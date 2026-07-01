НОА
НОА, Ноуа (Noua) - археологическая культура позднего бронзового века (XVI-XIII веков до н.э.) на территории от Трансильвании до Поднеcтровья.
Выделена для территории Румынии в начале 1930-х годов румынским археологом И. Нестором, отметившим также сходство Ноа с памятниками в Среднем Поднепровье. Названо по погребению, случайно обнаруженному в 1901 году в местности Ноуа, близ современного г. Брашов (Румыния). С 1950-1960-х годов аналогичные древности были открыты и исследовались в Пруто-Днестровском междуречье и прилегающем Прикарпатье. Румынским археологом А. Флореску и российским археологом А.И. Мелюковой обосновано родство Ноа и памятников сабатиновской культуры. В рамках этого культурного комплекса (блока) рассматривают и культуру Кослоджень, выделенную в 1970-х годов румыгским археологом С. Моринцем в Нижнем Подунавье. Этот блок в ряде работ включают в западную зону общности валиковой керамики культуры.
Селища (площадь в основном 3-3,5 га, редко - до 10 га и более) расположены на невысоких припойменных террасах и пологих склонах берегов рек или ручьёв. Характерны «зольники» - всхолмления, образованные остатками построек после разборки каркаса (наземные и углублённые дома, навесы, шалаши, загоны для скота, изгороди и т. д.), включающие глину, солому, камыш, сено, навоз, известняк и др. (золы термич. происхождения нет). При новом заселении материал из «зольников» мог использоваться вторично. Могильники в основные грунтовые; ямы прямоугольные или овальные в плане. Одиночные, реже парные, скорченные на боку трупоположения, головой на север и северо-запад, обычно руки согнуты, кисти уложены перед лицом. На тех же могильниках встречены и захоронения, впущенные в курганы, в каменных ящиках, окружённые каменным кольцом. На поселениях 60-85% керамики составляют банковидные и горшковидные сосуды, некоторые орнаментированы под венчиком валиком, наколами, сквозными проколами. На могильниках около 50% керамики представлено лощёными одно- или двуручными чашами, иногда с канелюрами, характерными для карпато-балканских культур Монтеору, Виттенберг, Тей. Есть керамич. овальные в плане или цилиндрические «хлебцы», зооморфные фигурки. Характерны костяные скребки, лощила, шилья, иглы, долота, пряслица, зашлифованные астрагалы, «штампы» (изготовлены из лопаточного сустава крупного рогатого скота; вероятно, использовались при обработке шкур; показательны и для сабатиновской культуры) и др. Каменные тёрочники, «песты-скипетры» (как в ряде культур Северного Причерноморья), кремнёвые скребки, отщепы, пластины. Бронзовые иглы, проколки, долота, булавки с кольцевым навершием, височные кольца, составные подвески. В кладах находят гл. обр. мечи-кинжалы, кинжалы, наконечники копий (характерны для Ингуло- Красномаяцкого очага металлообработки Евразийской степной металлургической провинции, центры которого в основном расположены восточнее Ноа), кельты, серпы. В основе хозяйства - выпасно-отгонное скотоводство, с перекочёвками после истощения пастбищ (60-80% - крупный и мелкий рогатый скот, до 25% - лошадь, до 20% - свинья).
Генезис Ноа связан с проникновением носителей сабатиновской культуры на запад от Днестра, их контактами и взаимной ассимиляцией с носителями ряда др. традиций. Трансильванский и прикарпатский варианты Ноа сложились под прямым влиянием культур Монтеору и Виттенберг. На формирование и развитие Ноа оказали также влияние культуры Тей и Отомань. Сходным был механизм появления культуры Кослоджень. В восточной части ареала Ноа юго-западные элементы представлены слабо, здесь Ноа сменила (частично впитав традиции) многоваликовой керамики культуру и ко-маровскую, входящую в общность тшинецкой культуры. Антропологические серии из могильников Ноа наиболее близки сериям с памятников срубной культуры Сев. Причерноморья, причём на территории Трансильвании это сходство не столь сильно, как на востоке ареала Ноа. Около рубежа XIII-XII веков Ноа сменилась культурой раннего фракийского Гальштата, в которой компоненты Ноа не выявлены. Румыгскими исследователи, как правило, относят носителей Ноа к протофракийцам или фракийцам, однако антропологич. и др. данные позволяют говорить о близости носителей Ноа тем группам индоевропейцев, которые в позднем бронзовом веке населяли степи Северного Причерноморья.