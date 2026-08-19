Ния́зов, Сапармурат Атаевич

Ния́зов, Сапармурат Атаевич (­ туркм. Nyýazow Saparmyrat Ataýewiç) (19.02.1940, с. Кипчак, Ашхабадская обл. — 21.06.2006, Ашхабад) — турк­менский государственный деятель. Стал сиротой после Ашхабадского землетрясения 1948. С 1959 работал в аппарате профсоюзов, учился. Член КПСС в 1962–1991. В 1967 окончил Ленинградский политехнический институт. В 1970–1980 и 1984–1985 работал в аппарате ЦК КП Туркмении. В 1980–1984 — первый секретарь Ашхабадского горкома КПСС. В марте—декабре 1985 председатель Совета министров Туркменской ССР. С 21 декабря 1985 — 1‑й секретарь ЦК КП Туркмении. В 1989–1991 — член Верховного Совета СССР. В 1990 — председатель Верховного Совета Турк­менской ССР. В 1990–1991 — член Политбюро ЦК КПСС. 27 октября 1990 на безальтернативных выборах избран президентом Туркменской ССР. В 1992 на безальтернативных выборах переизбран президентом Туркменистана. В 1994 на референдуме полномочия были продлены до 2002. Получил титул «Туркменбаши» (глава туркменов). С 1999 — пожизненный президент (но обсуждал возможность выборов в 2008). Проводил политику культа своей личности и лично принимал важнейшие государственные решения. Переименовал дни недели и месяцы, ограничил право на получение пенсии, ввел бесплатное снабжение населения электроэнергией, газом, водой и пищевой солью. В 2002 сообщалось о покушении на Н., в связи с чем были проведены массовые аресты. Проводил политику нейтралитета Туркменистана. В 2001 и 2004 за подписью Н. в двух книгах вышла «Книга духа» («Рухнама») с апологетическими рассуждениями об истории и качествах туркменского народа. До 2012–2014 она была обязательна для изучения в школах и вузах.

Соч. : Рухнама. Ашхабад, 2002, 2004.

Лит .: Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения. М., 1998; Зенькович Н. А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М., 2002; Улунян А. А. Центр-­Азия 2000/2005: упущенный шанс? Оценки и прогнозы зарубежного экспертно-­аналитического сообщества. М., 2006. А. В. Шубин .