рая из­го­тов­ля­ла па­ро­вые ма­ши­ны, стан­ки, ме­тал­лич. кон­ст­рук­ции и т. д.).

В 1840 году про­де­мон­стри­ро­вал пе­ред чле­на­ми Комитета о под­вод­ных опы­тах и великим князем Ми­хаи­лом Пав­ло­ви­чем дейст­вие изо­бре­тён­ной им про­ти­во­ко­ра­бель­ной ми­ны с галь­ва­но­удар­ным взры­ва­те­лем, в 1842 году ис­пы­тал пе­ред императором Ни­ко­ла­ем I её усо­вер­шен­ст­во­ван­ный ва­ри­ант и по­лу­чил 25 тыс. руб. с ус­ло­ви­ем про­дол­жить ра­бо­ту над изо­бре­те­ни­ем. В 1843 год вме­сте со сво­им ком­пань­о­ном изо­брёл «ма­ши­ну для ме­ха­нического из­го­тов­ле­ния ко­лёс».

В 1851 году вы­ку­пил до­лю Ога­рё­ва и дал но­вое на­зва­ние сво­ему пред­при­ятию - ли­тей­ный и ма­шин­ный за­вод «Но­бель и сы­но­вья», в 1853 году на­гра­ж­дён ма­лой зо­ло­той ме­да­лью на Ма­ну­фак­тур­ной вы­став­ке в Мо­ск­ве за «об­шир­ное про­из­вод­ст­во на ме­ха­ни­че­ском его за­ве­де­нии». Был зна­ком с хи­ми­ком Н.Н. Зи­ни­ным, опы­ты ко­то­ро­го над нит­ро­гли­це­ри­ном в 1853 году на­блю­дал его сын А. Но­бель, став­ший впо­след­ст­вии шведским хи­ми­ком и изо­бре­та­те­лем ди­на­ми­та.

В Крым­скую вой­ну 1853-1856 годы Э.Э. Но­бель уст­ро­ил мин­ное за­гра­ж­де­ние Крон­штадт­ской и Свеа­борг­ской кре­по­стей, на сво­ём пред­при­ятии вы­пол­нил сроч­ный государственный за­каз на про­изводство 11 па­ро­вых су­до­вых ма­шин мощ­но­стью от 200 до 500 л. с., ко­то­ры­ми бы­ли ос­на­ще­ны лин­ко­ры «Ган­гут», «Рет­ви­зан», кор­ве­ты «Вол», «Волк» и «Вепрь» и др., а так­же за­ни­мал­ся обо­ру­до­ва­ни­ем мас­тер­ских Но­во­го Ар­се­на­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ста­ни­сла­ва 3-й сте­пе­ни, 1855 од). В свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем ка­зён­ных за­ка­зов по­сле окон­ча­ния вой­ны на­ла­дил про­из-во па­ро­ходов для об­ществ «Кав­каз и Мер­ку­рий», «Са­мо­лёт» и др., од­на­ко в 1859 году объ­я­вил о сво­ём бан­крот­ст­ве и вер­нул­ся в Шве­цию. Ста­вил опы­ты над взрыв­ча­ты­ми ве­ще­ст­ва­ми, ос­но­вал ла­бо­ра­то­рию в Хе­ле­не­бор­ге (Стокгольм).

Имел че­ты­рёх сы­но­вей, двое из ко­то­рых - Р. Э. Но­бель и Л.Э. Но­бель - ста­ли круп­ны­ми российскими пред­при­ни­ма­те­ля­ми.

Стар­ший сын Э.Э. Но­бе­ля - Ро­берт Эм­ма­нуи­ло­вич (4 августа 1829 год, Сток­гольм - 7 августа 1896 год, м. Ге­то близ г. Нор­р­чё­пинг; по­хо­ро­нен в Сток­голь­ме), пе­тербургский (1857-1866 годы) и ба­кин­ский (1875-1880 годы) ку­пец 1-й гиль­дии. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

По­мо­гал от­цу в его ра­бо­тах по мин­но­му де­лу, в 1850-1856 годы ра­бо­тал на его пред­при­ятии. Один из уч­ре­ди­те­лей (1857 год) и ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель (1857-1859 годы) ак­цио­нер­но­го общества «Се­вер­ное па­ро­ход­ст­во». Ос­но­вал в Гель­синг­фор­се (Хель­син­ки) ком­па­нию «Ав­ро­ра» по про­да­же ос­ве­тит. и сма­зоч­ных ма­те­риа­лов (1862 год), в м. Вин­тер­ви­кен, близ это­го го­ро­да, - не­боль­шую фаб­ри­ку по про­изводству нит­ро­гли­це­ри­на, свя­зан­ную с ком­па­нией бра­та - А. Но­бе­ля (1864 год). В 1870 году по прось­бе Л.Э. Но­бе­ля воз­вра­тил­ся в Санкт-Пе­тер­бург и до 1871 года управ­лял ма­шин­ным, ли­тей­ным и ору­жей­ным за­во­дом «Люд­виг Но­бель», за­тем по­мо­гал бра­ту в различных де­ло­вых на­чи­на­ни­ях. В 1873 году при­ехал на Кав­каз в по­ис­ках оре­хо­вой дре­веси­ны для ру­жей­ных лож. По­се­тив Ап­ше­рон­ский п-ов, оце­нил гро­мад­ные пер­спек­ти­вы неф­тя­но­го де­ла в Рос­сии. В 1875 году со­вме­ст­но с Л.Э. Но­бе­лем на­чал до­бы­чу неф­ти близ Ба­ку. Один из уч­ре­ди­те­лей Но­бель брать­ев То­ва­ри­ще­ст­ва (1879 год; Т-во «Бра­но­бель»).

В 1880 году по­ки­нул Рос­сию для ле­че­ния, жил в своём по­ме­стье на бе­ре­гу зал. Бро­ви­кен в Шве­ции. Его брат Эмиль Эм­ма­нуи­ло­вич (1843 год, С.-Пе­тер­бург - 3 сентября 1864 год, Стокгольм) по­сле окон­ча­ния училища Св. Ан­ны (Ан­нен­шу­ле) в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1859 год) вер­нул­ся в Шве­цию, по­мо­гал от­цу в экс­пе­ри­мен­тах со взрыв­ча­ты­ми ве­ще­ст­ва­ми, по­гиб во вре­мя взры­ва в ла­бо­ра­то­рии в Хеленеборге.

Из других пред­ста­ви­те­лей се­мьи Нобелей наи­бо­лее из­вест­ны де­ти Л.Э. Но­бе­ля: Э.Л. Но­бель - круп­ней­ший российский пред­при­ни­ма­тель XIX-XX веков; Карл Люд­ви­го­вич [22 сентбяря (4 октября) 1862 год, Санкт-Пе­тер­бург - 9 декабря 1893 год, Цю­рих; по­хо­ро­нен на Смо­лен­ском лю­те­ран­ском клад­би­ще в Санкт-Пе­тер­бур­ге], пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии (1888 год), в 1879-1881 годы учил­ся в тех­ничеком училище в г. Бар­мен (ны­не в со­ста­ве г. Вуп­пер­таль, Гер­ма­ния), в 1885 году окон­чил Сток­гольм­ский тех­но­ло­гический институт, с 1888 гла­ва тор­го­во­го до­ма «Люд­виг Но­бель», соз­дан­но­го для вла­де­ния, обес­пе­че­ния дея­тель­но­сти и сбы­та про­дук­ции за­во­да, ос­но­ван­но­го его от­цом; уде­лял боль­шое вни­ма­ние вне­дре­нию в про­изводство пе­ре­довых тех­но­ло­гических про­цес­сов, впер­вые в Рос­сии на­ла­дил из­го­тов­ле­ние мо­лоч­ных се­па­ра­то­ров Г. де Ла­ва­ля, а так­же дви­га­те­лей внутреннего сго­ра­ния, ра­бо­тав­ших на ке­ро­си­не (1892 год; по­чёт­ный ди­плом и брон­зо­вая ме­даль на Все­мир­ной вы­став­ке 1893 года в Чи­ка­го), и пе­ре­движ­ных ге­не­ра­то­ров (1894 год);

Люд­виг Люд­ви­го­вич (1874-1935 годы), один из уч­ре­ди­те­лей тор­го­во­го до­ма «Аль­фа-Но­бель», соз­дан­но­го в 1908 году для про­да­жи мо­лоч­ных се­па­ра­то­ров, член прав­ле­ния об­ра­зо­ван­но­го на ба­зе тор­го­во­го до­ма «Люд­виг Но­бель» ак­цио­нер­но­го общества ма­ши­но­стро­ительного за­во­да «Люд­виг Но­бель» (1912-1918 годы), позд­нее ру­ко­во­дил шведской кор­по­ра­ци­ей «Но­бель-Ди­зель», вы­пус­кав­шей дви­га­те­ли в г. Ню­нес­хамн;

Мар­та Люд­ви­гов­на (в за­му­же­ст­ве Олей­ни­ко­ва) (1881-1973 годы) окон­чи­ла Жен­ский медицинский институт в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1909), врач дет­ско­го при­юта при­хо­да еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской церк­ви Св. Ека­те­ри­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге; «со­труд­ник по бла­го­тво­рительным де­лам» Т-ва «Бра­но­бель» (1903-1918 годы), спо­соб­ст­во­ва­ла улуч­ше­нию бы­та и ор­га­ни­за­ции куль­тур­но­го до­су­га слу­жа­щих, ра­бо­чих и их се­мей, вне­сла круп­ные по­жерт­во­ва­ния на соз­да­ние Пер­вых жен­ских по­ли­тех­нических кур­сов (1905 год) и уст­рой­ст­во фа­куль­тет­ских глаз­ной и хи­рур­гической кли­ник Жен­ско­го медицинского института (1909 год) в Сакт-Пе­тер­бур­ге, позд­нее уча­ст­во­ва­ла в фи­нан­си­ро­ва­нии это­го ин­сти­ту­та, с 1912 года заведующая рент­ге­нов­ским ка­би­не­том его хи­рур­гической кли­ни­ки, в Первую ми­ро­вую вой­ну - главный врач ла­за­ре­та, раз­вёр­ну­то­го на ба­зе Народного до­ма им. Э.Л. Но­бе­ля в Пет­ро­гра­де; Рольф Люд­ви­го­вич (1882-1947 годы), член прав­ле­ния ак­цио­нер­но­го об-ва ма­ши­но­стро­ительного за­во­да «Люд­виг Но­бель» (1912-1918 годы); Гус­тав (Йо­ста) Люд­ви­го­вич (1886 год - 14 октября 1955 год, Па­риж), ди­рек­тор Московского от­де­ле­ния Т-ва «Бра­но­бель» (1912-1918 годы).

На сред­ст­ва Нобелей со­дер­жа­лась му­сульманская свя­ты­ня - Би­би-Эй­бат­ская гроб­ни­ца в се­ле­нии Ши­хо­во на Ап­ше­рон­ском п-ове; в Ба­ку по­строе­ны пра­во­слав­ный Алек­сан­д­ро-Нев­ский со­бор (1888-1898 годы, арх. Р.Р. Мар­фельд; не сохр.), еван­ге­ли­ческо-лю­те­ран­ская церковь Спа­си­те­ля (арх. А. Эйх­лер, 1896-1899 годы, ны­не в ней кон­церт­ный зал ор­ган­ной му­зы­ки), рим­ско-ка­то­лический кос­тёл Не­по­роч­но­го за­ча­тия Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (1909-1915 годы; не сохр.).

В 1917-1918 годы Нобели по­ки­ну­ли Советскую Рос­сию, жи­ли в Шве­ции. В 1922-1923 годы во­шли в со­став ко­мис­сии, соз­дан­ной пра­ви­тель­ст­вом Шве­ции для воз­ме­ще­ния убыт­ков, по­не­сён­ных шведкими под­дан­ны­ми из-за ут­ра­ты соб­ст­вен­но­сти в Рос­сии, од­на­ко ком­пен­са­ции от советского пра­ви­тель­ст­ва не по­лу­чи­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)