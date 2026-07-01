НИЯЗОВ
НИЯЗОВ, Сапармурат Ныязов (Nyýazow; настоящая фамилия - Аннаниязов) - советский и туркменский государственнй и партийный деятель, маршал (2002 год).
По окончании средней школы в 1957-1958 годы учился в Московском энергетическом институте, с 1959 года инструктор Туркменского территориального комитета профсоюза рабочих и служащих геолого-разведочных работ.
С 1962 года член КП Туркмении (КПТ). В 1967 году окончил Ленинградский политехнический институт с дипломом инженера-энергетика; одновременно в 1965-1967 годы работал формовщиком на одном из ленинградских предприятий. С 1967 года мастер, затем старший мастер Безмейской ГРЭС им. Ленина в Ашхабадской обл. Туркменской ССР.
С 1970 году инструктор, заместитель заведующего отделом ЦК КПТ, в 1976 году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1980 года 1-й секретарь Ашхабадского горкома КПТ, с 1984 года инструктор отдела организационной партийной работы ЦК КПСС. В марте 1985 года - январе 1986 года председатель СМ Туркменской ССР, с декабря 1985 года 1-й секретарь ЦК КПТ, член ЦК КПСС с 1986 года, чл. Политбюро ЦК КПСС с 1990 года.
Народный депутат СССР от Ашхабадского сельского территориального округа и член ВС СССР (1989-1991 годы). С января 1990 года председатель ВС Туркменской ССР. Под руководством Ниязова ВС Туркменской ССР в 1990 году принял декларацию «О государственной самостоятельности Туркменской Советской Социалистической Республики».
В октябре 1990 года на всенародных выборах избран президентом Туркменской ССР (переизбран в июне 1992 года). 27 октября 1991 года ВС Туркмеской ССР приняты декларация о независимости и новое название государства - Туркменистан. В октябре 1993 года решением туркменского меджлиса (парламента) провозглашён «Главой всех туркмен мира»; позднее титул стал называться «Туркменбаши великий». С середины 1990-х годов в Туркменистане сложился культ личности Ниязова, что накладывало отпечаток на все стороны жизни республики. Ниязов был 5 раз удостоен звания Героя Туркменистана, различных учёных степеней и академических званий. Его 2-томный труд «Рухнама» («Духовность», 2001-2004 годы) лёг в основу Национальной программы духовного развития туркменского народа и был в Туркмении приравнен по значимости к Корану. В январе 1994 года по результатам всенародного референдума президентские полномочия Ниязова были продлены до 2002 года (без проведения очередных выборов в 1997 году). В декабре 1999 года (повторно в августе 2002 года) решением Народного совета Туркменистана назначен пожизненным президентом.
Преобразования, проведённые по указанию Ниязова в сфере школьного, высшего образования и науки (сокращение продолжительности обучения в школах до 9, в вузах до 2 лет; объявление недействительными дипломов о высшем образовании, выданных иностранными вузами; прекращение защит кандидатских и докторских диссертаций; ликвидация АН Туркменистана, закрытие библиотек и пр.), культуры (ликвидация театров, балета, цирка, киностудии «Туркменфильм» и пр.), информации (жёсткая цензура СМИ, запрет ввоза в страну иностр. печатных изданий, спутникового и кабельного телевидения, ограничение доступа в Интернет, прекращение трансляции российского телевидения и радио) и во многих др. областях, вызывали неоднозначную реакцию в туркм. обществе. В то же время значит. социальные льготы (бесплатное пользование газом, водой, электричеством) обеспечивали Ниязову поддержку населения.
Ниязов принял участие в создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 21 декабря 1991 года в г. Алма-Ата, однако вскоре фактически занял в нём позицию наблюдателя, отказавшись подписать значитеьную часть учредительных документов (в 2005 году Ниязов обратился к лидерам стран - участниц СНГ с просьбой считать Туркменистан не постоянным, а ассоциированным членом этой организации). В мае 1992 года уклонился от участия в Договоре о коллективной безопасности (см. в ст. Организация Договора о коллективной безопасности), а в 1999 году в одностороннем порядке денонсировал договор с РФ о совместной охране государственной границы Туркменистана. По инициативе Ниязова Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1995 года приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана. Принцип постоянного нейтралитета затем решением меджлиса закреплён в туркменсокй Конституции и провозглашён основой внешней и внутренней политики Туркменистана. Это, однако, не помешало Ниязову в 2005 году дать согласие на размещение на бывшем советском аэродроме в г. Мары американских военных. Наличие в Туркменистане богатых газовых ресурсов дало Ниязову возможность предпринять попытки вступить в конкуренцию с Россией на газовых рынках: он безуспешно пытался реализовать ряд газотранспортных проектов в обход территории России (проект Транскаспийского газопровода, который должен был воспрепятствовать российскому проекту «Голубой поток», проекты газопроводов в Китай, Индию и Пакистан через Афганистан, ОАЭ), в 2006 году передал право на проведение буровых работ на одном из крупнейших в мире туркм. газовых месторождений Южной Иолотань Китаю.
Похоронен в родовом мавзолее в с. Кипчак, рядом с которым возведена крупнейшая в Ср. Азии мечеть Туркменбаши-Рухы.