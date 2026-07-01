НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в центре Европейской части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь 76,6 тыс. км2. Население 3296,9 тыс. человек (2012 год; 3650,2 тыс. человек в 1959 году; 3739,4 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Нижний Новгород. Административно-территориальное деление: 44 района, 28 городов, 59 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Нижегородской области (2005 год). Государственная власть в области осуществляется Законодательным собранием, губернатором, правительством, министерствами и иными органами исполнительной власти, образуемыми в соответствии с Уставом области. Законодательное собрание - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти области. Состоит из 50 депутатов, избираемых на 5 лет (25 депутатов избираются по одномандатным избирательными округам, 25 депутатов избираются по единому областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями). Высший исполнительный орган государственной власти области - правительство, возглавляемое губернатором. Губернатор избирается гражданами РФ, проживающими на территории области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012 год) и Уставом области. Губернатор является высшим должностным лицом области, председателем правительства. Он формирует правительство, принимает решение о его отставке.
Природа. Рельеф
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Река Волга, пересекающая область с запада на восток, делит её на две части: в основном возвышенное Правобережье и низменное Левобережье (Заволжье). Правобережье занимает северо-западную часть пологоволнистой Приволжской возвышенности, называемая Мордовской возвышенностью (высота до 246 м - наибольшая в Нижегородской области). Она включает возвышенные участки вдоль Оки и Волги (Перемиловские горы, Дятловы горы, Стародубье, Фадеевы горы), а также возвышенность Межпьянье в юго-восточной части Нижегородской области. Многочисленны овраги; местами (напр., по р. Пьяна) развит карст. В юго-западной части Правобережья расположена Окско-Тёшская низина. Левобережье занимает Волжско-Ветлужская низина с небольшими колебаниями высот; водоразделы подвержены грунтовому заболачиванию. К северу она постепенно повышается до 185 м. На западе между Волгой и Окой обособляется обширная плоская низменность - Балахнинская низина.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Нижегородская область расположена на востоке Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в восточной части сложной Волго-Уральской антеклизы. Бо́льшая, южная часть области принадлежит северному склону Токмовского свода; на северо-востоке находится краевая часть Котельнического свода. Глубина залегания поверхности раннедокембрийского кристаллич. фундамента изменяется от менее 1 км на крайнем юго-западе до свыше 2 км - на северо-западе. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона, карбона и перми (известняки, доломиты, мергели, глины, алевролиты, песчаники, конгломераты) с линзами гипса и ангидрита, терригенными (в верхней части с туффитами) отложениями триаса, терригенными фосфоритоносными отложениями юры и мела, песками и глинами неогена. Рыхлые четвертичные осадки представлены водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценового оледенения (особенно широко распространены в сев. половине области), речными, озёрными, элювиальными, делювиальными накоплениями.
Полезные ископаемые Нижегородской области представлены гл. обр. торфом (неск. сотен месторождений) и природными строительными материалами. Имеются месторождения титано-циркониевых песков (Лукояновское), гипса и ангидрита (Бебяевское и др.), песков - формовочных (Бурцевское, Кулебакское, Первомайское), стекольных (Писаревское, Сухобезводнинское), строительных; каменной соли (Белбажское), карбонатных пород для производства щебня и доломитовой муки; кирпично-черепичных, керамзитовых, тугоплавких глин, кирпичных и керамзитовых суглинков, песчано-гравийного материала, подземных пресных и минеральных вод. Территория Нижегородской обалсти перспективно нефтегазоносна.
Климат.
На территории Нижегородской области климат умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Средние температуры января от -11 до -13 °C, июля 18-19 °C. Годовое количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток области от 600 мм до 450 мм; до 30-40% годовой нормы выпадает летом, в виде кратковременных ливней. Продолжительность залегания снежного покрова на севере составляет 165 дней, на юге - 150 дней, его мощность составляет 50-30 см. Продолжительность периода активной вегетации с температурой выше 10 °C от 122 до 138 дней. Для области характерны ранние весенние оттепели, а также летние засухи.
Внутренние воды.
Все реки Нижегородская обалсть (общая протяжённость 32 тыс. км) относятся к бассейну Волги: правые её притоки - Ока (с Тёшей), Сура (с Пьяной и Алатырем), левые - Узола, Керженец, Ветлуга. Главным источником питания рек служат талые снеговые воды (60-80% годового стока). На территории области насчитывается 2,5 тыс. озёр общей плащадью 97,5 км2. Наиболее многочисленны пойменные озёра (82,7% от общей площади озёр). Встречаются карстовые и ледниковые озёра. 85% болот приурочено к территории Заволжья, среди них преобладают низинные, которые часто образуют обширные (до десятков километров) массивы. На территории Нижегородской обалсти - Горьковское и Чебоксарское водохранилища (на Волге).
Почвы, растительный и животный мир. Нижегородская обалсть расположена в зонах южной тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов и в лесостепной зоне. В почвенном покрове преобладают подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные и чернозёмные почвы. Наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся под темнохвойными и смешанными хвойно-широколиственными лесами междуречий Заволжья и Балахнинской низменности. Серые лесные почвы развиты под широколиственными лесами на Приволжской возвышенности. Чернозёмы (оподзоленные и выщелоченные) не образуют сплошного покрова, они встречаются на ровных междуречьях, в настоящее время распаханных, в пределах Приволжской возвышенности.
В зоне тайги преобладают елово-пихтовые леса. В зоне смешанных лесов произрастают сосново-еловые леса, господствующим типом являются ельники-черничники. Широколиственные леса представлены в осн. дубравами. Все леса значительно изменены, большие площади расчищены под пашни. В лесостепной зоне - «островки» степных экосистем (шалфей, козлобородник и др.), сохранившихся среди пашен на междуречьях, и лесные массивы, приуроченные к балкам.
Животный мир разнообразен. Встречаются типичные представители таёжной зоны: заяц-беляк, лось, медведь, белка. По глухим лесным речкам обитают мелкие хищники - выдра и норка. В больших лесных массивах распространена куница. Встречаются выходцы из сибирской тайги: колонок, лесной лемминг, бурундук, росомаха. В дубравах и смешанных лесах много птиц, широко распространены тетерева, дятлы, ястребиная сова, уральская неясыть. В лесостепной зоне на открытых распаханных местах и травяных степных склонах обитают хомяки и крапчатые суслики; из птиц встречаются могильник, змееяд, степной лунь, домовой сыч.
Состояние и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы Нижегородской области - загрязнение атмосферного воздуха в промышленных центрах (в области 13% населения проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения), загрязнение водных объектов (наиболее загрязнены реки Кудьма и Ока в районе городов Нижний Новгород и Дзержинск), почвенного покрова (большее влияние на почвенный покров оказывают «неучтённые источники» - пром. свалки запрещённых к применению ядохимикатов). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 522 тыс. т (2009 год), в т. ч. 161 тыс. т - от стационарных источников, 361 тыс. т - от автомобильного транспорта.
На территории Нижегородской области - Керженский заповедник, а также 18 заказников и более 300 памятников природы.
Население
Большинство населения Нижегородской области составляют русские (95,1%). Проживают также татары (1,4%), мордва (0,6%), украинцы (0,5%), чуваши (0,3%), марийцы (0,2%), армяне, азербайджанцы, белорусы и др. (2010 год, перепись).
С начала 1990-х годов демографическая ситуация Нижегородской обалсти характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990-2012 годы более чем на 440 тыс. человек), гл. обр. из-за высокой естественной убыли (7,0 на 1000 жителей при средней по РФ 1,7 на 1000 жителей, 2010 год, перепись). Рождаемость (10,9 на 1000 жителей) в среднем по области в 1,6 раза ниже смертности (17,9 на 1000 жителей; один из самых высоких в РФ показателей); в сельской местности - более чем в 2 раза; младенческая смертность 7,9 на 1000 живорождённых. Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывает миграционный приток населения (11 на 10 тыс. жителей - один из самых высоких показателей в Поволжье наряду с Самарской обл. и Татарстаном), который компенсирует естественую убыль примерно на 10%. Доля женщин 55%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) - 14,5%, старше трудоспособного возраста - 24,4% (2009 год). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 67,1 года (мужчины - 60,4, женщины - 73,9 года). Средняя плотность населения 43,2 чел./км2. Наиболее плотно заселена южная часть области (правобережье Волги). Доля городского население 79,0% (2012 год; 52,2% в 1959 году; 77,0% в 1989 году). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2012 год): Нижний Новгород (1254,6), Дзержинск (239,0), Арзамас (105,7), Саров (93,0), Бор (78,0), Кстово (66,8), Павлово (60,0), Выкса (55,5), Балахна (50,8). В западной части области города Нижний Новгород (с пригородами), Дзержинск, Бор, Балахна и Кстово образуют т. н. Нижегородскую городскую агломерацию с населением около 2,0 млн. чел.
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрирована (на 1 мая 2011 года) 421 православная религиозная организация, принадлежащая Нижегородской митрополии (епархия основана в 1672 году; с 2012 года - митрополия) РПЦ. Среди них 15 монастырей: 8 мужских, в т. ч. в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Городце (основан в 1154 кн. Юрием Владимировичем Долгоруким), Благовещенский монастырь (1221 год) и Печерский Вознесенский монастырь (основан между 1328 и 1330 годами свт. Дионисием Суздальским) в Нижнем Новгороде, Спасо-Преображенский в Арзамасе (около 1555 года), Свято-Успенский в Сарове (1706 год; историческое название - Саровская Успенская пустынь), и 7 женских, в т. ч. Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский в пос. Макарьево Лысковского р-на (основан в 1435 году как мужской), Серафимо-Дивеевский Свято-Троицкий монастырь в с. Дивеево (вторая половина XVIII века), с которым связано почитание прп. Серафима Саровского (в монастыре находятся его мощи). В Нижегородской области 67 протестантских организаций различных деноминаций (адвентисты седьмого дня, пятидесятники, евангельские христиане-баптисты, пятидесятники-харизматики, лютеране и др.), 61 мусульманская организация, принадлежащая духовному управлению мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородская область, 30 старообрядческих организаций (15 принадлежат Русской древлеправославной церкви, 11 - Русской православной старообрядческой церкви, 4 - Древлеправославной поморской церкви), 4 иудаистских, 2 буддистские организации; по одной организации имеют Римско-католическая церковь и Армянская апостольская церковь. Зарегистрировано также 2 организации свидетелей Иеговы, 2 - Международного общества сознания Кришны, 1 - Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).
Исторический очерк
Древнейшие памятники человеческой деятельности, предположительно относящиеся к палеолиту, обнаружены в западной части современной Нижегородской области. Освоение Нижегородского Поволжья, Нижнего Поочья и Балахнинской низины достоверно известно с мезолита: во второй половине VII - конца VI тысячилетий до н. э. там появились стоянки и небольшие поселения позднего периода бутовской культуры. Ряд памятников имеют особенности, сближающие их с мезолитическими традициями Среднего Поволжья.
В раннем неолите в регионе распространяется верхневолжская культура. На стоянке Велетьминская 2 (Навашинский р-н) встречена также керамика, аналогии которой есть в волго-камской культуре, среднедонской и других неолитических культурах. На поселениях Новое Щербинино 5 и Старое Щербинино 15 (Павловский р-н) выделена керамика «щербининского» типа, близкая как раннему и среднему периодам верхневолжской культуры, так и памятникам Среднего Поволжья и Прикамья. К среднему неолиту относится балахнинская культура (рубеж V-IV - начала III тысячилетия до н. э., по новейшим исследованиям), названная по стоянке на территории г. Балахна в Нижегородской области, изучавшейся с 1903 года (В.И. Каменский и др.). В Лысковском р-не обнаружен самый западный памятник волго-камской культуры - стоянка Чёрная Маза 5. Поздний неолит и начало эпохи раннего металла представлены волосовской культурой, названной по древнему поселению близ современной дер. Волосово (Навашинский р-н), исследовавшемуся А.С. Уваровым и др. с 1877 года.
Начало бронзового века на территории Нижегородской области связано с расселением скотоводов шнуровой керамики культурно-исторической общности, в которую входила фатьяновская культура; памятники её восточной части (в т. ч. на территории Нижегородской области) некоторые исследователи выделяют в особую балановскую культуру. На поселении Васильсурск 1 (Воротынский р-н) были построены дерево-земляные укрепления (древнейшие в регионе), вероятно, свидетельствующие о немирном характере отношений балановцев с местным волосовским населением; однако позднее, когда территория поселения разрослась, новые укрепления не возводились. На поселениях в низовьях Суры зафиксирован процесс формирования чирковской культуры (вторая половина II - начало I тысячилетий до н. э.; согласно др. точке зрения, конца III - начала II тысячилетия до н. э.; ареал от верховьев Волги на севере до района современной Казани на юге, от Посурья на западе до бассейна Вятки на востоке), сложившейся в результате взаимодействия местных поздневолосовских и балановских традиций с пришлой кротовской культурой. Немногочисленные памятники чирковской культуры обнаружены также на Оке (территория Павловского р-на). В том же регионе (Вачский и Павловский районы) открыты поселения с керамикой абашевской культуры. На левом берегу Волги и правом берегу Оки расположены 2 крупных могильника сейминско-турбинской культуры: Сейминский (Володарский р-н) - один из эпонимных для культуры, известный с 1912 года, и Досчатое (Решенский; Выксунский р-н).
Доминирующее положение на территории Нижегородской области в середине - второй половины II тысячилетия до н. э. занимала поздняковская культура, названная по древнему поселению близ с. Поздняково (Навашинский р-н), открытому О.Н. Бадером в 1924 году. Формирование культуры прослежено на памятниках Нижегородского Поочья. На территории близ нижнего течения Пьяны и в бассейне нижнего течения Суры зафиксированы немногочисл. поселения срубной культуры. На правом берегу Волги и на р. Ветлуга известны единичные памятники приказанской культуры, ареал которой охватывал в XVI-IX веках до н. э. Среднее Поволжье и Прикамье.
В конце II - начале I тысячилетий до н. э. главенствующее положение на территории Нижегородской области занимает общность текстильной керамики культур. В раннем железном веке в регионе распространились ананьинская культура в Заволжье и городецкая культура на правобережье Оки и Волги, памятники которой в конце I тысячилетия до н. э. появились на левобережье Волги. В юго-восточной части современной Нижегородской области (Ардатовский, Сергачский, Воротынский районы) известны могильники (в осн. трупоположения на спине) первой половины I тысячилетия н. э., культурная принадлежность которых является дискуссионной.
Со второй половины I тысячилетия н. э. на территории Нижегородской области фиксируются древности трёх родственных народов поволжских финнов - муромы (в приокских районах, датированы не ранее конца VII века), мордвы (на юго-востоке региона), черемисов (марийцев) (в Заволжье). Их культура имеет много общего, различия наиболее ярко проявляются в погребальном обряде, женских украшениях, уборе. На границе расселения этносов, на берегах Волги, происходили наиболее тесные контакты, о чём свидетельствуют материалы могильников - Безводнинского (Кстовский р-н) V – первой половины VIII веков и Желтухинского (Городецкий р-н), датированного VI-VII веками.
Первые славяне появились на нижегородском правобережье Оки не ранее XII века. Их расселение, по-видимому, шло из Муромо-Рязанского кн-ва вниз по Оке. Большинство поселений возникло на свободных местах, но некоторые данные указывают на процесс древне-русской ассимиляции муромы. В XII - начале XIII веков земли современной Нижегородской области стали ареной борьбы между Ростово-Суздальским княжеством (с 1157 года Владимирское великое княжество) и Булгарией Волжско-Камской. Владимирские князья основали здесь города Городец (середина XII века) и Нижний Новгород (1221 год), что способствовало притоку славянского населения. В 1221 году основан древнейший в регионе Благовещенский монастырь (разрушен мордвой в 1229 году, возрождён во второй половине XIV века).
История мордвы на территории современной Нижегородской области в X - начале XIII веков во многом определялась её проживанием между древне-русскими княжествами и Волжско-Камской Булгарией, а также проходившим через её территорию Волжским торговым путём, за контроль над которым вели борьбу её сильные соседи. Летописи сообщают о мордовских князьях Пургасе, союзнике булгар (подвластные ему земли - Пургасова волость - находились, вероятно, в междуречье Тёши и Мокши), и Пуреше, вассале владимирского кн. Юрия Всеволодовича. К XII веку относят формирование крупных мордовских общностей - мокши и эрзи (её основную территорию локализуют на юго-востоке современной Нижегородской области).
На дальнейшее развитие региона значительно повлияло монголо-татарское нашествие. Мордва и черемисы были покорены, в 1238 году разорён Городец. С 1260-1270-х годов существовало Городецкое княжество (в 1320 году вернулось в состав Владимирского великого княжества). В 1341 году хан Узбек изъял Нижний Новгород и Городец из состава владений великих князей владимирских и передал их суздальскому кн. Константину Васильевичу, в результате чего возникло самостоят. Нижегородское княжество. Его князья поощряли русское освоение земель, основали ряд укреплений, в т. ч. Бережец, Городище на Ватоме, Кишь, Курмыш (1372 год), крепость на Оленьей (Олениной) горе близ Лыскова, Сару. В результате сложилась система обороны рубежей Нижегородского кн-ва и пограничная служба. Она представляла собой засечную черту, проходившую от Мурома по левому берегу р. Серёжа, междуречью Серёжи и Пьяны, далее по левому берегу Пьяны до места впадения её в Суру и по левому берегу Суры до её устья; включала гл. опорный пункт Курмыш и цепь небольших пограничных крепостей-острожков. Центрами христианской культуры были монастыри, в т. ч. основанный между 1328 и 1330 годами Печерский Вознесенский монастырь и существовавший, по археологич. данным, в XIV веке Амвросиев Николаевский Дудин монастырь (на территории совр. Богородского р-на). Вокруг Нижнего Новгорода появились княжеские и монастырские вотчины.
В XIV веке на правобережье Оки и Волги сложились 2 основные области, заселённые русскими: на муромском участке Оки, между устьями Велетьмы и Кишмы (входила в Муромское кн-во), и в междуречье Кудьмы, Волги и Оки, близ устья последней (Нижегородское кн-во). Центром освоения Заволжья был Городец: увеличилось количество рус. поселений на освоенных в домонгольское время землях в бассейнах рек Узола и Линда, в XIV веке они появились на р. Ветлуга. По археологич. данным, в XIV веке на правом берегу Волги возникло рус. поселение, предшественник Балахны, население которого занималось добычей соли (в XVI-XVII веках одно из важнейших мест соледобычи в Русском государстве). Значительно продвинулись границы Нижегородского княжества на восток по Волге, включив к концу XIV века северо-западной земли мордвы, в т. ч. нижнее течение Суры. Быстрому освоению территорий способствовали в целом мирные отношения, установившиеся между русскими и мордвой, о чём свидетельствует проживание мордовского населения на русских селищах и в Нижнем Новгороде. Включение мордовских и черемисских земель в состав Нижегородского княжества привело к усилению торговых связей, но не отразилось на традиционном образе жизни, хозяйственном укладе и верованиях мордвы и черемисов. Даже у обрусевшей части мордвы - терюхан - до XVIII века сохранялся языческий обряд погребения. В конце XIII-XIV веков на землях мордвы осели группы кочевников; вплоть до XVII-XVIII веков существовали их совместные с мордвой грунтовые и курганные могильники - Сарлейский (Дальнеконстантиновский р-н), Коринский (Шатковский р-н) и др., материалы которых свидетельствуют об ассимиляции мордвой потомков кочевников.
В 1377-1378 годы Нижний Новгород и прилегающие земли были разорены ордынцами. С 1392 года ярлык на Нижегородское великое княжество принадлежал великим князьям московским, однако на протяжении первой половины XV века предпринимались попытки реставрации самостоятельного Нижегородского княжества. Значительная часть территории современной Нижегородской области была разорена во время Едигея набега 1408 года, в результате которого оказалась разрушена система русского сельского расселения, пришёл в упадок г. Городец. В 1417 году на запустевших берегах р. Ветлуга поселился монах Варнава из Великого Устюга, на месте погребения которого возникла Варнавина пустынь (современный пос. Варнавино).
С середины XV века б. ч. земель современной Нижегородской области (за исключением присоединённых в середине XVI века черемисских) прочно вошла в состав Московского великого княжества (с 1478 года - Русского государства), вплоть до середины XVI века юго-восточные и восточные рубежи бывшего Нижегородского княжества являлись его границей. Для защиты от казанских ханов набегов и в качестве опорных пунктов для русских войск в ходе казанско-русских войн в первой половине XVI века были возведены каменный кремль в Нижнем Новгороде (1508-1515 годы), крепости Васильгород (1523 год; позднее Василь, с 1920-х годов - Васильсурск) и Балахна (1536 год). Города региона играли роль военных баз и в ходе казанских походов Ивана IV Васильевича Грозного. Во второй половины XVI века возведены Павловская крепость на Оке (1560-е годы; ныне г. Павлово) и крепость Арзамас для обороны русских земель от крымских ханов набегов и нападений ногаев. Арзамас стал опорным пунктом в системе засечных черт, охранявшихся служилыми татарами и казаками. В середине - второй половины XVI века на землях современной Нижегородской области сформировались Арзамасский, Балахнинский, Курмышский, Нижегородский уезды. В XVI-XVII веках начала возрождаться система русского сельского расселения; население привлекалось льготами, переселялось по воле новых земельных собственников.
В Смутное время территория современной Нижегородской области являлась очагом сопротивления самозванцам и польско-литов. интервентам. В 1608 году под Нижним Новгородом были дважды разбиты отряды сторонников Лжедмитрия II. В 1611 году нижегородский посадский человек Кузьма Минин стал одним из гл. инициаторов создания Второго ополчения 1611-1612 годов. С 1620-х годов в регионе получили широкое распространение кузнечное и кожевенное ремёсла, а также судостроение, солеварение, поташное и кирпичное производство. С 1620-х годов действовала Макарьевская ярмарка (с 1817 года Нижегородская ярмарка), постепенно приобретшая всерос. значение. Быстрое экономическое развитие региона было связано как с его выгодным физико-географическим положением (через него протекали важнейшие транспортные артерии - реки Ока, Волга; наличие природных ресурсов, в частности болотной руды и леса), так и с тем, что здесь проходил целый ряд важнейших внутренних сухопутных путей. С конца XVII века территория современной Нижегородской области стала одним из центров старообрядчества.
В 1708-1714, 1717-1719 годы б. ч. территории современной Нижегородской области входила в состав Казанской губернии, в 1714–-1717, 1719-1929 годы - Нижегородской губернии (в 1779-1796 годы Нижегородское наместничество). Часть северной территорий современной Нижегородской области в 1778-1922 годы входила в состав Костромской губернии (до 1796 года Костромское наместничество). В XVIII веке в регионе развивались судостроение, металлургическое и канатно-прядильное производство. В XIX веке создавались металлообрабатывающие и машиностроительные заводы, предприятия мукомольной промышленности. Значительного размаха достигли крестьянские кустарные промыслы по обработке дерева и металла.
Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года создана Н.ижегородская область, включившая территорию Нижегородской губ., Вятской губернии, Муромского у. Владимирской губернии, Марийскую АО и Вотскую АО. По постановлению Президиума ВЦИК от 22 апреля 1929 года в Нижегородскую область вошла Чувашская АССР, а по постановлению от 3 июня 1929 года - Унженский лесной массив Костромской губ. Помимо трёх автономий Нижегородской области делилась на 7 округов (до 1930 года): Арзамасский, Вятский, Котельничский, Муромский, Нижегородский, Нолинский, Шарьинский. Постановлением ВЦИК от 15 июля 1929 года Нижегородская область преобразована в Нижегородский край (с 1932 года Горьковский край). В соответствии с новой Конституцией СССР 5 декабря 1936 года Горьковский край преобразован в Горьковскую обл. В 1938 году статус города получил Бор, в 1943 году - Шахунья; в 1944 году Муромский р-н передан в состав Владимирской обл.
Во время Великой Отечественной войны Нижегородская область - один из главных центров оборонной промышленности СССР: предприятия региона произвели 30% танков и самоходных арт. установок, 26% истребителей, до 50% взрывчатых веществ от общего выпуска в СССР. На территории области было сформировано 79 воинских соединений, в т. ч. 1 танковый и 1 механизированный корпуса, 16 стрелк. дивизий, 5 стрелковых бригад, 13 танковых бригад и др., в т. ч. 31-й отдельный особый Горьковско-Варшавский дивизион бронепоездов.
Во второй половине XX века статус города получили: Первомайск (1951 год), Саров (1954 год), Ворсма и Чкаловск (оба 1955 год), Володарск (1956 год), Кстово (1957 год), Навашино (1957 год), Заволжье (1964 год), Урень (1973 год), Княгинино (1998 год). Открыто движение по железнодорожным линиям: Горький - Заволжье (1948 год), Горький - Окская (конец 1940-х - начало 1950-х годов), Окская - Зелецино (начало 1950-х годов), Шатки - Саров (1952 год), Берещино - Первомайск (1952 год). Указом Президиума ВС РСФСР 7 января 1954 года из Горьковской обл. была выделена Арзамасская область, однако аналогичным указом 23 апреля 1957 года она была упразднена, и её районы вновь вошли в состав Горьковской обл. В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 6 января 1960 года из Кировской обл. в Горьковскую был передан Шарангский р-н. В 1960 году завершена прокладка газопровода Саратов - Горький, началась газификация региона. Указом Президиума ВС РСФСР от 22 октября 1990 года Горьковская обл. переименована в Нижегородской области 3 февраля 1994 года в Нижегородской области из Ивановской обл. передан Сокольский р-н.
Хозяйство
Нижегородская область входит в Волго-Вятский экономический район, является одним из наиболее экономически развитых индустриальных регионов РФ (удельный вес в российском ВВП 1,7%, 2010 год). Объём промышленно продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) примерно в 20 раз превышает объём сельско-хозяйственной продукции (2010 год). Нижегородская область занимает лидирующие позиции по производству транспортных средств (48,1% российского производства автобусов, 46,2% грузовых автомобилей, 38,6% машин для городского коммунального хозяйства, 2010 год), некоторых видов продукции химической промышленности (18,9% полистирольных плёнок), металлургии (22,7% стальных труб; 2-е место после Свердловской обл.). Область - крупный российский производитель бумаги, строительного кирпича; среди субъектов РФ выделяется также объёмом первичной переработки нефти (6,8%).
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2009 год, %): обрабатывающие производства 26,7, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 16,0, транспорт и связь 11,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 10,9, строительство 9,5, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 6,0, здравоохранение и социальные услуги 4,5, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,5, сельское и лесное хозяйство 4,1, образование 3,6, др. отрасли 3,1. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 85,8, муниципальная 5,7, общественные и религиозные организаций (объединений) 3,3, государственные 2,6, прочие формы собственности 2,6.
Экономически активное население 1800 тыс. человек, из них в экономике заняты свыше 92%. Структура занятости по видам экономич. деятельности (%, 2010 год): оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 21,3, обрабатывающие произ-ва 19,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,6, строительство 9,1, образование 7,8, транспорт и связь 6,9, здравоохранение и социальные услуги 6,7, сельское и лесное хозяйство 6,0, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,0, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4, др. виды деятельности 8,1. Уровень безработицы 7,8%. Денежные доходы на душу населения 16,4 тыс. руб. в месяц (2010 год; свыше 86% от среднего по РФ); 12,5% населения Нижегородской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность.
Объём промышленной продукции 778,9 млрд. руб. (2010 год), из них 90,0% приходится на обрабатывающие производства, 9,9% - на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,1% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): производство нефтепродуктов 29,7, металлургическое производство и выпуск готовых металлоизделий 22,0, машиностроение 19,1, химическая 10,0, пищевая 8,8, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3,3, производство стройматериалов 2,7, др. отрасли 4,4.
Нижегородская область относится к энергодефицитным регионам. Крупнейшие производители электроэнергии (табл. 1): Нижегородская ГЭС (филиал компании «РусГидро»; в составе Волжского каскада гидроэлектростанций; г. Заволжье; установленная мощность 520 МВт), Автозаводская (в составе компании «ЕвроСибЭнерго»; 580 МВт) и Сормовская (в составе «ТГК-6»; 340 МВт) ТЭЦ (обе - в Нижнем Новгороде).
На территории области действует одно из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий - «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово; мощность 17,0 млн. т сырой нефти в год; объём переработки 17,06 млн. т, 2011 год; в т. ч. автомобильный бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, моторные и др. масла).
Основная продукция чёрной металлургии - стальные трубы, заготовки для предприятий машиностроения. Ведущие предприятия: металлургич. завод [г. Выкса; в составе Объединённой металлургической компании; один из российских лидеров по производству стальных прямошовных труб диаметром 15-1420 мм гл. обр. для транспортировки нефти и газа (1,7 млн. т, в т. ч. трубы большого диаметра - 1,0 млн. т, 2011 год), один из ведущих мировых производителей цельнокатаных стальных железнодорожных колёс (742,5 тыс. шт.)], трубный завод (г. Бор; круглые и профильные сварные прямошовные и водогазопроводные трубы, профили для строительной конструкций), металлургич. завод «Русполимет» (г. Кулебаки; крупное производство цельнокатаных и сварных кольцевых заготовок для ракетно-космические техники, электротехнического и энергетического машиностроения). Производство сварочных электродов (завод «Электрод-Бор»), печного литья, продукции для канализационного, электрических сетей, садово-огородного инвентаря (завод «Молот», г. Городец), трубопроводной запорной арматуры из ковкого чугуна (арматурный завод, г. Семёнов), литых заготовок из цветных и чёрных металлов и сплавов (НИИ машиностроительных материалов «Прометей», г. Нижний Новгород).
Среди крупных производителей готовых металлоизделий - расположенные в Нижнем Новгороде заводы «Красный Якорь» (один из рос. лидеров по производству цепей и различной цепной продукции), металлообрабатывающий (стальные слитки и прокат, промышленные ножи для различных отраслей), «Красная Этна» (крепёжные изделия, пружины и др. продукция для нужд автомобильной промышленности); завод торгового машиностроения (г. Бор; металлическое торговое, складское оборудование и инвентарь, ручные тележки и др.), ПО «Горизонт» (Павловский р-н; промышленные и бытовые ножницы, садово-огородный инвентарь, строительный инструмент).
В машиностроении наиболее развиты автомобилестроение, судостроение и судоремонт, приборостроение и электронная промышленность; важное значение имеют авиационную промышленность, производство оборонной продукции и различного оборудования.
Автомобилестроение - одна из важнейших отраслей специализации Нижегородской области; основная продукция - лёгкие коммерческие, среднетоннажные, грузовые автомобили, автобусы, автомобильные двигатели, различная специальная техника, в т. ч. для нужд ОПК, автокомплектующие. Несколько ведущих предприятий входят в автомобилестроительный холдинг - «Группу ГАЗ» (штаб-квартира - в Нижнем Новгороде): Горьковский автомобильный завод (в составе дивизионов «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» и «Автокомпоненты»; крупнейший российский производитель лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗель», «Соболь», среднетоннажных - «Валдай», повышенной проходимости - «Садко» и «Вепрь», до 2010 года - легковых - «Волга»; планируется наладить сборку нескольких моделей автомобилей « ̌Skoda» и «Volkswagen»); Павловский автобусный завод (г. Павлово; дивизион «Автобусы»; малые и средние автобусы марки ПАЗ для городского, пригородного и междугородного сообщения; производств. мощности до 15 тыс. автобусов в год). Другие крупные заводы: гусеничных тягачей (в составе компании «RM-Terex»; гусеничные транспортёры, в т. ч. снегоболотоходы), моторный (в составе компании «Соллерс»; двигатели для автомобилей Горьковского и Ульяновского заводов, автобусов Павловского завода; оба – в г. Заволжье), машиностроительный (под управлением «Военно-промышленные компании», один из лидеров российского ОПК; колёсная бронетехника, в т. ч. бронетранспортёры, специальное транспортное средство «Тигр») и коммунального машиностроения (машины для городского коммунального хозяйства на шасси ГАЗ, КамАЗ и др.) (оба - в г. Арзамас), завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» (Нижний Новгород; в составе промышленной группы «Самотлор-НН», автомобили скорой медицинской помощи и др.). Предприятия по выпуску автокомплектующих (сконцентрированы гл. обр. в Нижнем Новгороде): радиаторный завод, компания «Магна Технопласт» (пластмассовые детали, в т. ч. бамперы), группа компаний «Автокомпонент» (автомобильные панели приборов, наружные зеркала, климатические установки и др.), научно-производственное предприятие «Сотекс» (автомобильные и автобусные сиденья и их компоненты).
Нижегородская область - один из российских регионов с развитыми судостроением и судоремонтом. Среди ведущих предприятий - заводы «Красное Сормово» (суда коммерческого флота, воен. корабли и др.), судостроительный «Волга» (скоростные пассажирские, грузовые, спасательные суда) (оба - в Нижнем Новгороде), судоремонтный (г. Городец; ремонт, модернизация, переоборудование и строительство судов, в т. ч. туристич. теплоходов с небольшой осадкой), «Нижегородский теплоход» (г. Бор; суда технического и вспомогательного флота, в т. ч. несамоходные сухогрузные и нефтеналивные баржи, катера, буксиры), «Окская судоверфь» (г. Навашино; в составе транспортной группы «Universal Cargo Logistics Holding», универсальные сухогрузные суда смешанного плавания, контейнеровозы, нефтеналивные и сухогрузные баржи, танкеры, а также автодорожные наплавные мосты, понтонно-мостовые переправы, металлоконструкции), «Чкаловская судоверфь» (г. Чкаловск; ремонт, строительство судов, в т. ч. специального назначения, катамаранов, прогулочных катеров), «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г. Городец; крупное производство железо-бетонных плавучих изделий, гл. обр. причалов для крупных речных и мор. судов, в т. ч. для нужд ВМФ). Производство судовых дизелей (компания «Румо»), различные оборудования для судов (концерн «Термаль»), комплектующих и запчастей к гражданским судам и военным кораблям («Сормовское машиностроение») (все предприятия - в Нижнем Новгороде).
Большая часть предприятий приборостроения и электронной промышленности расположены в Нижнем Новгороде: НПП «Полёт», Федеральный научно-производственный центр «НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», СКБ радиоизмерительной аппаратуры, неск. заводов по выпуску радиолокационной, радиотехнической, радиоизмерительой аппаратуры и пр. Другие центры: г. Арзамас [приборостроительный завод им. П.И. Пландина - приборы и системы управления для авиакосмической промышленности, приборы учёта воды, газа и тепла, медицинская техника; научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» (в составе корпорации «Тактическое ракетное вооружение») - гироскопические приборы и системы управления для летательных аппаратов всех типов], г. Саров (НПО «ВНИИЭФ-Волгогаз» - датчики, зонды, преобразователи, системы управления и автоматизации для предприятий топливно-энергетического комплекса), г. Балахна («Правдинское КБ» - радиолокационная, радионавигационная аппаратура, радиоаппаратура дистанционного управления; Правдинский радиозавод - спецтехника, системы электроснабжения, радиорелейное оборудование, в т. ч. параболические антенны спутникового телевидения, башни радиосвязи; оба предприятия входят в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей»), г. Чкаловск (завод «Полёт» - электронные и радиоэлементы, электровакуумные приборы).
Среди других важных предприятий машиностроения - авиастроительный завод «Сокол» (истребители семейства МиГ, учебно- боевые самолёты Як-130), предприятие «Гидромаш» (шасси, гидроцилиндры и гидроагрегаты для самолётов и вертолётов) (оба - в Нижнем Новгороде), завод химического оборудования «Заря» (г. Дзержинск; оборудование для химической, нефтехимической, пищевой пром-сти), «Автокомпозит» (г. Выкса; дробильно-сортировочное оборудование под маркой «Дробмаш»), «Транспневматика» (г. Первомайск; компрессоры и пневматического устройства тормозных систем для подвижного состава железных дорог, метрополитена и городского пассажирского транспорта), «Легмаш» (г. Арзамас; продукция пожарно-технич. назначения, а также строительная и мебельная фурнитура).
На предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется также выпуск продукции оборонного назначения и промышленного оборудования (Центр. НИИ «Буревестник», машиностроительный завод), теплообменного оборудования для нужд авиа- и автомобилестроения (производственно-конструкторское объединение «Теплообменник»), электротехнической продукции и высоковольтного оборудования («Электротехническая производственная компания»), светотехнических и электронных изделий для железнодорожного транспорта («Транс-Сигнал»), медицинской аппаратуры (завод точного машиностроения).
Химическая промышленность специализируется на выпуске продуктов органич. синтеза, синтетич. смол и пластмасс, оргстекла, лакокрасочной, лесохимич. продукции. Крупнейший центр отрасли - г. Дзержинск. Действуют подразделения компании «Сибур-Нефтехим» (заводы: окиси этилена и гликолей, «Капролактам» - поливинилхлоридная смола, пластикаты, каустическая сода, жидкий хлор и др.), завод им. Я.М. Свердлова (продукция оборонного и народно-хозяйственного назначения, промышленные взрывчатые вещества), опытный завод авиац. материалов «Авиабор» (крупный производитель различных борсодержащих соединений), «Дзержинское оргстекло» (один из ведущих российских производителей т. н. органического стекла - листового и гранулированного полиметилметакрилата), «Корунд» (с 2004 года принадлежит австрийской компании «Petrochemiсal Holding»; мощности по выпуску корундов, труб из поливинилхлорида, сложных полиэфиров, лакокрасочной продукции, цианистых солей и др. продукции), завод синтанолов (производственная площадка на территории Дзержинского городского округа; крупный российский производитель ПАВ для произ-ва синтетических моющих средств, фармакологической, косметической продукции под торговой маркой НОРКЕМ), ПО «Пластик» (полимерные материалы), завод компании «Нижполимерупак» (крупное произвдство полиэтиленовой плёнки и изделий из неё). Государственный НИИ «Кристалл» (разработка и внедрение технологических процессов, нестандартного взрывобезопасного химич. оборудования для производства взрывчатых веществ, технологий, оборудования и установок очистки сточных вод, газовых выбросов от производства взрывчатых веществ, химической продукции и др.).
Второй важный центр - Нижний Новгород: производство фармацевтической продукции («Нижфарм»), технических масел, специальных жидкостей для нужд различных отраслей («Росполихим»). Среди др. крупных предприятий - нефтехимический завод компании «Сибур» (г. Кстово; этилен, пропилен, бензол и др.), ПО «Оргхим» (г. Урень; производственное подразделение одноименного биохимического холдинга; эмульгаторы, канифоль, скипидар), «Тросифоль» (г. Бор; поливинилбутиральная плёнка для производства многослойного стекла - триплекса). В Кстовском р-не строится (2012 год) завод по произ-ву поливинилхлорида («РусВинил», совместное предприятие компаний «Сибур» и бельгийской «SolVin»).
Ведущие предприятия лесопромышленного комплекса (расположенные в Нижнем Новгороде «78 ДОК Н. М.» и «Русский Дом») осуществляют весь цикл деревообработки от лесозаготовки (в т. ч. в Сокольском р-не) до изготовления товарной продукции (столярные изделия, клеёные деревянной конструкции и др.). Действуют деревообрабатывающие заводы в Заволжье (оконные и дверные блоки, шпон, клеёные фанера, брус) и Нижнем Новгороде (пиломатериалы, мебель), предприятия по выпуску древесно-стружечных плит, фанеры и др. продукции. Развита мебельная промышленность (фабрики в городах Нижний Новгород, Балахна, Бор, Заволжье, Дзержинск, Кстово и др.). Осн. мощности по производству бумаги и картона расположены в г. Балахна (бумажный комбинат «Волга» - крупный российский производитель газетной бумаги; «Полиграфкартон» - переплётный, упаковочный, гильзовый картон) и в Нижнем Новгороде («Бумснаб» - упаковочный гофрокартон и др.).
Среди других важных предприятий - заводы: стекольный (г. Бор; в составе международного концерна AGC; один из крупнейших рос. производителей автостекла для российских и иностранных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, также выпускает технические зеркала, бронированное стекло), по производству кровельных материалов французской компании «Onduline SA», силикатный (оба - в Нижнем Новгороде), кирпичный (г. Саров).
Традиционно развиты народные художественные промыслы. Наиболее известные производители: «Павловский ордена Почёта завод худож. металлоизделий им. Кирова» (г. Павлово; столовые приборы из нержавеющей стали; около 30% россйского выпуска изделий столовой группы), фабрики «Городецкая роспись», «Городецкая золотная вышивка» (обе - в г. Городец), «Хохломская роспись» (г. Семёнов), Борская строчевышивальная фабрика (г. Бор), «Гипюр» (г. Чкаловск), «Полховско-Майданская роспись» (поселок городского типа Вознесенское). Многочисленные предприятия по производству сувенирной продукции.
Предприятия пищевой промышленности выпускают разнообразную молочную продукцию, мясные и колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Осн. центры: Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск. Пивоваренные заводы в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Лыскове; ликёро-водочные - в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Ветлуге.
Крупные промышленные центры: Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Арзамас.
Внешнеторговый оборот Нижегородской области 5053,2 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экспорт 2520,8 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости) нефтепродукты (45), машины, оборудование и транспортные средства (свыше 23), металлы и изделия из них (свыше 13; гл. обр. трубная продукция), продукция химической промышленности (свыше 10). Импортируются (% от стоимости) продукция машиностроения (42; гл. обр. оборудование и транспортные средства), металлы и изделия из них (около 23), продукция химической промышленности (около 20), продовольствие, сельско-хозяйственное сырьё (свыше 10).
Сельское хозяйство.
Стоимость сельско-хозяйственной продукции 39,0 млрд. руб. (2010 год), на долю животноводства приходится около 45%. Сельско-хозяйственые угодья составляют чуть более 30% территории Нижегородской области, из них пашня около 20%. Выращивают зерновые (около 50% посевных площадей), кормовые (окоо 40%), технической культуры (около 6%; сахарная свёкла, подсолнечник, лён-долгунец), картофель и овощи (около 6%). По объёмам сбора плодов и ягод Нижегородской области входит во 2-й десяток российских регионов (табл. 2). Развито мясо-молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство (табл. 3, 4). Свыше 90% сельско-хозяйственых угодий относится к землям сельско-хозяйственых организаций, около 5% земель находится в личном пользовании граждан, свыше 3% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Сельско-хозяйственын организации - главные производители зерна (свыше 92%, 2010 год), семян подсолнечника (100%), скота и птицы на убой (свыше 75%), молока (свыше 68%); в хозяйствах населения производится около 92% овощей, 72% картофеля.
Среди ведущих предприятий агропромышленного сектора - агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (г. Володарск, объединяет 4 птицефабрики), агропромышленная группа «Русское поле» (объединяет несколько птицеводческих предприятий в Павловском р-не), «Линдовская птицефабрика - племенной завод» (с. Линда Борского р-на), сельско-хозяйственый производственый кооператив «Тепелево» (с. Тепелево Дальнеконстантиновского р-на; производство молока, мяса, а также зерновых культур).
Сфера услуг.
Наиболее активно развивается туризм (культурно-познавательный, религиозный, спортивно-оздоровительный, водный). Нижегородская область располагает значительным рекреационным потенциалом, является одним из наиболее привлекательных туристических регионов России. Среди известных центров - Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Городец, сёла Большое Болдино (родовое имение Пушкиных), Дивеево (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мон.). Из Нижнего Новгорода осуществляются речные круизы по Волге (один из наиболее популярных маршрутов - Нижний Новгород - Макарьево).
Транспорт.
Длина железных дорог 1213 км (2010 год). Основные магистрали: Москва - Владимир - Нижний Новгород - Киров, Нижний Новгород - Арзамас - Саранск, Москва - Шатура - Муром - Арзамас (гл. обр. грузовое сообщение). Железнодорожные узлы - Нижний Новгород, Арзамас. Длина автодорог с твёрдым покрытием 15,0 тыс. км. По территории Нижегородской области проходят федеральная автомагистраль «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа), автодорога Нижний Новгород - Арзамас - Саранск. Все районные центры связаны с центром области и между собой дорогами с твёрдым покрытием. Важное значение имеет речной транспорт; длина судоходных путей около 1000 км. Судоходство по рекам Волга, Ока, Ветлуга, Сура. Международный аэропорт Нижний Новгород. Метрополитен - в Нижнем Новгороде.
Здравоохранение
В Нижегородской области работают 12 тыс. врачей, около 30 тыс. лиц среднего медицинского персонала; больничных коек - 98,5 на 10 тыс. жителей (2009 год). Медицинскую помощь оказывают 43 поликлиники (в т. ч. 17 стоматологич.), 4 женские консультации, 161 поликлинич. подразделение (в составе больнично-поликлинических объединений), 94 врачебные амбулатории, 55 сельских участковых больниц, 79 учреждений скорой медицинской помощи (2 больницы, 7 станций, 70 отделений). Функционируют 5 центров (диагностический, 2 консультативных центра для детей, планирования семьи и репродукции, по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями) (2009 год). Общая заболеваемость на 1 тыс. жителей составляет 1647,6 случая; туберкулёзом - 193,8, алкоголизмом - 64,7 случая на 100 тыс. жителей (2009 год). Наиболее распространены болезни органов дыхания (27,7%), системы кровообращения (13,4%), костно-мышечной системы (7,0%), глаз и придаточного аппарата глаза (6,3%), травмы и отравления (5,8%) (2009 год). Основные причины смерти - болезни системы кровообращения (88,2%) (2009 год). Санатории «Городецкий», «Зелёный город», «Серебряные ключи» и др.
Образование
В области функционируют (2010 год) 1085 муниципальных образоват. учреждений (свыше 288,8 тыс. учащихся), в т. ч. 992 дневные общеобразоват. школы (свыше 273 тыс. учащихся), около 1250 учреждений дошкольного образования (свыше 128 тыс. воспитанников), 210 учреждений дополнительного образования детей (около 143 тыс. учащихся), 78 учреждений начального (сваыше 14 тыс. учащихся) и 85 учреждений среднего (около 51 тыс. студентов) профессионального образования, 17 государственных вузов (160 тыс. студентов), 19 негосударств. вузов (28 тыс. студентов), 29 филиалов иногородних и нижегородских вузов. В области действуют 40 научных учреждений, в т. ч. Нижегородский научный центр РАН (2008 год) в Нижнем Новгороде, Рос. федеральный ядерный центр в Сарове, 7 государственных и 61 муниципальный музей, 1128 библиотек. Главный вузы, библиотеки, музеи и научные учреждения Нижегородской области находятся в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске.
Средства массовой информации.
Ведущие областные издания (все - в г. Нижний Новгород): газеты «Нижегородская правда» (выходит с 1918 года; 3 раза в неделю, тираж 17 тыс. экз., современное название с 1990 года), «Нижегородские новости» (с 1990 года; 5 раз в неделю, тираж по средам 10 тыс. экз., в остальные дни - 3,5 тыс. экз.), «Нижегородский рабочий» (с 1932 года; 4 раза в неделю, тираж по вторникам 20 тыс. экз., в остальные дни - 12 тыс. экз.), «Автозаводец» (с 1930 года; 4 раза в неделю, 36 тыс. экз.). Гор. и муниципальные издания: газеты «Борская правда» (г. Бор; 4 раза в неделю), «Дзержинские ведомости» (г. Дзержинск; с 2007; еженедельно, 5 тыс. экз.), «Ковернинские новости» (Ковернинский р-н; с 1920; 3 раза в неделю, 4,1 тыс. экз.), «Приокская правда» (г. Навашино; с 1944 года; 3 раза в неделю, 4,5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1918 года (регулярно с 1920 года), телевидение с 1953 года (регулярно с 1957 года). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Нижний Новгород», телекомпании ННТВ (с 1992 года), «Волга» (с 1992 года) и др. Областные информационные агентства: НТА-Приволжье, Независимое информационное агентство «Нижний Новгород» (с 1999 года, современное название и статус с 2006 года) и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Наиболее ранние памятники искусства на территории Нижегородской области - украшенная керамика, костяные и кремнёвые зоо- и антропоморфные изображения верхневолжской культуры, балахнинской культуры и волосовской культуры (V-II тысячилетия до н. э.). Памятники искусства бронзового и раннего железного веков, а также раннего Средневековья представлены в основном металлическими украшениями (в т. ч. зооморфными, характерными для финно-угорских народов Поволжья), орнаментированным оружием (напр., сейминско-турбинской культуры). К остаткам архитектурных памятников этого времени относятся укрепления городищ.
С XII века в регионе появляется население из северо-восточных княжеств Руси и распространяется его культура. Ансамбли первых монастырей вначале возводились из дерева и не сохранились: Фёдоровский в Городце (основан во второй половине XII – начале XIII веков), Благовещенский монастырь (1221 год), Печерский Вознесенский монастырь (между 1328 и 1330 годами), Георгиевский Зачатьевский (между 1355 и 1365 годами), Спаса Нерукотворного (упоминается в 1393 году, упразднён до 1764 года) и Успенский (основан не позднее XV века, упразднён около 1621 года) в Нижнем Новгороде, Свято-Троицкий Макариево- Желтоводский (XV век). Белокаменные постройки XIII-XV веков также не дошли до нашего времени: одноглавые Спасский собор (1225 год, полностью перестроен в 1350-1352 годы, известны резные фрагменты) и церковь Архангела Михаила с характерными для храмов нач. 13 в. тремя притворами, открытыми внутрь здания (1227 год, перестроена в 1359 году; сохранилась резная головка льва) в Нижегородском кремле; Благовещенский собор в духе раннемосковского зодчества в Благовещенском монастыре (1370 год); Троицкий собор в Городце (1445 год). Сохранились валы крепостей в Городце (XII век), Нижнем Новгороде (XIII век, новые валы 1368 год, досыпаны в начале XVII века), Курмыше (1372 год); в с. Городищи на правом берегу р. Ватома, «Оленья гора» в Лыскове (оба XIV века); в Балахне (1536 год); остатки дерево-земляной крепости в Большом Мурашкине (1660 год).
Наиболее ранний сохранившийся архитектурный ансамбль в Нижегородской области - кирпичный Нижегородский кремль, строительство которого началось в 1500 году. В XVI-XVII веках развивалось шатровое зодчество; сохранились Никольская церковь (ныне самая древняя церковь в Нижегородской области, построена в конце XVI – начале XVII веков) быв. Покровского мон. в Балахне (основан в первой половине XVI века, закрыт в 1783 году), собор Архангела Михаила в Нижегородском кремле (1628-1631 годы), церкви Св. Евфимия Суздальского (1645 год) и Успенская (1647-1649 годы) Печерского Вознесенского мон. и 2-шатровая Успенская церковь (1649-1652 годы) Благовещенского мон. (все - в Нижнем Новгороде). Позднее шатровые формы использовались в колокольнях, часовнях (Крестовоздвиженская часовня над спуском в Печерский мон. в Нижнем Новгороде, 1687 год, не сохр., и др.). В XVI веке основаны монастыри (не сохр.): Спасский Толоконцевский близ Нижнего Новгорода (первая четверть XVI века, в 1628 году приписан к Савво-Сторожевскому монастырю в Звенигороде); Духов в Нижнем Новгороде (1574 год), Богородицкий в Курмыше (упоминается в 1584 году), Архангела Михаила в Княгинине (вторая половина XVI века, все упразднены в 1764 году), Исадская Спасская пустынь в с. Исады (упоминается в 1577 году, в 1686 году приписана к Свято-Троицкому Макариево-Желтоводскому мон.) и др.
В XVII веке отстраивались старые города (Балахна, Арзамас, Васильсурск) и сёла (в т. ч. ставшие в 1779 году городами Лукоянов, Горбатов, Княгинин, Перевоз). Активно возводились комплексы монастырей: Печерского Вознесенского и Благовещенского в Нижнем Новгороде, Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского в пос. Макарьево (постройки 1651-1692 годов), Свято-Успенской Флорищевой пустыни в пос. Фролищи (основана в 1651 году; 1677-1712 годы; 6-ярусная колокольня, 1678-1681 годы; трапезная с Троицкой церкви, 1683-1689 годы; жилой корпус с надвратной церкви Святых Петра и Павла, 1692-1707 годы; Голицынский корпус, 1712 год, и др.). Сохранились руины ансамблей монастырей: Островоезерского Троицкого в Ворсме (перенесён из Павлова в 1662 году или основан пустынником Макарием при кн. Б.К. Черкасском до 1580 года; жилой корпус, 1688-1691 годы, зодчий П.С. Потехин; Троицкий собор, 1691-1699 годы), Спасо-Зеленогорского в с. Зелёные Горы (основан в 1658 году, закрыт в 1920-е годы; колокольня - 1664 год, рухнула в 1998 году). В XVII - начале XVIII веков также отстраивались монастыри: Спасо-Преображенский близ Княгинина (начало XVII века), Богородице-Рождественский в Лыскове (упоминается с 1624-1626 годов), Живоносного источника (1702 год) и Ивановский (1706 год) в Нижнем Новгороде (все не сохр., упразднены в 1764 году).
Большой интерес представляют монументальные 5-главые храмы XVII века соборного типа: Спасо-Преображенский собор (1620-1635 годы, трапезная и шатровая колокольня – 1879 год) Спасо-Преображенского Макарьевского монастыря в с. Пурех (основан кн. Д.М. Пожарским, упразднён в первой четверти XVIII века), 5-главая церковь Рождества Христова (конец 1620-х - начало 1650-х годов или около 1675 года) бывший Рождественского мон. в Балахне (упразднён в 1764 году), Вознесенский собор Печерского Вознесенского монастыря (1631-1632 годы), Спасо-Преображенский собор одноименного монастыря в Арзамасе (1638-1643 годы; близок собору Новоспасского мон. в Москве), Благовещенский собор Благовещенского мон. (1648-1649 годы), 6-столпные Спасо-Преображенский собор в Нижегородском кремле (1647-1652 годы, по образцу Успенского собора Московского Кремля; не сохр.) и Троицкий собор Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского мон. (1650-е годы – 1664 год); Троицкий собор в Городце (1673 год, не сохр.), Успенский собор Свято-Успенской Флорищевой пустыни (1677-1681 годы); церковь Рождества Иоанна Предтечи (1676-1683 годы) и Благовещенский собор (1696 год, снесён в 1930 году) в Нижнем Новгороде. Среди храмов с декоративным 5-главием (с глухими угловыми барабанами): церковь Спаса Нерукотворного с 2 ярусами кокошников (1664-1668 годы, изразцы 1703 год), церковь Покрова бывшего Покровского монастыря (1682 год; обе в Балахне), церковь в честь иконы Божией Матери Страстная в с. Палец (1680 год; 8-гранная колокольня конца XVII – начала XVIII веков), Воскресенская церковь с отдельно стоящей шатровой колокольней в с. Воронцово (ныне с. Дубенское; 1698 год), Вознесенская церковь в дер. Семеть (XVII век, перестроена в 1804 году), Знаменский собор в с. Большие Кемары (1701 год), Троицкая церковь в с. Арефино (1702 год), Спасо-Преображенский собор в Лыскове (1711 год), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с шатровой колокольней в дер. Рожново (вторая половина XVII - начало XVIII веков). К XVII – первой четверти XVIII веков относятся также традиционные постройки: Воскресенская церковь (1647 год, разобрана в XVIII веке) быв. Воскресенского мон. (известен с XVI века, упразднён в 1723 году) в Нижегородском кремле, церкви Жён Мироносиц (1649 год), Николы на Торгу (1656 год, не сохр.), Успения (1672 год; все в Нижнем Новгороде); Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (между последней третью XVII века и 1740 годом) быв. Спасского Раифского Кезовского мон. в с. Спасское (упоминается с 1677 года, упразднён в 1764 году), украшенная изразцами церкви Святых Бориса и Глеба в Балахне (1701-1722 годы, не сохр.), одноглавые церкви Успения в с. Кириково (1692), Чуда Михаила Архангела в Городце (1707-1712 годы), в честь Казанской иконы Божией Матери (1708 год) Троицкого Васильегорского Хмелёвского мон. близ Васильсурска (XVII век, упразднён в 1764 году), шатровая колокольня в пос. Выездное (1721 год).
Наиболее ранние из сохранившихся в Нижегородской области деревянных храмов - Покровская церковь из дер. Старые Ключищи (1650 год; перестроена в 1731 году), вост. часть клетской Покровской церкви из с. Зелёное (1672 год, достроена в 1794 году; обе ныне в Музее архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья в Нижнем Новгороде), также остатки шатровой Воскресенской ц. в с. Костылиха (1652, в середине XVIII века перенесена из Арзамаса в с. Водоватово, в 1914-1921 годы собрана на современном месте), Казанская церковь в дер. Юрино (XVII век). В XVII - начале XVIII веков отстраивались деревянные ансамбли пустыней (Дерновская Спасская близ с. Бармина, Крестомаровская Воздвиженская и Никольская Чернораменская Кезенская, все упразднены в 1764 году) и монастырей [Спасо-Преображенский (упоминается в 1624 году) и Троицкий (1634 год) в пос. Большое Мурашкино, Троицкий в Княгинине (упоминается в 1683 году), Архангельский в Васильевой слободе (XVII век; все упразднены в 1764 году) и др.; все не сохр.]. С 1657 года строятся старообрядческие скиты: на Керженце (1657 год), Оленевский, Онуфриевский, Смольянский, Шарпанский и Софонтиевский (1660-е годы), Комаровский (конец XVII века); в XVIII веке - скиты отца Серапиона, отца Никандрия, матушки Фотиньи (все в Семёновском р-не). К 1826 году число старообрядч. скитов возрастает до 28, но в 1853 году по указу императора Николая I все (кроме Улангерского) закрыты.
Наиболее нарядный вариант древне-русского зодчества в Нижегородской области - церкви в «строгановском стиле» (построены на средства Г.Д. Строганова): в честь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке (1694-1697 годы) и Собора Пресвятой Богородицы с галереей и высокой колокольней в Нижнем посаде (1690-е годы - 1719 год), сочетающие древне-русские конструктивно-планировочные решения с барочными ордерными формами. Великолепным памятником нарышкинского барокко была церковь Св. Георгия Победоносца на Волжской набережной в Нижнем Новгороде (1702 год, взорвана в 1932 году). Многие церкви конца XVII - первой половины XVIII веков с более умеренной декорацией в духе XVII века построены по типу «восьмерик на четверике»: Казанская в с. Григорово (около 1697-1700 годов; шатровая колокольня - 1914 год, арх. А.Н. Полтанов), Спасская в с. Дедово (конец XVII - середина XVIII веков), Сергиевская в Нижнем Новгороде (1723 год, перестроена в XIX веке), Троицкая в с. Леметь (1725 год; шатровая колокольня конца XIX - начала XX веков), Никольская (1683 год, перестроена в 1726-1728 и 1738 годы) Свято-Николаевского мон. в Арзамасе, верхняя Успенская (надстроена в 1747 году над Введенской церкви 1692 год) быв. Введенского мон. в Арзамасе (1651 год, упразднён в 1764 году). Подчёркнутая вертикальность отличает ярусный тип храмов с несколькими восьмериками на четверике, происходящий от храмов нарышкинского барокко: церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде (1737-1749 годы), Спасская в с. Сёмово (1745 год), Покровская в с. Курмыш (1745 год) и Спасо-Преображенская в с. Николо-Погост (1760 год; обе с широким верхним восьмериком), Троицкая в Балахне (кладбищенская; 1783-1788 годы; с двумя равновеликими восьмериками). В конце XVII - начале XVIII веков появляются каменные жилые дома в Нижнем Новгороде, Балахне, Арзамасе. В духе петровского барокко построены Троицкий собор с полукруглыми фронтонами (1720-1725 годы) быв. Свято-Троицкого Белбажского монастыря в с. Белбаж (основан в 1708 году; закрыт в 1921 году); семинарская церковь в Нижнем Новгороде (1744 год, не сохр.). С 1740-х годов преимущественно через Нижний Новгород и Арзамас на территорию Нижегородской области проникают тенденции столичного барокко, проявившиеся в гражданских зданиях с чертами регулярности: магистрат на Соборной пл. в Арзамасе (1740-1750-е годы), Соляная контора в Нижнем Новгороде (1750-1755 годы, арх. В.В. Исаков; не сохр.), контора (1765-1768 годы) и аптека (1768-1770 годы) Верхне-Выксунского завода в Выксе, также в архитектуре крестообразных в плане церквей: Св. Иоанна Предтечи в с. Хирино (1758 или 1777 год; в мае 2004 года обрушился верхний ярус) и расположенная неподалёку Спасская церковь в с. Луканово (1797-1798 годы).
В 1770-1780-е годы на территории Нижегородской области активно развивается архаизирующее направление в церковной архитектуре, обращавшееся к традициям древне-русского зодчества, - возвращаются 5-главие (Никольская церковь в с. Николо-Погост, 1788 год), детали декора (Воскресенская церковь в г. Павлово, 1777-1778 годы). До начала XIX века продолжают развиваться традиционные типы «свод на четверике» (Спасская церковь в с. Работки, 1794 год) и «восьмерик на четверике» [церкви Покровская в с. Нарышкино (1780 год), Петропавловская в Нижнем Новгороде (1780-1782 годы), Казанская в пос. Макарьево (1790 год), Троицкие церкви в с. Аламасово (1795 год), в Ветлуге и в с. Крутой Майдан (обе 1805 год), Знаменская в Арзамасе (1801 год)]. Принципы классицизма проникают в связи с активной перепланировкой городов при имп. Екатерине II; утверждаются проекты регулярных планов Нижнего Новгорода (1770 год), Арзамаса, Ветлуги, Макарьева, Ардатова, Сергача, Починков (с 1922 года село) и Семёнова. Среди первых архитектурных памятников классицизма на территории Нижегородской области - главный усадебный дом Баташёвых в Выксе (1765-1770 годы). Сохраняя барочный силуэт, но с привнесением ордерной системы классицизма строятся церкви: Рождественская в Выксе (1773 год), Казанская в с. Дивеево (1773-1779 годы), Смоленская в Арзамасе (1797 год) и Успенская в дер. Ягодное (1802 год). В 1770-1777 годы с добавлением барочного 5-главия перестраивается Успенский собор Саровской Успенской пустыни в Сарове. По его примеру владимирские каменщики строят Благовещенскую церковь в Арзамасе (1775-1788 годы). Среди др. сооружений раннего классицизма: колокольня Саровской Успенской пустыни (1789-1799 годы, арх. К.И. Бланк), церковь Св. Александра Невского в с. Верхнее Талызино (1791 год, приписывается арх. В.И. Баженову), охотничий домик с неоготич. окнами (конец XVIII века) и Троицкая церковь (1799-1801 годы) в пос. Досчатое; здание биржи (конец XVIII века) и торговые ряды (б. ч. построек конца XVIII - начала XIX веков) в Арзамасе; постройки первых нижегородских губернских архитекторов Я.А. Ананьина (1779-1794 годы) и В.А. Смирнова (1794-1803 годы). Преимущественно в стиле классицизма отстроены: Высокогорская Вознесенская пустынь близ Арзамаса (около 1716 года, закрыта в 1921 году; ныне детская колония в пос. Высокая Гора; Покровская церковь, 1768 год, перестроена в 1845 год), Новодевичий Алексеевский мон. в Арзамасе (основан в 1634 году, закрыт в 1928 году; Успенская церковь, 1798-1805 годы). Архаизирующее направление в церковном строительстве конца XVIII – начала XIX веков нередко совмещало классицизм основной постройки с 5-главием в духе зодчества XVII века: Спасо-Преображенская церковь в слободе Печеры в Нижнем Новгороде (1785-1798 годы), Сретенская ц. в с. Кубенцево (ныне в черте г. Балахна; 1807, перестроена в 1842 году, арх. А.А. Пахомов). Интересные примеры запаздывания и совмещения стилей в провинции - Петропавловская церковь в с. Петровка (1809 год; к восьмерику примыкают 3-колонные постаменты, несущие боковые главки; колокольня венчается шатром) и Спасо-Преображенская церковь в с. Вершилово (1819-1835 годы; 2-й ярус решён в виде ротонды с выступами по сторонам света, над которыми возвышаются боковые главы).
Значительные градостроительные проекты начала XIX века - Макарьевская ярмарка и Нижегородская ярмарка. Период позднего классицизма связан с именами губернского арх. И.И. Межецкого (1803-1820 годы), инжинер А.А. Бетанкура и приехавших по его приглашению И.Е. Ефимова (губернский архитектор в 1820-1841 годы), А.Л. Леера, О. Монферрана, П.Д. Готмана, испанских инженеров Р.Р. Баусы, И. и М. Эспехо, нижегородского городского архитетора Г.И. Кизеветтера (1836-1846 годы) и др. В 1810-1840-е годы активно строились монументальные ампирные храмы (с 3 или 4 портиками и 1 или 5 главами): собор Крестовоздвиженского мон. в Нижнем Новгороде (1814-1823 годы, арх. Межецкий; перестроен в 1833-1835 годы), Вознесенская церковь в Лыскове (1814-1838 годы), Воскресенский собор в Арзамасе (1814-1842 годы, арх. М.П. Коринфский - ученик А.Н. Воронихина и уроженец Арзамаса), собор в честь Смоленской иконы Божией Матери в пос. Выездное напротив Арзамаса (1815 год, приписывается Коринфскому), Спасский староярмарочный собор (1818-1822 годы, Монферран), Успенский военный (1821-1827 годы, арх. А.И. Мельников, разобран в 1920-е годы) и Спасо-Преображенский (1830-1834 годы, Ефимов по проекту Мельникова; разобран в 1930 году) соборы в Нижегородском кремле, Воскресенская церковь в с. Юрьево (1819-1829 годы), Никольская церковь в с. Елизарьево (1820 год), Богоявленская ц. в дер. Богоявление (1826 год). В начале XIX века заложена основа совр. комплекса монастыря в честь Оранской иконы Божией Матери в с. Оранки (основан в 1634 году, закрыт в 1920 году, возрождён в 1993 году; собор в честь Владимирской иконы Божией Матери, 1804-1819 годы, корпуса 1811 года). К 1835 году сложился ансамбль Высоковского Успенского монастыря близ дер. Высоково (1829 год, закрыт в 1929 году, возрождён в 2000 году; колокольня 1800-1830 годов; Никольская церковь, 1827 год; 5-главый Успенский собор, 1834 год; церковь Трёх Святителей, 1835 год). Развит тип классицистич. храма «кораблём» с кубическим объёмом, перекрытым широким круглым барабаном, и высокой колокольней: церкви Рождества Христова с широкими разорванными треугольными фронтонами и полукруглыми окнами в усадьбе Демидовых Быковка (1818-1830 годы), Рождественская в с. Нучарово (1820 год), Троицкая в с. Автодеево (1822 год), Преображенская в с. Пилекшево (1854 год). Вариант этого типа - храм с 5 малыми главами на куполе (Никольская церковь в с. Казаково, 1828-1841 годы). Редкий тип храма - 2-колоколенный (ротондальная Покровская церковь в с. Борисово-Покровское, 1820 год). Классицистич. жилые дома и городской усадьбы конца XVIII - первой половины XIX веков образуют кварталы в Арзамасе (в т. ч. деревянные; арх. С. М. Соколов), Балахне, Городце, Горбатове, Павлове, Лыскове.
Деревянная церковная архитектура XVIII-XIX векав преимущественно продолжала традиции XVII века: Вознесенская церковь в с. Зарубино (1703 год, перестроена в XIX веке), клетские Троицкая церковь в с. Троицкое (1713 год), Казанская церковь в с. Богородское (1742 год) и Владимирская церковь в с. Владимирское (1766 год, перестроена в 1834, 1846 годы), Спасо-Преображенская церковь в с. Выползово (1738 год), шатровая Благовещенская церковь в дер. Скоробогатово (1782 год, не сохр.); ярусные типа «восьмерик на четверике» - Благовещенская церковь в с. Смирново (1731 год), Троицкая церковь из с. Турань (1760 год; рухнула в 2005 году), Покровская церковь с широким верхним восьмериком в дер. Милино (1780 год), церковь Св. Параскевы Пятницы в с. Шокино (1788 год, рухнула в 2012 году), 5-главая Казанская церковь в с. Великий Враг (1792 год). В первой половне XIX века в оформлении фасадов некоторых деревянных церквей проявились черты классицизма (Никольская церковь в дер. Богомолово, 1839 год). В традиционых формах сооружены многие деревянные церкви XIX века: в дер. Докукино (XIX век), Святых Космы и Дамиана в с. Глухово (1862 год), Святых Зосимы и Савватия в с. Большое Поле (1896 год; все в Воскресенском р-не), также часовни.
Среди сохранившихся усадебных ансамблей (с гланвым домом в стиле классицизма и парком) - усадьбы Приклонских (с 1879 года - купцов Рукавишниковых) в с. Подвязье на правом берегу Оки (основана в 1760-е годы, главный дом - вторая половина XVIII - начало XIX веков , Воскресенская церковь в виде эллиптической в плане ротонды с 8 парами дорических колонн - 1818 год, звонница 1778 год), С.Л. Пушкина в с. Большое Болдино (Успенская церковь, 1789-1799 годы; главный дом начала XIX века, в котором А.С. Пушкин останавливался в 1830, 1833 и 1834 годы; здание крепостной конторы - между 1798 и 1813 годами; система из 4 прудов, спускающихся к р. Азанка), А.А. Пушкина в с. Львовка (гл. дом 1856 года, церковь Св. Александра Невского начала XX века), Дадиани в дер. Зименки («Зимний дом», XIX века). Также сохранились: комплекс конного завода в с. Починки (1817-1823 годы, арх. А.С. Кутепов); ансамбли садово-паркового искусства середины XVIII – первой половины XIX веков в бывших усадьбах Бестужевых-Рюминых в дер. Кудрёшки, музыкальная критика А.Д. Улыбышева в с. Лукино на берегу р. Кудьма, Ермоловых в с. Черновское, Карамзиных в с. Рогожка (ныне пос. Рогожинский). Сохранились деревянные крестьянские дома с нижегородской «глухой» резьбой (с 1820-х годов; Городец, с. Николо-Погост, пос. Лукино, деревни Валовое, Зубово, Мякотино и др.), рубленные «в угол» дома с «пропильным» декором (с 1880-х годов; Городец, Семёнов, Перевоз и др.), мельницы (с. Малое Болдино, XIX век), амбары.
В 1840-1850-е годы на смену классицизму в архитектуре Нижегородской области приходят исторические стили (творчество губернских и нижегородских городских архитекторов А.Е. Турмышева, Л.В. Фостикова, Н.И. Ужумедского-Грицевича, И.Ф. Небольсина). В русско-византийском стиле построены Спасо-Преображенская единоверческая церковь в Нижнем Новгороде (1834-1843 годы, снесена в 1961 год), 5-шатровая церковь Рождества Христова в Арзамасе (1850-1852 годы, арх. К.А. Тон), Никольская церковь в с. Уварово (1857 год), монументальные 5-главые Вознесенская церковь (1866-1875 годы) и Троицкая церковь на Старой Сенной пл. (1867 год, снесена в 1930-е годы) в Нижнем Новгороде; деревянная Троицкая церковь в с. Осиновка (1883 год). Архитектура обогащается после отмены обязательные применения образцовых фасадов в храмах в 1858 году. В 1866-1878 годы сверхштатным техником в строительном отделении губернского правления работал арх. Л.В. Даль, один из первых исследователей нижегородской архитектуры. По его проектам в русском стиле возведены: церковь Св. Александра Невского быв. подворья Городецкого Фёдоровского мон. (1869-1870 годы, не сохр.), часовня Серафимо-Понетаевского мон. (1868-1881 годы, с элементами мавританского стиля, не сохр.), церковь Святых Космы и Дамиана (1872-1890 годы, взорвана в 1928 году), сень над могилой К. Минина в Спасо-Преображенском соборе (1874 год, не сохр.) в Нижнем Новгороде. В русском стиле также возведены церкви: 5-шатровые Покрова в с. Кременки (1880 год) и Свт. Николая в с. Пешелань (1894-1904 годы); дерев. Покровская в с. Каменка (1884 год), Воскресения в Нижнем Новгороде (1884-1886 годы, арх. В. М. Лемке, верх не сохр.), Владимирская в с. Вазьянка (1890-1902 годы), Св. Серафима Саровского в Саровской Успенской пустыни (1897-1901 годы, арх. А.С. Каминский), Архангела Михаила в с. Семьяны (1902-1912 годы), единоверческая Казанская в с. Новый Усад (около 1905 года).
В 1880-1890-е годы активно возводятся здания по проектам губернских архитекторов В.Н. Брюхатова и М.И. Кунцевича, епархиального архитектора А.К. Никитина. Отстраиваются старые и только что основанные женские монастыри: Покровский в Ардатове (1861 год; закрыт в 1920-е годы; собор не сохр.), Серафимо-Дивеевский Свято-Троицкий монастырь, Серафимо-Понетаевский Скорбященский (1869 год; закрыт в 1927 году; ныне скит Серафимо-Дивеевского мон.; трапезная 1872 год; корпуса и др. постройки 1882-1900-е годы), Выксунский Иверский (основан в 1864 году как богадельня, с 1874 года община, с 1886 года монастырь; закрыт в 1924 году, возрождён в 1997 году; руины Троицкого собора, 1897-1902 годы, арх. П.А. Виноградов; взорван в 1927 году), Ягодинский Введенский в с. Ягодное (община с 1864 года, монастырь с 1883 года, закрыт в 1920-е годы), Дальне-Давыдовский Николаевский (община с 1857 года, монастырь с 1886 года, закрыт в 1929 году; церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», 1862-1868 годы), Кутузовский Богородицкий (община с 1881 года; монастырь с 1902 года; закрыт в 1930 году, возрождён как скит в 1993 году; собор Нерукотворного Образа Спаса, 1886-1905 годы), Мало-Пицкий Богородицкий близ с. Малая Пица (община с 1884 года; монастырь с 1900 года, закрыт в 1920-е годы; церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 1896 год, не сохр.), Лукояновский Тихоновский (община официально утверждена в 1887 году; с 1896 года монастырь; закрыт в 1929 году; 5-главый Покровский собор, 1896-1906 годы, взорван в 1931 году), Маровская Крестовоздвиженская община (1901 год, закрыта в 1927 году; на месте Крестомаровской пустыни 1632-1780 годы). Отстраиваются также мужские монастыри: Городецкий Фёдоровский (церковь Св. Александра Невского, 1872-1883 годы, арх. Л.В. Даль, снесена около 1935 года; настоятельский корпус с трапезной, 1905 год, арх. Н.М. Вешняков), Абабковский Николаевский Георгиевский (1859 год, закрыт в 1928 году, возобновлён в 1995 году; Троицкий собор в русско-византийском стиле, 1865-1886 годы; Покровский собор в русском стиле, 1900-1903 годы, оба не сохр.). В 1840-1850-е годы возникли единоверческие монастыри: Керженский Благовещенский (1848 год), Крестовоздвиженский Осиновский (1856 год; Тихвинская церковь, 1855 год; Крестовоздвиженская ц., 1879 год), Медведевский Покровский (1858 год; все закрыты в 1920-е годы). В 1899-1902 годы построена богадельня для старообрядцев в дер. Филипповское (арх. Н.А. Фрелих). После указа 1904 возводятся старообрядческой церкви: деревянной церкви в с. Нижний Красный Яр (1909-1910 годы, арх. П.А. Домбровский; разрушена в 1990 году), кирпичная Владимирская в русском стиле (1909-1911 годы, Вешняков) в Малиновском скиту близ дер. Филипповское (основан в 1880-е годы, закрыт в 1926 году), Успенская в Нижнем Новгороде (1912-1914 годы, Вешняков; взорвана в 1965 году) и др.
В конце XVIII - середине XIX веков активно строились мечети: в с. Ендовищи (1780 год); в сёлах Андреевка, Базлово, Ишеево (бывшие Сергачский, Княгининский и Васильевский уезды) - после утверждения императором Николаем I образца строительства мечетей. Возведение мечетей продолжалось и в начале XX века (в с. Красная Горка, 1906 год; в Нижнем Новгороде, 1913-1915 годы, арх. П.А. Домбровский, и др.).
Среди усадебных ансамблей второй половины XIX - начала XX веков : Ветошкино В.А. Пашкова (гл. дом с элементами неоготики и необарокко, 1867-1868 годы, церковь Иоанна Предтечи в стиле позднего классицизма - 1810-1819 годы), Лазарево Шереметевых-Рукавишниковых (гл. дом 1877 года), Симбилей Орловых-Давыдовых (Преображенская церковь в русском стиле, 1850 год), Покров-Майдан Демидовых (гл. дом 1850-х годов; Покровская церковь, 1864 год), руины «замка» Оболенских в с. Красная Горка (вторая половина XIX века), Отрада Нейдгартов в пос. Новый Мир (главный дом второй половины XIX века), усадьбы Левашёвых в дер. Галибиха на р. Ветлуга (вторая половина XIX века), Базилевских близ с. Горки (дом второй половины XIX века), С.В. Шереметева и Е. фон Клейст в дер. Савёлово (главный дом с парком и хозяйственной постройки конца XIX века), Казанцевых в с. Успенское (Успенская церковь, 1856 год; главный дом и парк конца XIX века), С.Н. Беляева в пос. Воскресенское (1903 год).
Среди памятников промышленной архитектуры: корпуса Верхне-Выксунского завода (конец 1760-х - середины 1770-х годов), водонапорные башни в Нижнем Новгороде (1896 год) и Выксе (1898 год, обе - инж. В.Г. Шухов); постройки кирпичного стиля (крупчаточный механич. завод Товарищества Н.А. Бугрова в Володарске, конец XIX века; пивоваренный завод Ермолаева в Лыскове, 1906 год, и др.). К открытию Всероссийской художесвтенно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде в 1894-1896 годы построен большой ансамбль (не сохр.; план - арх. В.П. Цейдлер; см. в статье Промышленные выставки) с павильонами в духе эклектизма (архитекторы И.П. Ропет, Л.Н. Бенуа, А.Н. Померанцев, М.Т. Преображенский, В.О. Шервуд, А. Эриксон и др.) и в стиле модерн (архитекторы Л.Н. Кекушев, Ф.О. Шехтель). С конца XIX века в стиле модерн также построены: доходный дом Городского общества в Нижнем Новгороде (реконструирован в 1896 году), здание бывшего Народного дома в Городце (1908 год). В 1910-е годы развивается неоклассицизм (в Нижнем Новгороде строили архитекторы Ф.О. Ливчак, Ф.О. Шехтель, бр. Веснины, Б.А. Коршунов; усадьба Ф. Шагина в пос. Воскресенское; железнодорожный вокзал в г. Сергач, 1914 год, арх. А.В. Щусев). В неорусском стиле возведены: старообрядческий комплекс на городском кладбище (1914-1916 годы, арх. В.А. Покровский) и здание портовой канцелярии (1912 год, Н.М. Вешняков) в Нижнем Новгороде.
После Октябрьской революции 1917 года образованы новые города: Павлово (1918 год), Богородск (1923 год), Лысково (1925 год), Дзержинск (1930 год), Кулебаки (1932 год), Выкса (1934 год), Бор (1938 год). В стиле конструктивизма построены: квартал на ул. Свердлова в Дзержинске (1927-1930 годы, арх. А.Н. Тюпиков), Дома культуры в Выксе (1929) и Сормово (1929-1930 годы, арх. А.Н. Полтанов), ансамбль центральной площади пос. Правдинск (1932 год; ныне в черте г. Балахна). В 1950-1960-е годы появились города: Чкаловск (1955 год), Ворсма (1955 год), Кстово, Навашино (оба 1957 год), Заволжье (1964 год). В стиле советского неоклассицизма возведены центральные кварталы Дзержинска (преимущественно 1949-1955 годы, арх. А.Ф. Кусакин и др.; кинотеатр «Ударник», 1938 год, арх. В.П. Калмыков), Дом культуры в Чкаловске (1939-1940 годы, арх. А.А. Яковлев); центр. кварталы Заволжья (1947-1954 годы, арх. Н.П. Шеломов, при участии Ф.Д. Корнеева), новые районы Чкаловска (1950-е годы); павильоны Горьковской ГЭС (1948-1955 годы).
В 1990-2000-е годы восстанавливались монастыри (Свято-Николаевский женский в Арзамасе, около 1580 года, закрыт в 1928 году, возобновлён в 1994 году; Амвросиев Николаевский Дудин мужской близ дер. Подъяблонное, упоминается с 1408 года, упразднён в 1764 году; Успенская церковь, 1677 год, восстановлена в 2007-2009 годы) и храмы (церковь Св. Духа в Арзамасе, 1777 год; церковь Рождества Иоанна Предтечи в с. Абрамово, 1778 год, снесена в 1975 году, воссоздана в 2008-2010 годы; Фёдоровский собор в Городце XVIII века, воссоздан в 2008-2009 годы); в духе ретроспективизма возведена церковь в честь Оранской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде (1996-2004 годы, арх. А.А. Худин). Гражданские постройки с элементами модерна возводят архитекторы А.Е. Харитонов, Е.Н. Пестов, Ю.Н. Карцев и др.
После 1378 году в Нижнем Новгороде работал Феофан Грек (восстановил иконостас Спасо-Преображенского собора, расписал собор Благовещенского мон. и церковь Архангела Михаила; все не сохр.). В XV веке появились местные мастера иконописания. В 1719 году иконостас строгановской Рождественской церкви создали Кирилл Уланов и Алексей Городчанинов. Сохранились росписи середины XVII – начала XVIII веков в Свято-Троицком Макариево-Желтоводском монастыре и в Успенском соборе Свято-Успенской Флорищевой пустыни. В Балахне в 1620-1880-е годы развивалось производство поливных изразцов (ими украшены храм Василия Блаженного и Теремной дворец в Москве), в Выксе - художественное литьё (решётка Александровского сада в Москве; фигуры богатырей и коней для Триумфальных арок Москвы и Санкт-Петербурга). В Нижегородской губернии работали её уроженцы: художники П.А. Веденецкий (автор росписей Крестовоздвиженской и Понетаевской часовен в Нижнем Новгороде, не сохр.; около 1797 года открыл в Нижнем Новгороде одну из первых частных студий в России) и его сын П.П. Веденецкий; резчик иконостасов, старший брат арх. М.П. Коринфского, Ф.П. Коринский (иконостас Рождественской церкви в Арзамасе, 1850 год); художник А.В. Ступин, основавший арзамасскую школу живописи (1802-1862 годы), ученики которой расписали 10 церквей, создали свыше 130 иконостасов, 2,2 тыс. икон, около 2 тыс. портретов и около 600 исторических картин.
Во второй половине XIX - начала XX веков в Нижегородской области работали художники: П.М. Боклевский, Л.М. Диамант, В.Г. Короленко (писатель и художник), В.А. Ликин, М.К. Мичурин (в 1901 году организовал Нижегородское общество любителей художеств), К.П. Померанцев, Н.П. Попов, С.П. Соколов, М.М. Шишов; уроженцы Нижегородской губ. А.А. Карелин, Е.Н. Колесницкий, М.П. Лукинская, А.П. Мельников (сын П.И. Мельникова-Печерского), П.В. Нейский; в 1910-1920-е годы - художники А.В. Алемасов, Ф.С. Богородский, И.Г. Волков, Е.А. Львов, сценографы И.И. Иванов, В.Л. Мартынов, Н.Н. Медовщиков, А.Г. Староверов. На Волгу приезжали художники Ф.А. Васильев, И.И. Левитан, К.Е. Маковский, И.Е. Репин, А.К. Саврасов, Л.В. Туржанский, братья Н.Г. Чернецов и Г.Г. Чернецов, И.И. Шишкин, К.Ф. Юон. К концу XIX века Нижний Новгород стал значительным центром развития фотоискусства (с конца 1860-х годов здесь работал А.О. Карелин, с 1877 года - М.П. Дмитриев); в 1913 году И.Н. Кемарский организовал общероссийский Салон художественной фотографии. В конце XIX – начале XX веков работали иконописные мастерские в монастырях (Серафимо-Дивеевском, Кутузовском, Серафимо-Понетаевском, в Свято-Успенской Флорищевой пустыни и др.).
С 1920-1930-х годов в Нижегородской области работали художники: Е.В. Весницкий, Н.К. Евлампиев, С.М. Закржевская, Ф.Ф. Кириллов, Б. С. Кротиков, И. Мясников, Н.В. Павинский, А.В. Самсонов, С.А. Суслов, А.С. Ястржемский, мастер традиционного реалистического пейзажа А.М. Каманин, последователями которого стали М.А. Каманин, Н.М. Мочалин, Н.В. Каштанов, В.И. Ганьшин, Б.И. Синалеев. По инициативе В.М. Соколова в 1935 году возобновилось Горьковское худож. училище. В середине XX века выдвигаются художник Л.А. Хныгин и его последователи (Л.А. Хныгина, О.Г. Бордей, А.П. Никифоров, И.М. Ашкенази, В.Ф. Холуев), Ю.В. Белосельский, Ю.В. Кузьмин, Ю.И. Приданов, В.К. Тырданов, Е.И. Юсов. Тему революции, войны и героических подвигов разрабатывали А.П. Балыкин, А.Г. Варламов, В.А. Данилюк, В.Ф. Жемерикин, И.А. Корнев, В.Ф. Летянин, В.В. Любимов, С.П. Тумаков, М.Ф. Холуев и др. Живописные пейзажи, отмеченные влиянием импрессионизма, создавали Н.И. Знаменский, Ю.Д. Либеров, А.А. Лобковской, А.А. Маврычев, В.Н. Смолин, М.В. Уткин. В 1962 году в Городце работал И.С. Глазунов. В 1960-1970-е годы монументальные работы (мозаики, росписи) создавали приехавшие из др. городов СССР Д.Д. Арсенин, Н.П. Величко, М.Ю. Касьянова, В.С. Калинин, Д.С. Макаров, Е.И. Рудов, А.П. Русин, К.И. Шихов, семья Холуевых. В области графики с 1960-х годов работали В.И. Аверина, А.П. Бутусов, Т.В. Быкова, М.С. Виденский, А.А. Девяткин, Л.И. Карнацевич, И.К. Малышев, Н.П. Мидов, Г.П. Надеждин, В.И. Рекин, И.Н. Савиных, Г.А. Скотина и др. С 1940-х годов работали скульпторы В.И. Бебенин, П.И. Гусев, А.В. Кикин, А.И. Колобов, И.И. Лукин, В.И. Пурихов, Т.Г. Холуева. С 1990-х годов возрождается иконописание (керамические иконы создают В.М. и Т.В. Гришины). Развиты художественные промыслы: городецкая роспись, хохломская роспись и полхов-майданская роспись, резьба по камню и кости (изготовление каменных фигурок животных в с. Борнуково; косторезная фабрика в пос. Варнавино, 1971 год), лозоплетение, производство игрушек (Чкаловский р-н), ювелирные промыслы (казаковская филигрань), кружевоплетение (Балахна), золотная вышивка (Городец), вышивка в технике «чкаловского» гипюра, шитьё, художественная обработка металлов (Павлово, Ворсма) и др.
Музыка
Основа традиционной музыкальной культуры - фольклор русских, татар, мордвы, украинцев, чувашей, армян, азербайджанцев, марийцев и др. народов. Профессиональная европейская музыка с конца XVIII века культивировалась в усадебных театрах и оркестрах. Крепостная труппа кн. Н.Г. Шаховского, выступавшая в его имении Юсупово в Ардатовском у. и затем перевезённая в Нижний Новгород, в 1798 году положила начало публичным представлениям опер, балетов, драм, комедий и водевилей с музыкой. В конце 1840-х годов в Нижегородском театре, который имел вольнонаёмную труппу, ставились рус. и западно-европейской оперы, в 1852 году здесь исполнен Реквием В.А. Моцарта. Большое значение для развития музыкально-театральной жизни имели ежегодные ярмарки, во время которых выступали приезжие оперно-балетные и опереточные труппы (антрепризы П.М. Медведева, H.H. Фигнера и др.). В 1840-х - начала 1850-х годов центром музыкальной жизни Нижнего Новгорода стал дом А.Д. Улыбышева, в котором выступал как пианист молодой М.А. Балакирев. В 1873 году открыто Нижегородское отделение ИРМО, при котором работали (с того же года) музыкальные классы, позднее реорганизованные в Муз. училище (в 1918 году на его базе создана Народная консерватория, с 1922 года Музыкальный техникум; ныне Музыкальный колледж им. М.А. Балакирева). С середины XIX века развивалась хоровая культура, в 1880-х годов в Нижнем Новгороде была известна хоровая капелла купца В.М. Рукавишникова под руководством Н.И. Соколова. Летом 1896 года в новом театральном здании, сооружённом к открытию Всероссийской художежственно-промышленой выставки, выступали оперная труппа С.И. Мамонтова с участием Ф.И. Шаляпина, хоровая капелла Д.А. Агренева-Славянского, владимирские рожечники и др. В 1900 году инжинер Н.Г. Куликовский организовал любительский симфонич. оркестр из служащих и рабочих Сормовского завода. В 1903 году по инициативе Общества распространения начального образования в Нижегородской губ. при содействии М. Горького и Шаляпина открыт Народный дом, в котором ставились оперы, проводились концерты. В конце 1917 - начале 1918 годов в Нижнем Новгороде работал коллектив «Молодая опера» под рукоуводством Н.Н. Соколовой-Мшанской (в 1921-1922 годы Оперная студия Соколовой-Мшанской). Оперы ставились также в Театре военного пролеткульта (1919-1921 годы), в Оперконансе (Оперно-концертный ансамбль, 1927-1933 годы). В 1935 открыт Горьковский театр оперы и балета (ныне Нижегородский театр оперы и балета), в 1937 году - филармония (ныне им. М.Л. Ростроповича), при которой в том же году создан Симфонический оркестр. В 1946 году основаны консерватория (с 1957 года им. М.И. Глинки) и капелла мальчиков (в 1993 году на её базе создано хоровое училище, ныне Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина). В 1951году создано Горьковское отделение СК РСФСР, в 1965 году реорганизованное в Верхневолжское отделение; ныне Нижегородская региональная композиторская организация. С Нижним Новгородом связано творчество композитора А.А. Касьянова (1891-1982 годы; уроженец Курмышского у. Симбирской губ., ныне Пильнинский р-н Нижегородской области); среди др. композиторов - Б.С. Гецелев, А.А. Нестеров, Э.Б. Фертельмейстер, среди дирижёров - И.Б. Гусман, среди музыковедов - Ю.С. Векслер. В 1962-1989 годы в Горьком проводился фестиваль «Современная музыка» - один из первых и самых престижных музыкальных фестивалей в СССР.
В 1991 году открыт Камерный театр оперы и муз. комедии им. В. Т. Степанова в Нижнем Новгороде, в 1994 году - Муниципальный театр оперы в Арзамасе (существовал до 2009 года). Среди крупнейших исполнительских коллективов - народные коллективы России Академич. хор Нижегородского государственного университета (1950 год), Лукояновский оркестр русских народных инструментов (1959 год). Фестивали: Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» (с 1986 года, с 1988 года ежегодно); международные - Фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова (с 1992 года), «Барокко и классика - Нижний Новгород» (с 2009 года). Работу с фольклорно-этнографическими ансамблями Нижегородской области, изучение фольклорного наследия координирует Нижегородский гос. областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы (основан в 1936 году как Дом народного творчества; в 1991 году в его структуре создан Дом фольклора), его базовый коллектив - фольклорно-этнографический ансамбль «Светец». В 1989 году организован Нижегородский центр татарской культуры. Проводятся многочисленные региональные и областные фестивали и конкурсы.
Театр.
Первый публичный спектакль («Выбор гувернёра» Д.И. Фонвизина) в Нижнем Новгороде дал 7(18) февраля 1798 года крепостной театр кн. Н.Г. Шаховского; от него ведёт свою историю один из старейших в России Нижегородский театр драмы. С открытием нижегородской ярмарки уже в первой трети XIX века Нижний Новгород превратился в один из самых заметных театральных центров страны. Репертуар повторял афишу столичных сцен: кроме комедий, трагедий и водевилей ставились оперы и балеты. Здесь сформировались известные провинц. актёры А.А. Вышеславцева, А.И. Стрелкова, М.П. Соколов, В.М. Трусов, отличавшиеся необычной для того времени простотой и органичностью исполнения. Огромное значение для укрепления театральных традиций имели выступления знаменитых гастролёров - М.С. Щепкина, А. Олдриджа, М.Н. Ермоловой, Г.Н. Федотовой, М.Г. Савиной, М.П. и О.О. Садовских, В.Ф. Комиссаржевской, К.С. Станиславского, К.А. Варламова, В.Н. Давыдова и др. В области работают: ТЮЗ (1928 год), театр кукол (1929 год), «Комедiя» (1947 год), театр музыкально- пластической драмы «Преображение» (2002 год) - Нижний Новгород; Муниципальный театр драмы (1943 год) - Арзамас; театры драмы (1946 год) и кукол (1988 год) - Дзержинск; Областной театр драмы (1949 год) - Саров; театр кукол (1995 год) - Кстово. В Нижнем Новгороде проводятся: Всерос. Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» (с 1986 года; с 1988 года ежегодно), Международный фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир» (с 1992 года; с 1998 года каждые 2 года), Всероссийский фестиваль-лаборатория театральных капустников «Весёлая коза» (с 1993 года, ежегодно), Российский фестиваль «Поют актёры драматических театров» (с 1997 года, каждые 2 года), Российский фестиваль спектаклей для детей «Вперёд за Синей Птицей» (с 2007 года, каждые 2 года) и др.
Дополнительная литература:
Макарий, архимандрит. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. СПб., 1857. Н. Новгород, 1999;
Гациский А. С. Нижегородский театр. Н. Новгород, 1867;
Нижегородский сборник / Ред. А. С. Гациский. Н. Новгород, 1867–1990. Т. 1–10;
Бибикова И. М., Ковальчук Н.А. Деревянное зодчество. Горьковская область. М., 1954;
Культурное строительство Горьковской области 1917–1957. Г., 1957;
Люди русского искусства. Г., 1960;
Коллар В. A. Очерк истории музыкального театра в Нижнем Новгороде // Из музыкального прошлого / Ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. М., 1960. Т. 1;
Кирьянов И. А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Г., 1961;
Трубе Л. Л. Как возникли географические названия Горьковской области. Г., 1962;
Музеи и архитектурные памятники Горьковской области. Г., 1968;
Города нашей области: география, история, экономика, население, культура. Г., 1969–1974. [Вып. 1–2]; Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970;
Званцев М.П. Заволжье. М., 1972;
Записки краеведов. Г.; Н. Новгород, 1973–2010–. Вып. 1–13–;
Художники города Горького. Л., 1975;
Песни и сказки пушкинских мест: фольклор Горьковской области / Под ред. В. И. Еремина, В. Н. Морохина, М. А. Лобанова. Л., 1979. Вып. 1;
Краснов Ю. А. Безводнинский могильник (к истории Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья). М., 1980;
Баулина В.В. Сады и парки Горьковской области. Г., 1981;
Харитонычев А.Т. Физическая география Горьковской области. Г., 1985;
Народные художественные промыслы Горьковской области. Г., 1986; Тюрина А. И., Федоров В.Д., Чемоданов Л. А. История Горьковской области. Г., 1989;
Филатов Н.Ф. Города и посады Нижегородского Поволжья в XVII в. Г., 1989;
он же. Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX вв. Н. Новгород, 1994;
он же. Веси Нижегородского края: Очерки истории сел и деревень Поволжья. Н. Новгород, 1999;
Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. Г., 1990–1992. Вып. 1–3;
Бубнов Ю. Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX – начала XX в. Н. Новгород, 1991;
Нижегородский край: факты, события, люди. Н. Новгород, 1994;
Храмов М. И. Присурский край. Н. Новгород, 1995;
Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области: ежегодник. Н. Новгород, 1996–2011–;
Нижегородские исследования по краеведению и археологии: ежегодник. Н. Новгород, 1996–2011–;
Традиционный фольклор юга Нижегородской области. Н. Новгород, 1996;
Из истории нижегородских мусульманских общин в XIX – 30-х годах XX в. Н. Новгород, 1997;
Наш край. Н. Новгород, 1997;
Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. Н. Новгород, 1999;
Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской области. Н. Новгород, 2001;
Памятники христианской культуры Нижегородского края. Н. Новгород, 2001;
Смирнова Л.М. Каждый несет свой крест. Н. Новгород, 2001. Кн. 1–2;
Мартьянов В. Н. Арзамасская мордва в I – начале II тысячелетия. Арзамас, 2001;
Никитина Т. Б. Марийцы в эпоху средневековья (по археологическим материалам). Йошкар-Ола, 2002;
Букова О.В. Женские обители преподобного Серафима Саровского. Н. Новгород, 2003;
Петряшин А. С. Арзамасские монастыри. Арзамас, 2003;
Пудалов Б. М. Начальный период истории древнейших русских городов Среднего Поволжья. Н. Новгород, 2003;
он же. Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII – первая треть XIV). Н. Новгород, 2004;
Археологическая карта России. Нижегородская область. М., 2004–2008–. Ч. 1–2–;
Павлинов П.С. Церкви Нижегородской губернии конца XIX – начала ХХ века. Проблема реконструкции // Искусство в храме. Проблемы сохранения и возрождения церковного искусства. СПб., 2004;
Чеченков П.В. Нижегородский край в конце XIV – третьей четверти XVI в.: внутреннее устройство и система управления. Н. Новгород, 2004;
Ефремова И.А., Зеленева Э. И., Федоров В. Д. История фабрик и заводов Горьковской области: указ литературы. Г., 1974.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)