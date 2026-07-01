Но́вая Зела́ндия

Но́вая Зела́ндия — государство в Океании , на юго-западе Тихого океана, примерно в 2 тыс. км к востоку от Австралии, расположено на двух крупных островах — Северном (113 729 кв. км, более 83 % населения Н. З.) и Южном, а также ряде небольших островов. Площадь — 268 021 кв. км. Численность населения — 4,7 млн человек (2018): 71,8 % европейского происхождения, 16,5 % маори, 15,3 % — азиатского происхождения).

Столица — Веллингтон . Крупнейший город — Окленд (около 1,5 млн человек, 2021). Унитарное государство, делится на 16 районов. В свободной ассоциации с Н. З. находятся самоуправляющиеся территории Острова Кука и Ниуэ; Н. З. также управляет зависимыми территориями Токелау и Росс (Антарктика). Формальный глава государства — британский монарх (с 2022 — Карл III), которого представляет генерал-­губернатор. Однопалатный парламент состоит из монарха и 121 депутата (избираются на три года), премьер-­министр — глава победившей на выборах партии.

Заселение, европейское открытие и колонизация. Острова Н. З. заселены выходцами из Восточной Полинезии (предками современных маори) очень поздно, между 1280 и 1350 (любительские гипотезы 1980‑х о до-маорийском заселении не подтвердились). Ко времени европейского открытия общество маори, чья материальная культура соответствовала каменному веку, делилось на патрилинейные (по мужской линии) кланы (хапу), племена (иви), союзы племен (вака); существовало рабство.

Нидерландский мореплаватель А. Тасман открыл Н. З. в 1642. В 1769–1770 Северный и Южный острова исследовал Дж. Кук . С конца XVIII в. на островах обосновываются беглые матросы и авантюристы, торговавшие шкурами тюленей и котиков. Появились китобойные флотилии, затем христианские миссии — англиканская (1814), методистская (1823), французская католическая (1838). Маори быстро освоили европейские достижения, включая письменность, огнестрельное оружие и алкоголь; легко возделываемый и питательный картофель заменил батат как основу рациона, что высвободило многих мужчин для вой­ны. Наряду с новыми инфекционными болезнями, непрекращавшиеся меж­доусобные вой­ны резко сократили численность маори, которая, по оценкам, за несколько десятилетий упала примерно в полтора раза, составив к 1840 примерно 70–90 тыс. человек.

Официальный Лондон регулярно отказывался от управления островами, но ровно до времени, когда интерес к Н. З. начали проявлять в Париже и Вашингтоне. Тогда на острова был направлен Джеймс Басби (1801–1871), подчинявшийся губернатору австралийского Нового Южного Уэльса. Басби удалось склонить вождей маори Северного острова к созданию союза Объединенных племен Н. З. 28 октября 1835 34 вождя вместе с Басби подписали Декларацию независимости Н. З., в которой признавалась наследственная власть вождей, а британский король объявлялся «родителем» и «защитником» нового государства.

14 января 1840 назначен первый лейтенант-­губернатор (с 3 мая 1841, после выделения в отдельную колонию, — губернатор) Н. З. Уильям Гобсон (1792–1842). 6 февраля 1840 у реки Вайтанги по его настоянию был заключен одноименный договор, подписанный в итоге примерно 530–540 вождями маори. По договору Вайтанги, Н. З. переходила под юрисдикцию британской короны, но маори гарантировалось соблюдение всех их прав, в том числе имущественных. В то время европейских переселенцев в Н. З. было около 2 тыс. человек.

Исключительный по своему уважению к правам коренного населения, договор Вайтанги не был полностью соблюден. Уже в январе 1840 в Н. З. прибыли первые иммигранты. Поселения были основаны Новозеландской компанией, созданной Эдвардом Гиббоном Уэйкфилдом (1796–1862) для так называемой систематической колонизации в районах Веллингтона и Нью-­Плимута (1840), Уангануи и Нельсона (1841); позднее возникли поселения дочерних компаний, пресвитерианской Ассоциации Отаго — в Данидине (1848) и англиканской Кентерберийской ассоциации — в Крайстчерче (1850). Участились земельные споры с маори: были случаи, когда иммигранты приезжали на земли, занятые Новозеландской компанией еще до подписания договора Вайтанги. Маори поддерживал назначенный в 1843 новый губернатор Роберт Фитцрой (1805–1865) — бывший капитан судна «Бигль», на котором совершил кругосветное путешествие Чарльз Дарвин. Новый губернатор (1845–1854, 1861–1868) Джордж Грей (1812–1895) надеялся включить маори в современное общество и хозяйство.

В 1856 часть маори объединилась под эгидой единого правителя — «короля», стремясь гарантировать свои права по договору Вайтанги. В первой половине 1860‑х столкновения с переселенцами вылились в вой­ну. В 1865 создан туземный земельный суд, поощрявший права рядовых маори, а не вождей, и тем самым склонявший коренных жителей к продаже земель. В 1858 европейских переселенцев и маори было уже 59 тыс. и 56 тыс. человек соответственно. Население маори продолжало сокращаться вплоть до рубежа XIX–XX вв. (минимум в 1896: 42 тыс. человек), но с тех пор начало расти. Итак, маори не избегли общей участи коренных народов, столкнувшихся с масштабной европейской колонизацией, — так, в США минимум численности коренного населения был зафиксирован переписью 1900 (см. Переселенческий капитализм ).

Становление переселенческого общества и государства: «социальная лаборатория» империи. Несмотря на планы Уэйкфилда развивать в Н. З. орошаемое земледелие, основой хозяйства стало пастбищное скотоводство, главным экспортным товаром — шерсть, которую отправляли на британский рынок. На рубеже 1850–1860‑х на Южном острове обнаружили золото, добыча которого успешно шла все десятилетие. В 1859–1861 население увеличилось с 71 тыс. до 164 тыс. Возникло опасение, что столица колонии Окленд, расположенная на севере Северного острова, находится слишком далеко от развивающихся земель, и чтобы сохранить единство британских владений, в ноябре 1863 премьер-­министр колонии Альфред Дометт (1811–1887) выступил за перенос столицы в Веллингтон — поселение у разделяющего два острова пролива Кука, что и было сделано в 1865. Европейское население продолжало быстро расти, причем многим переселенцам переезд был оплачен колониальными властями. Так, в 1874 из 44 тыс. иммигрантов помощь получили 32 тыс. В 1870–1876 население выросло с 248 тыс. до 399 тыс. человек. Политика «большого прорыва» (great go-ahead) премьер-­министра в 1873–1875, 1876 Джулиуса Фогеля (1835–1899) означала широкомасштабное строительство железных дорог, шоссе и телеграфа, но привела к более чем двукратному росту государственного долга.

В 1852 парламент принял Конституционный акт, согласно которому Н. З. получила самоуправление. В 1876 маори были гарантированы четыре места в парламенте, в 1879 введено всеобщее избирательное право для мужчин. Демократизация избирательного права и экономическая депрессия 1880‑х, вызванная падением мировых сельскохозяйственных цен после 1876, привели к власти Либеральную партию (1891–1912), опорой которой были фермерство и профсоюзы. Либеральные политики Джон Баланс (1839–1893) и Ричард Седдон (1845–1906) видели в Н. З. своего рода социальную лабораторию империи, ее самую молодую и передовую часть. В 1893 Н. З. впервые в мире предоставляет право голоса женщинам, в 1898 второй после Германии учредила пенсии по старости: под закон попадали люди старше 65 лет, включая коренное население (маори), но исключая китайцев и других выходцев из Азии, с доходом ниже установленного минимума. Также введены прогрессивное налогообложение, в том числе на земельную собственность (1891), доступные земельные ссуды (1894), обязательный арбитраж трудовых споров (1894), впервые в мире — минимальная заработная плата (1894). Железные дороги, телефон и телеграф оставались в руках государства. Курс Либеральной партии вызвал интерес реформистов по всему миру.

Социальным мероприятиям правительства способствовала с 1896 благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Часть растущей общеимперской экономики, Н. З., наряду с другими британскими доминионами (см. Переселенческий капитализм ), вошла в число наиболее процветающих стран в мире. Внедрение в 1880‑е кораблей с морозильными установками расширило вывоз из Н. З.: помимо шерсти, на Британские острова шли молочные продукты и мясо. С середины 1890‑х более 80 % новозеландского экспорта направлялось именно в Великобританию, а доля Австралии сократилась с ок. 20 % в 1880 до ок. 5 % в 1920. Доля Великобритании в новозеландском импорте вплоть до 1920 никогда не превышала 70 %.

В 1901 Н. З. отказывается от присоединения к Австралийскому союзу, а в 1907 становится доминионом, что подтвердило ее самоуправляющийся статус. В 1896 европейское население составило 701 тыс. человек, маори, как уже упоминалось, — 42 тыс. (в 1916 уже почти 50 тыс.). К 1892 маори сохранили менее 11 млн акров земли, в основном на Северном острове, почти четверть которой арендовали переселенцы. Во время правления Либеральной партии государство выкупило у маори, для распределения земельных ссуд мелким фермерам, еще 3,1 млн акров земли. К 1920 у маори оставалось около 5 млн акров земли, 60 % которой сдавались в аренду. В 1911 население Н. З. составило 1,008 млн человек, 22,7 % которых родились в Соединенном королевстве, 5 % — в Австралии и лишь 1,9 % — за пределами Британской империи.

В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 в Новозеландский экспедиционный корпус записались добровольцами более 120 тыс. человек (из них более 2200 маори и 460 выходцев с островов Океании). Из примерно 100 тыс. воевавших солдат и офицеров погибло и умерло от ран около 18 тыс., 41 тыс. были ранены. Новозеландцы заняли принадлежавшее Германии Западное Самоа (с 1997 Самоа ), которое оставалось под их управлением вплоть до объявления независимости в 1962.

В 1916 на основе профсоюзов создана лейбористская партия, которая сразу обрела большую популярность. Соперники лейбористов, Либеральная (с 1927 — Объединенная) партия и Партия реформ (основана в 1909, у власти в 1912–1928), с 1936 объединились в правоцентристскую Национальную партию.

Резкое падение мировых сельскохозяйственных цен во время мирового экономического кризиса 1929–1933 нанесло мощный удар по Н. З. Недовольство избирателей осторожностью государственных мер впервые в истории привело к власти лейбористское правительство (1935–1949) во главе с Майклом Сэвиджем (1872–1940), а после его смерти — Питером Фрэзером (1884–1950). Помимо развития программ общественных работ для борьбы с безработицей, власти предприняли целый ряд социальных реформ, близких Новому курсу Ф. Д. Рузвельта , но шедших дальше. В 1936 профсоюзное членство стало обязательным, были введены минимальная заработная плата и ежегодный месячный отпуск сельскохозяйственных рабочих, государство взяло на себя гарантии жилищной ипотеки. В 1936 и окончательно в 1946 установлена 40‑часовая рабочая неделя, в 1946 учреждена централизованная бесплатная медицина.

От аграрного экспорта в Велико­британию к независимой экономике. В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 в армии служили около 140 тыс. человек, включая 104 тыс. во Втором Новозеландском экспедиционном корпусе. После вой­ны во внешней политике Н. З. твердо ориентировалась на атлантический блок, вой­дя в 1951 в пакт АНЗЮС с Австралией и США и участвуя в Корейской вой­не 1950–1953 , а затем и во Вьетнамской вой­не .

В 1949 на выборах побеждает Национальная партия, сохранявшая контроль над правительством вплоть до 1984, за исключением 1957–1960 и 1972–1975. Тем не менее, курс на построение в Н. З. государства всеобщего благоденствия не изменился. Экономически страна оставалась частью британской экономики: в 1961 свыше 51 % экспорта шло в Великобританию (впрочем, еще в конце 1930‑х этот показатель превышал 80 %), 15 % — в другие европейские страны. Н. З. оставалась страной экспортно-­ориентированного интенсивного сельского хозяйства в основном малого масштаба (в 1965 на более чем 75 % предприятий работало 10 и менее сотрудников). Население превысило в 1961 2,4 млн человек (167 тыс. маори). В 1971 82 % Н. З. жило в городах, а к 1980‑м примерно такой же стала доля городского населения среди маори.

Важнейшие перемены наступили с принятым в 1961 решением Великобритании вступить в Европейское экономическое сообщество (см. Европейский Союз ), что, в соответствии с «общей сельскохозяйственной политикой» ЕЭС, отрезало бы страну от внешнего импорта продовольствия. После долгих переговоров с ЕЭС Н. З. обеспечили после вхождения Великобритании в ЕЭС 1 января 1973 ряд постепенно сокращавшихся привилегий, которые были нацелены на постепенное приспособление к новым торговым порядкам. Если в 1970 новозеландский экспорт в Великобританию составлял еще 36 %, то к 2007 — только 5 %. Сокращался и британский импорт: с 48 % в конце 1930‑х до 43 % в 1960, 30 % в 1970, а после отмены британских торговых привилегий в новозеландском законодательстве — до 14,5 % в 1980 и менее 3 % в 2007.

Ослабление торговых связей с Великобританией и мировые экономические неурядицы десятилетия, развернувшиеся после нефтяных кризисов 1973 (см. « Вой­на Судного дня» 1973 ) и 1978, стали серьезным испытанием для Н. З., с которым поначалу стремились справиться привычны­ми неокейнсианскими (см. Неокейнсианство ) методами, укрепляя социально-экономическое регулирование государства всеобщего благоденствия. В 1975, в разгар экономи­ческого кризиса, премьер-министр (1975–1984) Роберт Малдун (1921–1992) установил пенсии в размере 80 % от средней заработной платы. В 1975 для соблюдения прав маори учрежден Трибунал Вайтанги, в 1987 язык маори стал, наряду с английским, официальным языком Н. З. В 1979 установлены минимальные сельскохозяйственные цены, в июне 1982 заморожены заработные платы и цены. Постепенно удавалось разнообразить торговлю — начались поставки в СССР, КНР, Японию, Иран. Самостоятельнее стала внешняя политика: в 1984 уже новое правительство объявило Н. З. безъядерной зоной, что затруднило заход кораблей ВМФ США в новозеландские порты (США не объявляют, есть на борту судна ядерное оружие или нет).

От неокейнсианства к неолиберализму. Экономические неудачи — рецессия и инфляция (17,15 % в 1980) — привели к радикальной смене социально-­экономического курса, причем, неожиданно для многих, этот переход осуществило лейбористское (т. е. когда‑то считавшееся социалистическим) правительство 1984–1989 Дэвида Ланге (Лонги, 1942–2005). По имени министра финансов 1984–1988 Роджера Дугласа (род. в 1937) новую монетаристскую политику назвали «роджерномикой», по аналогии с «рейганомикой» США (см. Неолиберализм , Р. Рейган , М. Тэтчер ). Были введены свободный курс новозеландского доллара, отменены регулирование цен и заработных плат, приватизирован ряд государственных предприятий, в первую очередь — работавшая с 1969 сталелитейная компания «New Zealand Steel», центральный банк (Резервный банк Новой Зеландии) сосредоточился на борьбе с инфляцией. Дуглас предлагал даже плоскую шкалу подоходного налога, но в итоге высшая планка была только снижена в 1988 до 48 и 1989 до 33 %, а ставка корпоративного налога на прибыль — с 48 до 28 %. В 1990, опережая по срокам план 1982, полностью отменены таможенные барьеры между Н. З. и Австралией. «Роджерномика», увеличив неравенство, вывела Н. З. на траекторию экономического роста.

Несмотря на политику диверсификации народного хозяйства, страна сохраняет экспортно-­сырьевую ориентацию: экспорт составляет около четверти ВВП, причем в 2014 55 % экспорта приходилось на продовольствие, 7 % (2‑е место) — на древесину. В 2021 главными торговыми партнерами были КНР (32,6 % экспорта; для сравнения в 1988 — 4 %, в 2007 — 5 %; cоглашение о свободной торговле действует с 2008), Австралия (11,4 %), США (10,5 %), Япония (5,9 %), Южная Корея (3,2 %), Тайвань (2,2 %), Великобритания (2,2 %). С 1990‑х большую роль играет финансовый сектор.

В 1987 изменился подход к иммиграции: на смену квотам по гражданству введен принцип цели переезда: деловой, включая инвестиционный (более половины иммигрантов); воссоединение семьи (до трети); гуманитарный (около 10 %). В условиях падающей рождаемости население продолжило уверенный рост за счет иммиграции, достигнув 4,185 млн в 2006, 4,242 млн в 2013, 4,700 млн в 2018. По переписи 2013, 25,2 % населения страны родились за пределами Н. З., по переписи 2018 — 27,4 % (5,1 % в Великобритании, 2,9 % — в Китае, 2,5 % — в Индии, 1,6 % — в Австралии, 1,5 % — в Южной Африке). В 2013 маори 599 тыс. (из них языком маори владели 21,3 %), в 2018 — 749 тыс. (языком маори владеют 18,4 %); доля маори в населении выросла втрое с начала XX в. В 2022, с открытием границ после коронавирусной пандемии, из-за высоких цен на основные товары и недвижимость, впервые в истории Н. З. количество покинувших страну (основные направления: Австралия, Великобритания, США) превысило число прибывших.

В 1990–1999 у власти находилась Национальная партия, продолжившая курс на дерегулирование экономики и поощрение частной инициативы (мероприятия министра финансов в 1990–1993 Рут Ричардсон [род. в 1950]). В частности, был отменен налог на землю (1992). Лейбористское правительство 1999–2008 ввело субсидирование аренды жилья, которая не должна была превышать четверти дохода домохозяйств (2000), повысило высшую ставку подоходного налога до 39 %. Национальное правительство 2008–2017 снизило эту ставку до 38 (2009) и 33 % (2010), но вынуждено было временно повысить ставку корпоративного налога на прибыль до 30 % (в 2008–2010). С 2017 у власти находится правительство лейбористов (премьер-­министр Джасинта Ардерн, с 25 января 2023 — Кристофер Хипкинс), которому удалось увеличить ряд социальных выплат, но пришлось вернуть высшую ставку подоходного налога к 39 % (2021).

В марте 2005 — августе 2006 все высшие посты в стране (генерал-­губернатор, премьер-­министр, председатель парламента, верховный судья) занимали женщины. Аборты декриминализованы с 15 декабря 1978, c 19 августа 2013 узаконены однополые браки. По переписи 2013, 48,2 % населения не принадлежат ни к одной религиозной конфессии (в 2013 — 41,9, 34,6 в 2006, 29,6 в 2001), христианами считают себя 37,3 % (47,6 в 2013, 54,6 в 2006, 58,9 в 2001), индуистами — 2,7 % (2,1 в 2013, 1,7 в 2006, 1,2 в 2001), мусульманами — 1,3 % (1,2 в 2013, 1,0 в 2006, 0,7 в 2001), буддистами — 1,1 % (1,5 в 2013, 1,4 в 2006, 1,2 в 2001), сикхами — 0,9 % (0,5 в 2013, 0,3 в 2006, 0,2 в 2001).

Член ООН (1945), Содружества (1931; до 1947 Британское содружество наций), Форума тихоокеанских островов (1971; до 1971 Тихоокеанский форум), МВФ (1961), ВТО (1995) и других международных организаций.

Лит. : Мижуев П. Г. Передовая демократия современного мира. Английская колония Новая Зеландия. 4‑е изд. СПб., 1907; Богомолов В. А. Экономика и политика Новой Зеландии. М., 1978; Малаховский К. В. История Новой Зеландии. М., 1981; Рубцов Б. Б. Новая Зеландия. М., 1987; Стефанчук Л. Г. Новая Зеландия. Трудные годы. М., 1987; Davidson J. M. The Prehistory of New Zealand. Auckland, 1987; Davidson A. Two Models of Welfare: The Origins and Development of the Welfare State in Sweden and New Zealand, 1888–1988. Uppsala, 1989; Россия — Новая Зеландия: 50 лет дипломатических отношений: Сборник документов / Сост. В. П. Олтаржевский. Иркутск, 1995; Belich J. Making Peoples: A History of the New Zealanders from the Polynesian Settlement to the End of the Nineteenth Century. Honolulu (Hi.), 1996; Bassett M. The State in New Zealand 1840–1984: Socialism Without Doctrines? Auckland, 1998; Олтаржевский В. П. Советский Союз и Новая Зеландия в системе международных отношений 40–80‑х гг. XX века. Иркутск, 1999; Belich J. Pa­radise Reforged: A History of the New Zealanders from 1880 to the Year 2000. Honolulu (Hi.), 2001; Idem. Reple­nishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-­World, 1783–1939. Oxford, 2009; Стефанчук Л. Г. История Новой Зеландии. XX век. М., 2015. А. А. Исэров .