НИЯЗОВ

НИЯЗОВ, Сапармурат Ныя­зов (Nyýazow; настоящая фамилия - Ан­на­ния­зов) - советский и туркменский государственнй и партийный дея­тель, мар­шал (2002 год).

По окон­ча­нии сред­ней шко­лы в 1957-1958 годы учил­ся в Московском энер­ге­тическом институте, с 1959 года ин­ст­рук­тор Туркменского тер­ри­то­ри­аль­но­го комитета проф­сою­за ра­бо­чих и слу­жа­щих гео­ло­го-раз­ве­доч­ных ра­бот.

С 1962 года член КП Турк­ме­нии (КПТ). В 1967 году окон­чил Ле­нинградский по­ли­тех­нический институт с ди­пло­мом ин­же­не­ра-энер­ге­ти­ка; од­но­вре­мен­но в 1965-1967 годы ра­бо­тал фор­мов­щи­ком на од­ном из ле­нинградских пред­при­ятий. С 1967 года мас­тер, за­тем стар­ший мас­тер Без­мей­ской ГРЭС им. Ле­ни­на в Аш­ха­бад­ской обл. Туркменской ССР.

С 1970 году ин­ст­рук­тор, заместитель заведующего от­де­лом ЦК КПТ, в 1976 году за­оч­но окон­чил Выс­шую партийную шко­лу при ЦК КПСС. С 1980 года 1-й сек­ре­тарь Аш­ха­бад­ско­го гор­ко­ма КПТ, с 1984 года ин­ст­рук­тор от­де­ла ор­га­ни­зационной партийной ра­бо­ты ЦК КПСС. В мар­те 1985 года - январе 1986 года председатель СМ Туркменской ССР, с декабря 1985 года 1-й сек­ре­тарь ЦК КПТ, член ЦК КПСС с 1986 года, чл. Политбюро ЦК КПСС с 1990 года.

Народный де­пу­тат СССР от Аш­ха­бад­ско­го сель­ско­го тер­ри­то­ри­аль­но­го округа и член ВС СССР (1989-1991 годы). С января 1990 года председатель ВС Туркменской ССР. Под руководством Ниязова ВС Туркменской ССР в 1990 году при­нял дек­ла­ра­цию «О го­су­дар­ст­вен­ной са­мо­стоя­тель­но­сти Турк­мен­ской Со­вет­ской Со­циа­ли­сти­че­ской Рес­пуб­ли­ки».

В октябре 1990 года на все­на­род­ных вы­бо­рах из­бран пре­зи­ден­том Турк­менской ССР (пе­ре­из­бран в ию­не 1992 года). 27 октября 1991 года ВС Туркмеской ССР приняты декларация о независимости и новое название государства - Туркме­нистан. В октябре 1993 года ре­ше­ни­ем туркменского медж­ли­са (пар­ла­мен­та) про­воз­гла­шён «Гла­вой всех турк­мен ми­ра»; позд­нее ти­тул стал на­зы­вать­ся «Турк­мен­ба­ши ве­ли­кий». С середины 1990-х годов в Турк­ме­ни­ста­не сло­жил­ся культ лич­но­сти Ниязова, что на­кла­ды­ва­ло от­пе­ча­ток на все сто­ро­ны жиз­ни рес­пуб­ли­ки. Ниязов был 5 раз удо­сто­ен зва­ния Ге­роя Турк­ме­ни­ста­на, различных учё­ных сте­пе­ней и ака­де­мических зва­ний. Его 2-том­ный труд «Рух­на­ма» («Ду­хов­ность», 2001-2004 годы) лёг в ос­но­ву Национальной про­грам­мы ду­хов­но­го раз­ви­тия туркменского на­ро­да и был в Турк­ме­нии при­рав­нен по зна­чи­мо­сти к Ко­ра­ну . В январе 1994 года по ре­зуль­та­там все­на­род­но­го ре­фе­рен­ду­ма пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия Ниязова бы­ли про­дле­ны до 2002 года (без про­ве­де­ния оче­ред­ных вы­бо­ров в 1997 году). В декабре 1999 года (по­втор­но в августе 2002 года) ре­ше­ни­ем Народного со­ве­та Турк­ме­ни­ста­на на­зна­чен по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том.

Пре­об­ра­зо­ва­ния, про­ве­дён­ные по ука­за­нию Ниязова в сфе­ре школь­но­го, выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния и на­у­ки (со­кра­ще­ние про­дол­жи­тель­но­сти обу­че­ния в шко­лах до 9, в ву­зах до 2 лет; объ­яв­ле­ние не­дей­ст­ви­тель­ны­ми ди­пло­мов о выс­шем об­ра­зо­ва­нии, вы­дан­ных иностранными ву­за­ми; пре­кра­ще­ние за­щит кан­ди­дат­ских и док­тор­ских дис­сер­та­ций; ли­к­ви­да­ция АН Турк­ме­ни­ста­на, за­кры­тие биб­лио­тек и пр.), куль­ту­ры (ли­к­ви­да­ция те­ат­ров, ба­ле­та, цир­ка, ки­но­сту­дии «Турк­мен­фильм» и пр.), ин­фор­мации (жё­ст­кая цен­зу­ра СМИ, за­прет вво­за в стра­ну иностр. пе­чат­ных из­да­ний, спут­ни­ко­во­го и ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния, ог­ра­ни­че­ние дос­ту­па в Ин­тер­нет, пре­кра­ще­ние транс­ля­ции российского те­ле­ви­де­ния и ра­дио) и во мно­гих др. об­лас­тях, вы­зы­ва­ли не­од­но­знач­ную ре­ак­цию в туркм. об­ще­ст­ве. В то же вре­мя значит. социальные льготы (бесплатное пользование газом, водой, электричеством) обеспечивали Ниязову поддержку населения.

Ниязов при­нял уча­стие в соз­да­нии Со­дру­же­ст­ва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств (СНГ) 21 декабря 1991 года в г. Ал­ма-Ата, од­на­ко вско­ре фак­ти­че­ски за­нял в нём по­зи­цию на­блю­да­те­ля, от­ка­зав­шись под­пи­сать зна­читеьную часть уч­ре­дительных до­ку­мен­тов (в 2005 году Ниязов об­ра­тил­ся к ли­де­рам стран - уча­ст­ниц СНГ с прось­бой счи­тать Турк­ме­ни­стан не по­сто­ян­ным, а ас­со­ции­ро­ван­ным чле­ном этой ор­га­ни­за­ции). В мае 1992 года ук­ло­нил­ся от уча­стия в До­го­во­ре о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти (см. в ст. Ор­га­ни­за­ция До­го­во­ра о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти), а в 1999 году в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке де­нон­си­ро­вал до­го­вор с РФ о совместной ох­ра­не государственной гра­ни­цы Турк­ме­ни­ста­на. По ини­циа­ти­ве Ниязова Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН в декабре 1995 года при­ня­ла ре­зо­лю­цию о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те Турк­ме­ни­ста­на. Прин­цип по­сто­ян­но­го ней­тра­ли­те­та за­тем ре­ше­ни­ем медж­ли­са за­кре­п­лён в туркменсокй Кон­сти­ту­ции и про­воз­гла­шён ос­но­вой внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки Турк­ме­ни­ста­на. Это, од­на­ко, не по­ме­ша­ло Ниязову в 2005 году дать со­гла­сие на раз­ме­ще­ние на бывшем советском аэ­ро­дро­ме в г. Ма­ры американских во­ен­ных. На­ли­чие в Турк­ме­ни­ста­не бо­га­тых га­зо­вых ре­сур­сов да­ло Ниязову воз­мож­ность пред­при­нять по­пыт­ки всту­пить в кон­ку­рен­цию с Рос­си­ей на га­зо­вых рын­ках: он без­успешно пытался реализовать ряд газотранспортных проектов в обход территории России (про­ект Транс­кас­пий­ско­го га­зо­про­во­да, ко­то­рый дол­жен был вос­пре­пят­ст­во­вать российскому про­ек­ту «Го­лу­бой по­ток», про­ек­ты га­зо­про­во­дов в Ки­тай, Ин­дию и Па­ки­стан че­рез Аф­га­ни­стан, ОАЭ), в 2006 году пе­ре­дал пра­во на про­ве­де­ние бу­ро­вых ра­бот на од­ном из круп­ней­ших в ми­ре туркм. га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний Южной Ио­ло­тань Ки­таю.

По­хо­ро­нен в ро­до­вом мав­зо­лее в с. Кип­чак, ря­дом с ко­то­рым воз­ве­де­на круп­ней­шая в Ср. Азии ме­четь Турк­мен­ба­ши-Ру­хы.