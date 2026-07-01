НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в со­став При­волж­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 76,6 тыс. км2. Население 3296,9 тыс. человек (2012 год; 3650,2 тыс. человек в 1959 году; 3739,4 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Ниж­ний Нов­го­род. Административно-территориальное де­ле­ние: 44 рай­она, 28 го­ро­дов, 59 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­ла­сти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Ни­же­го­род­ской области (2005 год). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, гу­бер­на­то­ром, пра­ви­тель­ст­вом, ми­ни­стер­ст­ва­ми и ины­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти об­лас­ти. Со­сто­ит из 50 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 5 лет (25 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательными ок­ру­гам, 25 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся по еди­но­му об­ла­ст­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов, вы­дви­ну­тые из­би­рательными объ­е­ди­не­ния­ми). Выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти об­лас­ти - пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое гу­бер­на­то­ром. Гу­бер­на­тор из­би­ра­ет­ся граж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии об­ла­сти. По­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном (2012 год) и Ус­та­вом об­ла­сти. Гу­бер­на­тор яв­ля­ет­ся выс­шим долж­но­ст­ным ли­цом об­ла­сти, пред­се­да­те­лем пра­ви­тель­ст­ва. Он фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во, при­ни­ма­ет ре­ше­ние о его от­став­ке.

При­ро­да. Рель­еф

Нижегородская область рас­по­ло­же­на в центральной час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны. Ре­ка Вол­га, пе­ре­се­каю­щая об­ласть с за­па­да на вос­ток, де­лит её на две час­ти: в основном воз­вы­шен­ное Пра­во­бе­ре­жье и низ­мен­ное Ле­во­бе­ре­жье (За­вол­жье). Пра­во­бе­ре­жье за­ни­ма­ет северо-западную часть по­ло­го­вол­ни­стой При­волж­ской воз­вы­шен­но­сти, на­зы­вае­мая Мор­дов­ской воз­вы­шен­но­стью (высота до 246 м - наи­боль­шая в Нижегородской области). Она вклю­ча­ет воз­вы­шен­ные уча­ст­ки вдоль Оки и Вол­ги (Пе­ре­ми­лов­ские го­ры, Дят­ло­вы го­ры, Ста­ро­ду­бье, Фа­дее­вы го­ры), а так­же воз­вы­шен­ность Меж­пья­нье в юго-восточной час­ти Нижегородской области. Мно­го­чис­лен­ны ов­ра­ги; мес­та­ми (напр., по р. Пья­на) раз­вит карст. В юго-западной час­ти Пра­во­бе­ре­жья рас­по­ло­же­на Ок­ско-Тёш­ская ни­зи­на. Ле­во­бе­ре­жье за­ни­ма­ет Волж­ско-Вет­луж­ская ни­зи­на с не­боль­ши­ми ко­ле­ба­ния­ми вы­сот; во­до­раз­де­лы под­вер­же­ны грун­то­во­му за­бо­ла­чи­ва­нию. К се­ве­ру она по­сте­пен­но по­вы­ша­ет­ся до 185 м. На за­па­де ме­ж­ду Вол­гой и Окой обо­соб­ля­ет­ся об­шир­ная пло­ская низ­мен­ность - Ба­лах­нин­ская ни­зи­на.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Нижегородская область рас­по­ложе­на на вос­то­ке Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, в восточной час­ти слож­ной Вол­го-Ураль­ской ан­тек­ли­зы. Бо́льшая, южная часть об­лас­ти при­над­ле­жит северному скло­ну Ток­мов­ско­го сво­да; на се­ве­ро-во­сто­ке на­хо­дит­ся крае­вая часть Ко­тель­ни­че­ско­го сво­да. Глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ран­не­до­кем­брий­ско­го кри­стал­лич. фун­да­мен­та из­ме­ня­ет­ся от ме­нее 1 км на край­нем юго-за­па­де до свыше 2 км - на се­ве­ро-за­па­де. Оса­доч­ный че­хол сло­жен кар­бо­нат­ны­ми и тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми де­во­на, кар­бо­на и пер­ми (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, мер­ге­ли, гли­ны, алев­ро­ли­ты, пес­чани­ки, конг­ло­ме­ра­ты) с лин­за­ми гип­са и ан­гид­ри­та, тер­ри­ген­ны­ми (в верх­ней час­ти с туф­фи­та­ми) от­ло­же­ния­ми триа­са, тер­ри­ген­ны­ми фос­фо­ри­то­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми юры и ме­ла, пес­ка­ми и гли­на­ми нео­ге­на. Рых­лые чет­вер­тич­ные осад­ки пред­став­ле­ны вод­но-лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­плей­сто­це­но­во­го оле­де­не­ния (осо­бен­но ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в сев. по­ло­ви­не об­лас­ти), реч­ны­ми, озёр­ны­ми, элю­ви­аль­ны­ми, де­лю­ви­аль­ны­ми на­ко­п­ле­ния­ми.

По­лез­ные ис­ко­пае­мые Нижегородской области пред­став­ле­ны гл. обр. тор­фом (неск. со­тен ме­сто­ро­ж­де­ний) и при­род­ны­ми стро­ительными ма­те­риа­ла­ми. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ти­та­но-цир­ко­ние­вых пес­ков (Лу­коя­нов­ское), гип­са и ан­гид­ри­та (Бе­бя­ев­ское и др.), пес­ков - фор­мо­воч­ных (Бур­цев­ское, Ку­ле­бак­ское, Пер­во­май­ское), сте­коль­ных (Пи­са­рев­ское, Су­хо­без­вод­нин­ское), строи­тель­ных; ка­мен­ной со­ли (Бел­баж­ское), кар­бо­нат­ных по­род для про­изводства щеб­ня и до­ло­ми­то­вой му­ки; кир­пич­но-че­ре­пич­ных, ке­рам­зи­то­вых, ту­го­плав­ких глин, кир­пич­ных и ке­рам­зи­то­вых суг­лин­ков, пес­ча­но-гра­вий­но­го ма­те­риа­ла, под­зем­ных пре­сных и ми­не­раль­ных вод. Тер­ри­то­рия Нижегородской обалсти пер­спек­тив­но неф­те­га­зо­нос­на.

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Нижегородской области кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный с уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой и тё­п­лым ле­том. Средние температуры ян­ва­ря от -11 до -13 °C, ию­ля 18-19 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков умень­ша­ет­ся с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток об­лас­ти от 600 мм до 450 мм; до 30-40% го­до­вой нор­мы вы­па­да­ет ле­том, в ви­де крат­ко­вре­мен­ных лив­ней. Про­дол­жи­тель­ность за­ле­га­ния снеж­но­го по­кро­ва на се­ве­ре со­став­ля­ет 165 дней, на юге - 150 дней, его мощ­ность со­став­ля­ет 50-30 см. Про­дол­жи­тель­ность пе­рио­да ак­тив­ной ве­ге­та­ции с температурой вы­ше 10 °C от 122 до 138 дней. Для об­лас­ти ха­рак­тер­ны ран­ние ве­сен­ние от­те­пе­ли, а так­же лет­ние за­су­хи.

Внут­рен­ние во­ды.

Все ре­ки Нижегородская обалсть (об­щая про­тя­жён­ность 32 тыс. км) от­но­сят­ся к бас­сей­ну Вол­ги: пра­вые её при­то­ки - Ока (с Тё­шей), Су­ра (с Пья­ной и Ала­ты­рем), ле­вые - Узо­ла, Кер­же­нец, Вет­лу­га. Главным ис­точ­ни­ком пи­та­ния рек слу­жат та­лые сне­го­вые во­ды (60-80% го­до­во­го сто­ка). На тер­ри­то­рии об­лас­ти на­счи­ты­ва­ет­ся 2,5 тыс. озёр об­щей плащадью 97,5 км2. Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны пой­мен­ные озё­ра (82,7% от об­щей пло­ща­ди озёр). Встре­ча­ют­ся кар­сто­вые и лед­ни­ко­вые озё­ра. 85% бо­лот при­уро­че­но к тер­ри­то­рии За­вол­жья, сре­ди них пре­об­ла­да­ют ни­зин­ные, ко­то­рые час­то об­ра­зу­ют об­шир­ные (до де­сят­ков ки­ло­мет­ров) мас­си­вы. На тер­ри­то­рии Нижегородской обалсти - Горь­ков­ское и Че­бок­сар­ское во­до­хра­ни­ли­ща (на Вол­ге).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Нижегородская обалсть рас­по­ло­же­на в зо­нах южной тай­ги, сме­шан­ных ле­сов, ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов и в ле­со­степ­ной зо­не. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют под­зо­ли­стые, дер­но­во-под­зо­ли­стые, се­рые лес­ные и чер­но­зём­ные поч­вы. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны под­зо­ли­стые и дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы, сфор­ми­ро­вав­шие­ся под тем­но­хвой­ны­ми и сме­шан­ны­ми хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми ме­ж­ду­ре­чий За­вол­жья и Ба­лах­нин­ской низ­мен­но­сти. Се­рые лес­ные поч­вы раз­ви­ты под ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми на При­волж­ской воз­вы­шен­но­сти. Чер­но­зё­мы (опод­зо­лен­ные и вы­ще­ло­чен­ные) не об­ра­зу­ют сплош­но­го по­кро­ва, они встре­ча­ют­ся на ров­ных ме­ж­ду­речь­ях, в на­стоя­щее вре­мя рас­па­хан­ных, в пре­де­лах При­волж­ской воз­вы­шен­но­сти.

В зо­не тай­ги пре­об­ла­да­ют ело­во-пих­то­вые ле­са. В зо­не сме­шан­ных ле­сов про­из­ра­ста­ют со­сно­во-ело­вые ле­са, гос­под­ствую­щим ти­пом яв­ля­ют­ся ель­ни­ки-чер­нич­ни­ки. Ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са пред­став­ле­ны в осн. дуб­ра­ва­ми. Все ле­са зна­чи­тель­но из­ме­не­ны, боль­шие пло­ща­ди рас­чи­ще­ны под паш­ни. В ле­со­степ­ной зо­не - «ост­ров­ки» степ­ных эко­си­стем (шал­фей, коз­ло­бо­род­ник и др.), со­хра­нив­ших­ся сре­ди па­шен на ме­ж­ду­речь­ях, и лес­ные мас­си­вы, при­уро­чен­ные к бал­кам.

Жи­вот­ный мир раз­но­об­ра­зен. Встре­ча­ют­ся ти­пич­ные пред­ста­ви­те­ли та­ёж­ной зо­ны: за­яц-бе­ляк, лось, мед­ведь, бел­ка. По глу­хим лес­ным реч­кам оби­та­ют мел­кие хищ­ни­ки - вы­дра и нор­ка. В боль­ших лес­ных мас­си­вах рас­про­стра­не­на ку­ни­ца. Встре­ча­ют­ся вы­ход­цы из си­бир­ской тай­ги: ко­ло­нок, лес­ной лем­минг, бу­рун­дук, ро­со­ма­ха. В дуб­ра­вах и сме­шан­ных ле­сах мно­го птиц, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны те­те­ре­ва, дят­лы, яс­т­ре­би­ная со­ва, ураль­ская не­ясыть. В ле­со­степ­ной зо­не на от­кры­тых рас­па­хан­ных мес­тах и тра­вя­ных степ­ных скло­нах оби­та­ют хо­мя­ки и крап­ча­тые сус­ли­ки; из птиц встре­ча­ют­ся мо­гиль­ник, змее­яд, степ­ной лунь, до­мо­вой сыч.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Основные эко­ло­гические про­бле­мы Нижегородской области - за­гряз­не­ние ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха в промышленных цен­трах (в об­лас­ти 13% на­се­ле­ния про­жи­ва­ют в го­ро­дах с вы­со­ким и очень вы­со­ким уров­нем за­гряз­не­ния), за­гряз­не­ние вод­ных объ­ек­тов (наи­бо­лее за­гряз­не­ны ре­ки Кудь­ма и Ока в рай­оне го­ро­дов Ниж­ний Нов­го­род и Дзер­жинск), поч­вен­но­го по­кро­ва (боль­шее влия­ние на поч­вен­ный по­кров ока­зы­ва­ют «не­уч­тён­ные ис­точ­ни­ки» - пром. свал­ки за­пре­щён­ных к при­ме­не­нию ядо­хи­ми­ка­тов). Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 522 тыс. т (2009 год), в т. ч. 161 тыс. т - от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков, 361 тыс. т - от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та.

На тер­ри­то­рии Нижегородской области - Кер­жен­ский за­по­вед­ник, а так­же 18 за­каз­ни­ков и бо­лее 300 па­мят­ни­ков при­ро­ды.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Нижегородской области со­став­ля­ют рус­ские (95,1%). Про­жи­ва­ют так­же та­та­ры (1,4%), морд­ва (0,6%), ук­ра­ин­цы (0,5%), чу­ва­ши (0,3%), ма­рий­цы (0,2%), ар­мя­не, азер­бай­джан­цы, бе­ло­ру­сы и др. (2010 год, пе­ре­пись).

С начала 1990-х годов де­мо­гра­фическая си­туа­ция Нижегородской обалсти ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1990-2012 годы бо­лее чем на 440 тыс. человек), гл. обр. из-за вы­со­кой ес­тественной убы­ли (7,0 на 1000 жителей при сред­ней по РФ 1,7 на 1000 жителей, 2010 год, пе­ре­пись). Ро­ж­дае­мость (10,9 на 1000 жителей) в сред­нем по об­лас­ти в 1,6 раза ни­же смерт­но­сти (17,9 на 1000 жителей; один из са­мых вы­со­ких в РФ по­ка­за­те­лей); в сель­ской ме­ст­но­сти - бо­лее чем в 2 ра­за; мла­ден­чес­кая смерт­ность 7,9 на 1000 жи­во­рож­дён­ных. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на де­мо­гра­фическую си­туа­цию ока­зы­ва­ет ми­грационный при­ток на­се­ле­ния (11 на 10 тыс. жителей - один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в По­вол­жье на­ря­ду с Са­мар­ской обл. и Та­тар­ста­ном), ко­то­рый ком­пен­си­ру­ет ес­тественую убыль при­мер­но на 10%. До­ля жен­щин 55%. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) - 14,5%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 24,4% (2009 год). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 67,1 го­да (муж­чи­ны - 60,4, жен­щины - 73,9 го­да). Средняя плот­ность населения 43,2 чел./км2. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на южная часть об­лас­ти (пра­во­бе­ре­жье Вол­ги). До­ля городского население 79,0% (2012 год; 52,2% в 1959 году; 77,0% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2012 год): Ниж­ний Нов­го­род (1254,6), Дзер­жинск (239,0), Ар­за­мас (105,7), Са­ров (93,0), Бор (78,0), Ксто­во (66,8), Пав­ло­во (60,0), Вы­кса (55,5), Ба­лах­на (50,8). В западной ча­сти об­ла­сти го­ро­да Ниж­ний Нов­го­род (с при­го­ро­да­ми), Дзер­жинск, Бор, Балахна и Кстово об­ра­зу­ют т. н. Ни­же­го­род­скую городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 2,0 млн. чел.

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на (на 1 мая 2011 года) 421 пра­во­слав­ная ре­лигиозная ор­га­ни­за­ция, при­над­ле­жа­щая Ни­же­го­род­ской ми­тро­по­лии (епар­хия ос­но­ва­на в 1672 году; с 2012 года - ми­тро­по­лия) РПЦ. Сре­ди них 15 мо­на­сты­рей: 8 муж­ских, в т. ч. в честь Фео­до­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Го­род­це (ос­но­ван в 1154 кн. Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким), Бла­го­ве­щен­ский мо­на­стырь (1221 год) и Пе­чер­ский Воз­не­сен­ский мо­на­стырь (ос­но­ван ме­ж­ду 1328 и 1330 годами свт. Дио­ни­си­ем Суз­даль­ским) в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский в Ар­за­ма­се (около 1555 года), Свя­то-Ус­пен­ский в Са­ро­ве (1706 год; ис­то­рическое название - Са­ров­ская Ус­пен­ская пус­тынь), и 7 жен­ских, в т. ч. Свя­то-Тро­иц­кий Ма­карь­ев­ский Жел­то­вод­ский в пос. Ма­карь­е­во Лыс­ков­ско­го р-на (ос­но­ван в 1435 году как муж­ской), Се­ра­фи­мо-Ди­веев­ский Свя­то-Тро­иц­кий мо­на­стырь в с. Ди­вее­во (вторая половина XVIII века), с ко­то­рым свя­за­но по­чи­та­ние прп. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (в мо­на­сты­ре на­хо­дят­ся его мо­щи). В Нижегородской области 67 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций (ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пя­ти­де­сят­ни­ки, еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки-ха­риз­ма­ти­ки, лю­те­ра­не и др.), 61 му­сульманская ор­га­ни­за­ция, при­над­ле­жа­щая ду­хов­но­му управ­ле­нию му­суль­ман Ниж­не­го Нов­го­ро­да и Нижегородская область, 30 ста­ро­об­рядческих ор­га­ни­за­ций (15 при­над­ле­жат Русской древ­ле­пра­во­слав­ной церк­ви, 11 - Русской пра­во­слав­ной ста­ро­об­рядческой церк­ви, 4 - Древ­ле­пра­во­слав­ной по­мор­ской церк­ви), 4 иу­даи­ст­ских, 2 буд­ди­ст­ские ор­га­ни­за­ции; по од­ной ор­га­ни­за­ции име­ют Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь и Армянская апо­столь­ская цер­ковь. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но так­же 2 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 2 - Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны, 1 - Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, пред­по­ло­жи­тель­но от­но­ся­щие­ся к па­лео­ли­ту, об­на­ру­же­ны в западной час­ти современной Нижегородской области. Ос­вое­ние Ни­же­го­род­ско­го По­вол­жья, Ниж­не­го По­очья и Ба­лах­нин­ской ни­зи­ны дос­то­вер­но из­вест­но с ме­зо­ли­та: во второй половине VII - конца VI тысячилетий до н. э. там поя­ви­лись сто­ян­ки и не­боль­шие посе­ле­ния позд­не­го пе­рио­да бу­тов­ской куль­ту­ры. Ряд па­мят­ни­ков име­ют осо­бен­но­сти, сбли­жаю­щие их с ме­зо­ли­тическими тра­ди­ция­ми Среднего По­вол­жья.

В ран­нем не­оли­те в ре­гио­не рас­про­стра­ня­ет­ся верх­не­волж­ская куль­ту­ра. На сто­ян­ке Ве­леть­мин­ская 2 (На­ва­шин­ский р-н) встре­че­на так­же ке­ра­ми­ка, ана­ло­гии ко­то­рой есть в вол­го-кам­ской куль­ту­ре, сред­не­дон­ской и других не­оли­тических куль­ту­рах. На по­се­ле­ни­ях Но­вое Щер­би­ни­но 5 и Ста­рое Щер­би­ни­но 15 (Пав­лов­ский р-н) вы­де­ле­на ке­ра­ми­ка «щер­би­нин­ско­го» ти­па, близ­кая как ран­не­му и сред­не­му пе­рио­дам верх­не­волж­ской куль­туры, так и па­мят­ни­кам Среднего По­вол­жья и При­ка­мья. К сред­не­му не­о­ли­ту от­но­сит­ся ба­лах­нин­ская куль­ту­ра (ру­беж V-IV - начала III тысячилетия до н. э., по но­вей­шим ис­сле­до­ва­ни­ям), на­зван­ная по сто­ян­ке на тер­ри­то­рии г. Ба­лах­на в Нижегородской области, изу­чав­шей­ся с 1903 года (В.И. Ка­мен­ский и др.). В Лыс­ков­ском р-не об­на­ру­жен са­мый за­пад­ный па­мят­ник вол­го-кам­ской куль­ту­ры - сто­ян­ка Чёр­ная Ма­за 5. Позд­ний не­олит и на­ча­ло эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла пред­став­ле­ны во­ло­сов­ской куль­ту­рой, на­зван­ной по древ­не­му по­се­ле­нию близ современной дер. Во­ло­со­во (На­ва­шин­ский р-н), ис­сле­до­вав­ше­му­ся А.С. Ува­ро­вым и др. с 1877 года.

На­ча­ло брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии Нижегородской области свя­за­но с рас­се­ле­ни­ем ско­тово­дов шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, в ко­то­рую вхо­ди­ла фать­я­нов­ская куль­ту­ра; па­мят­ни­ки её восточной час­ти (в т. ч. на тер­ри­то­рии Нижегородской области) не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли вы­де­ля­ют в осо­бую ба­ла­нов­скую куль­ту­ру. На по­се­ле­нии Ва­силь­сурск 1 (Во­ро­тын­ский р-н) бы­ли по­строе­ны де­ре­во-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния (древ­ней­шие в ре­гио­не), ве­ро­ят­но, сви­де­тель­ст­вую­щие о не­мир­ном ха­рак­те­ре от­но­ше­ний ба­ла­нов­цев с ме­ст­ным во­ло­сов­ским на­се­ле­ни­ем; од­на­ко позд­нее, ко­гда тер­ри­то­рия по­се­ле­ния раз­рос­лась, но­вые ук­ре­п­ле­ния не воз­во­ди­лись. На по­се­ле­ни­ях в ни­зовь­ях Су­ры за­фик­си­ро­ван про­цесс фор­ми­ро­ва­ния чир­ков­ской куль­ту­ры (вторая половина II - начало I тысячилетий до н. э.; со­глас­но др. точ­ке зре­ния, конца III - начала II тысячилетия до н. э.; аре­ал от вер­ховь­ев Вол­ги на се­ве­ре до рай­она современной Ка­за­ни на юге, от По­су­рья на за­па­де до бас­сей­на Вят­ки на вос­то­ке), сло­жив­шей­ся в ре­зуль­та­те взаи­мо­дей­ст­вия ме­ст­ных позд­не­во­ло­сов­ских и ба­ла­нов­ских тра­ди­ций с при­шлой кро­тов­ской куль­ту­рой. Не­мно­го­численные па­мят­ни­ки чир­ков­ской куль­ту­ры об­на­ру­же­ны так­же на Оке (тер­ри­то­рия Пав­лов­ско­го р-на). В том же ре­гио­не (Вач­ский и Пав­лов­ский рай­оны) от­кры­ты по­се­ле­ния с ке­ра­ми­кой аба­шев­ской куль­ту­ры. На ле­вом бе­ре­гу Вол­ги и пра­вом бе­ре­гу Оки рас­по­ло­же­ны 2 круп­ных мо­гиль­ни­ка сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры: Сей­мин­ский (Во­ло­дар­ский р-н) - один из эпо­ним­ных для куль­ту­ры, из­вест­ный с 1912 года, и До­сча­тое (Ре­шен­ский; Вы­ксун­ский р-н).

До­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние на тер­ри­то­рии Нижегородской области в се­ре­ди­не - второй половины II тысячилетия до н. э. за­ни­ма­ла позд­ня­ков­ская куль­ту­ра, на­зван­ная по древ­не­му по­се­лению близ с. Позд­ня­ко­во (На­ва­шин­ский р-н), от­кры­то­му О.Н. Ба­де­ром в 1924 году. Фор­ми­ро­ва­ние куль­ту­ры про­сле­же­но на па­мят­ни­ках Ни­же­го­род­ско­го По­очья. На тер­ри­то­рии близ ниж­не­го те­че­ния Пья­ны и в бас­сей­не ниж­не­го те­че­ния Су­ры за­фик­си­ро­ва­ны не­мно­го­числ. по­се­ле­ния сруб­ной куль­ту­ры. На пра­вом бе­ре­гу Вол­ги и на р. Вет­лу­га из­вест­ны еди­нич­ные па­мят­ни­ки при­ка­зан­ской куль­ту­ры, аре­ал ко­то­рой ох­ва­ты­вал в XVI-IX веках до н. э. Среднее По­вол­жье и При­ка­мье.

В конце II - начале I тысячилетий до н. э. гла­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние на тер­ри­то­рии Нижегородской области за­ни­ма­ет общность текстильной ке­ра­ми­ки куль­тур. В ран­нем же­лез­ном ве­ке в ре­гио­не рас­про­стра­ни­лись анань­ин­ская куль­ту­ра в За­вол­жье и го­ро­дец­кая куль­ту­ра на пра­во­бе­ре­жье Оки и Вол­ги, па­мят­ни­ки ко­то­рой в конце I тысячилетия до н. э. поя­ви­лись на ле­во­бе­ре­жье Вол­ги. В юго-восточной час­ти современной Нижегородской области (Ар­да­тов­ский, Сер­гач­ский, Во­ро­тын­ский рай­оны) из­вест­ны мо­гиль­ни­ки (в осн. тру­по­по­ло­же­ния на спи­не) первой половины I тысячилетия н. э., куль­тур­ная при­над­леж­ность ко­то­рых яв­ля­ет­ся дис­кус­си­он­ной.

Со второй половины I тысячилетия н. э. на тер­ри­то­рии Нижегородской области фик­си­ру­ют­ся древ­но­сти трёх род­ст­вен­ных на­ро­дов по­волж­ских фин­нов - му­ро­мы (в при­ок­ских рай­онах, да­ти­ро­ва­ны не ра­нее конца VII века), морд­вы (на юго-вос­то­ке ре­гио­на), че­ре­ми­сов (ма­рий­цев) (в За­вол­жье). Их куль­ту­ра име­ет мно­го об­ще­го, раз­ли­чия наи­бо­лее яр­ко про­яв­ля­ют­ся в по­гре­баль­ном об­ря­де, жен­ских ук­ра­ше­ни­ях, убо­ре. На гра­ни­це рас­се­ле­ния эт­но­сов, на бе­ре­гах Вол­ги, про­ис­хо­ди­ли наи­бо­лее тес­ные кон­так­ты, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют ма­те­риа­лы мо­гиль­ни­ков - Без­вод­нин­ско­го (Кстов­ский р-н) V – первой половины VIII веков и Жел­ту­хин­ско­го (Го­ро­дец­кий р-н), да­ти­ро­ван­но­го VI-VII веками.

Пер­вые сла­вя­не поя­ви­лись на ни­же­го­род­ском пра­во­бе­ре­жье Оки не ра­нее XII века. Их рас­се­ле­ние, по-ви­ди­мо­му, шло из Му­ро­мо-Ря­зан­ско­го кн-ва вниз по Оке. Боль­шин­ст­во по­се­ле­ний воз­ник­ло на сво­бод­ных мес­тах, но не­ко­то­рые дан­ные ука­зы­ва­ют на про­цесс древне-русской ас­си­ми­ля­ции му­ро­мы. В XII - начале XIII веков зем­ли современной Нижегородской области ста­ли аре­ной борь­бы ме­ж­ду Рос­то­во-Суз­даль­ским княжеством (с 1157 года Вла­ди­мир­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во) и Бул­га­ри­ей Волж­ско-Кам­ской. Вла­ди­мир­ские кня­зья ос­но­ва­ли здесь го­ро­да Го­ро­дец (середина XII века) и Ниж­ний Нов­го­род (1221 год), что спо­соб­ст­во­ва­ло при­то­ку славянского на­се­ле­ния. В 1221 году ос­но­ван древ­ней­ший в ре­гио­не Бла­го­ве­щен­ский мо­на­стырь (раз­ру­шен морд­вой в 1229 году, воз­ро­ж­дён во второй половине XIV века).

Ис­то­рия морд­вы на тер­ри­то­рии современной Нижегородской области в X - начале XIII веков во мно­гом оп­реде­ля­лась её про­жи­ва­ни­ем ме­ж­ду древне-русскими кня­же­ст­ва­ми и Волж­ско-Кам­ской Булгарией, а так­же про­хо­див­шим че­рез её тер­ри­то­рию Волж­ским тор­го­вым пу­тём, за кон­троль над ко­то­рым ве­ли борь­бу её силь­ные со­се­ди. Ле­то­пи­си со­об­ща­ют о мордовских князь­ях Пур­га­се, со­юз­ни­ке бул­гар (под­вла­ст­ные ему зем­ли - Пур­га­со­ва во­лость - на­хо­ди­лись, ве­ро­ят­но, в ме­ж­ду­ре­чье Тё­ши и Мок­ши), и Пу­ре­ше, вас­са­ле вла­ди­мир­ско­го кн. Юрия Все­во­ло­до­ви­ча. К XII веку от­но­сят фор­ми­ро­ва­ние круп­ных мордовских общ­но­стей - мок­ши и эр­зи (её основную тер­ри­то­рию ло­ка­ли­зу­ют на юго-вос­то­ке современной Нижегородской области).

На даль­ней­шее раз­ви­тие ре­гио­на зна­чи­тель­но по­влия­ло мон­го­ло-та­тар­ское на­ше­ст­вие. Морд­ва и че­ре­ми­сы бы­ли по­ко­ре­ны, в 1238 году ра­зо­рён Го­ро­дец. С 1260-1270-х годов су­ще­ст­во­ва­ло Го­ро­дец­кое кня­же­ст­во (в 1320 году вер­ну­лось в со­став Вла­ди­мир­ско­го великого княжества). В 1341 году хан Уз­бек изъ­ял Ниж­ний Нов­го­род и Го­ро­дец из со­ста­ва вла­де­ний великих кня­зей вла­ди­мир­ских и пе­ре­дал их суз­даль­ско­му кн. Кон­стан­ти­ну Ва­силь­е­ви­чу, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ло са­мо­сто­ят. Ни­же­го­род­ское кня­же­ст­во. Его кня­зья по­ощ­ря­ли русское ос­вое­ние зе­мель, ос­но­ва­ли ряд ук­ре­п­ле­ний, в т. ч. Бе­ре­жец, Го­ро­ди­ще на Ва­то­ме, Кишь, Кур­мыш (1372 год), кре­пость на Олень­ей (Оле­ни­ной) го­ре близ Лыс­ко­ва, Са­ру. В ре­зуль­та­те сло­жи­лась сис­те­ма обо­ро­ны ру­бе­жей Ни­же­го­род­ско­го кн-ва и по­гра­нич­ная служ­ба. Она пред­став­ля­ла со­бой за­сеч­ную чер­ту, про­хо­див­шую от Му­ро­ма по ле­во­му бе­ре­гу р. Се­рё­жа, ме­ж­ду­ре­чью Се­рё­жи и Пья­ны, да­лее по ле­во­му бе­ре­гу Пья­ны до мес­та впа­де­ния её в Су­ру и по ле­во­му бе­ре­гу Су­ры до её устья; вклю­ча­ла гл. опор­ный пункт Кур­мыш и цепь не­боль­ших по­гра­нич­ных кре­по­стей-ост­рож­ков. Цен­тра­ми хри­сти­ан­ской куль­ту­ры бы­ли мо­на­сты­ри, в т. ч. ос­но­ван­ный ме­ж­ду 1328 и 1330 годами Пе­чер­ский Воз­не­сен­ский мо­на­стырь и су­ще­ст­во­вав­ший, по ар­хео­ло­гич. дан­ным, в XIV веке Ам­вро­си­ев Ни­ко­ла­ев­ский Ду­дин монастырь (на тер­ри­то­рии совр. Бо­го­род­ско­го р-на). Во­круг Ниж­не­го Нов­го­ро­да поя­ви­лись кня­же­ские и мо­на­стыр­ские вот­чи­ны.

В XIV веке на пра­во­бе­ре­жье Оки и Вол­ги сло­жи­лись 2 основные об­лас­ти, за­се­лён­ные рус­ски­ми: на му­ром­ском уча­ст­ке Оки, ме­ж­ду усть­ями Ве­леть­мы и Киш­мы (вхо­ди­ла в Му­ром­ское кн-во), и в ме­ж­ду­ре­чье Кудь­мы, Вол­ги и Оки, близ устья по­след­ней (Ни­же­го­род­ское кн-во). Цен­тром ос­вое­ния За­вол­жья был Го­ро­дец: уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во рус. по­се­ле­ний на ос­во­ен­ных в до­мон­голь­ское вре­мя зем­лях в бас­сей­нах рек Узо­ла и Лин­да, в XIV веке они поя­ви­лись на р. Вет­лу­га. По ар­хео­ло­гич. дан­ным, в XIV веке на пра­вом бе­ре­гу Вол­ги воз­ник­ло рус. по­се­ле­ние, пред­ше­ст­вен­ник Ба­лах­ны, на­се­ле­ние ко­то­ро­го за­ни­ма­лось до­бы­чей со­ли (в XVI-XVII веках од­но из важ­ней­ших мест со­ле­до­бы­чи в Русском государстве). Зна­чи­тель­но про­дви­ну­лись гра­ни­цы Ни­же­го­род­ско­го княжества на вос­ток по Вол­ге, вклю­чив к концу XIV века северо-западной зем­ли морд­вы, в т. ч. ниж­нее те­че­ние Су­ры. Бы­ст­ро­му ос­вое­нию тер­ри­то­рий спо­соб­ст­во­ва­ли в це­лом мир­ные от­но­ше­ния, ус­та­но­вив­шие­ся ме­ж­ду рус­ски­ми и морд­вой, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет про­жи­ва­ние мордовского на­се­ле­ния на русских се­ли­щах и в Ниж­нем Нов­го­ро­де. Вклю­че­ние мор­дов­ских и че­ре­мис­ских зе­мель в со­став Ни­же­го­род­ско­го княжества при­ве­ло к уси­ле­нию тор­го­вых свя­зей, но не от­ра­зи­лось на тра­диционном об­ра­зе жиз­ни, хо­зяйственном ук­ла­де и ве­ро­ва­ни­ях морд­вы и че­ре­ми­сов. Да­же у об­ру­сев­шей час­ти морд­вы - те­рю­хан - до XVIII века со­хранял­ся язы­че­ский об­ряд по­гре­бе­ния. В конце XIII-XIV веков на зем­лях морд­вы осе­ли груп­пы ко­чев­ни­ков; вплоть до XVII-XVIII веков су­ще­ст­во­ва­ли их со­вме­ст­ные с морд­вой грун­то­вые и кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки - Сар­лей­ский (Даль­не­кон­стан­ти­нов­ский р-н), Ко­рин­ский (Шат­ков­ский р-н) и др., ма­те­риа­лы ко­то­рых сви­де­тель­ст­ву­ют об ас­си­ми­ля­ции морд­вой по­том­ков ко­чев­ни­ков.

В 1377-1378 годы Ниж­ний Нов­го­род и при­ле­гаю­щие зем­ли бы­ли ра­зо­ре­ны ор­дын­ца­ми. С 1392 года яр­лык на Ни­же­го­род­ское великое княжество при­над­ле­жал великим князь­ям мо­с­ков­ским, од­на­ко на про­тя­же­нии первой половины XV века пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки рес­тав­ра­ции са­мо­сто­ятельного Ни­же­го­род­ско­го княжества. Зна­чительная часть тер­ри­то­рии современной Нижегородской области бы­ла ра­зо­ре­на во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го ока­за­лась раз­ру­ше­на сис­те­ма русского сель­ско­го рас­се­ле­ния, при­шёл в упа­док г. Го­ро­дец. В 1417 году на за­пус­тев­ших бе­ре­гах р. Вет­лу­га по­се­лил­ся мо­нах Вар­на­ва из Ве­ли­ко­го Ус­тю­га, на мес­те по­гре­бе­ния ко­то­ро­го воз­ник­ла Вар­на­ви­на пус­тынь (современный пос. Вар­на­ви­но).

С середины XV века б. ч. зе­мель современной Нижегородской области (за ис­клю­че­ни­ем при­сое­ди­нён­ных в середине XVI века че­ре­мис­ских) проч­но во­шла в со­став Мо­с­ков­ско­го великого княжества (с 1478 года - Русского государства), вплоть до середины XVI века юго-восточные и восточные ру­бе­жи бывшего Ни­же­го­род­ско­го княжества яв­ля­лись его гра­ни­цей. Для за­щи­ты от ка­зан­ских ха­нов на­бе­гов и в ка­че­ст­ве опор­ных пунк­тов для русских войск в хо­де ка­зан­ско-рус­ских войн в первой половине XVI века бы­ли воз­ве­де­ны ка­мен­ный кремль в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1508-1515 годы), кре­по­сти Ва­силь­го­род (1523 год; позд­нее Ва­силь, с 1920-х годов - Ва­силь­сурск) и Ба­лах­на (1536 год). Го­ро­да ре­гио­на иг­ра­ли роль ­военных баз и в хо­де ка­зан­ских по­хо­дов Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го. Во второй половины XVI века воз­ве­де­ны Пав­лов­ская кре­пость на Оке (1560-е годы; ны­не г. Пав­лово) и кре­пость Ар­за­мас для обо­ро­ны русских зе­мель от крым­ских ха­нов на­бе­гов и на­па­де­ний но­га­ев. Ар­за­мас стал опор­ным пунк­том в сис­те­ме за­сеч­ных черт, ох­ра­няв­ших­ся слу­жи­лы­ми та­та­ра­ми и ка­за­ка­ми. В середине - второй половины XVI века на зем­лях современной Нижегородской области сфор­ми­ро­ва­лись Ар­за­мас­ский, Ба­лах­нин­ский, Кур­мыш­ский, Ни­же­го­род­ский уез­ды. В XVI-XVII веках на­ча­ла воз­ро­ж­дать­ся сис­те­ма русского сель­ско­го рас­се­ле­ния; на­се­ле­ние при­вле­ка­лось льго­та­ми, пе­ре­се­ля­лось по во­ле но­вых зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков.

В Смут­ное вре­мя тер­ри­то­рия современной Нижегородской области яв­ля­лась оча­гом со­про­тив­ле­ния са­мо­зван­цам и поль­ско-ли­тов. ин­тер­вен­там. В 1608 году под Ниж­ним Нов­го­ро­дом бы­ли два­ж­ды раз­би­ты от­ря­ды сто­рон­ни­ков Лже­дмит­рия II. В 1611 году ни­же­го­род­ский по­сад­ский че­ло­век Кузь­ма Ми­нин стал од­ним из гл. ини­циа­то­ров соз­да­ния Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов. С 1620-х годов в ре­гио­не по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние куз­неч­ное и ко­же­вен­ное ре­мёс­ла, а так­же су­до­строе­ние, со­ле­ва­ре­ние, по­таш­ное и кир­пич­ное про­изводство. С 1620-х годов дей­ст­во­ва­ла Ма­карь­ев­ская яр­мар­ка (с 1817 года Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка), по­сте­пен­но при­об­рет­шая все­рос. зна­че­ние. Бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие ре­гио­на бы­ло свя­за­но как с его вы­год­ным фи­зи­ко-гео­гра­фическим по­ло­же­ни­ем (че­рез не­го про­те­ка­ли важ­ней­шие транс­порт­ные ар­те­рии - ре­ки Ока, Вол­га; на­ли­чие при­род­ных ре­сур­сов, в ча­ст­но­сти бо­лот­ной ру­ды и ле­са), так и с тем, что здесь про­хо­дил це­лый ряд важ­ней­ших внутренних су­хо­пут­ных пу­тей. С конца XVII века тер­ри­то­рия современной Нижегородской области ста­ла од­ним из цен­тров ста­ро­об­ряд­че­ст­ва.

В 1708-1714, 1717-1719 годы б. ч. тер­ри­то­рии современной Нижегородской области вхо­ди­ла в со­став Ка­зан­ской гу­бер­нии, в 1714–-1717, 1719-1929 годы - Ни­же­го­род­ской гу­бер­нии (в 1779-1796 годы Ни­же­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Часть северной тер­ри­то­рий современной Нижегородской области в 1778-1922 годы вхо­ди­ла в со­став Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии (до 1796 года Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII веке в ре­гио­не раз­ви­ва­лись су­до­строе­ние, ме­тал­лур­гическое и ка­нат­но-пря­диль­ное про­изводство. В XIX веке соз­да­ва­лись ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие и ма­ши­но­стро­ительные за­во­ды, пред­при­ятия му­ко­моль­ной промышленности. Зна­чительного раз­ма­ха дос­тиг­ли кре­сть­ян­ские кус­тар­ные про­мыс­лы по об­ра­бот­ке де­ре­ва и ме­тал­ла.

По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 14 января 1929 года соз­да­на Н.ижегородская область, вклю­чив­шая тер­ри­то­рию Ни­же­го­род­ской губ., Вят­ской гу­бер­нии, Му­ром­ско­го у. Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии, Ма­рий­скую АО и Вот­скую АО. По по­ста­нов­ле­нию Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 22 апреля 1929 года в Нижегородскую область во­шла Чу­вашская АССР, а по по­ста­нов­ле­нию от 3 июня 1929 года - Ун­жен­ский лес­ной мас­сив Ко­ст­ром­ской губ. По­ми­мо трёх ав­то­но­мий Нижегородской области де­ли­лась на 7 ок­ру­гов (до 1930 года): Ар­за­мас­ский, Вят­ский, Ко­тель­нич­ский, Му­ром­ский, Ни­же­го­род­ский, Но­лин­ский, Шарь­ин­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 15 июля 1929 года Нижегородская область пре­об­ра­зо­ва­на в Ни­же­го­род­ский край (с 1932 года Горь­ков­ский край). В со­от­вет­ст­вии с но­вой Кон­сти­ту­ци­ей СССР 5 декабря 1936 года Горь­ков­ский край пре­об­ра­зо­ван в Горь­ков­скую обл. В 1938 году ста­тус го­ро­да по­лу­чил Бор, в 1943 году - Ша­ху­нья; в 1944 году Му­ром­ский р-н пе­ре­дан в со­став Вла­ди­мир­ской обл.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Нижегородская область - один из главных цен­тров обо­рон­ной промышленности СССР: пред­при­ятия ре­гио­на про­из­ве­ли 30% тан­ков и са­мо­ход­ных арт. ус­та­но­вок, 26% ис­тре­би­те­лей, до 50% взрыв­ча­тых ве­ществ от об­ще­го вы­пус­ка в СССР. На тер­ри­то­рии об­лас­ти бы­ло сфор­ми­ро­ва­но 79 во­ин­ских со­еди­не­ний, в т. ч. 1 тан­ко­вый и 1 ме­ха­ни­зи­ро­ван­ный кор­пу­са, 16 стрелк. ди­ви­зий, 5 стрелковых бри­гад, 13 тан­ко­вых бри­гад и др., в т. ч. 31-й от­дель­ный осо­бый Горь­ков­ско-Вар­шав­ский ди­ви­зи­он бро­не­по­ез­дов.

Во второй половине XX века ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли: Пер­во­майск (1951 год), Са­ров (1954 год), Вор­сма и Чка­ловск (оба 1955 год), Во­ло­дарск (1956 год), Ксто­во (1957 год), На­ва­ши­но (1957 год), За­вол­жье (1964 год), Урень (1973 год), Кня­ги­ни­но (1998 год). От­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Горь­кий - За­вол­жье (1948 год), Горь­кий - Ок­ская (конец 1940-х - начало 1950-х годов), Ок­ская - Зе­ле­ци­но (начало 1950-х годов), Шат­ки - Са­ров (1952 год), Бе­ре­щи­но - Пер­во­майск (1952 год). Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР 7 января 1954 года из Горь­ков­ской обл. бы­ла вы­де­ле­на Ар­за­мас­ская об­ласть, од­на­ко ана­ло­гич­ным ука­зом 23 апреля 1957 года она бы­ла уп­разд­не­на, и её рай­оны вновь во­шли в со­став Горь­ков­ской обл. В со­от­вет­ст­вии с ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 6 января 1960 года из Ки­ров­ской обл. в Горь­ков­скую был пе­ре­дан Ша­ранг­ский р-н. В 1960 году за­вер­ше­на про­клад­ка га­зо­про­во­да Са­ра­тов - Горь­кий, на­ча­лась га­зи­фи­ка­ция ре­гио­на. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 22 октября 1990 года Горь­ков­ская обл. пе­ре­име­но­ва­на в Нижегородской области 3 февраля 1994 года в Нижегородской области из Ива­нов­ской обл. пе­ре­дан Со­коль­ский р-н.

Хо­зяй­ст­во

Нижегородская область вхо­дит в Вол­го-Вят­ский эко­но­мический рай­он, яв­ля­ет­ся од­ним из наи­бо­лее эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых ин­ду­ст­ри­аль­ных ре­гио­нов РФ (удель­ный вес в российском ВВП 1,7%, 2010 год). Объ­ём промышленно про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) при­мер­но в 20 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельско-хозяйственной про­дук­ции (2010 год). Нижегородская область за­ни­ма­ет ли­ди­рую­щие по­зи­ции по про­изводству транс­порт­ных средств (48,1% российского про­изводства ав­то­бу­сов, 46,2% гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, 38,6% ма­шин для городского ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва, 2010 год), не­ко­то­рых ви­дов про­дук­ции хи­мической промышленности (18,9% по­ли­сти­роль­ных плё­нок), ме­тал­лур­гии (22,7% сталь­ных труб; 2-е ме­сто по­сле Сверд­лов­ской обл.). Об­ласть - круп­ный российский про­из­во­ди­тель бу­ма­ги, стро­ительного кир­пи­ча; сре­ди субъ­ек­тов РФ вы­де­ля­ет­ся так­же объ­ё­мом пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти (6,8%).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2009 год, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 26,7, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 16,0, транс­порт и связь 11,1, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 10,9, строи­тель­ст­во 9,5, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 6,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,5, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,5, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ство 4,1, об­ра­зо­ва­ние 3,6, др. от­рас­ли 3,1. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная 85,8, му­ни­ци­паль­ная 5,7, об­щественные и ре­лигиозные ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 3,3, государственные 2,6, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 2,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1800 тыс. человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­ты свыше 92%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%, 2010 год): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 21,3, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 19,1, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 9,6, строи­тель­ст­во 9,1, об­ра­зо­ва­ние 7,8, транс­порт и связь 6,9, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,7, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 6,0, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,0, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,4, др. ви­ды дея­тель­но­сти 8,1. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 7,8%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 16,4 тыс. руб. в месяц (2010 год; свыше 86% от сред­не­го по РФ); 12,5% на­се­ле­ния Нижегородской области име­ют до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность.

Объ­ём промышленной про­дук­ции 778,9 млрд. руб. (2010 год), из них 90,0% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 9,9% - на про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 0,1% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­баты­ваю­щих про­из­водств (%): про­изводство неф­те­про­дук­тов 29,7, ме­тал­лур­гическое про­изводство и вы­пуск го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий 22,0, ма­ши­но­строе­ние 19,1, хи­ми­че­ская 10,0, пи­ще­вая 8,8, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность 3,3, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 2,7, др. от­рас­ли 4,4.

Нижегородская область от­но­сит­ся к энер­го­де­фи­цит­ным ре­гио­нам. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли элек­тро­энер­гии (табл. 1): Ни­же­го­род­ская ГЭС (фи­ли­ал ком­па­нии «РусГид­ро»; в со­ста­ве Волж­ско­го кас­ка­да гид­ро­элек­тро­стан­ций; г. За­вол­жье; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 520 МВт), Ав­тоза­вод­ская (в со­ста­ве ком­па­нии «Ев­роСибЭнер­го»; 580 МВт) и Сор­мов­ская (в со­ста­ве «ТГК-6»; 340 МВт) ТЭЦ (обе - в Ниж­нем Нов­го­ро­де).

На тер­ри­то­рии об­лас­ти дей­ст­ву­ет од­но из круп­ней­ших российских неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий - «ЛУКОЙЛ- Ни­же­го­род­неф­те­орг­син­тез» (г. Ксто­во; мощ­ность 17,0 млн. т сы­рой неф­ти в год; объ­ём пе­ре­ра­бот­ки 17,06 млн. т, 2011 год; в т. ч. ав­то­мо­биль­ный бен­зин, авиационный ке­ро­син, ди­зель­ное то­п­ли­во, мо­тор­ные и др. мас­ла).

Основная про­дук­ция чёр­ной ме­тал­лур­гии - сталь­ные тру­бы, за­го­тов­ки для пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния. Ве­ду­щие пред­при­ятия: ме­тал­лур­гич. за­вод [г. Вы­кса; в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной ме­тал­лур­гической ком­па­нии; один из российских ли­де­ров по про­изводству сталь­ных пря­мо­шов­ных труб диа­мет­ром 15-1420 мм гл. обр. для транс­пор­ти­ров­ки неф­ти и га­за (1,7 млн. т, в т. ч. тру­бы боль­шо­го диа­мет­ра - 1,0 млн. т, 2011 год), один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей цель­но­ка­та­ных сталь­ных железнодорожных ко­лёс (742,5 тыс. шт.)], труб­ный за­вод (г. Бор; круг­лые и про­филь­ные свар­ные пря­мо­шов­ные и во­догазо­про­вод­ные тру­бы, про­фи­ли для стро­ительной кон­ст­рук­ций), ме­тал­лур­гич. за­вод «Рус­по­ли­мет» (г. Ку­ле­ба­ки; круп­ное про­изводство цель­но­ка­та­ных и свар­ных коль­це­вых за­го­то­вок для ра­кет­но-кос­мические тех­ни­ки, элек­тро­тех­нического и энер­ге­тического ма­ши­но­строе­ния). Про­изводство сва­роч­ных элек­тро­дов (за­вод «Элек­трод-Бор»), печ­но­го ли­тья, про­дук­ции для ка­на­ли­зационного, элек­три­че­ских се­тей, са­до­во-ого­род­но­го ин­вен­та­ря (за­вод «Мо­лот», г. Го­ро­дец), тру­бо­про­вод­ной за­пор­ной ар­ма­ту­ры из ков­ко­го чу­гу­на (ар­ма­тур­ный за­вод, г. Се­мё­нов), ли­тых за­го­то­вок из цвет­ных и чёр­ных ме­тал­лов и спла­вов (НИИ ма­ши­но­стро­ительных ма­те­риа­лов «Про­ме­тей», г. Ниж­ний Нов­го­род).

Сре­ди круп­ных про­из­во­ди­те­лей го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий - рас­по­ло­жен­ные в Ниж­нем Нов­го­ро­де за­во­ды «Крас­ный Якорь» (один из рос. ли­де­ров по про­изводству це­пей и различной цеп­ной про­дук­ции), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щий (сталь­ные слит­ки и про­кат, промышленные но­жи для различных от­рас­лей), «Крас­ная Эт­на» (кре­пёж­ные из­де­лия, пру­жи­ны и др. про­дук­ция для нужд ав­то­мо­биль­ной промышленности); за­вод тор­го­во­го ма­ши­но­строе­ния (г. Бор; ме­тал­лическое тор­го­вое, склад­ское обо­ру­до­ва­ние и ин­вен­тарь, руч­ные те­леж­ки и др.), ПО «Го­ри­зонт» (Пав­лов­ский р-н; промышленные и бы­то­вые нож­ни­цы, са­до­во-ого­род­ный ин­вен­тарь, стро­ительный ин­ст­ру­мент).

В ма­ши­но­строе­нии наи­бо­лее раз­ви­ты ав­то­мо­би­ле­строе­ние, су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, при­бо­ро­строе­ние и элек­трон­ная промышленность; важ­ное зна­че­ние име­ют авиационную промышленность, про­изводство обо­рон­ной про­дук­ции и различного обо­ру­до­ва­ния.

Ав­то­мо­би­ле­строе­ние - од­на из важ­ней­ших от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции Нижегородской области; основная про­дук­ция - лёг­кие ком­мер­че­ские, сред­не­тон­наж­ные, гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли, ав­то­бу­сы, ав­то­мо­биль­ные дви­га­те­ли, различная специальная тех­ни­ка, в т. ч. для нужд ОПК, ав­то­ком­плек­тую­щие. Несколько ве­ду­щих пред­при­ятий вхо­дят в ав­то­мо­би­ле­строительный хол­динг - «Груп­пу ГАЗ» (штаб-квар­ти­ра - в Ниж­нем Нов­го­ро­де): Горь­ков­ский ав­то­мо­биль­ный за­вод (в со­ста­ве ди­ви­зио­нов «Лёг­кие ком­мер­че­ские и лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли» и «Ав­то­ком­по­нен­ты»; круп­ней­ший российский про­из­во­ди­тель лёг­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей «ГАЗель», «Со­боль», сред­не­тон­наж­ных - «Вал­дай», по­вы­шен­ной про­хо­ди­мо­сти - «Сад­ко» и «Вепрь», до 2010 года - лег­ко­вых - «Вол­га»; планируется наладить сборку несколь­ких мо­делей автомобилей « ̌Skoda» и «Volks­wagen»); Пав­лов­ский ав­то­бус­ный за­вод (г. Пав­ло­во; ди­ви­зи­он «Ав­то­бу­сы»; ма­лые и сред­ние ав­то­бу­сы мар­ки ПАЗ для го­род­ско­го, при­го­род­но­го и ме­ж­ду­го­род­но­го со­об­ще­ния; про­из­водств. мощ­но­сти до 15 тыс. ав­то­бу­сов в год). Другие круп­ные за­во­ды: гу­се­нич­ных тя­га­чей (в составе компании «RM-Terex»; гу­се­нич­ные транс­пор­тё­ры, в т. ч. сне­го­бо­ло­то­хо­ды), мо­тор­ный (в со­ста­ве ком­па­нии «Сол­лерс»; дви­га­те­ли для ав­то­мо­би­лей Горь­ков­ско­го и Уль­я­нов­ско­го за­во­дов, ав­то­бу­сов Пав­лов­ско­го за­во­да; оба – в г. За­вол­жье), ма­ши­но­строи­тель­ный (под управ­ле­ни­ем «Во­ен­но-промышленные ком­па­нии», один из ли­де­ров российского ОПК; ко­лёс­ная бро­не­тех­ни­ка, в т. ч. бро­не­транс­пор­тё­ры, специальное транс­порт­ное сред­ст­во «Тигр») и ком­му­наль­но­го ма­ши­но­строе­ния (ма­ши­ны для городского ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва на шас­си ГАЗ, Ка­мАЗ и др.) (оба - в г. Ар­за­мас), за­вод спец­ав­то­мо­би­лей «Про­мыш­лен­ные тех­но­ло­гии» (Ниж­ний Нов­го­род; в со­ста­ве промышленной груп­пы «Са­мо­тлор-НН», ав­то­мо­би­ли ско­рой медицинской по­мо­щи и др.). Пред­при­ятия по вы­пус­ку ав­то­ком­плек­тую­щих (скон­цен­три­рованы гл. обр. в Ниж­нем Нов­го­ро­де): ра­диа­тор­ный за­вод, ком­па­ния «Маг­на Тех­но­пласт» (пла­ст­мас­со­вые де­та­ли, в т. ч. бам­пе­ры), груп­па ком­па­ний «Ав­то­ком­по­нент» (ав­то­мо­биль­ные па­не­ли при­бо­ров, на­руж­ные зер­ка­ла, кли­ма­тические ус­та­нов­ки и др.), на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Со­текс» (ав­то­мо­биль­ные и ав­то­бус­ные си­де­нья и их ком­по­нен­ты).

Нижегородская область - один из российских ре­гио­нов с раз­ви­ты­ми су­до­строе­ни­ем и су­до­ре­мон­том. Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий - за­во­ды «Крас­ное Сор­мо­во» (су­да ком­мерческого фло­та, во­ен. ко­раб­ли и др.), су­до­строи­тель­ный «Вол­га» (ско­ро­ст­ные пас­са­жир­ские, гру­зо­вые, спа­са­тель­ные су­да) (оба - в Ниж­нем Нов­го­ро­де), су­до­ре­монт­ный (г. Го­ро­дец; ре­монт, мо­дер­ни­за­ция, пе­ре­обо­ру­до­ва­ние и строи­тель­ст­во су­дов, в т. ч. ту­ри­стич. те­п­ло­хо­дов с не­боль­шой осад­кой), «Ни­же­го­род­ский те­п­ло­ход» (г. Бор; су­да тех­нического и вспо­мо­га­тель­но­го фло­та, в т. ч. не­са­мо­ход­ные су­хо­груз­ные и неф­те­на­лив­ные бар­жи, ка­те­ра, бук­си­ры), «Ок­ская су­до­верфь» (г. На­ва­ши­но; в со­ста­ве тран­спорт­ной груп­пы «Universal Cargo Logistics Hol­ding», уни­вер­саль­ные су­хо­груз­ные су­да сме­шан­но­го пла­ва­ния, кон­тей­не­ро­во­зы, неф­те­на­лив­ные и су­хо­груз­ные бар­жи, тан­ке­ры, а так­же ав­то­до­рож­ные на­плав­ные мос­ты, пон­тон­но-мос­то­вые пе­ре­пра­вы, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции), «Чка­лов­ская су­до­верфь» (г. Чка­ловск; ре­монт, строи­тель­ст­во су­дов, в т. ч. специального на­зна­че­ния, ка­та­ма­ра­нов, про­гу­лоч­ных ка­те­ров), «Су­до­ре­монт­но-су­до­строи­тель­ная кор­по­ра­ция» (г. Го­ро­дец; круп­ное про­изводство железо-бе­тонных пла­ву­чих из­де­лий, гл. обр. при­ча­лов для круп­ных реч­ных и мор. су­дов, в т. ч. для нужд ВМФ). Про­изводство су­до­вых ди­зе­лей (ком­па­ния «Ру­мо»), различные обо­ру­до­ва­ния для су­дов (кон­церн «Тер­маль»), ком­плек­тую­щих и зап­ча­стей к гражданским су­дам и во­енным ко­раб­лям («Сор­мов­ское ма­ши­но­строе­ние») (все пред­при­ятия - в Ниж­нем Нов­го­ро­де).

Большая часть пред­при­ятий при­бо­ро­строе­ния и элек­трон­ной промышленности рас­по­ло­же­ны в Ниж­нем Нов­го­ро­де: НПП «Полёт», Фе­де­раль­ный на­учно-про­из­водственный центр «НИИ из­ме­ри­тель­ных сис­тем им. Ю.Е. Се­да­ко­ва», СКБ ра­дио­из­ме­ри­тель­ной ап­па­ра­ту­ры, неск. за­во­дов по вы­пус­ку ра­дио­ло­ка­ци­он­ной, ра­дио­тех­нической, ра­дио­из­ме­рительой ап­па­ра­ту­ры и пр. Другие цен­тры: г. Ар­за­мас [при­бо­ро­строительный за­вод им. П.И. План­ди­на - при­бо­ры и сис­те­мы управ­ле­ния для авиа­кос­мической промышленности, при­бо­ры учё­та во­ды, га­за и те­п­ла, медицинская тех­ни­ка; на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Темп-Авиа» (в со­ста­ве кор­по­ра­ции «Так­ти­че­ское ра­кет­ное воо­ру­же­ние») - ги­ро­ско­пи­че­ские при­бо­ры и сис­те­мы управ­ле­ния для ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов всех ти­пов], г. Са­ров (НПО «ВНИИЭФ-Вол­го­газ» - дат­чи­ки, зон­ды, пре­об­ра­зо­ва­те­ли, сис­те­мы управ­ле­ния и ав­то­ма­ти­за­ции для пред­при­ятий то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са), г. Ба­лах­на («Прав­дин­ское КБ» - ра­дио­ло­ка­ци­он­ная, ра­дио­на­ви­га­ци­он­ная ап­па­ра­ту­ра, ра­дио­ап­па­ра­ту­ра дис­тан­ци­он­но­го управ­ле­ния; Прав­дин­ский ра­дио­за­вод - спец­тех­ни­ка, сис­те­мы элек­тро­снаб­же­ния, ра­дио­ре­лей­ное обо­ру­до­ва­ние, в т. ч. па­ра­бо­ли­че­ские ан­тен­ны спут­ни­ко­во­го те­ле­ви­де­ния, баш­ни ра­дио­свя­зи; оба пред­прия­тия вхо­дят в со­став Кон­цер­на ПВО «Ал­маз-Ан­тей»), г. Чка­ловск (за­вод «По­лёт» - элек­трон­ные и ра­дио­эле­мен­ты, элек­тро­ва­ку­ум­ные при­бо­ры).

Сре­ди других важ­ных пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния - авиа­строительный за­вод «Со­кол» (ис­тре­би­те­ли се­мей­ст­ва МиГ, учеб­но- бое­вые са­мо­лё­ты Як-130), пред­при­ятие «Гид­ро­маш» (шас­си, гид­ро­ци­лин­д­ры и гид­ро­аг­ре­га­ты для са­мо­лё­тов и вер­то­лётов) (оба - в Ниж­нем Нов­го­ро­де), за­вод хи­мического обо­ру­до­ва­ния «За­ря» (г. Дзер­жинск; обо­ру­до­ва­ние для хи­мической, неф­те­хи­мической, пи­ще­вой пром-сти), «Ав­то­ком­по­зит» (г. Вы­кса; дро­биль­но-сор­ти­ро­воч­ное обо­ру­до­ва­ние под мар­кой «Дроб­маш»), «Транс­пнев­ма­ти­ка» (г. Пер­во­майск; ком­прес­со­ры и пнев­ма­тического уст­рой­ст­ва тор­моз­ных сис­тем для под­виж­но­го со­ста­ва же­лез­ных до­рог, мет­ро­по­ли­те­на и городского пас­са­жир­ско­го транс­пор­та), «Лег­маш» (г. Ар­за­мас; про­дук­ция по­жар­но-тех­нич. на­зна­че­ния, а так­же строи­тель­ная и ме­бель­ная фур­ни­ту­ра).

На пред­при­яти­ях Ниж­не­го Нов­го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ет­ся так­же вы­пуск про­дук­ции обо­рон­но­го на­зна­че­ния и промышленного обо­ру­до­ва­ния (Центр. НИИ «Бу­ре­ве­ст­ник», ма­ши­но­стро­ительный за­вод), те­п­ло­об­мен­но­го обо­ру­до­ва­ния для нужд авиа- и ав­то­мо­би­ле­строе­ния (про­из­вод­ст­вен­но-кон­ст­рук­тор­ское объ­е­ди­не­ние «Те­п­ло­об­мен­ник»), элек­тро­тех­нической про­дук­ции и вы­со­ко­вольт­но­го обо­ру­до­ва­ния («Элек­тро­тех­ни­че­ская про­из­водственная ком­па­ния»), све­то­тех­ни­че­ских и элек­трон­ных из­де­лий для железнодорожного транс­пор­та («Транс-Сиг­нал»), медицинской ап­па­ра­ту­ры (за­вод точ­но­го ма­ши­но­строе­ния).

Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке про­дук­тов ор­га­нич. син­те­за, син­те­тич. смол и пла­ст­масс, орг­стек­ла, ла­ко­кра­соч­ной, ле­со­хи­мич. про­дук­ции. Круп­ней­ший центр от­рас­ли - г. Дзер­жинск. Дей­ст­ву­ют под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «Си­бур-Неф­те­хим» (за­во­ды: оки­си эти­ле­на и гли­ко­лей, «Ка­про­лак­там» - по­ли­ви­нил­хло­рид­ная смо­ла, пла­сти­ка­ты, кау­сти­че­ская со­да, жид­кий хлор и др.), за­вод им. Я.М. Сверд­ло­ва (про­дук­ция обо­рон­но­го и на­род­но-хо­зяйственного на­зна­че­ния, промышленные взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва), опыт­ный за­вод авиац. ма­те­риа­лов «Авиа­бор» (круп­ный про­из­во­ди­тель различных бор­со­дер­жа­щих со­еди­не­ний), «Дзер­жин­ское орг­стек­ло» (один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей т. н. ор­га­нического стек­ла - лис­то­во­го и гра­ну­ли­ро­ван­но­го по­ли­ме­тил­ме­так­ри­ла­та), «Ко­рунд» (с 2004 года при­над­ле­жит австрийской ком­па­нии «Petrochemiсal Holding»; мощ­но­сти по вы­пус­ку ко­рун­дов, труб из по­ли­ви­нил­хло­ри­да, слож­ных по­ли­эфи­ров, ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции, циа­ни­стых со­лей и др. про­дук­ции), за­вод син­та­но­лов (про­из­водственная пло­щад­ка на тер­ри­то­рии Дзер­жин­ско­го городского ок­ру­га; круп­ный российский про­из­во­ди­тель ПАВ для про­из-ва син­те­тических мою­щих средств, фар­ма­ко­ло­гической, кос­ме­тической про­дук­ции под тор­го­вой мар­кой НОРКЕМ), ПО «Пла­стик» (по­ли­мер­ные ма­те­риа­лы), за­вод ком­па­нии «Ниж­по­ли­ме­ру­пак» (круп­ное про­извдство по­ли­эти­ле­но­вой плён­ки и из­де­лий из неё). Государственный НИИ «Кри­сталл» (раз­ра­бот­ка и вне­дре­ние тех­но­ло­гических про­цес­сов, не­стан­дарт­но­го взры­во­бе­зо­пас­но­го хи­мич. обо­ру­до­ва­ния для про­изводства взрыв­ча­тых ве­ществ, тех­но­ло­гий, обо­ру­до­ва­ния и ус­та­но­вок очи­ст­ки сточ­ных вод, га­зо­вых вы­бро­сов от про­изводства взрыв­ча­тых ве­ществ, хи­мической про­дук­ции и др.).

Вто­рой важ­ный центр - Ниж­ний Нов­го­род: про­изводство фар­ма­цев­ти­че­ской про­дукции («Ниж­фарм»), технических масел, специальных жидкостей для нужд различных отраслей («Рос­по­ли­хим»). Сре­ди др. круп­ных пред­при­ятий - неф­те­хи­мический за­вод ком­па­нии «Си­бур» (г. Ксто­во; эти­лен, про­пи­лен, бен­зол и др.), ПО «Орг­хим» (г. Урень; про­из­водственное под­раз­де­ле­ние од­но­именного био­хи­мического хол­дин­га; эмуль­га­то­ры, ка­ни­фоль, ски­пи­дар), «Тро­си­фоль» (г. Бор; по­ли­винил­бу­ти­раль­ная плён­ка для про­изводства мно­го­слой­но­го стек­ла - три­плек­са). В Кстов­ском р-не стро­ит­ся (2012 год) за­вод по про­из-ву по­ли­ви­нил­хло­ри­да («Рус­Ви­нил», со­вме­ст­ное пред­при­ятие ком­па­ний «Си­бур» и бельгийской «SolVin»).

Ве­ду­щие пред­при­ятия ле­со­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са (рас­по­ло­жен­ные в Ниж­нем Нов­го­ро­де «78 ДОК Н. М.» и «Рус­ский Дом») осу­ще­ст­в­ля­ют весь цикл де­ре­во­об­ра­бот­ки от ле­со­за­го­тов­ки (в т. ч. в Со­коль­ском р-не) до из­го­тов­ле­ния то­вар­ной про­дук­ции (сто­ляр­ные из­де­лия, клеё­ные де­ревянной кон­ст­рук­ции и др.). Дей­ст­ву­ют де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в За­вол­жье (окон­ные и двер­ные бло­ки, шпон, клеё­ные фа­не­ра, брус) и Ниж­нем Нов­го­ро­де (пи­ло­ма­те­риа­лы, ме­бель), пред­при­ятия по вы­пус­ку дре­вес­но-ст­ру­жеч­ных плит, фа­не­ры и др. про­дук­ции. Раз­ви­та ме­бель­ная промышленность (фаб­ри­ки в го­ро­дах Ниж­ний Нов­го­род, Ба­лах­на, Бор, За­вол­жье, Дзер­жинск, Ксто­во и др.). Осн. мощ­но­сти по про­изводству бу­ма­ги и кар­то­на рас­по­ло­же­ны в г. Ба­лах­на (бу­маж­ный ком­би­нат «Вол­га» - круп­ный российский про­из­во­ди­тель га­зет­ной бу­ма­ги; «По­ли­граф­кар­тон» - пе­ре­плёт­ный, упа­ко­воч­ный, гиль­зо­вый кар­тон) и в Ниж­нем Нов­го­ро­де («Бум­снаб» - упа­ко­воч­ный гоф­ро­кар­тон и др.).

Сре­ди других важ­ных пред­при­ятий - за­во­ды: сте­коль­ный (г. Бор; в со­ста­ве ме­ж­ду­народного кон­цер­на AGC; один из круп­ней­ших рос. про­из­во­ди­те­лей ав­то­стек­ла для российских и иностранных лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­бу­сов, так­же вы­пус­ка­ет тех­нические зер­ка­ла, бро­ни­ро­ван­ное стек­ло), по про­изводству кро­вель­ных ма­те­риа­лов французской ком­па­нии «Onduline SA», си­ли­кат­ный (оба - в Ниж­нем Нов­го­ро­де), кир­пич­ный (г. Са­ров).

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты народные ху­дожественные про­мыс­лы. Наи­бо­лее из­вест­ные про­из­во­ди­те­ли: «Пав­лов­ский ор­де­на По­чё­та за­вод ху­дож. ме­тал­ло­из­де­лий им. Ки­ро­ва» (г. Пав­ло­во; сто­ло­вые при­бо­ры из не­ржа­вею­щей ста­ли; около 30% россйского вы­пус­ка из­де­лий сто­ло­вой груп­пы), фаб­ри­ки «Го­ро­дец­кая рос­пись», «Го­ро­дец­кая зо­лот­ная вы­шив­ка» (обе - в г. Го­ро­дец), «Хох­лом­ская рос­пись» (г. Се­мё­нов), Бор­ская стро­че­вы­ши­валь­ная фаб­ри­ка (г. Бор), «Ги­пюр» (г. Чка­ловск), «Пол­хов­ско-Май­дан­ская рос­пись» (поселок городского ти­па Воз­не­сен­ское). Мно­го­численные пред­при­ятия по про­изводству су­ве­нир­ной про­дук­ции.

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности вы­пус­ка­ют раз­но­об­раз­ную мо­лоч­ную про­дук­цию, мяс­ные и кол­бас­ные, хле­бо­бу­лоч­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия. Осн. цен­тры: Ниж­ний Нов­го­род, Ар­за­мас, Дзер­жинск. Пи­во­ва­рен­ные за­во­ды в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ар­за­ма­се, Дзер­жин­ске, Лыс­ко­ве; ли­кё­ро-во­доч­ные - в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ар­за­ма­се, Вет­лу­ге.

Круп­ные промышленные цен­тры: Ниж­ний Нов­го­род, Дзер­жинск, Ксто­во, Бор, Ар­за­мас.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Нижегородской области 5053,2 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экс­порт 2520,8 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти) неф­те­про­дук­ты (45), ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва (свыше 23), ме­тал­лы и из­де­лия из них (свыше 13; гл. обр. труб­ная про­дук­ция), про­дук­ция хи­мической промышленности (свыше 10). Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти) про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (42; гл. обр. обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва), ме­тал­лы и из­де­лия из них (около 23), про­дук­ция хи­мической промышленности (около 20), про­до­воль­ст­вие, сельско-хозяйственное сы­рьё (свыше 10).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельско-хозяйственной про­дук­ции 39,0 млрд. руб. (2010 год), на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся около 45%. Сельско-хозяйственые уго­дья со­став­ля­ют чуть бо­лее 30% тер­ри­то­рии Нижегородской области, из них паш­ня около 20%. Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (около 50% по­сев­ных пло­ща­дей), кор­мо­вые (окоо 40%), тех­нической куль­ту­ры (около 6%; са­хар­ная свёк­ла, под­сол­неч­ник, лён-дол­гу­нец), кар­то­фель и ово­щи (около 6%). По объ­ё­мам сбо­ра пло­дов и ягод Нижегородской области входит во 2-й де­ся­ток российских ре­гио­нов (табл. 2). Раз­ви­то мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во (табл. 3, 4). Свыше 90% сельско-хозяйственых уго­дий от­но­сит­ся к зем­лям сельско-хозяйственых ор­га­ни­за­ций, около 5% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан, свыше 3% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств. Сельско-хозяйственын ор­га­ни­за­ции - главные про­из­во­ди­те­ли зер­на (свыше 92%, 2010 год), се­мян под­сол­неч­ни­ка (100%), ско­та и пти­цы на убой (свыше 75%), мо­ло­ка (свыше 68%); в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния про­из­во­дит­ся около 92% ово­щей, 72% кар­то­фе­ля.

Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий аг­ро­про­мыш­лен­но­го сек­то­ра - аг­ро­фир­ма «Пти­це­фаб­ри­ка Сей­мов­ская» (г. Во­ло­дарск, объе­ди­ня­ет 4 пти­це­фаб­ри­ки), аг­ро­про­мыш­лен­ная груп­па «Рус­ское по­ле» (объ­е­ди­ня­ет несколько пти­це­вод­че­ских пред­при­ятий в Пав­лов­ском р-не), «Лин­дов­ская пти­це­фаб­ри­ка - пле­мен­ной за­вод» (с. Лин­да Бор­ско­го р-на), сельско-хозяйственый про­из­водственый коо­пе­ра­тив «Те­пе­ле­во» (с. Те­пе­ле­во Даль­не­кон­стан­ти­нов­ско­го р-на; про­изводство мо­ло­ка, мя­са, а так­же зер­но­вых куль­тур).

Сфе­ра ус­луг.

Наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, ре­ли­ги­оз­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, вод­ный). Нижегородская область рас­по­ла­га­ет зна­чи­тель­ным рек­ре­ационным по­тен­циа­лом, яв­ля­ет­ся од­ним из наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ных ту­ри­стических ре­гио­нов Рос­сии. Сре­ди из­вест­ных цен­тров - Ниж­ний Нов­го­род, Ар­за­мас, Ба­лах­на, Го­ро­дец, сё­ла Боль­шое Бол­ди­но (ро­до­вое име­ние Пуш­ки­ных), Ди­вее­во (Свя­то-Тро­иц­кий Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ский мон.). Из Ниж­не­го Нов­го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ют­ся реч­ные круи­зы по Вол­ге (один из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных мар­шру­тов - Ниж­ний Нов­го­род - Ма­карь­е­во).

Транс­порт.

Дли­на же­лез­ных до­рог 1213 км (2010 год). Основные ма­ги­ст­ра­ли: Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Ки­ров, Ниж­ний Нов­го­род - Ар­за­мас - Са­ранск, Мо­ск­ва - Ша­ту­ра - Му­ром - Ар­за­мас (гл. обр. гру­зо­вое со­об­ще­ние). Железнодорожные уз­лы - Ниж­ний Нов­го­род, Ар­замас. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 15,0 тыс. км. По тер­ри­то­рии Нижегородской области про­хо­дят фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Че­бок­са­ры - Ка­зань - Уфа), ав­то­до­ро­га Ниж­ний Нов­го­род - Ар­за­мас - Са­ранск. Все рай­он­ные цен­тры свя­за­ны с цен­тром об­лас­ти и ме­ж­ду со­бой до­ро­га­ми с твёр­дым по­кры­ти­ем. Важ­ное зна­че­ние име­ет реч­ной транс­порт; дли­на су­до­ход­ных пу­тей около 1000 км. Су­до­ход­ст­во по ре­кам Вол­га, Ока, Вет­лу­га, Су­ра. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ниж­ний Нов­го­род. Мет­ро­по­ли­тен - в Ниж­нем Нов­го­ро­де.

Здра­во­охра­не­ние

В Нижегородской области ра­бо­та­ют 12 тыс. вра­чей, около 30 тыс. лиц среднего медицинского пер­со­на­ла; боль­нич­ных ко­ек - 98,5 на 10 тыс. жителей (2009 год). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 43 по­ли­кли­ни­ки (в т. ч. 17 сто­ма­то­ло­гич.), 4 жен­ские кон­суль­та­ции, 161 по­ли­кли­нич. под­раз­де­ле­ние (в со­ста­ве боль­нич­но-по­ли­кли­нических объ­е­ди­не­ний), 94 вра­чеб­ные ам­бу­ла­то­рии, 55 сель­ских уча­ст­ко­вых боль­ниц, 79 уч­ре­ж­де­ний ско­рой медицинской по­мо­щи (2 боль­ни­цы, 7 стан­ций, 70 от­де­ле­ний). Функ­цио­ни­ру­ют 5 цен­тров (ди­аг­но­сти­чес­кий, 2 кон­суль­та­тив­ных цен­тра для де­тей, пла­ни­ро­ва­ния се­мьи и ре­про­дук­ции, по про­фи­лак­ти­ке и борь­бе со СПИДом и ин­фекционными за­бо­ле­ва­ния­ми) (2009 год). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тыс. жителей со­став­ля­ет 1647,6 слу­чая; ту­бер­ку­лё­зом - 193,8, ал­ко­го­лиз­мом - 64,7 слу­чая на 100 тыс. жителей (2009 год). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (27,7%), сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (13,4%), ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы (7,0%), глаз и при­да­точ­но­го ап­па­ра­та гла­за (6,3%), трав­мы и от­рав­ле­ния (5,8%) (2009 год). Основные при­чи­ны смер­ти - бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (88,2%) (2009 год). Са­на­то­рии «Го­ро­дец­кий», «Зе­лё­ный го­род», «Се­реб­ря­ные клю­чи» и др.

Об­ра­зо­ва­ние

В об­лас­ти функ­цио­ни­ру­ют (2010 год) 1085 му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний (свыше 288,8 тыс. учащихся), в т. ч. 992 днев­ные об­ще­об­ра­зо­ват. шко­лы (свыше 273 тыс. учащихся), около 1250 уч­ре­ж­де­ний до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния (свыше 128 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 210 уч­ре­ж­де­ний до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния де­тей (около 143 тыс. учащихся), 78 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го (сваыше 14 тыс. учащихся) и 85 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го (около 51 тыс. сту­ден­тов) профессионального об­ра­зо­ва­ния, 17 государственных ву­зов (160 тыс. сту­ден­тов), 19 не­го­су­дарств. ву­зов (28 тыс. сту­ден­тов), 29 фи­лиа­лов ино­го­род­них и ни­же­го­род­ских ву­зов. В об­лас­ти дей­ст­ву­ют 40 на­учных уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. Ни­же­го­род­ский на­учный центр РАН (2008 год) в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Рос. фе­де­раль­ный ядер­ный центр в Са­ро­ве, 7 государственных и 61 му­ни­ци­паль­ный му­зей, 1128 биб­лио­тек. Главный ву­зы, биб­лио­те­ки, му­зеи и на­учные уч­ре­ж­де­ния Нижегородской области на­хо­дят­ся в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ар­за­ма­се, Дзер­жин­ске.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Ве­ду­щие об­ла­ст­ные из­да­ния (все - в г. Ниж­ний Нов­го­род): га­зе­ты «Ни­же­го­род­ская прав­да» (вы­хо­дит с 1918 года; 3 раза в не­де­лю, ти­раж 17 тыс. экз., современное название с 1990 года), «Ни­же­го­род­ские но­во­сти» (с 1990 года; 5 раз в не­де­лю, ти­раж по сре­дам 10 тыс. экз., в ос­таль­ные дни - 3,5 тыс. экз.), «Ни­же­го­род­ский ра­бо­чий» (с 1932 года; 4 раза в не­де­лю, ти­раж по втор­ни­кам 20 тыс. экз., в ос­таль­ные дни - 12 тыс. экз.), «Ав­то­за­во­дец» (с 1930 года; 4 раза в не­де­лю, 36 тыс. экз.). Гор. и му­ни­ци­паль­ные из­да­ния: га­зе­ты «Бор­ская прав­да» (г. Бор; 4 раза в не­де­лю), «Дзер­жин­ские ве­до­мо­сти» (г. Дзер­жинск; с 2007; еже­не­дель­но, 5 тыс. экз.), «Ко­вер­нин­ские но­во­сти» (Ко­вер­нин­ский р-н; с 1920; 3 раза в не­де­лю, 4,1 тыс. экз.), «При­ок­ская прав­да» (г. На­ва­ши­но; с 1944 года; 3 раза в не­де­лю, 4,5 тыс. экз.) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1918 года (ре­гу­ляр­но с 1920 года), те­ле­ви­де­ние с 1953 года (ре­гу­ляр­но с 1957 года). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ниж­ний Нов­го­род», те­ле­ком­па­нии ННТВ (с 1992 года), «Вол­га» (с 1992 года) и др. Об­ла­ст­ные ин­фор­мационные агент­ст­ва: НТА-При­вол­жье, Не­за­ви­си­мое ин­фор­мационное агент­ст­во «Ниж­ний Нов­го­род» (с 1999 года, современное название и ста­тус с 2006 года) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки искусства на тер­ри­то­рии Нижегородской области - ук­ра­шен­ная ке­ра­ми­ка, кос­тя­ные и кремнёвые зоо- и ан­тро­по­морф­ные изо­бра­же­ния верх­не­волж­ской куль­ту­ры, ба­лах­нин­ской куль­ту­ры и во­ло­сов­ской куль­ту­ры (V-II тысячилетия до н. э.). Па­мят­ни­ки искусства брон­зо­во­го и раннего железного ве­ков, а также ран­него Средневековья пред­став­ле­ны в основном металлическими украшениями (в т. ч. зооморфными, характерными для финно-угорских народов Поволжья), орнаментированным оружием (напр., сей­мин­ско-турбинской культуры). К остаткам архитектурных памятников этого времени относятся укрепления городищ.

С XII века в регионе появляется население из северо-восточных княжеств Руси и распространяет­ся его культура. Ан­самб­ли пер­вых мо­на­сты­рей вна­ча­ле воз­во­ди­лись из де­ре­ва и не со­хра­ни­лись: Фё­до­ров­ский в Го­род­це (ос­но­ван во второй половине XII – начале XIII веков), Бла­го­ве­щен­ский мо­на­стырь (1221 год), Пе­чер­ский Воз­не­сен­ский мо­на­стырь (ме­ж­ду 1328 и 1330 годами), Ге­ор­ги­ев­ский За­чать­ев­ский (ме­ж­ду 1355 и 1365 годами), Спа­са Не­ру­ко­твор­ного (упо­ми­на­ет­ся в 1393 году, уп­разд­нён до 1764 года) и Ус­пен­ский (ос­но­ван не позд­нее XV века, уп­разд­нён около 1621 года) в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во- Жел­то­вод­ский (XV век). Бе­ло­ка­мен­ные по­строй­ки XIII-XV веков так­же не дош­ли до на­ше­го вре­ме­ни: од­но­гла­вые Спас­ский со­бор (1225 год, пол­но­стью пе­ре­стро­ен в 1350-1352 годы, из­вест­ны рез­ные фраг­мен­ты) и церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с ха­рак­тер­ны­ми для хра­мов нач. 13 в. тре­мя при­тво­ра­ми, от­кры­ты­ми внутрь зда­ния (1227 год, пе­ре­строе­на в 1359 году; со­хра­ни­лась рез­ная го­лов­ка льва) в Ни­же­го­род­ском крем­ле; Бла­го­ве­щен­ский со­бор в ду­хе ран­не­мос­ков­ско­го зод­че­ст­ва в Бла­го­ве­щен­ском монастыре (1370 год); Тро­иц­кий со­бор в Го­род­це (1445 год). Со­хра­ни­лись ва­лы кре­по­стей в Го­род­це (XII век), Ниж­нем Нов­го­ро­де (XIII век, но­вые ва­лы 1368 год, до­сы­па­ны в начале XVII века), Кур­мы­ше (1372 год); в с. Го­ро­ди­щи на пра­вом бере­гу р. Ва­то­ма, «Оле­нья го­ра» в Лыс­ко­ве (оба XIV века); в Ба­лах­не (1536 год); ос­тат­ки де­ре­во-зем­ля­ной кре­по­сти в Боль­шом Му­раш­ки­не (1660 год).

Наи­бо­лее ран­ний со­хра­нив­ший­ся ар­хитектурный ан­самбль в Нижегородской области - кир­пич­ный Ни­же­го­род­ский кремль, строи­тель­ст­во ко­то­ро­го на­ча­лось в 1500 году. В XVI-XVII веках раз­ви­ва­лось шат­ро­вое зод­че­ст­во; со­хра­ни­лись Ни­коль­ская церковь (ны­не са­мая древ­няя цер­ковь в Нижегородской области, по­строе­на в конце XVI – начале XVII веков) быв. По­кров­ско­го мон. в Ба­лах­не (ос­но­ван в первой половине XVI века, за­крыт в 1783 году), со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Ни­же­го­род­ском крем­ле (1628-1631 годы), церк­ви Св. Ев­фи­мия Суз­даль­ско­го (1645 год) и Ус­пен­ская (1647-1649 годы) Пе­чер­ско­го Воз­не­сен­ско­го мон. и 2-шат­ро­вая Ус­пен­ская церковь (1649-1652 годы) Бла­го­ве­щен­ско­го мон. (все - в Ниж­нем Нов­го­ро­де). Позд­нее шат­ро­вые фор­мы ис­поль­зо­ва­лись в ко­ло­коль­нях, ча­сов­нях (Кре­сто­воз­дви­жен­ская ча­сов­ня над спус­ком в Пе­чер­ский мон. в Ниж­нем Нов­го­ро­де, 1687 год, не сохр., и др.). В XVI веке ос­но­ва­ны мо­на­сты­ри (не сохр.): Спас­ский То­ло­кон­цев­ский близ Ниж­не­го Нов­го­ро­да (первая четверть XVI века, в 1628 году при­пи­сан к Сав­во-Сто­ро­жев­ско­му монастырю в Зве­ни­го­ро­де); Ду­хов в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1574 год), Бо­го­ро­диц­кий в Кур­мы­ше (упо­ми­на­ет­ся в 1584 году), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Кня­ги­ни­не (вторая половина XVI века, все уп­разд­не­ны в 1764 году), Исад­ская Спас­ская пус­тынь в с. Иса­ды (упо­ми­на­ет­ся в 1577 году, в 1686 году при­пи­са­на к Свя­то-Тро­иц­ко­му Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­му мон.) и др.

В XVII веке от­страи­ва­лись ста­рые го­ро­да (Ба­лах­на, Ар­за­мас, Ва­силь­сурск) и сёла (в т. ч. став­шие в 1779 году го­ро­да­ми Лу­коя­нов, Гор­ба­тов, Кня­ги­нин, Пе­ре­воз). Ак­тив­но воз­во­ди­лись ком­плек­сы мо­на­сты­рей: Пе­чер­ско­го Воз­не­сен­ско­го и Бла­го­ве­щен­ско­го в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­го в пос. Ма­карь­е­во (по­строй­ки 1651-1692 годов), Свя­то-Ус­пен­ской Фло­ри­ще­вой пус­ты­ни в пос. Фро­ли­щи (ос­но­ва­на в 1651 году; 1677-1712 годы; 6-ярус­ная ко­ло­коль­ня, 1678-1681 годы; тра­пез­ная с Тро­иц­кой церкви, 1683-1689 годы; жи­лой кор­пус с над­врат­ной церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, 1692-1707 годы; Го­ли­цын­ский кор­пус, 1712 год, и др.). Со­хра­ни­лись руи­ны ан­самб­лей мо­на­сты­рей: Ост­ро­вое­зер­ско­го Тро­иц­ко­го в Вор­сме (пе­ре­не­сён из Пав­ло­ва в 1662 году или ос­но­ван пус­тын­ни­ком Ма­ка­ри­ем при кн. Б.К. Чер­кас­ском до 1580 года; жи­лой кор­пус, 1688-1691 годы, зод­чий П.С. По­те­хин; Тро­иц­кий со­бор, 1691-1699 годы), Спа­со-Зе­ле­но­гор­ско­го в с. Зе­лё­ные Го­ры (ос­но­ван в 1658 году, за­крыт в 1920-е годы; ко­ло­коль­ня - 1664 год, рух­ну­ла в 1998 году). В XVII - начале XVIII веков так­же от­страи­ва­лись мо­на­сты­ри: Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский близ Кня­ги­ни­на (начало XVII века), Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ский в Лыс­ко­ве (упо­ми­на­ет­ся с 1624-1626 годов), Жи­во­нос­но­го ис­точ­ни­ка (1702 год) и Ива­нов­ский (1706 год) в Ниж­нем Нов­го­ро­де (все не сохр., уп­разд­не­ны в 1764 году).

Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют мо­ну­мен­таль­ные 5-гла­вые хра­мы XVII века со­бор­но­го ти­па: Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1620-1635 годы, тра­пез­ная и шат­ро­вая ко­ло­коль­ня – 1879 год) Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ма­карь­ев­ско­го монастыря в с. Пу­рех (ос­но­ван кн. Д.М. По­жар­ским, уп­разд­нён в первой четверти XVIII века), 5-гла­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (конец 1620-х - начало 1650-х годов или около 1675 года) бывший Ро­ж­де­ст­вен­ско­го мон. в Ба­лах­не (уп­разд­нён в 1764 году), Воз­не­сен­ский со­бор Пе­чер­ско­го Воз­не­сен­ско­го монастыря (1631-1632 годы), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор од­но­именного мо­на­сты­ря в Ар­за­ма­се (1638-1643 годы; бли­зок со­бо­ру Но­во­спас­ско­го мон. в Мо­ск­ве), Бла­го­ве­щен­ский со­бор Бла­го­ве­щен­ско­го мон. (1648-1649 годы), 6-столп­ные Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Ни­же­го­род­ском крем­ле (1647-1652 годы, по об­раз­цу Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля; не сохр.) и Тро­иц­кий со­бор Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­го мон. (1650-е годы – 1664 год); Тро­иц­кий со­бор в Го­род­це (1673 год, не сохр.), Ус­пен­ский со­бор Свя­то-Ус­пен­ской Фло­ри­ще­вой пус­ты­ни (1677-1681 годы); церковь Рож­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (1676-1683 годы) и Бла­го­ве­щен­ский со­бор (1696 год, сне­сён в 1930 году) в Ниж­нем Нов­горо­де. Сре­ди хра­мов с де­ко­ра­тив­ным 5-гла­ви­ем (с глу­хи­ми уг­ло­вы­ми ба­ра­ба­на­ми): церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го с 2 яру­са­ми ко­кош­ни­ков (1664-1668 годы, из­раз­цы 1703 год), церковь По­кро­ва бывшего По­кров­ско­го монастыря (1682 год; обе в Ба­лах­не), церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Стра­ст­ная в с. Па­лец (1680 год; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня конца XVII – начала XVIII веков), Вос­кре­сен­ская церковь с от­дель­но стоя­щей шат­ро­вой ко­ло­коль­ней в с. Во­рон­цо­во (ны­не с. Ду­бен­ское; 1698 год), Воз­не­сен­ская церковь в дер. Се­меть (XVII век, пе­рестрое­на в 1804 году), Зна­мен­ский со­бор в с. Боль­шие Ке­ма­ры (1701 год), Тро­иц­кая церковь в с. Аре­фи­но (1702 год), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Лыс­ко­ве (1711 год), церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней в дер. Рож­но­во (вторая половина XVII - начало XVIII веков). К XVII – первой четверти XVIII веков от­но­сят­ся так­же тра­диционные по­строй­ки: Вос­кре­сен­ская церковь (1647 год, ра­зо­бра­на в XVIII веке) быв. Вос­кре­сен­ско­го мон. (из­вес­тен с XVI века, уп­разд­нён в 1723 году) в Ни­же­го­род­ском крем­ле, церк­ви Жён Ми­ро­но­сиц (1649 год), Ни­ко­лы на Тор­гу (1656 год, не сохр.), Ус­пе­ния (1672 год; все в Ниж­нем Нов­го­ро­де); Про­ис­хо­ж­де­ния че­ст­ных древ Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня (ме­ж­ду по­след­ней тре­тью XVII века и 1740 годом) быв. Спас­ско­го Ра­иф­ско­го Ке­зов­ско­го мон. в с. Спас­ское (упо­ми­на­ет­ся с 1677 года, уп­разд­нён в 1764 году), ук­ра­шен­ная из­раз­ца­ми церкви Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Ба­лах­не (1701-1722 годы, не сохр.), од­но­гла­вые церк­ви Ус­пе­ния в с. Ки­ри­ко­во (1692), Чу­да Ми­хаи­ла Ар­хан­гела в Го­род­це (1707-1712 годы), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1708 год) Тро­иц­кого Ва­силь­е­гор­ско­го Хме­лёв­ско­го мон. близ Ва­силь­сур­ска (XVII век, уп­разд­нён в 1764 году), шат­ро­вая ко­ло­коль­ня в пос. Вы­езд­ное (1721 год).

Наи­бо­лее ран­ние из со­хра­нив­ших­ся в Нижегородской области де­ревянных хра­мов - По­кров­ская церковь из дер. Ста­рые Клю­чи­щи (1650 год; пе­ре­строе­на в 1731 году), вост. часть клет­ской По­кров­ской церкви из с. Зе­лё­ное (1672 год, до­строе­на в 1794 году; обе ны­не в Му­зее ар­хи­тек­ту­ры и бы­та на­ро­дов Ни­же­го­род­ско­го По­вол­жья в Ниж­нем Нов­го­ро­де), так­же ос­тат­ки шат­ро­вой Вос­кре­сен­ской ц. в с. Кос­ты­ли­ха (1652, в середине XVIII века пе­ре­несе­на из Ар­за­ма­са в с. Во­до­ва­то­во, в 1914-1921 годы со­б­ра­на на современном мес­те), Ка­зан­ская церковь в дер. Юри­но (XVII век). В XVII - начале XVIII веков от­страи­ва­лись де­ревянные ан­самб­ли пус­ты­ней (Дер­нов­ская Спас­ская близ с. Бар­ми­на, Кре­сто­ма­ров­ская Воз­дви­жен­ская и Ни­коль­ская Чер­но­ра­мен­ская Ке­зен­ская, все уп­разд­не­ны в 1764 году) и мо­на­сты­рей [Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский (упо­ми­на­ет­ся в 1624 году) и Тро­иц­кий (1634 год) в пос. Боль­шое Му­раш­ки­но, Тро­иц­кий в Кня­ги­ни­не (упо­ми­на­ет­ся в 1683 году), Ар­хан­гель­ский в Ва­силь­е­вой сло­бо­де (XVII век; все уп­разд­не­ны в 1764 году) и др.; все не сохр.]. С 1657 года стро­ят­ся ста­ро­об­рядческие ски­ты: на Кер­жен­це (1657 год), Оле­нев­ский, Онуф­ри­ев­ский, Смоль­ян­ский, Шар­пан­ский и Со­фон­ти­ев­ский (1660-е годы), Ко­ма­ров­ский (конец XVII века); в XVIII веке - ски­ты от­ца Се­ра­пио­на, от­ца Ни­кан­д­рия, ма­туш­ки Фо­ти­ньи (все в Се­мё­нов­ском р-не). К 1826 году чис­ло ста­ро­об­рядч. ски­тов воз­рас­та­ет до 28, но в 1853 году по ука­зу императора Ни­ко­лая I все (кро­ме Улан­гер­ско­го) за­кры­ты.

Наи­бо­лее на­ряд­ный ва­ри­ант древне-русского зод­че­ст­ва в Нижегородской области - церк­ви в «стро­га­новском сти­ле» (по­строе­ны на сред­ст­ва Г.Д. Стро­га­но­ва): в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Гор­де­ев­ке (1694-1697 годы) и Со­бо­ра Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы с га­ле­ре­ей и вы­со­кой ко­ло­коль­ней в Ниж­нем по­са­де (1690-е годы - 1719 год), со­че­таю­щие древне-русские кон­ст­рук­тив­но-пла­ни­ро­воч­ные ре­ше­ния с ба­роч­ны­ми ор­дер­ны­ми фор­ма­ми. Ве­ли­ко­леп­ным па­мят­ни­ком на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко бы­ла церковь Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца на Волж­ской на­бе­реж­ной в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1702 год, взо­рва­на в 1932 году). Многие церк­ви конца XVII - первой половины XVIII веков с бо­лее уме­рен­ной де­ко­ра­ци­ей в ду­хе XVII века по­строе­ны по ти­пу «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»: Ка­зан­ская в с. Гри­го­ро­во (около 1697-1700 годов; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня - 1914 год, арх. А.Н. Пол­та­нов), Спас­ская в с. Де­до­во (конец XVII - середина XVIII веков), Сер­ги­ев­ская в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1723 год, пе­ре­строе­на в XIX веке), Тро­иц­кая в с. Ле­меть (1725 год; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня конца XIX - начала XX веков), Ни­коль­ская (1683 год, пе­ре­строе­на в 1726-1728 и 1738 годы) Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го мон. в Ар­за­ма­се, верх­няя Ус­пен­ская (над­строе­на в 1747 году над Вве­ден­ской церкви 1692 год) быв. Вве­ден­ско­го мон. в Ар­за­ма­се (1651 год, уп­разд­нён в 1764 году). Под­чёрк­ну­тая вер­ти­каль­ность от­ли­ча­ет ярус­ный тип хра­мов с не­сколь­ки­ми вось­ме­ри­ка­ми на чет­ве­ри­ке, про­ис­хо­дя­щий от хра­мов на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко: церк­ви По­хва­лы Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1737-1749 годы), Спас­ская в с. Сё­мо­во (1745 год), По­кров­ская в с. Кур­мыш (1745 год) и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в с. Ни­ко­ло-По­гост (1760 год; обе с ши­ро­ким верх­ним вось­ме­ри­ком), Тро­иц­кая в Ба­лах­не (клад­би­щен­ская; 1783-1788 годы; с дву­мя рав­но­ве­ли­ки­ми вось­ме­ри­ка­ми). В конце XVII - начале XVIII веков по­яв­ля­ют­ся ка­мен­ные жи­лые до­ма в Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ба­лах­не, Ар­за­ма­се. В ду­хе пет­ров­ско­го ба­рок­ко по­строе­ны Тро­иц­кий со­бор с по­лу­круг­лы­ми фрон­то­на­ми (1720-1725 годы) быв. Свя­то-Тро­иц­ко­го Бел­баж­ско­го монастыря в с. Бел­баж (ос­но­ван в 1708 году; за­крыт в 1921 году); се­ми­нар­ская цер­ковь в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1744 год, не сохр.). С 1740-х годов пре­имущественно че­рез Ниж­ний Нов­го­род и Ар­за­мас на тер­ри­то­рию Нижегородской области про­ни­ка­ют тен­ден­ции сто­лич­но­го ба­рок­ко, про­явив­шие­ся в гражданских зда­ни­ях с чер­та­ми ре­гу­ляр­ности: ма­ги­ст­рат на Со­бор­ной пл. в Ар­за­ма­се (1740-1750-е годы), Со­ля­ная кон­то­ра в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1750-1755 годы, арх. В.В. Иса­ков; не сохр.), кон­то­ра (1765-1768 годы) и ап­те­ка (1768-1770 годы) Верх­не-Вы­ксун­ско­го за­во­да в Вы­ксе, так­же в ар­хи­тек­ту­ре кре­сто­об­раз­ных в пла­не церк­вей: Св. Ио­ан­на Пред­те­чи в с. Хи­ри­но (1758 или 1777 год; в мае 2004 года об­ру­шил­ся верх­ний ярус) и рас­по­ло­жен­ная не­по­да­лё­ку Спас­ская церковь в с. Лу­ка­но­во (1797-1798 годы).

В 1770-1780-е годы на тер­ри­то­рии Нижегородской области ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ар­хаи­зи­рую­щее на­прав­ле­ние в цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре, об­ра­щав­шее­ся к тра­ди­ци­ям древне-русского зод­че­ст­ва, - воз­вра­ща­ют­ся 5-гла­вие (Ни­коль­ская церковь в с. Ни­ко­ло-По­гост, 1788 год), де­та­ли де­кора (Вос­кре­сен­ская церковь в г. Пав­ло­во, 1777-1778 годы). До начала XIX века про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся тра­диционные ти­пы «свод на чет­ве­ри­ке» (Спас­ская церковь в с. Ра­бот­ки, 1794 год) и «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» [церк­ви По­кров­ская в с. На­рыш­ки­но (1780 год), Пе­тро­пав­лов­ская в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1780-1782 годы), Ка­зан­ская в пос. Ма­карь­е­во (1790 год), Тро­иц­кие церк­ви в с. Ала­ма­со­во (1795 год), в Вет­лу­ге и в с. Кру­той Май­дан (обе 1805 год), Зна­мен­ская в Ар­за­ма­се (1801 год)]. Прин­ци­пы клас­си­циз­ма про­ни­ка­ют в свя­зи с ак­тив­ной пе­ре­пла­ни­ров­кой го­ро­дов при имп. Ека­те­ри­не II; ут­вер­жда­ют­ся про­ек­ты ре­гуляр­ных пла­нов Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1770 год), Ар­за­ма­са, Вет­лу­ги, Ма­карь­е­ва, Ар­да­то­ва, Сер­га­ча, По­чин­ков (с 1922 года се­ло) и Се­мё­но­ва. Сре­ди пер­вых ар­хитектурных па­мят­ни­ков клас­си­циз­ма на тер­ри­то­рии Нижегородской области - главный уса­деб­ный дом Ба­та­шё­вых в Вы­ксе (1765-1770 годы). Со­хра­няя ба­роч­ный си­лу­эт, но с прив­не­се­ни­ем ор­дер­ной сис­те­мы клас­си­циз­ма стро­ят­ся церк­ви: Ро­ж­де­ствен­ская в Вы­ксе (1773 год), Ка­зан­ская в с. Ди­вее­во (1773-1779 годы), Смо­лен­ская в Ар­за­ма­се (1797 год) и Ус­пен­ская в дер. Ягод­ное (1802 год). В 1770-1777 годы с до­бав­ле­ни­ем ба­роч­но­го 5-гла­вия пе­ре­страи­ва­ет­ся Ус­пен­ский со­бор Са­ров­ской Ус­пен­ской пус­ты­ни в Са­ро­ве. По его при­ме­ру вла­ди­мир­ские ка­мен­щи­ки стро­ят Бла­го­ве­щен­скую церковь в Ар­за­ма­се (1775-1788 годы). Сре­ди др. со­ору­же­ний ран­не­го клас­си­циз­ма: ко­ло­коль­ня Са­ров­ской Ус­пен­ской пус­ты­ни (1789-1799 годы, арх. К.И. Бланк), церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в с. Верх­нее Та­лы­зи­но (1791 год, при­пи­сы­ва­ет­ся арх. В.И. Ба­же­но­ву), охот­ни­чий до­мик с нео­го­тич. ок­на­ми (конец XVIII века) и Тро­иц­кая церковь (1799-1801 годы) в пос. Дос­ча­тое; зда­ние бир­жи (конец XVIII века) и тор­го­вые ря­ды (б. ч. по­стро­ек конца XVIII - начала XIX веков) в Ар­за­ма­се; по­строй­ки пер­вых ни­же­го­род­ских гу­берн­ских ар­хи­тек­то­ров Я.А. Анань­и­на (1779-1794 годы) и В.А. Смир­но­ва (1794-1803 годы). Пре­имущественно в сти­ле клас­си­циз­ма от­строе­ны: Вы­со­ко­гор­ская Воз­не­сен­ская пус­тынь близ Ар­за­ма­са (около 1716 года, за­кры­та в 1921 году; ны­не дет­ская ко­ло­ния в пос. Вы­со­кая Го­ра; По­кров­ская церковь, 1768 год, пе­ре­строе­на в 1845 год), Но­во­де­ви­чий Алек­се­ев­ский мон. в Ар­за­ма­се (ос­но­ван в 1634 году, за­крыт в 1928 году; Ус­пен­ская церковь, 1798-1805 годы). Ар­хаи­зи­рую­щее на­прав­ле­ние в цер­ков­ном строи­тель­ст­ве конца XVIII – начала XIX веков неред­ко со­вме­ща­ло клас­си­цизм основной по­строй­ки с 5-гла­ви­ем в ду­хе зод­че­ст­ва XVII века: Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в сло­бо­де Пе­че­ры в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1785-1798 годы), Сре­тен­ская ц. в с. Ку­бен­це­во (ны­не в чер­те г. Ба­лах­на; 1807, пе­ре­строе­на в 1842 году, арх. А.А. Па­хо­мов). Ин­те­рес­ные при­ме­ры за­паз­ды­ва­ния и со­вме­ще­ния сти­лей в про­вин­ции - Пе­тро­пав­лов­ская церковь в с. Пет­ров­ка (1809 год; к вось­ме­ри­ку при­мы­ка­ют 3-ко­лон­ные по­ста­мен­ты, не­су­щие бо­ко­вые глав­ки; ко­ло­коль­ня вен­ча­ет­ся шат­ром) и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в с. Вер­ши­ло­во (1819-1835 годы; 2-й ярус ре­шён в ви­де ро­тон­ды с вы­сту­па­ми по сто­ро­нам све­та, над ко­то­ры­ми воз­вы­ша­ют­ся бо­ко­вые гла­вы).

Зна­чительные гра­до­строи­тель­ные про­ек­ты начала XIX века - Ма­карь­ев­ская яр­мар­ка и Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка. Пе­ри­од позд­не­го клас­си­циз­ма свя­зан с име­на­ми гу­берн­ско­го арх. И.И. Ме­жец­ко­го (1803-1820 годы), инжинер А.А. Бе­тан­ку­ра и прие­хав­ших по его при­гла­ше­нию И.Е. Ефи­мо­ва (гу­берн­ский ар­хи­тек­тор в 1820-1841 годы), А.Л. Лее­ра, О. Мон­фер­ра­на, П.Д. Гот­ма­на, испанских ин­же­не­ров Р.Р. Бау­сы, И. и М. Эс­пе­хо, ни­же­го­род­ско­го городского архитетора Г.И. Ки­зе­вет­те­ра (1836-1846 годы) и др. В 1810-1840-е годы ак­тив­но строи­лись мо­ну­мен­таль­ные ам­пир­ные хра­мы (с 3 или 4 пор­ти­ка­ми и 1 или 5 гла­ва­ми): со­бор Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го мон. в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1814-1823 годы, арх. Ме­жец­кий; пе­ре­стро­ен в 1833-1835 годы), Воз­не­сен­ская церковь в Лыс­ко­ве (1814-1838 годы), Вос­кре­сен­ский со­бор в Ар­за­ма­се (1814-1842 годы, арх. М.П. Ко­ринф­ский - уче­ник А.Н. Во­ро­ни­хи­на и уро­же­нец Ар­за­ма­са), со­бор в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в пос. Вы­езд­ное на­про­тив Ар­за­ма­са (1815 год, при­пи­сы­ва­ет­ся Ко­ринф­ско­му), Спас­ский ста­ро­яр­ма­роч­ный со­бор (1818-1822 годы, Мон­фер­ран), Ус­пен­ский во­ен­ный (1821-1827 годы, арх. А.И. Мель­ни­ков, ра­зо­бран в 1920-е годы) и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский (1830-1834 годы, Ефи­мов по про­ек­ту Мель­ни­ко­ва; ра­зо­бран в 1930 году) со­бо­ры в Ни­же­го­род­ском крем­ле, Вос­кре­сен­ская церковь в с. Юрь­е­во (1819-1829 годы), Ни­коль­ская церковь в с. Ели­зарь­е­во (1820 год), Бо­го­яв­лен­ская ц. в дер. Бо­го­яв­ле­ние (1826 год). В начале XIX века за­ло­же­на ос­но­ва совр. ком­плек­са мо­на­сты­ря в честь Оран­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. Оран­ки (ос­нован в 1634 году, за­крыт в 1920 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году; со­бор в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1804-1819 годы, кор­пу­са 1811 года). К 1835 году сло­жил­ся ан­самбль Вы­со­ков­ского Ус­пен­ско­го монастыря близ дер. Вы­со­ко­во (1829 год, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 2000 году; ко­ло­коль­ня 1800-1830 годов; Ни­коль­ская церковь, 1827 год; 5-гла­вый Ус­пен­ский со­бор, 1834 год; церковь Трёх Свя­ти­те­лей, 1835 год). Раз­вит тип клас­си­ци­стич. хра­ма «ко­раб­лём» с ку­бическим объ­ё­мом, пе­ре­кры­тым ши­ро­ким круг­лым ба­ра­ба­ном, и вы­со­кой ко­ло­коль­ней: церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва с ши­ро­ки­ми ра­зо­рван­ны­ми тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми и по­лу­круг­лы­ми ок­на­ми в усадь­бе Де­ми­до­вых Бы­ков­ка (1818-1830 годы), Ро­ж­де­ст­вен­ская в с. Ну­ча­ро­во (1820 год), Тро­иц­кая в с. Ав­то­дее­во (1822 год), Пре­об­ра­жен­ская в с. Пи­лек­ше­во (1854 год). Ва­ри­ант это­го ти­па - храм с 5 ма­лы­ми гла­ва­ми на ку­по­ле (Ни­коль­ская церковь в с. Ка­за­ко­во, 1828-1841 годы). Ред­кий тип хра­ма - 2-ко­ло­ко­лен­ный (ро­тон­даль­ная По­кров­ская церковь в с. Бо­ри­со­во-По­кров­ское, 1820 год). Клас­си­ци­стич. жи­лые до­ма и городской усадь­бы конца XVIII - первой половины XIX веков об­ра­зу­ют квар­та­лы в Ар­за­ма­се (в т. ч. де­ре­вян­ные; арх. С. М. Со­ко­лов), Ба­лах­не, Го­род­це, Гор­ба­то­ве, Пав­ло­ве, Лыс­ко­ве.

Де­ревянная цер­ков­ная ар­хи­тек­ту­ра XVIII-XIX векав пре­имущественно про­дол­жа­ла тра­ди­ции XVII века: Воз­не­сен­ская церковь в с. За­ру­би­но (1703 год, пе­ре­строе­на в XIX веке), клет­ские Тро­иц­кая церковь в с. Тро­иц­кое (1713 год), Ка­зан­ская церковь в с. Бо­го­род­ское (1742 год) и Вла­ди­мир­ская церковь в с. Вла­ди­мир­ское (1766 год, пе­ре­строе­на в 1834, 1846 годы), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в с. Вы­пол­зо­во (1738 год), шат­ро­вая Бла­го­ве­щен­ская церковь в дер. Ско­ро­бо­га­то­во (1782 год, не сохр.); ярус­ные ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» - Бла­го­ве­щен­ская церковь в с. Смир­но­во (1731 год), Тро­иц­кая церковь из с. Ту­рань (1760 год; рух­ну­ла в 2005 году), По­кров­ская церковь с ши­ро­ким верх­ним вось­ме­ри­ком в дер. Ми­ли­но (1780 год), церковь Св. Пара­ске­вы Пятницы в с. Шо­ки­но (1788 год, рухнула в 2012 году), 5-гла­вая Ка­зан­ская церковь в с. Ве­ли­кий Враг (1792 год). В первой половне XIX века в оформ­ле­нии фа­са­дов не­ко­то­рых де­ревянных церк­вей про­яви­лись чер­ты клас­си­циз­ма (Ни­коль­ская церковь в дер. Бо­го­мо­ло­во, 1839 год). В тра­диционых фор­мах со­ору­же­ны многие де­ревянные церк­ви XIX века: в дер. До­ку­ки­но (XIX век), Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в с. Глу­хо­во (1862 год), Свя­тых Зо­си­мы и Сав­ва­тия в с. Боль­шое По­ле (1896 год; все в Вос­кре­сен­ском р-не), так­же ча­сов­ни.

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся уса­деб­ных ан­самб­лей (с гланвым до­мом в сти­ле клас­си­цизма и пар­ком) - усадь­бы При­клон­ских (с 1879 года - куп­цов Ру­ка­виш­ни­ко­вых) в с. Под­вя­зье на пра­вом бе­ре­гу Оки (ос­но­ва­на в 1760-е годы, главный дом - вторая половина XVIII - начало XIX веков , Вос­кре­сен­ская церковь в ви­де эл­лип­ти­че­ской в пла­не ро­тон­ды с 8 па­ра­ми до­рических ко­лонн - 1818 год, звон­ни­ца 1778 год), С.Л. Пуш­ки­на в с. Боль­шое Бол­ди­но (Ус­пен­ская церковь, 1789-1799 годы; главный дом начала XIX века, в ко­то­ром А.С. Пуш­кин ос­та­нав­ли­вал­ся в 1830, 1833 и 1834 годы; зда­ние кре­по­ст­ной кон­то­ры - ме­ж­ду 1798 и 1813 годами; сис­те­ма из 4 пру­дов, спус­каю­щих­ся к р. Азан­ка), А.А. Пуш­ки­на в с. Львов­ка (гл. дом 1856 года, церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го начала XX века), Да­диа­ни в дер. Зи­мен­ки («Зим­ний дом», XIX века). Так­же со­хра­ни­лись: ком­плекс кон­но­го за­во­да в с. По­чин­ки (1817-1823 годы, арх. А.С. Ку­те­пов); ан­самб­ли са­до­во-пар­ко­во­го искусства середины XVIII – первой половины XIX веков в бывших усадь­бах Бес­ту­же­вых-Рю­ми­ных в дер. Куд­рёш­ки, музыкальная кри­ти­ка А.Д. Улы­бы­ше­ва в с. Лу­ки­но на бе­ре­гу р. Кудь­ма, Ер­мо­ло­вых в с. Чер­нов­ское, Ка­рам­зи­ных в с. Ро­гож­ка (ны­не пос. Ро­го­жин­ский). Со­хра­ни­лись де­ревянные кре­сть­ян­ские до­ма с ни­же­го­род­ской «глу­хой» резь­бой (с 1820-х годов; Го­ро­дец, с. Ни­ко­ло-По­гост, пос. Лу­ки­но, де­рев­ни Ва­ло­вое, Зу­бо­во, Мя­ко­ти­но и др.), руб­лен­ные «в угол» до­ма с «про­пиль­ным» де­ко­ром (с 1880-х годов; Го­ро­дец, Се­мё­нов, Пе­ре­воз и др.), мель­ни­цы (с. Ма­лое Бол­ди­но, XIX век), ам­ба­ры.

В 1840-1850-е годы на сме­ну клас­си­циз­му в ар­хи­тек­ту­ре Нижегородской области при­хо­дят ис­то­ри­че­ские сти­ли (твор­че­ст­во гу­берн­ских и ни­же­го­род­ских городских ар­хи­тек­то­ров А.Е. Тур­мы­ше­ва, Л.В. Фос­ти­ко­ва, Н.И. Ужу­мед­ско­го-Гри­це­ви­ча, И.Ф. Не­боль­си­на). В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­ны Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская еди­но­вер­че­ская церковь в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1834-1843 годы, сне­се­на в 1961 год), 5-шат­ро­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ар­за­ма­се (1850-1852 годы, арх. К.А. Тон), Ни­коль­ская церковь в с. Ува­ро­во (1857 год), мо­ну­мен­таль­ные 5-гла­вые Воз­не­сен­ская церковь (1866-1875 годы) и Тро­иц­кая церковь на Ста­рой Сен­ной пл. (1867 год, сне­се­на в 1930-е годы) в Ниж­нем Нов­го­ро­де; де­ревянная Тро­иц­кая церковь в с. Оси­нов­ка (1883 год). Ар­хи­тек­ту­ра обо­га­ща­ет­ся по­сле от­ме­ны обя­зательные при­ме­не­ния об­раз­цо­вых фа­са­дов в хра­мах в 1858 году. В 1866-1878 годы сверх­штат­ным тех­ни­ком в стро­ительном от­де­ле­нии гу­берн­ско­го прав­ле­ния ра­бо­тал арх. Л.В. Даль, один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей ни­же­го­род­ской ар­хи­тек­ту­ры. По его про­ек­там в рус­ском сти­ле воз­ве­де­ны: церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го быв. под­во­рья Го­ро­дец­ко­го Фё­до­ров­ско­го мон. (1869-1870 годы, не сохр.), ча­сов­ня Се­ра­фи­мо-По­не­та­ев­ско­го мон. (1868-1881 годы, с эле­мен­та­ми мав­ри­тан­ско­го сти­ля, не сохр.), церковь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1872-1890 годы, взо­рва­на в 1928 году), сень над мо­ги­лой К. Ми­ни­на в Спа­со-Пре­обра­жен­ском со­бо­ре (1874 год, не сохр.) в Ниж­нем Нов­го­ро­де. В рус­ском сти­ле так­же воз­ве­де­ны церк­ви: 5-шат­ро­вые По­кро­ва в с. Кре­мен­ки (1880 год) и Свт. Ни­ко­лая в с. Пе­ше­лань (1894-1904 годы); де­рев. По­кров­ская в с. Ка­мен­ка (1884 год), Во­скре­се­ния в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1884-1886 годы, арх. В. М. Лем­ке, верх не сохр.), Вла­ди­мир­ская в с. Вазь­ян­ка (1890-1902 годы), Св. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го в Са­ров­ской Ус­пен­ской пус­ты­ни (1897-1901 годы, арх. А.С. Ка­мин­ский), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Семь­я­ны (1902-1912 годы), еди­но­вер­че­ская Ка­зан­ская в с. Но­вый Усад (около 1905 года).

В 1880-1890-е годы ак­тив­но воз­во­дят­ся зда­ния по про­ек­там гу­берн­ских ар­хи­тек­то­ров В.Н. Брю­ха­то­ва и М.И. Кун­це­ви­ча, епар­хи­аль­но­го ар­хи­тек­то­ра А.К. Ни­ки­ти­на. От­страи­ва­ют­ся ста­рые и толь­ко что ос­но­ван­ные жен­ские мо­на­сты­ри: По­кров­ский в Ар­да­то­ве (1861 год; за­крыт в 1920-е годы; со­бор не сохр.), Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ский Свя­то-Тро­иц­кий мо­на­стырь, Се­ра­фи­мо-По­не­та­ев­ский Скор­бя­щен­ский (1869 год; за­крыт в 1927 году; ны­не скит Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ско­го мон.; тра­пез­ная 1872 год; кор­пу­са и др. по­строй­ки 1882-1900-е годы), Вы­ксун­ский Ивер­ский (ос­но­ван в 1864 году как бо­га­дель­ня, с 1874 года об­щи­на, с 1886 года мо­на­стырь; за­крыт в 1924 году, воз­ро­ж­дён в 1997 году; руи­ны Тро­иц­ко­го со­бо­ра, 1897-1902 годы, арх. П.А. Ви­но­гра­дов; взо­рван в 1927 году), Яго­дин­ский Вве­ден­ский в с. Ягод­ное (об­щи­на с 1864 года, мо­на­стырь с 1883 года, за­крыт в 1920-е годы), Даль­не-Да­вы­дов­ский Ни­ко­ла­ев­ский (об­щи­на с 1857 года, мо­на­стырь с 1886 года, за­крыт в 1929 году; церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­тери «Уто­ли моя пе­ча­ли», 1862-1868 годы), Ку­ту­зов­ский Бо­го­ро­диц­кий (об­щи­на с 1881 года; мо­на­стырь с 1902 года; за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­дён как скит в 1993 году; со­бор Не­ру­ко­твор­но­го Об­раза Спа­са, 1886-1905 годы), Ма­ло-Пиц­кий Бо­го­ро­диц­кий близ с. Ма­лая Пи­ца (об­щи­на с 1884 года; мо­на­стырь с 1900 года, за­крыт в 1920-е годы; церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость», 1896 год, не сохр.), Лу­коя­нов­ский Ти­хо­нов­ский (об­щи­на офи­ци­аль­но ут­ве­рж­де­на в 1887 году; с 1896 года мо­на­стырь; за­крыт в 1929 году; 5-гла­вый По­кров­ский со­бор, 1896-1906 годы, взо­рван в 1931 году), Ма­ров­ская Кре­сто­воз­дви­жен­ская об­щи­на (1901 год, за­кры­та в 1927 году; на мес­те Кре­сто­ма­ров­ской пус­ты­ни 1632-1780 годы). От­страи­ва­ют­ся так­же муж­ские мо­на­сты­ри: Го­ро­дец­кий Фё­до­ров­ский (церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 1872-1883 годы, арх. Л.В. Даль, сне­се­на около 1935 года; на­стоя­тель­ский кор­пус с тра­пез­ной, 1905 год, арх. Н.М. Веш­ня­ков), Абаб­ков­ский Ни­ко­ла­ев­ский Ге­ор­ги­ев­ский (1859 год, за­крыт в 1928 году, во­зоб­нов­лён в 1995 году; Тро­иц­кий со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1865-1886 годы; По­кров­ский со­бор в рус­ском сти­ле, 1900-1903 годы, оба не сохр.). В 1840-1850-е годы воз­ник­ли еди­но­вер­че­ские мо­на­сты­ри: Кер­жен­ский Бла­го­ве­щен­ский (1848 год), Кре­сто­воз­дви­жен­ский Оси­нов­ский (1856 год; Тих­вин­ская церковь, 1855 год; Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц., 1879 год), Мед­ве­дев­ский По­кров­ский (1858 год; все за­кры­ты в 1920-е годы). В 1899-1902 годы по­строе­на бо­га­дель­ня для ста­ро­об­ряд­цев в дер. Фи­лип­пов­ское (арх. Н.А. Фре­лих). По­сле ука­за 1904 воз­во­дят­ся ста­ро­об­рядческой церк­ви: де­ревянной церкви в с. Ниж­ний Крас­ный Яр (1909-1910 годы, арх. П.А. Дом­бров­ский; раз­ру­ше­на в 1990 году), кир­пич­ная Вла­ди­мир­ская в рус­ском сти­ле (1909-1911 годы, Веш­ня­ков) в Ма­ли­нов­ском ски­ту близ дер. Фи­лип­пов­ское (ос­но­ван в 1880-е годы, за­крыт в 1926 году), Ус­пен­ская в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1912-1914 годы, Веш­ня­ков; взо­рва­на в 1965 году) и др.

В конце XVIII - середине XIX веков ак­тив­но строи­лись ме­че­ти: в с. Ен­до­ви­щи (1780 год); в сё­лах Ан­д­ре­ев­ка, Баз­ло­во, Ишее­во (быв­шие Сер­гач­ский, Кня­ги­нин­ский и Ва­силь­ев­ский уез­ды) - по­сле ут­вер­жде­ния императором Ни­ко­ла­ем I об­раз­ца строи­тель­ст­ва ме­че­тей. Воз­ве­де­ние ме­че­тей про­дол­жа­лось и в начале XX века (в с. Крас­ная Гор­ка, 1906 год; в Ниж­нем Нов­го­ро­де, 1913-1915 годы, арх. П.А. Дом­бров­ский, и др.).

Сре­ди уса­деб­ных ан­самб­лей второй половины XIX - начала XX веков : Ве­тош­ки­но В.А. Паш­ко­ва (гл. дом с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки и не­оба­рок­ко, 1867-1868 годы, церковь Ио­ан­на Пред­те­чи в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма - 1810-1819 годы), Ла­за­ре­во Ше­ре­ме­те­вых-Ру­ка­виш­ни­ко­вых (гл. дом 1877 года), Сим­би­лей Ор­ло­вых-Да­вы­до­вых (Пре­об­ра­жен­ская церковь в рус­ском сти­ле, 1850 год), По­кров-Май­дан Де­ми­до­вых (гл. дом 1850-х годов; По­кров­ская церковь, 1864 год), руи­ны «зам­ка» Обо­лен­ских в с. Крас­ная Гор­ка (вторая половина XIX века), От­ра­да Нейд­гар­тов в пос. Но­вый Мир (главный дом второй половины XIX века), усадь­бы Ле­ва­шё­вых в дер. Га­ли­би­ха на р. Вет­лу­га (вторая половина XIX века), Ба­зи­лев­ских близ с. Гор­ки (дом второй половины XIX века), С.В. Ше­ре­ме­те­ва и Е. фон Клейст в дер. Са­вёло­во (главный дом с пар­ком и хо­зяйственной по­строй­ки конца XIX века), Ка­зан­це­вых в с. Ус­пен­ское (Ус­пен­ская церковь, 1856 год; главный дом и парк конца XIX века), С.Н. Бе­ляе­ва в пос. Вос­кре­сен­ское (1903 год).

Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: кор­пу­са Верх­не-Вы­ксун­ско­го за­во­да (конец 1760-х - середины 1770-х годов), во­до­на­пор­ные баш­ни в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896 год) и Вы­ксе (1898 год, обе - инж. В.Г. Шу­хов); по­строй­ки кир­пич­но­го сти­ля (круп­ча­точ­ный ме­ха­нич. за­вод Товарищества Н.А. Буг­ро­ва в Во­ло­дар­ске, конец XIX века; пи­во­ва­рен­ный за­вод Ер­мо­лае­ва в Лыс­ко­ве, 1906 год, и др.). К от­кры­тию Все­российской ху­дожесвтенно-промышленной вы­став­ки 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де в 1894-1896 годы по­стро­ен боль­шой ан­самбль (не сохр.; план - арх. В.П. Цейд­лер; см. в статье Про­мыш­лен­ные вы­став­ки) с па­виль­о­на­ми в ду­хе эк­лек­тиз­ма (ар­хи­тек­то­ры И.П. Ро­пет, Л.Н. Бе­нуа, А.Н. По­ме­ран­цев, М.Т. Пре­об­ра­жен­ский, В.О. Шер­вуд, А. Эрик­сон и др.) и в сти­ле мо­дерн (ар­хи­тек­то­ры Л.Н. Ке­ку­шев, Ф.О. Шех­тель). С конца XIX века в сти­ле мо­дерн также по­строе­ны: до­ход­ный дом Городского общества в Ниж­нем Нов­го­ро­де (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1896 году), зда­ние бывшего На­род­но­го до­ма в Го­род­це (1908 год). В 1910-е годы раз­ви­ва­ет­ся не­оклас­си­цизм (в Ниж­нем Нов­го­ро­де строи­ли ар­хи­тек­то­ры Ф.О. Лив­чак, Ф.О. Шех­тель, бр. Вес­ни­ны, Б.А. Кор­шу­нов; усадь­ба Ф. Ша­ги­на в пос. Вос­кре­сен­ское; железнодорожный во­кзал в г. Сер­гач, 1914 год, арх. А.В. Щу­сев). В не­орус­ском сти­ле воз­ве­де­ны: ста­ро­об­рядческий ком­плекс на городском клад­би­ще (1914-1916 годы, арх. В.А. По­кров­ский) и зда­ние пор­то­вой кан­це­ля­рии (1912 год, Н.М. Веш­ня­ков) в Ниж­нем Нов­го­ро­де.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года об­ра­зо­ва­ны но­вые го­ро­да: Пав­ло­во (1918 год), Бо­го­родск (1923 год), Лыс­ко­во (1925 год), Дзер­жинск (1930 год), Ку­ле­ба­ки (1932 год), Вы­кса (1934 год), Бор (1938 год). В сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма по­строе­ны: квар­тал на ул. Сверд­ло­ва в Дзер­жин­ске (1927-1930 годы, арх. А.Н. Тю­пи­ков), До­ма куль­ту­ры в Вы­ксе (1929) и Сор­мо­во (1929-1930 годы, арх. А.Н. Пол­та­нов), ан­самбль центральной пло­ща­ди пос. Прав­динск (1932 год; ны­не в чер­те г. Ба­лах­на). В 1950-1960-е годы поя­ви­лись го­ро­да: Чка­ловск (1955 год), Вор­сма (1955 год), Ксто­во, На­ва­ши­но (оба 1957 год), За­вол­жье (1964 год). В сти­ле советского не­о­клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны центральные квар­та­лы Дзер­жин­ска (пре­имущественно 1949-1955 годы, арх. А.Ф. Ку­са­кин и др.; ки­но­те­атр «Удар­ник», 1938 год, арх. В.П. Кал­мы­ков), Дом куль­ту­ры в Чка­лов­ске (1939-1940 годы, арх. А.А. Яков­лев); центр. квар­та­лы За­вол­жья (1947-1954 годы, арх. Н.П. Ше­ло­мов, при уча­стии Ф.Д. Кор­нее­ва), но­вые рай­оны Чка­лов­ска (1950-е годы); па­виль­о­ны Горь­ков­ской ГЭС (1948-1955 годы).

В 1990-2000-е годы вос­ста­нав­ли­ва­лись мо­на­сты­ри (Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский жен­ский в Ар­за­ма­се, около 1580 года, за­крыт в 1928 году, во­зоб­нов­лён в 1994 году; Ам­вро­си­ев Ни­ко­ла­ев­ский Ду­дин муж­ской близ дер. Подъ­яб­лон­ное, упо­ми­на­ет­ся с 1408 года, уп­разд­нён в 1764 году; Ус­пен­ская церковь, 1677 год, вос­ста­нов­ле­на в 2007-2009 годы) и хра­мы (церковь Св. Ду­ха в Ар­за­ма­се, 1777 год; церковь Рож­де­ст­ва Иоан­на Пред­те­чи в с. Аб­ра­мо­во, 1778 год, сне­се­на в 1975 году, вос­соз­да­на в 2008-2010 годы; Фё­до­ров­ский со­бор в Го­род­це XVIII века, вос­соз­дан в 2008-2009 годы); в ду­хе рет­ро­спек­ти­виз­ма воз­ве­де­на церковь в честь Оран­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1996-2004 годы, арх. А.А. Ху­дин). Гражданские по­строй­ки с эле­мен­та­ми мо­дер­на воз­во­дят ар­хи­тек­то­ры А.Е. Ха­ри­то­нов, Е.Н. Пес­тов, Ю.Н. Кар­цев и др.

По­сле 1378 году в Ниж­нем Нов­го­ро­де ра­бо­тал Фео­фан Грек (вос­ста­но­вил ико­но­стас Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра, рас­пи­сал со­бор Бла­го­ве­щен­ско­го мон. и церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла; все не сохр.). В XV веке поя­ви­лись ме­ст­ные мас­те­ра ико­но­пи­са­ния. В 1719 году ико­но­стас стро­га­нов­ской Ро­ж­де­ст­вен­ской церкви соз­да­ли Ки­рилл Ула­нов и Алек­сей Го­род­ча­ни­нов. Со­хра­ни­лись рос­пи­си середины XVII – начала XVIII веков в Свя­то-Тро­иц­ком Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ском монастыре и в Ус­пен­ском со­бо­ре Свя­то-Ус­пен­ской Фло­ри­ще­вой пус­ты­ни. В Ба­лах­не в 1620-1880-е годы раз­ви­ва­лось про­изводство по­лив­ных из­раз­цов (ими ук­ра­ше­ны храм Ва­си­лия Бла­жен­но­го и Те­рем­ной дво­рец в Мо­ск­ве), в Вы­ксе - ху­дожественное ли­тьё (ре­шёт­ка Алек­сан­д­ров­ско­го са­да в Мо­ск­ве; фи­гу­ры бо­га­ты­рей и ко­ней для Три­ум­фаль­ных арок Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га). В Ни­же­го­род­ской губернии ра­бо­та­ли её уро­жен­цы: ху­дож­ни­ки П.А. Ве­де­нец­кий (ав­тор рос­пи­сей Кре­сто­воз­дви­жен­ской и По­не­та­ев­ской ча­со­вен в Ниж­нем Нов­го­ро­де, не сохр.; около 1797 года от­крыл в Ниж­нем Нов­го­ро­де од­ну из пер­вых ча­ст­ных сту­дий в Рос­сии) и его сын П.П. Ве­де­нец­кий; рез­чик ико­но­ста­сов, стар­ший брат арх. М.П. Ко­ринф­ско­го, Ф.П. Ко­рин­ский (ико­но­стас Ро­ж­де­ст­вен­ской церкви в Ар­за­ма­се, 1850 год); ху­дож­ник А.В. Сту­пин, ос­но­вав­ший ар­за­мас­скую шко­лу жи­во­пи­си (1802-1862 годы), уче­ни­ки ко­то­рой рас­пи­са­ли 10 церк­вей, соз­да­ли свыше 130 ико­но­ста­сов, 2,2 тыс. икон, около 2 тыс. порт­ре­тов и около 600 ис­то­рических кар­тин.

Во второй половине XIX - начала XX веков в Нижегородской области ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки: П.М. Бок­лев­ский, Л.М. Диа­мант, В.Г. Ко­ро­лен­ко (пи­сатель и ху­дож­ник), В.А. Ли­кин, М.К. Ми­чу­рин (в 1901 году ор­га­ни­зо­вал Ни­же­го­род­ское общество лю­би­те­лей ху­до­жеств), К.П. По­ме­ран­цев, Н.П. По­пов, С.П. Со­ко­лов, М.М. Ши­шов; уро­жен­цы Ни­же­го­род­ской губ. А.А. Ка­ре­лин, Е.Н. Ко­лес­ниц­кий, М.П. Лу­кин­ская, А.П. Мель­ни­ков (сын П.И. Мель­ни­ко­ва-Пе­чер­ско­го), П.В. Ней­ский; в 1910-1920-е годы - ху­дож­ни­ки А.В. Але­ма­сов, Ф.С. Бо­го­род­ский, И.Г. Вол­ков, Е.А. Львов, сце­но­гра­фы И.И. Ива­нов, В.Л. Мар­ты­нов, Н.Н. Ме­дов­щи­ков, А.Г. Ста­ро­ве­ров. На Вол­гу при­ез­жа­ли ху­дож­ни­ки Ф.А. Ва­силь­ев, И.И. Ле­ви­тан, К.Е. Ма­ков­ский, И.Е. Ре­пин, А.К. Сав­ра­сов, Л.В. Тур­жан­ский, братья Н.Г. Чер­не­цов и Г.Г. Чер­не­цов, И.И. Шиш­кин, К.Ф. Юон. К концу XIX века Ниж­ний Нов­го­род стал зна­чительным цен­тром раз­ви­тия фо­то­ис­кус­ст­ва (с конца 1860-х годов здесь ра­бо­тал А.О. Ка­ре­лин, с 1877 года - М.П. Дмит­ри­ев); в 1913 году И.Н. Ке­мар­ский ор­га­ни­зо­вал об­ще­рос­сий­ский Са­лон ху­дожественной фо­то­гра­фии. В конце XIX – начале XX веков ра­бо­та­ли ико­но­пис­ные мас­тер­ские в мо­на­сты­рях (Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ском, Ку­ту­зов­ском, Се­ра­фи­мо-По­не­та­ев­ском, в Свя­то-Ус­пен­ской Фло­ри­ще­вой пус­ты­ни и др.).

С 1920-1930-х годов в Нижегородской области ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки: Е.В. Вес­ниц­кий, Н.К. Ев­лам­пи­ев, С.М. За­кржев­ская, Ф.Ф. Ки­рил­лов, Б. С. Кро­ти­ков, И. Мяс­ни­ков, Н.В. Па­вин­ский, А.В. Сам­со­нов, С.А. Су­слов, А.С. Яс­т­р­жем­ский, мас­тер тра­диционного реа­ли­стического пей­за­жа А.М. Ка­ма­нин, по­сле­до­ва­те­ля­ми ко­то­ро­го ста­ли М.А. Ка­ма­нин, Н.М. Мо­ча­лин, Н.В. Каш­та­нов, В.И. Гань­шин, Б.И. Си­на­ле­ев. По ини­циа­ти­ве В.М. Со­ко­ло­ва в 1935 году во­зоб­но­ви­лось Горь­ков­ское ху­дож. училище. В середине XX века вы­дви­га­ют­ся ху­дож­ник Л.А. Хны­гин и его по­сле­до­ва­те­ли (Л.А. Хны­ги­на, О.Г. Бор­дей, А.П. Ни­ки­фо­ров, И.М. Аш­ке­на­зи, В.Ф. Хо­лу­ев), Ю.В. Бе­ло­сель­ский, Ю.В. Кузь­мин, Ю.И. При­да­нов, В.К. Тыр­да­нов, Е.И. Юсов. Те­му ре­во­лю­ции, вой­ны и ге­ро­ических под­ви­гов раз­ра­ба­ты­ва­ли А.П. Ба­лы­кин, А.Г. Вар­ла­мов, В.А. Да­ни­люк, В.Ф. Же­ме­ри­кин, И.А. Кор­нев, В.Ф. Ле­тя­нин, В.В. Лю­би­мов, С.П. Ту­ма­ков, М.Ф. Хо­лу­ев и др. Жи­во­пис­ные пей­за­жи, от­ме­чен­ные влия­ни­ем им­прес­сио­низ­ма, соз­да­ва­ли Н.И. Зна­мен­ский, Ю.Д. Ли­бе­ров, А.А. Лоб­ков­ской, А.А. Мав­ры­чев, В.Н. Смо­лин, М.В. Ут­кин. В 1962 году в Го­род­це ра­бо­тал И.С. Гла­зу­нов. В 1960-1970-е годы мо­ну­мен­таль­ные ра­бо­ты (мо­заи­ки, рос­пи­си) соз­да­ва­ли прие­хав­шие из др. го­ро­дов СССР Д.Д. Ар­се­нин, Н.П. Ве­лич­ко, М.Ю. Кась­я­но­ва, В.С. Ка­ли­нин, Д.С. Ма­ка­ров, Е.И. Ру­дов, А.П. Ру­син, К.И. Ши­хов, се­мья Хо­луе­вых. В об­лас­ти гра­фи­ки с 1960-х годов ра­бо­та­ли В.И. Аве­ри­на, А.П. Бу­ту­сов, Т.В. Бы­ко­ва, М.С. Ви­ден­ский, А.А. Де­вят­кин, Л.И. Кар­на­це­вич, И.К. Ма­лы­шев, Н.П. Ми­дов, Г.П. На­де­ж­дин, В.И. Ре­кин, И.Н. Са­ви­ных, Г.А. Ско­ти­на и др. С 1940-х годов ра­бо­та­ли скульп­то­ры В.И. Бе­бе­нин, П.И. Гу­сев, А.В. Ки­кин, А.И. Ко­ло­бов, И.И. Лу­кин, В.И. Пу­ри­хов, Т.Г. Хо­луе­ва. С 1990-х годов воз­ро­ж­да­ет­ся ико­но­пи­са­ние (ке­ра­мические ико­ны соз­да­ют В.М. и Т.В. Гри­ши­ны). Раз­ви­ты ху­дожественные про­мыс­лы: го­ро­дец­кая рос­пись, хох­лом­ская рос­пись и полхов-май­да­н­ская рос­пись, резь­ба по кам­ню и кос­ти (из­го­тов­ле­ние ка­мен­ных фи­гу­рок жи­вот­ных в с. Бор­ну­ко­во; кос­то­рез­ная фаб­ри­ка в пос. Вар­на­ви­но, 1971 год), ло­зо­пле­те­ние, про­изводство иг­ру­шек (Чка­лов­ский р-н), юве­лир­ные про­мыс­лы (ка­за­ков­ская фи­ли­грань), кру­же­во­пле­те­ние (Ба­лах­на), зо­лот­ная вы­шив­ка (Го­ро­дец), вы­шив­ка в тех­ни­ке «чка­лов­ско­го» ги­пю­ра, ши­тьё, ху­дожественная об­ра­бот­ка ме­тал­лов (Пав­ло­во, Вор­сма) и др.

Му­зы­ка

Ос­но­ва тра­диционной музыкальной куль­ту­ры - фольк­лор рус­ских, та­тар, морд­вы, ук­ра­ин­цев, чу­ва­шей, ар­мян, азер­бай­джан­цев, ма­рий­цев и др. на­ро­дов. Профессиональная ев­ропейская му­зы­ка с конца XVIII века куль­ти­ви­ро­ва­лась в уса­деб­ных те­ат­рах и ор­ке­ст­рах. Кре­по­ст­ная труп­па кн. Н.Г. Ша­хов­ско­го, вы­сту­пав­шая в его име­нии Юсу­по­во в Ар­да­тов­ском у. и за­тем пе­ре­ве­зён­ная в Ниж­ний Нов­го­род, в 1798 году по­ло­жи­ла на­ча­ло пуб­лич­ным пред­став­ле­ни­ям опер, ба­ле­тов, драм, ко­ме­дий и во­де­ви­лей с му­зы­кой. В конце 1840-х годов в Ни­же­го­род­ском те­ат­ре, ко­то­рый имел воль­но­на­ём­ную труп­пу, ста­ви­лись рус. и западно-ев­ропейской опе­ры, в 1852 году здесь ис­пол­нен Ре­к­ви­ем В.А. Мо­цар­та. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия му­зы­каль­но-те­ат­раль­ной жиз­ни име­ли еже­год­ные яр­мар­ки, во вре­мя ко­то­рых вы­сту­па­ли при­ез­жие опер­но-ба­лет­ные и опе­ре­точ­ные труп­пы (ан­тре­при­зы П.М. Мед­ве­де­ва, H.H. Фиг­не­ра и др.). В 1840-х - начала 1850-х годов цен­тром музыкальной жиз­ни Ниж­не­го Нов­го­ро­да стал дом А.Д. Улы­бы­ше­ва, в ко­то­ром вы­сту­пал как пиа­нист мо­ло­дой М.А. Ба­ла­ки­рев. В 1873 году от­кры­то Ни­же­го­род­ское от­де­ле­ние ИРМО, при ко­то­ром ра­бо­та­ли (с то­го же го­да) музыкальные клас­сы, позд­нее ре­ор­га­ни­зо­ван­ные в Муз. училище (в 1918 году на его ба­зе соз­да­на На­род­ная консерватория, с 1922 года Музыкальный тех­ни­кум; ны­не Музыкальный кол­ледж им. М.А. Ба­ла­ки­ре­ва). С середины XIX века раз­ви­ва­лась хо­ро­вая куль­ту­ра, в 1880-х годов в Ниж­нем Нов­го­ро­де бы­ла из­вест­на хо­ро­вая ка­пел­ла куп­ца В.М. Ру­ка­виш­ни­ко­ва под руководством Н.И. Со­ко­ло­ва. Ле­том 1896 года в но­вом те­ат­раль­ном зда­нии, со­ору­жён­ном к от­кры­тию Все­российской ху­дожежственно-промышленой вы­став­ки, вы­сту­па­ли опер­ная труп­па С.И. Ма­мон­то­ва с уча­сти­ем Ф.И. Ша­ля­пи­на, хо­ро­вая ка­пел­ла Д.А. Аг­ре­не­ва-Сла­вян­ско­го, вла­ди­мир­ские ро­жеч­ни­ки и др. В 1900 году инжинер Н.Г. Ку­ли­ков­ский ор­га­ни­зо­вал лю­би­тель­ский сим­фо­нич. ор­кестр из слу­жа­щих и ра­бо­чих Сор­мов­ско­го за­во­да. В 1903 году по ини­циа­ти­ве Общества рас­про­стра­не­ния на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния в Ни­же­го­род­ской губ. при со­дей­ст­вии М. Горь­ко­го и Ша­ля­пи­на от­крыт На­род­ный дом, в ко­то­ром ста­ви­лись опе­ры, про­во­ди­лись кон­цер­ты. В конце 1917 - начале 1918 годов в Ниж­нем Нов­го­ро­де ра­бо­тал кол­лек­тив «Мо­ло­дая опе­ра» под рукоуводством Н.Н. Со­ко­ло­вой-Мшан­ской (в 1921-1922 годы Опер­ная сту­дия Со­ко­ло­вой-Мшан­ской). Опе­ры ста­ви­лись так­же в Те­ат­ре во­ен­но­го про­лет­куль­та (1919-1921 годы), в Опер­ко­нан­се (Опер­но-кон­церт­ный ан­самбль, 1927-1933 годы). В 1935 от­крыт Горь­ков­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та (ны­не Ни­же­го­род­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та), в 1937 году - фи­лар­мо­ния (ны­не им. М.Л. Рос­тро­по­ви­ча), при ко­то­рой в том же го­ду соз­дан Сим­фо­нический ор­кестр. В 1946 году ос­но­ва­ны кон­сер­ва­то­рия (с 1957 года им. М.И. Глин­ки) и ка­пел­ла маль­чи­ков (в 1993 году на её ба­зе соз­да­но хо­ро­вое училище, ны­не Ни­же­го­род­ский хо­ро­вой кол­ледж им. Л.К. Си­ву­хи­на). В 1951году соз­да­но Горь­ков­ское от­де­ле­ние СК РСФСР, в 1965 году ре­ор­га­ни­зо­ван­ное в Верх­не­волж­ское от­де­ле­ние; ны­не Ни­же­го­род­ская ре­гио­наль­ная ком­по­зи­тор­ская ор­га­ни­за­ция. С Ниж­ним Нов­го­ро­дом свя­за­но твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ра А.А. Кась­я­но­ва (1891-1982 годы; уро­же­нец Кур­мыш­ско­го у. Сим­бир­ской губ., ны­не Пиль­нин­ский р-н Нижегородской области); сре­ди др. ком­по­зи­то­ров - Б.С. Ге­це­лев, А.А. Не­сте­ров, Э.Б. Фер­тель­мей­стер, сре­ди ди­ри­жё­ров - И.Б. Гус­ман, сре­ди му­зы­ко­ве­дов - Ю.С. Векс­лер. В 1962-1989 годы в Горь­ком про­во­дил­ся фес­ти­валь «Со­вре­мен­ная му­зы­ка» - один из пер­вых и са­мых пре­стиж­ных музыкальных фес­ти­ва­лей в СССР.

В 1991 году от­крыт Ка­мер­ный те­атр опе­ры и муз. ко­ме­дии им. В. Т. Сте­па­но­ва в Ниж­нем Нов­го­ро­де, в 1994 году - Му­ни­ци­паль­ный те­атр опе­ры в Ар­за­ма­се (су­щест­во­вал до 2009 года). Сре­ди круп­ней­ших ис­пол­ни­тель­ских кол­лек­ти­вов - народные кол­лек­ти­вы Рос­сии Ака­де­мич. хор Ни­же­го­род­ско­го государственного университета (1950 год), Лу­коя­нов­ский ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов (1959 год). Фес­ти­ва­ли: Все­российский Пуш­кин­ский фес­ти­валь опер­но­го и ба­лет­но­го ис­кус­ст­ва «Бол­дин­ская осень» (с 1986 года, с 1988 года еже­год­но); ме­ж­ду­на­род­ные - Фес­ти­валь искусств им. А.Д. Са­ха­ро­ва (с 1992 года), «Ба­рок­ко и клас­си­ка - Ниж­ний Нов­го­род» (с 2009 года). Ра­бо­ту с фольк­лор­но-эт­но­гра­фическими ан­самб­ля­ми Нижегородской области, изу­че­ние фольк­лор­но­го на­сле­дия ко­ор­ди­ни­ру­ет Ни­же­го­род­ский гос. об­ла­ст­ной на­учно-ме­то­дический центр народного твор­че­ст­ва и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ной ра­бо­ты (ос­но­ван в 1936 году как Дом народного твор­че­ст­ва; в 1991 году в его струк­ту­ре соз­дан Дом фольк­ло­ра), его ба­зо­вый кол­лек­тив - фольк­лор­но-эт­но­гра­фический ан­самбль «Све­тец». В 1989 году ор­га­ни­зо­ван Ни­же­го­род­ский центр татарской куль­ту­ры. Про­во­дят­ся мно­го­численные ре­гио­наль­ные и об­ла­ст­ные фес­ти­ва­ли и кон­кур­сы.

Те­атр.

Пер­вый пуб­лич­ный спек­такль («Вы­бор гу­вер­нё­ра» Д.И. Фон­ви­зи­на) в Ниж­нем Нов­го­ро­де дал 7(18) февраля 1798 года кре­по­ст­ной те­атр кн. Н.Г. Ша­хов­ско­го; от не­го ве­дёт свою ис­то­рию один из ста­рей­ших в Рос­сии Ни­же­го­род­ский те­атр дра­мы. С от­кры­ти­ем ни­же­го­род­ской яр­мар­ки уже в первой тре­ти XIX века Ниж­ний Нов­го­род пре­вра­тил­ся в один из са­мых за­мет­ных те­ат­раль­ных цен­тров стра­ны. Ре­пер­ту­ар по­вто­рял афи­шу сто­лич­ных сцен: кро­ме ко­ме­дий, тра­ге­дий и во­де­ви­лей ста­ви­лись опе­ры и ба­ле­ты. Здесь сфор­ми­ро­ва­лись из­вест­ные про­винц. ак­тё­ры А.А. Вы­ше­слав­це­ва, А.И. Стрел­ко­ва, М.П. Со­ко­лов, В.М. Тру­сов, от­ли­чав­шие­ся не­обыч­ной для то­го вре­ме­ни про­сто­той и ор­га­нич­но­стью ис­пол­не­ния. Ог­ром­ное зна­че­ние для ук­ре­п­ле­ния те­ат­раль­ных тра­ди­ций име­ли вы­сту­п­ле­ния зна­ме­ни­тых га­ст­ро­лё­ров - М.С. Щеп­ки­на, А. Ол­д­рид­жа, М.Н. Ер­мо­ло­вой, Г.Н. Фе­до­то­вой, М.Г. Са­ви­ной, М.П. и О.О. Са­дов­ских, В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской, К.С. Ста­ни­слав­ско­го, К.А. Вар­ла­мо­ва, В.Н. Да­вы­до­ва и др. В об­лас­ти ра­бо­та­ют: ТЮЗ (1928 год), те­атр ку­кол (1929 год), «Комедiя» (1947 год), театр музыкально- плас­тической драмы «Преображение» (2002 год) - Ниж­ний Нов­го­род; Му­ни­ци­паль­ный те­атр дра­мы (1943 год) - Ар­за­мас; те­ат­ры дра­мы (1946 год) и ку­кол (1988 год) - Дзер­жинск; Областной театр драмы (1949 год) - Саров; театр кукол (1995 год) - Кстово. В Ниж­нем Нов­го­ро­де про­во­дят­ся: Все­рос. Пуш­кин­ский фес­ти­валь опер­но­го и ба­лет­но­го искусства «Бол­дин­ская осень» (с 1986 года; с 1988 года еже­год­но), Международный фести­валь искусств им. А.Д. Сахарова «Рус­ское искусство и мир» (с 1992 года; с 1998 года каждые 2 года), Все­российский фес­ти­валь-ла­бо­ра­то­рия те­ат­раль­ных ка­пу­ст­ни­ков «Ве­сёлая ко­за» (с 1993 года, еже­год­но), Российский фес­тиваль «Поют актёры драматических театров» (с 1997 года, каждые 2 года), Российский фес­ти­валь спек­так­лей для де­тей «Впе­рёд за Си­ней Пти­цей» (с 2007 года, ка­ж­дые 2 го­да) и др.

Дополнительная литература:

Ма­ка­рий, ар­хи­ман­д­рит. Па­мят­ни­ки цер­ков­ных древ­но­стей. Ни­же­го­род­ская гу­бер­ния. СПб., 1857. Н. Нов­го­род, 1999;

Га­ци­ский А. С. Ни­же­го­род­ский те­атр. Н. Нов­го­род, 1867;

Ни­же­го­род­ский сбор­ник / Ред. А. С. Га­ци­ский. Н. Нов­го­род, 1867–1990. Т. 1–10;

Би­би­ко­ва И. М., Ко­валь­чук Н.А. Де­ре­вян­ное зод­че­ст­во. Горь­ков­ская об­ласть. М., 1954;

Куль­тур­ное строи­тель­ст­во Горь­ков­ской об­лас­ти 1917–1957. Г., 1957;

Лю­ди рус­ско­го ис­кус­ст­ва. Г., 1960;

Кол­лар В. A. Очерк ис­то­рии му­зы­каль­но­го те­ат­ра в Ниж­нем Нов­го­ро­де // Из му­зы­каль­но­го про­шло­го / Ред.-сост. Б. С. Штейн­пресс. М., 1960. Т. 1;

Кирь­я­нов И. А. Ста­рин­ные кре­по­сти Ни­же­го­род­ско­го По­вол­жья. Г., 1961;

Тру­бе Л. Л. Как воз­ник­ли гео­гра­фи­че­ские на­звания Горь­ков­ской об­лас­ти. Г., 1962;

Му­зеи и ар­хи­тек­тур­ные па­мят­ни­ки Горь­ков­ской об­лас­ти. Г., 1968;

Го­ро­да на­шей об­лас­ти: гео­гра­фия, ис­то­рия, эко­но­ми­ка, на­се­ле­ние, куль­ту­ра. Г., 1969–1974. [Вып. 1–2]; Ба­дер О.Н. Бас­сейн Оки в эпо­ху брон­зы. М., 1970;

Зван­цев М.П. За­вол­жье. М., 1972;

За­пис­ки крае­ве­дов. Г.; Н. Нов­го­род, 1973–2010–. Вып. 1–13–;

Ху­дож­ни­ки го­ро­да Горь­ко­го. Л., 1975;

Пес­ни и сказ­ки пуш­кин­ских мест: фольк­лор Горь­ков­ской об­лас­ти / Под ред. В. И. Ере­ми­на, В. Н. Мо­ро­хи­на, М. А. Ло­ба­но­ва. Л., 1979. Вып. 1;

Крас­нов Ю. А. Без­вод­нин­ский мо­гиль­ник (к ис­то­рии Горь­ков­ско­го По­вол­жья в эпо­ху ран­не­го сред­не­ве­ко­вья). М., 1980;

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)