НИЖЕГОРОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО - с 1341 года Ни­же­го­род­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во, Ни­же­го­род­ско-Суз­даль­ское кня­же­ст­во. Государственное об­ра­зо­ва­ние в Северо-Восточной Ру­си начала XIV - середины XV веков. Сто­ли­ца - Ниж­ний Нов­го­род.

Фор­маль­но Нижегородское княжество воз­ник­ло в начале XIV века в ре­зуль­та­те пе­ре­но­са пра­ви­те­лем Го­ро­дец­ко­го кня­же­ст­ва кн. Ми­хаи­лом Ан­д­рее­ви­чем (пра­вил в 1304 году - около 1311 года) сво­ей ре­зи­ден­ции из г. Го­ро­дец в г. Ниж­ний Нов­го­род (по-ви­ди­мо­му, вско­ре по­сле 1305 года). По­сле кон­чи­ны не оставившего на­следников кн. Ми­хаи­ла Ан­д­рее­ви­ча Нижегородского княжества, ско­рее все­го, пе­ре­шло в со­став вла­де­ний московских кня­зей как его бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков (при­хо­ди­лись Ми­хаи­лу двою­род­ны­ми брать­я­ми): пер­во­на­чаль­но им вла­дел, ве­ро­ят­но, кн. Юрий Да­ни­ло­вич, за­тем - его млад­ший брат, кн. Бо­рис Да­ни­ло­вич (умер 1320 год), по­сле смер­ти ко­то­ро­го хан Зо­ло­той Ор­ды Уз­бек вклю­чил Нижегородское княжество в до­ме­ни­аль­ные (не­от­чу­ж­дае­мые и не­на­след­ст­вен­ные) тер­ри­то­рии Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва. По­сле Твер­ско­го вос­ста­ния 1327 года и раз­де­ла Вла­ди­мир­ско­го великого княжества на 2 час­ти тер­ри­то­рия Нижегородского княжества вхо­ди­ла в со­став вла­де­ний великого князя вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Ва­силь­е­ви­ча (1328-1331 годы), а по­сле его смер­ти пе­ре­шла под управ­ле­ние ос­тав­ше­го­ся един­ст­вен­ным великим князем вла­ди­мир­ским Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты (воз­мож­но, име­ло осо­бый ста­тус сре­ди зе­мель Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва).

В 1341 году хан Уз­бек изъ­ял Нижегородское княжест из со­ста­ва Вла­ди­мир­ско­го великого княжества и пе­ре­дал его во вла­де­ние млад­ше­му бра­ту кн. Алек­сан­д­ра Ва­силь­е­ви­ча - суз­даль­ско­му кн. Кон­стан­ти­ну Ва­силь­е­ви­чу. В ре­зуль­та­те сфор­ми­ро­ва­лось Ни­же­го­род­ское (Ни­же­го­род­ско-Суз­даль­ское) великое княжество. Его тер­ри­то­рия вклю­чи­ла соб­ст­вен­но Нижегородское княжество, Суз­даль­ское кня­же­ст­во и Го­ро­дец­кое княжетво. Оно гра­ни­чи­ло на се­ве­ро-за­па­де, се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке с Вла­ди­мир­ским великим княжеством, Га­лиц­ким (Га­лич­ским), Рос­тов­ским и Ста­ро­дуб­ским кня­же­ст­ва­ми, на за­па­де - с Му­ром­ским кня­же­ст­вом (по р. Ока), на юго-за­па­де и юге - с мор­дов­ски­ми зем­ля­ми Зо­ло­той Ор­ды. На юге и юго-вос­то­ке в середине XIV века тер­ри­то­рия кня­же­ст­ва до­хо­ди­ла до р. Сун­до­вит (ны­не Сун­до­вик), а в 1360-е - середине 1370-х годов зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась до бас­сей­на сред­не­го и ниж­не­го те­че­ния р. Су­ра (пра­вый при­ток Вол­ги) с её ле­вы­ми при­то­ка­ми - ре­ка­ми Пья­на, Ки­ша и Ала­тырь (здесь она гра­ни­чи­ла с мор­дов­ски­ми и чу­ваш­ски­ми зем­ля­ми Зо­ло­той Ор­ды). Вла­де­ния ве­ли­ких кня­зей ни­же­го­род­ских рас­про­стра­ня­лись и на ле­во­бе­ре­жье Вол­ги (рас­ши­ря­ясь в усть­ях ле­вых её при­то­ков - р. Кер­же­нец и др., а так­же в «око­ло­го­ро­дье» Ниж­не­го Нов­го­ро­да), где они гра­ни­чи­ли с тер­ри­то­ри­ей Зо­ло­той Ор­ды (улу­сы с че­ре­мис­ским и тюрк­ским на­се­ле­ни­ем). В середине 1370-х годов (ме­нее ве­ро­ят­но, что в середине1380-х годов) в их со­став на ка­кое-то вре­мя во­шла Вят­ская зем­ля.

Великий князь Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич (пра­вил в 1341-1355 годы) от­сто­ял в борь­бе с московскими князь­я­ми (главным образом великим князем вла­ди­мир­ским Се­мё­ном Ива­но­ви­чем Гор­дым) тер­ри­то­ри­аль­ный со­став Нижегородского княжества, в его прав­ле­ние кон­со­ли­да­ция ме­ст­но­го слу­жи­ло­го бо­яр­ст­ва (пре­ж­де все­го ни­же­город­ско­го и суз­даль­ско­го) ук­ре­пи­ла во­ен­но-по­ли­тической по­зи­ции княжества в Северо-Восточной Ру­си. В 1347 году великий князь Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич до­бил­ся уч­ре­ж­де­ния са­мо­сто­ятельной Суз­даль­ской епи­ско­пии (1347 год), под­дер­жи­вал ак­тив­ные кон­так­ты с со­сед­ни­ми русскими кня­же­ст­ва­ми, Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) (в 1350 году вы­дал за­муж дочь Ан­то­ни­ду за рос­тов­ско­го кн. Ан­д­рея Фё­до­ро­ви­ча; в 1352 году в Ниж­нем Нов­го­ро­де со­стоя­лись свадь­бы его до­че­ри Ев­до­кии Кон­стан­ти­нов­ны и ми­ку­лин­ско­го кн. Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча, а так­же его 3-го сы­на Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча с Аг­ра­фе­ной, до­че­рью ли­тов­ско­го кн. Оль­гер­да ) и ха­на­ми Зо­ло­той Ор­ды. При нём рез­ко воз­рос­ла роль Ниж­не­го Нов­го­ро­да как круп­но­го тор­го­во­го и ре­мес­лен­но­го цен­тра на Волж­ском тор­го­вом пу­ти.

Кон­стан­ти­ну Ва­силь­е­ви­чу на­сле­до­вал стар­ший сын Ан­д­рей Кон­стан­ти­но­вич, за­ни­мав­ший ве­ли­ко­кня­же­ский стол в 1355-1363 годы (в 1364 году при­нял по­стриг, умер в 1365 году). Его бра­тья по­лу­чи­ли: Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич - Суз­даль, Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич - Го­ро­дец, Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич Но­готь - суз­даль­ские зем­ли в бас­сей­не рек Ух­то­ма и Уводь (ле­вые при­то­ки р. Клязь­ма), а так­же сё­ла в «око­ло­го­ро­дье» Суз­да­ля (в нём по об­ще­му пра­ви­лу сё­ла­ми вла­де­ли и его бра­тья). В конце 1350-х годов бра­тья Кон­стан­ти­но­ви­чи уча­ст­во­ва­ли в борь­бе за вла­ди­мир­ский ве­ли­ко­кня­же­ский стол: в 1360 году яр­лык на не­го по­лу­чил великий князь Ан­д­рей Кон­стан­ти­но­вич, но от­ка­зал­ся от не­го в поль­зу бра­та Дмит­рия (за­ни­мал стол во Вла­ди­ми­ре в 1360-1362 годы, а так­же не бо­лее не­де­ли в 1363 году). В 1363-1364 годы раз­го­ре­лась борь­ба меж­ду Кон­стан­ти­но­ви­ча­ми за ни­же­город­ский стол. В ней великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич под­дер­жал пре­тен­зии Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча: за­хва­тив­ший в 1363 году Ниж­ний Нов­го­род Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич был вы­ну­ж­ден в 1364 году вер­нуть­ся к се­бе в удел, а Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич за­нял ве­ли­ко­кня­же­ский стол, со­хра­нив за со­бой и Суз­даль­ское княжество. 18 января 1366 года великий князь Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич вы­дал за­муж за великого князя вла­ди­мир­ско­го свою дочь Ев­до­кию Дмит­ри­ев­ну.

Пе­ри­од с середины 1360-х годов до второй половины 1370-х годов стал вре­ме­нем подъ­ё­ма Нижегородского княжества. Рас­ши­ри­лась его тер­ри­то­рия (на юге и на юго-вос­то­ке, а так­же на ле­во­бе­ре­жье Вол­ги за счёт зе­мель Зо­ло­той Ор­ды), ук­ре­пи­лось по­ли­тическое влия­ние в ус­ло­ви­ях «Ве­ли­кой за­мят­ни» в Зо­ло­той Ор­де (Дмит­рий Кон­стан­ти­но­вич са­мо­стоя­тель­но, но ча­ще в сою­зе с великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем са­жал сво­их став­лен­ни­ков в г. Бол­гар в 1367 и 1377 годы, в 1370 году москвичи и ниже­городцы посадили в Болгаре ставленника Мамая ), ни­же­го­род­ские кня­зья одер­жа­ли ряд по­бед над отдельными ор­дын­ски­ми от­ря­да­ми (1370, 1374 и др. годы) и вассалом Орды - морд­вой (1378 год). В 1372 году на­ча­то воз­ве­де­ние ка­мен­но­го крем­ля в Ниж­нем Нов­го­ро­де (не за­вер­ше­но). В се­реди­не - второй половине 1370-х годов гл. обр. из-за уси­лив­ших­ся ор­дын­ских на­бе­гов XIII-XV веков эко­но­мическое по­ло­же­ние и по­ли­тическое влия­ние кня­же­ст­ва ос­лабе­ло: в 1377 году ни­же­го­род­ские кня­зья по­тер­пе­ли раз­гром­ное по­ра­же­ние от от­ря­дов Ма­мае­вой Ор­ды и морд­вы на р. Пья­на, сам го­род был за­хва­чен и раз­граб­лен; в 1378 году Ниж­ний Нов­го­род был по­втор­но взят. В те же го­ды не­од­но­крат­ным ра­зо­ре­ни­ям под­верг­лись зем­ли Нижегородского княжества в бас­сей­не Су­ры.

Кон­со­ли­да­ция по­ли­тических сил в Зо­ло­той Ор­де по­сле во­ца­ре­ния ха­на Тох­та­мы­ша, зна­чи­тель­ное ос­лаб­ле­ние ро­ли московских кня­зей по­сле Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года и смерть великого князя Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча (1383 год) рез­ко обо­ст­ри­ли си­туа­цию в кня­же­ст­ве. В 1383-1388 годы ни­же­го­род­ский ве­ли­ко­кня­же­ский стол за­ни­мал Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич. Сын Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча - Се­мён Дмит­рие­вич в 1383 году по­лу­чил Суз­даль, а вер­нув­ший­ся в 1388 году из Зо­ло­той Ор­ды его стар­ший брат Ва­си­лий Дмит­рие­вич Кир­дя­па - Го­ро­дец. Ос­тав­шись не­до­воль­ны­ми рас­пре­де­ле­ни­ем вла­де­ний, они в начале 1388 года при под­держ­ке моск. войск оса­ди­ли Ниж­ний Нов­го­род. По­сле 5-днев­ной оса­ды был за­клю­чён мир, ус­ло­вия ко­то­ро­го в ис­то­рио­гра­фии трак­ту­ют­ся по-раз­но­му: по од­ной вер­сии, ни­же­го­род­ским вел. кня­зем стал Ва­си­лий Дмит­рие­вич Кир­дя­па (1388-1391 годы), а кн. Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич по­лу­чил Го­ро­дец и свои вла­де­ния в По­су­рье; по дру­гой вер­сии, кн. Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич со­хра­нил ве­ли­ко­кня­же­ский стол, от­дав поч­ти все ни­же­го­род­ские во­лос­ти пле­мян­ни­кам. В 1391 году Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич вер­нул­ся из Зо­ло­той Ор­ды с тра­диционным хан­ским яр­лы­ком на всё Нижегородское княжество. Од­на­ко уже в 1392 году вел. кн. мо­с­ков­ский Ва­си­лий I Дмит­рие­вич вы­ку­пил у ха­на Тох­та­мы­ша яр­лык на Нижегородское княжество. Из­ме­нив великому князю Бо­ри­су Кон­стан­ти­но­ви­чу, боя­ре его дво­ра от­кры­ли во­ро­та Ниж­не­го Нов­го­ро­да моск. вой­скам и хан­ско­му по­слу, по­сле че­го Нижегородское кнчжество ут­ра­ти­ло са­мо­стоя­тель­ность.

Нижегородское княжество во­шло в со­став Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва, но окон­ча­тель­но про­цесс вклю­че­ния в него всех тер­ри­то­рий Нижегородского княжества за­вер­шил­ся лишь в середине XV века Ва­си­лий I Дмит­рие­вич вновь вклю­чил Ниж­ний Нов­го­род и ни­же­го­род­ские зем­ли Нижегородского княжество в со­став до­ме­на вла­ди­мир­ских великих кня­зей, московского кня­зья пе­ре­ста­ли приз­на­вать эти тер­ри­то­рии ро­до­вым вла­де­ни­ем суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей, в цер­ков­ном от­но­ше­нии их изъ­я­ли из ве­де­ния суз­даль­ских вла­дык и пе­ре­да­ли под пря­мое управ­ле­ние ми­тро­по­ли­тов. Воз­мож­но, в 1393 - мар­те 1394 годы Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич, со­хра­нив­ший преж­ний ти­тул, но фак­ти­че­ски став­ший слу­жи­лым кня­зем с ин­ди­ви­ду­аль­ным ста­ту­сом московского го­су­да­ря, вла­дел при­над­ле­жав­ши­ми ему и ра­нее зем­ля­ми в По­су­рье и в Суз­да­ле.

Впо­след­ст­вии отдельные пред­ста­ви­те­ли суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей, опи­раясь, преж­де все­го, на под­держ­ку ор­дын­ских пра­ви­те­лей, пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки вос­ста­но­вить не­за­ви­си­мость Нижегородского княжества в гра­ни­цах 1380-х годов или же на соб­ст­вен­но ни­же­го­род­ских тер­ри­то­ри­ях. Впер­вые са­мо­стоя­тель­ность Нижегородского княжества бы­ла вос­ста­нов­ле­на пос­ле Еди­гея на­бе­га 1408 года, ког­да ни­же­го­род­ский стол за­ни­мал в 1408-1415 годы по хан­ско­му яр­лы­ку (вы­дан, ве­ро­ят­но, ха­ном Пу­ла­дом) стар­ший сын кн. Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча - кн. Да­ни­ил Бо­ри­со­вич, име­но­вав­ший­ся пол­ным ти­ту­лом великого князя ни­же­го­род­ско­го с вклю­че­ни­ем в ти­тул и Го­род­ца (воз­мож­но, дей­ст­ви­тель­но вла­дел), и Суз­да­ля (ре­аль­но, ско­рее все­го, не вла­дел). В начале 1415 года московские вой­ска под ко­мандованием кн. Юрия Дмит­рие­ви­ча раз­би­ли от­ря­ды ни­же­го­род­ских кня­зей и их ор­дын­ских по­кро­ви­те­лей, из­гнав Да­нии­ла Бо­ри­со­ви­ча из Ниж­не­го Нов­го­ро­да. Пос­ле это­го вел. кн. мо­с­ков­ский Ва­си­лий I Дмит­рие­вич пе­ре­дал Нижегородскому княжеству (ве­ро­ят­но, как осо­бую часть Вла­ди­мир­ско­го велкиого княжества) в рам­ках ин­сти­ту­та со­пра­ви­тель­ст­ва под управ­ле­ние сво­его сы­на Ива­на Ва­силь­е­ви­ча (1415-1417 годы; умер ле­том 1417 года).

В конце 1417 года или начале 1418 года яр­лык на Нижегородское княжество (ви­ди­мо, от ха­на Дер­ви­ша) по­лу­чил внук кн. Ва­си­лия Дмит­рие­ви­ча Кир­дя­пы - кн. Алек­сандр Ива­но­вич (умер около 1421 года, но не позд­нее начала 1423 года). Вско­ре он за­клю­чил мир с Ва­си­ли­ем I Дмит­рие­ви­чем и в феврале 1419 года же­нил­ся на его до­че­ри Ва­си­ли­се Ва­силь­ев­не. В конце 1423 или начале 1424 годоа яр­лык на Нижегородское княжение (ве­ро­ят­но, от ха­на Ху­дай­да­та) вновь по­лу­чил кн. Да­ни­ил Бо­ри­со­вич, по­сле смер­ти ко­то­ро­го (не позд­нее января 1425 года) княжество опять вер­ну­лось под кон­троль Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча. В по­след­ний раз са­мо­стоя­тель­ность Нижегородское княжество бы­ла вос­ста­нов­ле­на в июне или июле 1445 года ха­ном Улуг-Му­хам­ме­дом в пе­ри­од Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годы. Его пра­ви­те­ля­ми ста­ли вну­ки кн. Ва­си­лия Дмит­рие­ви­ча Кир­дя­пы - братья Ва­си­лий Юрь­е­вич и Фё­дор Юрь­е­вич, пре­тен­до­вав­шие на все тер­ри­то­рии Нижегородского княжества в гра­ни­цах 1380-х годов. Од­на­ко уже в феврале 1446 года Нижегородное княжество окон­ча­тель­но ли­к­ви­диро­ва­но вел. кн. мо­с­ков­ским Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой.

Вме­сте с тем на тер­ри­то­рии Го­ро­дец­ко­го и Суз­даль­ско­го кня­жеств, во­шед­ших в со­став Московского великого княжества, суз­даль­ские Рю­ри­ко­ви­чи, став­шие слу­жи­лы­ми кня­зья­ми великих кня­зей мос­ков­ских с ин­ди­ви­ду­аль­ным ста­ту­сом, со­хра­ни­ли вла­де­тель­ные пра­ва на свои ро­до­вые зем­ли. К ним, ско­рее все­го, при­над­ле­жа­ли кн. Ва­си­лий Дмит­рие­вич Кир­дя­па (в 1390-х годах - 1403 год, воз­мож­но, в Го­род­це), его млад­ший брат - кн. Се­мён Дмит­рие­вич, ко­то­рый в те­че­ние 8 лет (с 1394 по ле­то 1402 годы) слу­жил че­ты­рём ор­дын­ским ха­нам с це­лью вер­нуть Нижегородское княжество (в 1402 году в Вят­ке, где он и умер); внук кн. Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча - кн. Алек­сандр Ива­но­вич (в 1420-х годах - 1433 году в Суз­да­ле, воз­мож­но, час­тич­но), по­том­ки кн. Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча Ног­тя и др. От­но­ше­ния этих кня­зей с великими князь­я­ми мо­с­ков­ски­ми строи­лись на до­го­вор­ных ос­но­ва­ни­ях (напр., до­го­вор 1449 года вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го с кн. Ива­ном Ва­силь­е­ви­чем Гор­ба­тым, вну­ком кн. Се­мё­на Дмит­рие­ви­ча; со­глас­но ему, великий князь мос­ков­ский по­жа­ло­вал кн. Гор­ба­то­му его ро­до­вые го­ро­дец­кие вот­чи­ны). По­ли­тические про­ти­во­стоя­ния (главным образом с великими князья­ми мо­с­ков­ски­ми), ог­ра­ни­чен­ность ро­до­вых зе­мель вы­ну­ж­да­ли не­ко­то­рых пред­ста­ви­те­лей ни­же­го­род­ско-суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей ис­кать служ­бу в других государственных об­ра­зо­ва­ни­ях Северо-Восточной и Северо-Западной Ру­си, ино­гда с со­гла­сия или по пред­став­ле­нию вел. кня­зя мо­с­ков­ско­го. К концу XV века боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей ни­же­го­род­ско-суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей окон­ча­тель­но во­шли в со­став Го­су­да­ре­ва дво­ра великих кня­зей мо­с­ков­ских в со­ста­ве тер­ри­то­ри­аль­но-кла­но­вой кор­по­ра­ции (в раз­ря­де по­езд­ки Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в Нов­го­род в 1495 год ком­пакт­но фи­гу­ри­ру­ют 5 кня­зей двух по­ко­ле­ний суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей, пред­став­ляв­ших все его вет­ви и ли­нии).

Дополнительная литература:

Куч­кин В.А. Фор­ми­ро­ва­ние го­су­дар­ствен­ной тер­ри­то­рии Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си в X–XIV вв. М., 1984;

Фе­до­ров-Да­вы­дов Г.А. Мо­не­ты Ни­же­го­род­ско­го кня­же­ст­ва. М., 1989;

Пу­да­лов Б.М. Борь­ба за Ни­же­го­род­ский край в пер­вой тре­ти XV в. // По­вол­жье в Сред­ние ве­ка. Н. Нов­го­род, 2001;

он же. Рус­ские зем­ли Сред­не­го По­вол­жья (вто­рая треть XIII - пер­вая треть XIV в.). Н. Нов­го­род, 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)