НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ - с 1932 года Горьковский край, административно-территориальная единица в РСФСР в Среднем Поволжье в 1929-1936 годы. Образован согласно постановлению ВЦИК от 15 июля 1929 года в результате преобразования Нижегородской области.
Администартивный центр - г. Нижний Новгород (с 1932 гоад Горький). Площадь 270 тыс. км2 (1930 год), 127 тыс. км2 (1935 год). Население 7,77 млн. человек (1930 год), св. 5 млн. человек (1935 год). Основная территория Нижегородского края (помимо национальных автономных образований) первоначально делилась на 7 округов: Арзамасский, Вятский, Котельничский, Муромский, Нижегородский, Нолинский, Шарьинский и 99 районов.
После ликвидации округов Нижегородский край делился на 146 районов (1930 год, включая районы автономных областей), на 128 районов (1932 год), на 94 района (1935 год). Постановлением Президиума ВЦИК от 7 октября 1932 года Нижегородский край переименован в Горьковский край. Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 года, из его состава выделены Кировский край и Удмуртская (до 1932 года Вотская) АО. Статус города приобрели Дзержинск (1930 год), Кулебаки (1932 год), Выкса (1934 год).
В период индустриализации в Нижегородском крае (прежде всего в его административном центре) построен ряд крупных предприятий автомобильной, авиационной, машиностроительной, химической, лесохимической, лесоперерабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности. Сложился ряд мощных производственных узлов: Горьковский машиностроительный, Дзержинский химический, Балахнинский бумажно-целлюлозный, Приокский металлургическо-машиностроительный, Павлово-Муромский метизно-инструментальный, Чувашский химический и электротехнический, Марийский лесохимический, Ветлужский лесохимический, Богородский кожевенный.
С принятием новой Конституции СССР 5 декабря 1936 года из состава Горьковского края выведены Марийская АО и Чувашская АССР, основная часть преобразована в Горьковскую (с 1990 года Нижегородскую) область.