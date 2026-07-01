НИЖЕГОРОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО - с 1341 года Нижегородское великое княжество, Нижегородско-Суздальское княжество. Государственное образование в Северо-Восточной Руси начала XIV - середины XV веков. Столица - Нижний Новгород.
Формально Нижегородское княжество возникло в начале XIV века в результате переноса правителем Городецкого княжества кн. Михаилом Андреевичем (правил в 1304 году - около 1311 года) своей резиденции из г. Городец в г. Нижний Новгород (по-видимому, вскоре после 1305 года). После кончины не оставившего наследников кн. Михаила Андреевича Нижегородского княжества, скорее всего, перешло в состав владений московских князей как его ближайших родственников (приходились Михаилу двоюродными братьями): первоначально им владел, вероятно, кн. Юрий Данилович, затем - его младший брат, кн. Борис Данилович (умер 1320 год), после смерти которого хан Золотой Орды Узбек включил Нижегородское княжество в домениальные (неотчуждаемые и ненаследственные) территории Владимирского великого княжества. После Тверского восстания 1327 года и раздела Владимирского великого княжества на 2 части территория Нижегородского княжества входила в состав владений великого князя владимирского Александра Васильевича (1328-1331 годы), а после его смерти перешла под управление оставшегося единственным великим князем владимирским Ивана I Даниловича Калиты (возможно, имело особый статус среди земель Владимирского великого княжества).
В 1341 году хан Узбек изъял Нижегородское княжест из состава Владимирского великого княжества и передал его во владение младшему брату кн. Александра Васильевича - суздальскому кн. Константину Васильевичу. В результате сформировалось Нижегородское (Нижегородско-Суздальское) великое княжество. Его территория включила собственно Нижегородское княжество, Суздальское княжество и Городецкое княжетво. Оно граничило на северо-западе, севере и северо-востоке с Владимирским великим княжеством, Галицким (Галичским), Ростовским и Стародубским княжествами, на западе - с Муромским княжеством (по р. Ока), на юго-западе и юге - с мордовскими землями Золотой Орды. На юге и юго-востоке в середине XIV века территория княжества доходила до р. Сундовит (ныне Сундовик), а в 1360-е - середине 1370-х годов значительно расширилась до бассейна среднего и нижнего течения р. Сура (правый приток Волги) с её левыми притоками - реками Пьяна, Киша и Алатырь (здесь она граничила с мордовскими и чувашскими землями Золотой Орды). Владения великих князей нижегородских распространялись и на левобережье Волги (расширяясь в устьях левых её притоков - р. Керженец и др., а также в «окологородье» Нижнего Новгорода), где они граничили с территорией Золотой Орды (улусы с черемисским и тюркским населением). В середине 1370-х годов (менее вероятно, что в середине1380-х годов) в их состав на какое-то время вошла Вятская земля.
Великий князь Константин Васильевич (правил в 1341-1355 годы) отстоял в борьбе с московскими князьями (главным образом великим князем владимирским Семёном Ивановичем Гордым) территориальный состав Нижегородского княжества, в его правление консолидация местного служилого боярства (прежде всего нижегородского и суздальского) укрепила военно-политической позиции княжества в Северо-Восточной Руси. В 1347 году великий князь Константин Васильевич добился учреждения самостоятельной Суздальской епископии (1347 год), поддерживал активные контакты с соседними русскими княжествами, Великим княжеством Литовским (ВКЛ) (в 1350 году выдал замуж дочь Антониду за ростовского кн. Андрея Фёдоровича; в 1352 году в Нижнем Новгороде состоялись свадьбы его дочери Евдокии Константиновны и микулинского кн. Михаила Александровича, а также его 3-го сына Бориса Константиновича с Аграфеной, дочерью литовского кн. Ольгерда) и ханами Золотой Орды. При нём резко возросла роль Нижнего Новгорода как крупного торгового и ремесленного центра на Волжском торговом пути.
Константину Васильевичу наследовал старший сын Андрей Константинович, занимавший великокняжеский стол в 1355-1363 годы (в 1364 году принял постриг, умер в 1365 году). Его братья получили: Дмитрий Константинович - Суздаль, Борис Константинович - Городец, Дмитрий Константинович Ноготь - суздальские земли в бассейне рек Ухтома и Уводь (левые притоки р. Клязьма), а также сёла в «окологородье» Суздаля (в нём по общему правилу сёлами владели и его братья). В конце 1350-х годов братья Константиновичи участвовали в борьбе за владимирский великокняжеский стол: в 1360 году ярлык на него получил великий князь Андрей Константинович, но отказался от него в пользу брата Дмитрия (занимал стол во Владимире в 1360-1362 годы, а также не более недели в 1363 году). В 1363-1364 годы разгорелась борьба между Константиновичами за нижегородский стол. В ней великий князь владимирский Дмитрий Иванович поддержал претензии Дмитрия Константиновича: захвативший в 1363 году Нижний Новгород Борис Константинович был вынужден в 1364 году вернуться к себе в удел, а Дмитрий Константинович занял великокняжеский стол, сохранив за собой и Суздальское княжество. 18 января 1366 года великий князь Дмитрий Константинович выдал замуж за великого князя владимирского свою дочь Евдокию Дмитриевну.
Период с середины 1360-х годов до второй половины 1370-х годов стал временем подъёма Нижегородского княжества. Расширилась его территория (на юге и на юго-востоке, а также на левобережье Волги за счёт земель Золотой Орды), укрепилось политическое влияние в условиях «Великой замятни» в Золотой Орде (Дмитрий Константинович самостоятельно, но чаще в союзе с великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем сажал своих ставленников в г. Болгар в 1367 и 1377 годы, в 1370 году москвичи и нижегородцы посадили в Болгаре ставленника Мамая), нижегородские князья одержали ряд побед над отдельными ордынскими отрядами (1370, 1374 и др. годы) и вассалом Орды - мордвой (1378 год). В 1372 году начато возведение каменного кремля в Нижнем Новгороде (не завершено). В середине - второй половине 1370-х годов гл. обр. из-за усилившихся ордынских набегов XIII-XV веков экономическое положение и политическое влияние княжества ослабело: в 1377 году нижегородские князья потерпели разгромное поражение от отрядов Мамаевой Орды и мордвы на р. Пьяна, сам город был захвачен и разграблен; в 1378 году Нижний Новгород был повторно взят. В те же годы неоднократным разорениям подверглись земли Нижегородского княжества в бассейне Суры.
Консолидация политических сил в Золотой Орде после воцарения хана Тохтамыша, значительное ослабление роли московских князей после Тохтамыша набега 1382 года и смерть великого князя Дмитрия Константиновича (1383 год) резко обострили ситуацию в княжестве. В 1383-1388 годы нижегородский великокняжеский стол занимал Борис Константинович. Сын Дмитрия Константиновича - Семён Дмитриевич в 1383 году получил Суздаль, а вернувшийся в 1388 году из Золотой Орды его старший брат Василий Дмитриевич Кирдяпа - Городец. Оставшись недовольными распределением владений, они в начале 1388 года при поддержке моск. войск осадили Нижний Новгород. После 5-дневной осады был заключён мир, условия которого в историографии трактуются по-разному: по одной версии, нижегородским вел. князем стал Василий Дмитриевич Кирдяпа (1388-1391 годы), а кн. Борис Константинович получил Городец и свои владения в Посурье; по другой версии, кн. Борис Константинович сохранил великокняжеский стол, отдав почти все нижегородские волости племянникам. В 1391 году Борис Константинович вернулся из Золотой Орды с традиционным ханским ярлыком на всё Нижегородское княжество. Однако уже в 1392 году вел. кн. московский Василий I Дмитриевич выкупил у хана Тохтамыша ярлык на Нижегородское княжество. Изменив великому князю Борису Константиновичу, бояре его двора открыли ворота Нижнего Новгорода моск. войскам и ханскому послу, после чего Нижегородское кнчжество утратило самостоятельность.
Нижегородское княжество вошло в состав Московского великого княжества, но окончательно процесс включения в него всех территорий Нижегородского княжества завершился лишь в середине XV века Василий I Дмитриевич вновь включил Нижний Новгород и нижегородские земли Нижегородского княжество в состав домена владимирских великих князей, московского князья перестали признавать эти территории родовым владением суздальских Рюриковичей, в церковном отношении их изъяли из ведения суздальских владык и передали под прямое управление митрополитов. Возможно, в 1393 - марте 1394 годы Борис Константинович, сохранивший прежний титул, но фактически ставший служилым князем с индивидуальным статусом московского государя, владел принадлежавшими ему и ранее землями в Посурье и в Суздале.
Впоследствии отдельные представители суздальских Рюриковичей, опираясь, прежде всего, на поддержку ордынских правителей, предпринимали попытки восстановить независимость Нижегородского княжества в границах 1380-х годов или же на собственно нижегородских территориях. Впервые самостоятельность Нижегородского княжества была восстановлена после Едигея набега 1408 года, когда нижегородский стол занимал в 1408-1415 годы по ханскому ярлыку (выдан, вероятно, ханом Пуладом) старший сын кн. Бориса Константиновича - кн. Даниил Борисович, именовавшийся полным титулом великого князя нижегородского с включением в титул и Городца (возможно, действительно владел), и Суздаля (реально, скорее всего, не владел). В начале 1415 года московские войска под командованием кн. Юрия Дмитриевича разбили отряды нижегородских князей и их ордынских покровителей, изгнав Даниила Борисовича из Нижнего Новгорода. После этого вел. кн. московский Василий I Дмитриевич передал Нижегородскому княжеству (вероятно, как особую часть Владимирского велкиого княжества) в рамках института соправительства под управление своего сына Ивана Васильевича (1415-1417 годы; умер летом 1417 года).
В конце 1417 года или начале 1418 года ярлык на Нижегородское княжество (видимо, от хана Дервиша) получил внук кн. Василия Дмитриевича Кирдяпы - кн. Александр Иванович (умер около 1421 года, но не позднее начала 1423 года). Вскоре он заключил мир с Василием I Дмитриевичем и в феврале 1419 года женился на его дочери Василисе Васильевне. В конце 1423 или начале 1424 годоа ярлык на Нижегородское княжение (вероятно, от хана Худайдата) вновь получил кн. Даниил Борисович, после смерти которого (не позднее января 1425 года) княжество опять вернулось под контроль Василия I Дмитриевича. В последний раз самостоятельность Нижегородское княжество была восстановлена в июне или июле 1445 года ханом Улуг-Мухаммедом в период Московской усобицы 1425-1453 годы. Его правителями стали внуки кн. Василия Дмитриевича Кирдяпы - братья Василий Юрьевич и Фёдор Юрьевич, претендовавшие на все территории Нижегородского княжества в границах 1380-х годов. Однако уже в феврале 1446 года Нижегородное княжество окончательно ликвидировано вел. кн. московским Дмитрием Юрьевичем Шемякой.
Вместе с тем на территории Городецкого и Суздальского княжеств, вошедших в состав Московского великого княжества, суздальские Рюриковичи, ставшие служилыми князьями великих князей московских с индивидуальным статусом, сохранили владетельные права на свои родовые земли. К ним, скорее всего, принадлежали кн. Василий Дмитриевич Кирдяпа (в 1390-х годах - 1403 год, возможно, в Городце), его младший брат - кн. Семён Дмитриевич, который в течение 8 лет (с 1394 по лето 1402 годы) служил четырём ордынским ханам с целью вернуть Нижегородское княжество (в 1402 году в Вятке, где он и умер); внук кн. Бориса Константиновича - кн. Александр Иванович (в 1420-х годах - 1433 году в Суздале, возможно, частично), потомки кн. Дмитрия Константиновича Ногтя и др. Отношения этих князей с великими князьями московскими строились на договорных основаниях (напр., договор 1449 года вел. кн. московского Василия II Васильевича Тёмного с кн. Иваном Васильевичем Горбатым, внуком кн. Семёна Дмитриевича; согласно ему, великий князь московский пожаловал кн. Горбатому его родовые городецкие вотчины). Политические противостояния (главным образом с великими князьями московскими), ограниченность родовых земель вынуждали некоторых представителей нижегородско-суздальских Рюриковичей искать службу в других государственных образованиях Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, иногда с согласия или по представлению вел. князя московского. К концу XV века большинство представителей нижегородско-суздальских Рюриковичей окончательно вошли в состав Государева двора великих князей московских в составе территориально-клановой корпорации (в разряде поездки Ивана III Васильевича в Новгород в 1495 год компактно фигурируют 5 князей двух поколений суздальских Рюриковичей, представлявших все его ветви и линии).
Дополнительная литература:
Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984;
Федоров-Давыдов Г.А. Монеты Нижегородского княжества. М., 1989;
Пудалов Б.М. Борьба за Нижегородский край в первой трети XV в. // Поволжье в Средние века. Н. Новгород, 2001;
он же. Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII - первая треть XIV в.). Н. Новгород, 2004.