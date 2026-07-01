НИЖНЕГВИНЕЙСКИЙ КРЕОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

НИЖНЕГВИНЕЙСКИЙ КРЕОЛЬСКИЙ ЯЗЫК - пор­ту­га­ло-кре­оль­ский язык Гви­ней­ско­го за­ли­ва, об­щее на­зва­ние груп­пы идио­мов, рас­про­стра­нён­ных на ост­ро­вах Гви­ней­ско­го залива у бе­ре­гов Аф­ри­ки (Сан-То­ме и Прин­си­пи, Эк­ва­то­ри­аль­ная Гви­нея). На нём го­во­рят около 150 тыс. человек (2009 год, оцен­ка).

В Нижнегвинейский креольский язык вклю­ча­ют 4 об­ра­зо­вав­ших­ся на ос­но­ве пор­ту­галь­ско­го язы­ка кре­оль­ских на­ре­чия (см. Кре­оль­ские язы­ки), ко­то­рые час­то рас­смат­ри­ва­ют как отд. язы­ки: фор­ру (сан-то­мий­ское) - ос­нов­ной язык на­се­ле­ния о. Сан-То­ме (130 тыс. го­во­ря­щих); ан­го­лар (нго­ла; 9 тыс. человек), рас­про­стра­нён­ное на юге о. Сан-То­ме сре­ди по­том­ков ра­бов из Ан­го­лы; прин­си­пий­ское (лун­гуе; о. Прин­си­пи; ок. 4,5 тыс. человек); ан­но­бон­ское [фа-дам­бу; о. Ан­но­бон (Эк­ва­то­ри­аль­ная Гви­нея); 2,5 тыс. человек]. Наи­бо­лее близ­ки ме­ж­ду со­бой фор­ру и прин­си­пий­ское на­ре­чие, не­сколь­ко даль­ше от них на­ходит­ся ан­го­лар. Ан­но­бон­ское яв­ля­ет­ся наи­бо­лее да­лё­ким от ос­таль­ных на­ре­чий и ско­рее долж­но счи­тать­ся отдельным язы­ком.

Нижнегвинейский креольский язык ис­пы­тал очень силь­ное влия­ние африканских язы­ков на всех уров­нях язы­ка. Так, для кон­со­нан­тиз­ма ха­рак­тер­но на­ли­чие им­п­ло­зив­ных, пре­на­за­ли­зо­ван­ных и ла­биа­ли­зо­ван­ных со­глас­ных. В фор­ру пред­став­ле­ны ла­те­раль­ные спи­ран­ты, аф­фри­ка­ты и од­но­удар­ные (/ɬ/, /dɮ/, /tɬ/, /qɬ/, /ɺ/), в ан­но­бон­ском - меж­зуб­ные спи­ран­ты (/ð/, /θ/). Лек­си­ка вос­хо­дит, по­ми­мо пор­тугальского язы­ка, к ква язы­кам (по­бе­ре­жья Бе­ни­на и Ни­ге­рии ) и бан­ту язы­кам (осо­бен­но кон­го). В ан­но­бон­ском на­ре­чии силь­но влия­ние испанского язы­ка, в ан­го­лар - язык мбун­ду (Ан­го­ла ). В це­лом сре­ди дру­гих кре­оль­ских язы­ков нижнегвинейский креольский язык наи­бо­лее да­лёк от ев­ропейских язы­ков; ср. Turu nge ka-meθe kɔpwa vĩ-ši-ɛ ‘Все лю­ди хо­тят по­ку­пать его ви­но’, где из пор­туг. язы­ка про­ис­хо­дят turu (пор­туг. todo), kɔpwa (пор­туг. comp­rar) и vĩ (пор­туг. vinho).

На­ре­чия Нижнегвинейского креольского языка не име­ют стан­дарт­ной ор­фо­гра­фической нор­мы, в бы­ту пись­мен­ность ори­ен­ти­ру­ет­ся на пор­тугальскую ор­фо­гра­фию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)