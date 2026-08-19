НИЖНЕКАМСКИЙ МУЗЕЙ

Комплексный музей города Нижнекамска.

В первые же годы строительства Нижнекамска была начата работа по созданию музея истории города. Открыт он был к десятилетию города в сентябре 1976 года. На сегодня фонды музея насчитывают более 26 тысяч единиц экспонатов: вещественные, изобразительные и письменные. Постоянно действующая экспозиция музея рассказывает об истории возникновения и развития города, о первопроходцах, о промышленных предприятиях и инфраструктуре Нижнекамска .

Выставка «Нижнекамская старина» дает представление о жизни края задолго до возникновения города, об этапах его заселения, обычаях и традициях местных народностей, о различных ремеслах. Здесь представлены фондовые предметы этнографии старинного крестьянского быта, а также книги и документы, коллекции старинных монет. Достойна внимания посетителей коллекция «Птицы Корабельной рощи», где представлено 135 великолепно выполненных чучел, поражающих воображение своей достоверностью и выразительностью образов. А в естественно-научном разделе музея посетители могут ознакомиться с останками доисторических животных, найденных на территории Нижнекамского района. Нижнекамская земля богата творческими, талантливыми людьми, с работами которых можно познакомиться в зале декоративно-прикладного искусства . Здесь представлены художественная выставка, батики на шелке, аппликация из соломы, авторская керамика , плетение из бересты, флористика и многое другое. Особая гордость музея - вернисаж живописных и графических работ художников Татарстана и города Нижнекамска. К услугам посетителей работа 9 выставочных залов, выездные экскурсии, музейные занятия и лекции по краеведению, мастер-классы прикладников, а также художественный зал, где проходят музыкальные вечера и встречи с художниками.

Иллюстрации:

Комплексный музей города Нижнекамска.