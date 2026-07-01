НИЖНЕГВИНЕЙСКИЙ КРЕОЛЬСКИЙ ЯЗЫК
НИЖНЕГВИНЕЙСКИЙ КРЕОЛЬСКИЙ ЯЗЫК - португало-креольский язык Гвинейского залива, общее название группы идиомов, распространённых на островах Гвинейского залива у берегов Африки (Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея). На нём говорят около 150 тыс. человек (2009 год, оценка).
В Нижнегвинейский креольский язык включают 4 образовавшихся на основе португальского языка креольских наречия (см. Креольские языки), которые часто рассматривают как отд. языки: форру (сан-томийское) - основной язык населения о. Сан-Томе (130 тыс. говорящих); анголар (нгола; 9 тыс. человек), распространённое на юге о. Сан-Томе среди потомков рабов из Анголы; принсипийское (лунгуе; о. Принсипи; ок. 4,5 тыс. человек); аннобонское [фа-дамбу; о. Аннобон (Экваториальная Гвинея); 2,5 тыс. человек]. Наиболее близки между собой форру и принсипийское наречие, несколько дальше от них находится анголар. Аннобонское является наиболее далёким от остальных наречий и скорее должно считаться отдельным языком.
Нижнегвинейский креольский язык испытал очень сильное влияние африканских языков на всех уровнях языка. Так, для консонантизма характерно наличие имплозивных, преназализованных и лабиализованных согласных. В форру представлены латеральные спиранты, аффрикаты и одноударные (/ɬ/, /dɮ/, /tɬ/, /qɬ/, /ɺ/), в аннобонском - межзубные спиранты (/ð/, /θ/). Лексика восходит, помимо португальского языка, к ква языкам (побережья Бенина и Нигерии) и банту языкам (особенно конго). В аннобонском наречии сильно влияние испанского языка, в анголар - язык мбунду (Ангола). В целом среди других креольских языков нижнегвинейский креольский язык наиболее далёк от европейских языков; ср. Turu nge ka-meθe kɔpwa vĩ-ši-ɛ ‘Все люди хотят покупать его вино’, где из португ. языка происходят turu (португ. todo), kɔpwa (португ. comprar) и vĩ (португ. vinho).
Наречия Нижнегвинейского креольского языка не имеют стандартной орфографической нормы, в быту письменность ориентируется на португальскую орфографию.