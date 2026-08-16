Но́да, Ёсихико

Но́да, Ёсихико (род. 20.05.1957, Фунабаси, префектура Тиба) — японский государственный и политический деятель. Из семьи офицера Сил самообороны. Окончил университет Васэда (1980). Депутат Палаты представителей от Новой партии Японии (1993–1996), от Демократической партии Японии (ДПЯ) (с 2000). Министр финансов в кабинете Н. Кан (8 июня 2010 — 2 сентября 2011). Председатель ДПЯ (2011–2012). На посту премьер-­министра (2 сентября 2011 — 26 декабря 2012) основные усилия прилагал к ликвидации последствий разрушительного землетрясения 11 марта 2011, вступлению Японии в Транстихоокеанское партнерство, отстаивал права Японии на острова Сэнкаку / Дяоюйдао.

Лит. : Молодякова Э. В. Япония: тотальная победа консерваторов. М., 2017. В. Э. Молодяков.