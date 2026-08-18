Но Му Хён

Но Му Хён (01.09.1946, дер. Бонгха, пров. Кёнсан-­Намдо — 23.05.2009, Янсан, пров. Кёнсан-­Намдо) — президент Республики Корея (РК, 25 февраля 2003 — 24 февраля 2008). Родился в бедной крестьянской семье. Единственный президент РК, не имевший высшего образования.

Победил в острой предвыборной борьбе, выдвинув слоган: «Простолюдин, скромная власть, сильное государство». Сформировал так называемое Правительство участия («чамъё чонбу»). При Н. М. Х. в административных структурах стала внедряться открытая, конкурсная система замещения ключевых должностей. Первый президент, которому парламент вынес импичмент в 2004 (отклонен Конституционным судом).

В годы его правления объем ВВП страны увеличился на 86,5 %, по­душевой — на 60 % (до 20 тыс. долларов), внешней торговли в 2 раза, представитель РК был избран Генеральным секретарем ООН. В октябре 2007 осуществил визит в Корейскую Народно-­Демократическую Республику, подписал «Декларацию о развитии отношений между Севером и Югом, мире и процветании». Единственный президент РК, принявший участие в Параде Победы в Москве в 2005.

При Н. М. Х. впервые женщина была назначена премьер-­министром, заметно выросла роль женщин в обществе. По закону 2006 политические партии обязаны были представлять не менее 50 % женщин­кандидатов на выборах в национальный парламент и в местные законодательные органы. Была ликвидирована норма о мужчине — главе семьи. Замужние женщины получили право наследования по семье рождения.

В то же время деловая активность в РК падала, росла поляризация общества, кредитная задолженность граждан в 2006 составляла 37,2 % ВВП.

После окончания срока своих полномочий поселился в деревушке, где родился. Политические противники, пришедшие к власти, завели уголовное дело по обвинению Н. М. Х. в коррупции, которое не было подтверждено. По официальной версии, покончил с собой. Церемония его похорон в Сеуле превратились в многотысячный митинг прощания.

Соч. : Чинбои мирэ (Будущее прогресса). Сеул, 2019 (на кор. яз.).

Лит. : Курбанов С. О. История Кореи с древности до начала XXI века. 3‑е изд. СПб., 2018. Ким Ен Ун .