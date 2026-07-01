НОА

НОА, Но­уа (Noua) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (XVI-XIII веков до н.э.) на тер­ри­то­рии от Тран­силь­ва­нии до Поднеcтровья.

Вы­де­ле­на для тер­ри­то­рии Ру­мы­нии в начале 1930-х годов румынским ар­хео­ло­гом И. Не­сто­ром, от­ме­тив­шим так­же сход­ст­во Ноа с па­мят­ни­ка­ми в Среднем По­днеп­ро­вье. На­зва­но по по­гре­бе­нию, слу­чай­но об­на­ру­жен­но­му в 1901 году в ме­ст­но­сти Но­уа, близ современного г. Бра­шов (Ру­мы­ния). С 1950-1960-х годов ана­ло­гич­ные древ­но­сти бы­ли от­кры­ты и ис­сле­до­ва­лись в Пру­то-Дне­ст­ров­ском ме­ж­ду­ре­чье и при­ле­гаю­щем При­кар­па­тье. Румынским ар­хео­ло­гом А. Фло­ре­ску и российским ар­хео­ло­гом А.И. Ме­лю­ко­вой обос­но­ва­но род­ст­во Ноа и па­мят­ни­ков са­ба­ти­нов­ской куль­ту­ры. В рам­ках это­го куль­тур­но­го ком­плек­са (бло­ка) рас­смат­ри­ва­ют и куль­ту­ру Кос­лод­жень, вы­де­лен­ную в 1970-х годов румыгским ар­хео­ло­гом С. Мо­рин­цем в Ниж­нем По­ду­на­вье. Этот блок в ря­де ра­бот вклю­ча­ют в западную зо­ну общ­но­сти ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры.

Се­ли­ща (площадь в основном 3-3,5 га, ред­ко - до 10 га и бо­лее) рас­по­ло­же­ны на не­вы­со­ких при­пой­мен­ных тер­ра­сах и по­ло­гих скло­нах бе­ре­гов рек или ручь­ёв. Ха­рак­тер­ны «золь­ни­ки» - всхолм­ле­ния, об­ра­зо­ван­ные ос­тат­ка­ми по­стро­ек по­сле раз­бор­ки кар­ка­са (на­зем­ные и уг­луб­лён­ные до­ма, на­ве­сы, ша­ла­ши, за­го­ны для ско­та, из­го­ро­ди и т. д.), вклю­чаю­щие гли­ну, со­ло­му, ка­мыш, се­но, на­воз, из­вест­няк и др. (зо­лы тер­мич. про­ис­хо­ж­де­ния нет). При но­вом за­се­ле­нии ма­те­ри­ал из «золь­ни­ков» мог ис­поль­зо­вать­ся вто­рич­но. Мо­гиль­ни­ки в основные грун­то­вые; ямы пря­мо­уголь­ные или оваль­ные в пла­не. Оди­ноч­ные, ре­же пар­ные, скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой на се­вер и се­ве­ро-за­пад, обыч­но ру­ки со­гну­ты, кис­ти уло­же­ны пе­ред ли­цом. На тех же мо­гиль­ни­ках встре­че­ны и за­хо­ро­не­ния, впу­щен­ные в кур­га­ны, в ка­мен­ных ящи­ках, ок­ру­жён­ные ка­мен­ным коль­цом. На по­се­ле­ни­ях 60-85% ке­ра­ми­ки со­став­ля­ют бан­ко­вид­ные и горш­ко­вид­ные со­су­ды, не­ко­то­рые ор­на­мен­ти­ро­ва­ны под вен­чи­ком ва­ли­ком, на­ко­ла­ми, сквоз­ны­ми про­ко­ла­ми. На мо­гиль­ни­ках около 50% ке­ра­ми­ки пред­став­ле­но ло­щё­ны­ми од­но- или дву­руч­ны­ми ча­ша­ми, ино­гда с ка­не­лю­ра­ми, ха­рак­тер­ны­ми для кар­па­то-бал­кан­ских куль­тур Мон­те­о­ру, Вит­тен­берг, Тей. Есть ке­ра­мич. оваль­ные в пла­не или ци­лин­д­рические «хлеб­цы», зоо­морф­ные фи­гур­ки. Ха­рак­тер­ны кос­тя­ные скреб­ки, ло­щи­ла, ши­лья, иг­лы, до­ло­та, пряс­ли­ца, за­шли­фо­ван­ные ас­т­ра­га­лы, «штам­пы» (из­го­тов­ле­ны из ло­па­точ­но­го сус­та­ва круп­но­го ро­га­то­го ско­та; ве­ро­ят­но, ис­поль­зо­ва­лись при об­ра­бот­ке шкур; по­ка­за­тель­ны и для са­ба­ти­нов­ской куль­ту­ры) и др. Ка­мен­ные тё­роч­ни­ки, «пес­ты-ски­пет­ры» (как в ря­де куль­тур Северного При­чер­но­мо­рья), крем­нё­вые скреб­ки, от­ще­пы, пла­сти­ны. Брон­зо­вые иг­лы, про­кол­ки, до­ло­та, бу­лав­ки с коль­це­вым на­вер­ши­ем, ви­соч­ные коль­ца, со­став­ные под­вес­ки. В кла­дах на­хо­дят гл. обр. ме­чи-кин­жа­лы, кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий (ха­рак­тер­ны для Ин­гу­ло- Крас­но­ма­яц­ко­го оча­га ме­тал­ло­об­ра­бот­ки Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции, цен­тры ко­то­ро­го в основном рас­по­ло­же­ны вос­точ­нее Ноа), кель­ты, сер­пы. В ос­но­ве хо­зяй­ства - вы­пас­но-от­гон­ное ско­то­вод­ст­во, с пе­ре­ко­чёв­ка­ми по­сле ис­то­ще­ния па­ст­бищ (60-80% - круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, до 25% - ло­шадь, до 20% - сви­нья).

Ге­не­зис Ноа свя­зан с про­ник­но­ве­ни­ем но­си­те­лей са­ба­ти­нов­ской куль­ту­ры на за­пад от Дне­ст­ра, их кон­так­та­ми и вза­им­ной ас­си­ми­ля­ци­ей с но­си­те­ля­ми ря­да др. тра­ди­ций. Тран­силь­ван­ский и при­кар­пат­ский ва­ри­ан­ты Ноа сло­жи­лись под пря­мым влия­ни­ем куль­тур Мон­те­о­ру и Вит­тен­берг. На фор­ми­ро­ва­ние и раз­ви­тие Ноа ока­за­ли так­же влия­ние куль­ту­ры Тей и Ото­мань. Сход­ным был ме­ха­низм по­яв­ле­ния куль­ту­ры Кос­лод­жень. В восточной час­ти ареа­ла Ноа юго-западные эле­мен­ты пред­став­ле­ны сла­бо, здесь Ноа сме­ни­ла (час­тич­но впи­тав тра­ди­ции) мно­го­ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ру и ко-ма­ров­скую, вхо­дя­щую в общ­ность тши­нец­кой куль­ту­ры. Ан­тро­по­ло­гические се­рии из мо­гиль­ни­ков Ноа наи­бо­лее близ­ки се­ри­ям с па­мят­ников сруб­ной куль­ту­ры Сев. При­чер­но­мо­рья, при­чём на тер­ри­то­рии Тран­силь­ва­нии это сход­ст­во не столь силь­но, как на вос­то­ке ареа­ла Ноа. Око­ло ру­бе­жа XIII-XII веков Ноа сме­ни­лась куль­ту­рой ран­не­го фра­кий­ско­го Галь­шта­та , в ко­то­рой ком­по­нен­ты Ноа не вы­яв­ле­ны. Румыгскими ис­сле­до­ва­те­ли, как пра­ви­ло, от­носят но­си­те­лей Ноа к про­тоф­ра­кий­цам или фра­кий­цам, од­на­ко ан­тро­по­ло­гич. и др. дан­ные по­зво­ля­ют го­во­рить о бли­зо­сти но­си­те­лей Ноа тем груп­пам ин­до­евро­пей­цев, ко­то­рые в позд­нем брон­зо­вом ве­ке на­се­ля­ли сте­пи Северного При­чер­но­мо­рья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)