НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ - с 1932 года Горь­ков­ский край, административно-территориальная единица в РСФСР в Среднем Поволжье в 1929-1936 годы. Образован согласно постановлению ВЦИК от 15 июля 1929 года в результате преобразования Нижегородской области.

Администартивный центр - г. Ниж­ний Нов­го­род (с 1932 гоад Горь­кий). Площадь 270 тыс. км2 (1930 год), 127 тыс. км2 (1935 год). Население 7,77 млн. человек (1930 год), св. 5 млн. человек (1935 год). Основная тер­ри­то­рия Нижегородского края (по­ми­мо национальных ав­то­ном­ных об­ра­зо­ва­ний) пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 7 ок­ру­гов: Ар­за­мас­ский, Вят­ский, Ко­тель­нич­ский, Му­ром­ский, Ни­же­го­род­ский, Но­лин­ский, Шарь­ин­ский и 99 рай­онов.

По­сле ли­к­ви­да­ции ок­ру­гов Нижегородский край де­лил­ся на 146 рай­онов (1930 год, вклю­чая рай­оны ав­то­ном­ных об­лас­тей), на 128 рай­онов (1932 год), на 94 рай­она (1935 год). По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 7 октября 1932 года Нижегородский край пе­ре­име­но­ван в Горь­ков­ский край. Со­глас­но по­ста­нов­ле­нию Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 7 декабря 1934 года, из его со­ста­ва вы­де­ле­ны Ки­ров­ский край и Уд­мурт­ская (до 1932 года Вот­ская) АО. Ста­тус го­ро­да при­об­ре­ли Дзер­жинск (1930 год), Ку­ле­ба­ки (1932 год), Вы­кса (1934 год).

В пе­ри­од ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в Нижегородском крае (пре­ж­де все­го в его административном цен­тре) по­стро­ен ряд круп­ных пред­при­ятий ав­то­мо­биль­ной, авиа­ци­он­ной, ма­ши­но­строи­тель­ной, хи­ми­че­ской, ле­со­хи­ми­че­ской, ле­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой промышленности. Сло­жил­ся ряд мощ­ных про­из­водственных уз­лов: Горь­ков­ский ма­ши­но­строи­тель­ный, Дзер­жин­ский хи­ми­че­ский, Ба­лах­нин­ский бу­маж­но-цел­лю­лоз­ный, При­ок­ский ме­тал­лур­ги­че­ско-ма­ши­но­строи­тель­ный, Пав­ло­во-Му­ром­ский ме­тиз­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный, Чу­ваш­ский хи­ми­че­ский и элек­тро­тех­ни­че­ский, Ма­рий­ский ле­со­хи­ми­че­ский, Вет­луж­ский ле­со­хи­ми­че­ский, Бо­го­род­ский ко­же­вен­ный.

С при­ня­ти­ем но­вой Кон­сти­ту­ции СССР 5 декабря 1936 года из со­ста­ва Горь­ков­ско­го края вы­ве­де­ны Ма­рий­ская АО и Чу­ваш­ская АССР, основная часть пре­об­ра­зо­ва­на в Горь­ков­скую (с 1990 года Ни­же­го­род­скую) об­ласть.

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