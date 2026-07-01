НИТРА
НИТРА (Nitra) - город на юго-западе Словакии, административный центр Нитранского края.
Население 82,8 тыс. человек (2012 год). Расположен на Среднедунайской низменности, на р. Нитра, у отрогов горного массива Трибеч. Узел автомобильных дорог (через город проходит национальная автомагистраль Трнава - Банска-Бистрица), железнодорожная станция; близ Нитра проходят южные участки нефтепровода «Дружба» и газопровода «Союз».
Впервые упоминается в 828 году как Нитрава в связи с освящением христианской церкви, построенной кн. Прибиной для своей жены. В IX - начале XII веков столица Нитранского княжества. В 880 году упоминается как центр епископства. С XII века центр комитата в составе Венгерского королевства. В 1241 году Нитра пережила нападение монгольских войск во время похода Батыя. В 1248 году получила статус свободного королевского города. В 1288 году перешла во владения епископа Нитра. В начале XIV века после пресечения династии Арпадов вошла в состав владений магната Матуша Чака (Нитра пострадала от его войск). На XIV век приходится относительное спокойствие и один из периодов расцвета Нитра. В середине XV века находилась под контролем гуситов во главе с Искрой Яном из Брандиса. После Мохачской битвы 1526 года несколько раз подвергалась нападениям турецких войск.
В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годы за контроль над Нитра боролись войска трансильванского кн. Г. Бетлена и императорская армия под командование Ш.Б. де Лонгваля (1571-1621 годы). Нитра 12 октября 1663 года взята турецкими войсками. Вошла в состав Османской империи, стала центром санджака. Во время австро-турецкой войны 1683-1699 годы взята австрийскими войсками (1685 год), вошла в состав владений Габсбургов. Была одним из центров антигабсбургского движения 1703-1711 годов во главе с Ракоци Ференцем II: взята войсками восставших в 1703 году, уступлена в 1708 году. В результате сражений город был серьёзно разрушен; пострадал от эпидемии в 1710 года.
Вторая половина XVIII-XIX веков - период активного роста и развития Нитры. В 1873 году получила статус города во главе с мэром, в 1876 году соединена железной дорогой с Пресбургом (ныне Братислава) и Будапештом. В 1918 году взята чехословацкими войсками, вошла в состав Чехословакии. В 1920-1927, 1939-1940 годы центр жупании. Во время Словацкого национального восстания 1944 года командующий гарнизоном Нитры не поддержал восставших и беспрепятственно пропустил германские войска в город. Нитра освобождена 30 марта 1945 года войсками 2-го Украинского фронта Красной Армии. С 1960 года переживала период активного роста, расширяясь за счёт близлежащих поселений. С 1996 года центр Нитранского края.
Нитра и её окрестности - один из наиболее археологически изученных регионов Словакии, чему способствовало расположение в Нитре Института археологии Словацкой АН (с 1953 года). Памятники - с верхнего палеолита (Граветт, эпиграветт). К неолиту относятся: один из крупнейших могильников линейно-ленточной керамики культуры; поселение лужанской группы (протолендьель, см. Лендьель) Млинаровце, где найден фрагмент медного шила (древнейшее металическое изделие в Словакии), и др. Одна из групп памятников энеолита (фаза 3 культуры Лендьель) названа Бродзани - Нитра, др. группа, раннего бронзового века, - нитрянская культура. Эти и др. памятники неолита - бронзового века свидетельствуют об интенсивном заселении региона.
Со среднего Латена регион Нитра довольно плотно освоен кельтами (среди находок - уникальная для Центральной Европы римская монета 235-220 годы до н. э. и др.). Кельто-дакийский горизонт второй половины I века до н. э. отражает экспансию даков (есть предположение о наличии в регионе Нитры одного из их центров). Памятники первой половины I тысячилетия н. э. соотносятся с одной из групп квадов, испытывавших сильное влияние римской культуры. Около второй - третьей четверти V века регион входил в зону восточно-германских групп, подчинённых гуннам во время Великого переселения народов. Среди памятников пражской культуры на территории Нитры есть относящиеся к первым волнам заселения Карпатской котловины славянами (вторая половина или конец V - первая половина VI веков). К периоду Нитранского кн-ва на территории Нитры относятся городища, селища, богатые могильники; изучался и ряд более поздних памятников.
Старый город (Старе-Место), расположенный на излучине р. Нитра, на её правом берегу, делится на Верхний и Нижний грады. Верхний град (пл. 8,5 га) почти совпадает с территорией быв. великоморавской крепости (основана в IX веке, укреплена каменными стенами в конце XI - начале XII веков). В северной части Верхнего града, на 60-метровой горе, расположен замок (площадью ок. 1 га), отгороженный стенами (преимущественно 1580-х годов) и бастионами (1664-1673 годы) от остальной части города. Внутри замка доминирует кафедральный собор Св. Эммерама Регенсбургского, состоящий из Нижней церкви (построена предположительно на месте церкви 828 года во второй половине IX - первой половине XI веков; перестроена в позднероманском стиле на рубеже XII-XIII веков и в 1621-1642 годы; мраморный алтарь со статуями святых, 1662 год, скульптор Х. Пернеггер), к которой с востока примыкает т. н. ротонда Прибины (подковообразная апсида церкви рубежа XII-XIII века), позднеготической Верхней церкви (1333-1355 годы, барочный интерьер 1711 года, итал. арх. Д. Мартинелли; главный алтарь - 1732 год; росписи 1720-1730-х годов, худ. Г.А. Галлиарди; витражи) и барочной колокольни (1642 год, верхняя часть 1737-1739 годы, реконструирована в 1947-1949 годы). Рядом - епископский дворец (основан в 880 году; построен заново после пожара во второй половине XV века, перестроен в 1580-е и 1730-е годы; ныне епархиальный музей, 2007 год).
К югу от замковой горы расположены: францисканский костёл Святых Петра и Павла (1624-1634 годы, навершие колокольни - 1732 год), Моровой столп (1750 год), барочно-классицистическое здание Большой семинарии (1764-1770 годы, пристройка 1876-1878 годы), Малая семинария (1876-1883 годы), Жупанский дворец (1784-1823 гды, перестроен в духе модерна в 1905-1908 годы; с 1965 года в части дворца размещается Нитранская галерея), т. н. дворец Золотой ключик, дом каноников (1818-1821 годы), жилые дома XVIII - начала XX веков.
В центре Нижнего града - пл. Светоплуково, на которой расположен Городской театр им. А. Багара (1992 год) и Нитранский музей (в здании бывшего городского дома в стиле неоренессанса, 1880 год, перестроен в 1911-1912 годы). В Нижнем городе сохранились: церковь Св. Стефана (X век, перестроена в XII и XVIII веках, фрагменты росписей), дом городской головы на ул. Штефаникова (XVI век, перестроен в XVIII веке), мон. ордена пиаристов (1701-1759 годы) с костёлом Св. Владислава, выделяющимся 2 высокими колокольнями зап. фасада (1742-1748 годы, росписи XVIII века); барочная приходская церковь Св. Михаила (1739 год); архитектурный комплекс Кальвария с монастырём испанского ордена назарейцев (1765 год, перестроен в неороманском стиле в 1878-1885 годов, верхний этаж - 1925 год) и Успенской церкви (1678 год); мон. камальдулов (1692-1695 годы; закрыт в 1782 году, с 1953 года - санаторий); мон. ордена сестёр милосердия Св. Венсана де Поля (1861 год) с неороманским костёлом Посещения Св. Марии (1854-1861 годы); Дворец юстиции (1901-1903 годы), здание синагоги (1910-1911 годы, арх. Л. Баумхорн; ныне выставочный и концертный зал), реформатская церковь (1910-1911 годы); в стиле конструктивизма - здания почты (1929-1931 годы), банка (1931-1933 годы), городской администрации (1937-1939 годы). В 1960-е годы возведены: ансамбль Сельско-хозяйственного института и студенческого городка (1960-1966 годы, архитекторы В. Дедечек, Р. Миньовски, М. Шавлик), р-н Хренова с блокированными 4-этажными домами (1964-1968 годы, арх. М. Шер), Педагогический институт.
На северной окраине города, в р-не Дражовце, - однонефная романская церковь Архангела Михаила (начало XII века) и костёл Св. Франциска Ксаверия (1803 год).
Памятник Советской Армии (1962-1963 годы, скульптор Т. Бартфай), кн. Прибине (1989 год), Святым Кириллу и Мефодию (1990 годы).
Нитранский музей (археологич., историч. и худож. собрание), Нитранская галерея (1965 год; временные экспозиции), Словацский земледельческий музей (деревянные постройки из местных деревень).
Словацкий сельско-хозяйственный университет (1946 год), Университет Константина Философа (1992 год); Семинария Св. Горазда (1877 год; в здании 1768-1770 годы) при Университете Коменского (Братислава).
Нитра - центр крупного промышленного узла, возникшего в середине 2000-х годов (в его составе - города Галанта, Глоговец, Шаля, Врабле, Левице и др.). В новых индустриальных парках Нитра действуют предприятия иностранных компаний: тайваньской «Hon Hai Precision Industry Co.» (торговая марка «Foxconn»; телевизоры с жидкокристаллическими экранами; производство 3 млн. телевизоров в 2008 году), герм. «Sumitomo Electric Bordnetze GmbH» - дочерней фирмы япон. «Sumitomo Electric Industries» (системы электропроводки для автомобилей), амер. «Visteon Corporation» (дверные панели для автомобилей), австр. «ICS Industrial Cables Slovakia» (силовые кабели), исл. «Marel» (оборудование для пищевой пром-сти). Произ-во с.-х. оборудования, автомобильных стёкол и др. Выпуск пластмассовых изделий: пластиковые карты (предприятие герм. компании «Giesecke & Devrient GmbH»), детали для электронных приборов и автомобилей (япон. «Ryoka Sangyo Co.», исл. «Promens»), трубы, окна, упаковочные материалы. Пищевкусовая (мукомольная, хлебобулочная, кондитерская, винодельческая), комбикормовая промышленность.