НИТРА

НИТРА (Nitra) - го­род на юго-за­па­де Сло­ва­кии, административный центр Нитранс­ко­го края.

Население 82,8 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти, на р. Нит­ра, у от­ро­гов гор­но­го мас­си­ва Три­беч. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­страль Трна­ва - Бан­ска-Би­стри­ца), железнодорожная стан­ция; близ Нитра про­хо­дят южные уча­ст­ки неф­те­про­во­да «Друж­ба» и га­зо­про­во­да «Со­юз».

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 828 году как Ни­тра­ва в свя­зи с ос­вя­ще­ни­ем хри­сти­ан­ской церк­ви, по­стро­ен­ной кн. При­би­ной для сво­ей же­ны. В IX - начале XII веков сто­ли­ца Нитранс­ко­го кня­же­ст­ва. В 880 году упо­ми­на­ет­ся как центр епи­скоп­ст­ва. С XII века центр ко­ми­та­та в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. В 1241 году Нитра пе­ре­жи­ла на­па­де­ние монгольских войск во вре­мя по­хо­да Ба­тыя. В 1248 году по­лу­чи­ла ста­тус сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. В 1288 году пе­ре­шла во вла­де­ния епи­ско­па Нитра. В начале XIV века по­сле пре­се­че­ния ди­на­стии Ар­па­дов во­шла в со­став вла­де­ний маг­на­та Ма­ту­ша Ча­ка (Нитра по­стра­да­ла от его войск). На XIV век при­хо­дит­ся от­но­си­тель­ное спо­кой­ст­вие и один из пе­рио­дов рас­цве­та Нитра. В середине XV века на­хо­ди­лась под кон­тро­лем гу­си­тов во гла­ве с Ис­крой Яном из Бран­ди­са. По­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 года несколько раз под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям турецких войск.

В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годы за кон­троль над Нитра бо­ро­лись вой­ска тран­силь­ван­ско­го кн. Г. Бет­ле­на и императорская ар­мия под ко­мандование Ш.Б. де Лон­гва­ля (1571-1621 годы). Нитра 12 октября 1663 года взя­та турецкими вой­ска­ми. Во­шла в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии, ста­ла цен­тром санд­жа­ка. Во вре­мя ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1683-1699 годы взя­та австрийскими вой­ска­ми (1685 год), во­шла в со­став вла­де­ний Габс­бур­гов. Бы­ла од­ним из цен­тров ан­ти­габс­бург­ско­го дви­же­ния 1703-1711 годов во гла­ве с Ра­ко­ци Фе­рен­цем II: взя­та вой­ска­ми вос­став­ших в 1703 году, ус­ту­п­ле­на в 1708 году. В ре­зуль­та­те сра­же­ний го­род был серь­ёз­но раз­ру­шен; по­стра­дал от эпи­де­мии в 1710 года.

Вторая половина XVIII-XIX веков - пе­ри­од ак­тив­но­го рос­та и раз­ви­тия Нитры. В 1873 году по­лу­чи­ла ста­тус го­ро­да во гла­ве с мэ­ром, в 1876 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с Пре­с­бур­гом (ны­не Бра­ти­сла­ва) и Бу­да­пеш­том. В 1918 году взя­та че­хословацкими вой­ска­ми, во­шла в со­став Че­хо­сло­ва­кии. В 1920-1927, 1939-1940 годы центр жу­па­нии. Во вре­мя Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 года ко­мандующий гар­ни­зо­ном Нитры не под­дер­жал вос­став­ших и бес­пре­пят­ст­вен­но про­пус­тил германские вой­ска в го­род. Нитра ос­во­бо­ж­де­на 30 марта 1945 года вой­ска­ми 2-го Украинского фрон­та Крас­ной Ар­мии. С 1960 года пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од ак­тив­но­го рос­та, рас­ши­ря­ясь за счёт близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний. С 1996 года центр Ни­тран­ско­го края.

Нитра и её ок­ре­ст­но­сти - один из наи­бо­лее ар­хео­ло­ги­че­ски изу­чен­ных ре­гио­нов Сло­ва­кии, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло рас­по­ло­же­ние в Нитре Института ар­хео­ло­гии Сло­вацкой АН (с 1953 года). Па­мят­ни­ки - с верх­не­го па­лео­ли­та (Гра­ветт, эпи­гра­ветт). К не­о­ли­ту от­но­сят­ся: один из круп­ней­ших мо­гиль­ни­ков ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры; по­се­ле­ние лу­жан­ской груп­пы (про­то­лен­дь­ель, см. Лен­дь­ель ) Мли­на­ров­це, где най­ден фраг­мент мед­но­го ши­ла (древ­ней­шее ме­та­лическое из­де­лие в Сло­ва­кии), и др. Од­на из групп па­мят­ни­ков эне­о­ли­та (фа­за 3 куль­ту­ры Лен­дь­ель) на­зва­на Брод­за­ни - Нит­ра, др. груп­па, ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка, - нит­рян­ская куль­ту­ра. Эти и др. па­мят­ни­ки не­оли­та - брон­зо­во­го ве­ка сви­де­тель­ст­ву­ют об ин­тен­сив­ном за­се­ле­нии ре­гио­на.

Со сред­не­го Ла­те­на ре­ги­он Нитра до­воль­но плот­но ос­во­ен кель­та­ми (сре­ди на­хо­док - уни­каль­ная для Центральной Ев­ро­пы римская мо­не­та 235-220 годы до н. э. и др.). Кель­то-да­кий­ский го­ри­зонт второй половины I века до н. э. от­ра­жа­ет экс­пан­сию да­ков (есть пред­по­ло­же­ние о на­ли­чии в ре­гио­не Нитры од­но­го из их цен­тров). Па­мят­ни­ки первой половины I тысячилетия н. э. со­от­но­сят­ся с од­ной из групп ква­дов, ис­пы­ты­вав­ших силь­ное влия­ние римской куль­ту­ры. Около второй - третьей четверти V века ре­ги­он вхо­дил в зо­ну восточно-германских групп, под­чи­нён­ных гун­нам во вре­мя Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. Сре­ди па­мят­ни­ков праж­ской куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Нитры есть от­но­ся­щие­ся к пер­вым вол­нам за­се­ле­ния Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны сла­вя­на­ми (вторая половина или конец V - первая половина VI веков). К пе­рио­ду Нитранс­ко­го кн-ва на тер­ри­то­рии Нитры от­но­сят­ся го­ро­ди­ща, се­ли­ща, бо­га­тые мо­гиль­ни­ки; изу­чал­ся и ряд бо­лее позд­них па­мят­ни­ков.

Ста­рый го­род (Ста­ре-Ме­сто), рас­по­ло­жен­ный на из­лу­чи­не р. Нит­ра, на её пра­вом бе­ре­гу, де­лит­ся на Верх­ний и Ниж­ний гра­ды. Верх­ний град (пл. 8,5 га) по­чти сов­па­да­ет с тер­ри­то­ри­ей быв. ве­ли­ко­мо­рав­ской кре­по­сти (ос­но­ва­на в IX веке, ук­реп­ле­на ка­мен­ны­ми сте­на­ми в конце XI - начале XII веков). В северной ча­сти Верх­не­го гра­да, на 60-мет­ро­вой го­ре, рас­по­ло­жен за­мок (площадью ок. 1 га), от­го­ро­жен­ный сте­на­ми (пре­имущественно 1580-х годов) и ба­стио­на­ми (1664-1673 годы) от ос­таль­ной ча­сти го­ро­да. Вну­три зам­ка до­ми­ни­ру­ет ка­фе­драль­ный со­бор Св. Эм­ме­ра­ма Ре­генс­бург­ско­го, со­стоя­щий из Ниж­ней церк­ви (по­строе­на пред­по­ло­жи­тель­но на ме­сте церк­ви 828 года во второй половине IX - первой половине XI веков; пе­ре­строе­на в позд­не­ро­ман­ском сти­ле на ру­бе­же XII-XIII веков и в 1621-1642 годы; мра­мор­ный ал­тарь со ста­туя­ми свя­тых, 1662 год, скульп­тор Х. Пер­нег­гер), к ко­то­рой с во­сто­ка при­мы­ка­ет т. н. ро­тон­да При­би­ны (под­ко­во­об­раз­ная ап­си­да церк­ви ру­бе­жа XII-XIII века), позд­не­го­ти­чес­кой Верх­ней церк­ви (1333-1355 годы, ба­роч­ный ин­терь­ер 1711 года, итал. арх. Д. Мар­ти­нел­ли; главный ал­тарь - 1732 год; рос­пи­си 1720-1730-х годов, худ. Г.А. Гал­ли­ар­ди; ви­тра­жи) и ба­роч­ной ко­ло­коль­ни (1642 год, верх­няя часть 1737-1739 годы, ре­кон­струи­ро­ва­на в 1947-1949 годы). Ря­дом - епис­коп­ский дво­рец (ос­но­ван в 880 году; по­стро­ен за­но­во пос­ле по­жа­ра во второй половине XV века, пе­ре­стро­ен в 1580-е и 1730-е годы; ны­не епар­хи­аль­ный му­зей, 2007 год).

К югу от зам­ко­вой го­ры рас­по­ло­же­ны: фран­ци­скан­ский кос­тёл Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1624-1634 годы, на­вер­шие ко­ло­коль­ни - 1732 год), Мо­ро­вой столп (1750 год), ба­роч­но-клас­си­ци­стическое зда­ние Боль­шой се­ми­на­рии (1764-1770 годы, при­строй­ка 1876-1878 годы), Ма­лая се­ми­на­рия (1876-1883 годы), Жу­пан­ский дво­рец (1784-1823 гды, пе­ре­стро­ен в ду­хе мо­дер­на в 1905-1908 годы; с 1965 года в час­ти двор­ца раз­ме­ща­ет­ся Нит­ранс­кая га­ле­рея), т. н. дво­рец Зо­ло­той клю­чик, дом ка­но­ни­ков (1818-1821 годы), жи­лые до­ма XVIII - начала XX веков.

В цен­тре Ниж­не­го гра­да - пл. Све­то­плу­ко­во, на ко­то­рой рас­по­ло­жен Городской те­атр им. А. Ба­га­ра (1992 год) и Нитранс­кий му­зей (в зда­нии бывшего городского до­ма в сти­ле не­оре­нес­сан­са, 1880 год, пе­ре­стро­ен в 1911-1912 годы). В Ниж­нем го­ро­де со­хра­ни­лись: церковь Св. Сте­фа­на (X век, пе­ре­строе­на в XII и XVIII веках, фраг­мен­ты рос­пи­сей), дом городской го­ло­вы на ул. Ште­фа­ни­ко­ва (XVI век, пе­ре­стро­ен в XVIII веке), мон. ор­де­на пиа­ри­стов (1701-1759 годы) с кос­тё­лом Св. Вла­ди­сла­ва, вы­де­ляю­щим­ся 2 вы­со­ки­ми ко­ло­коль­ня­ми зап. фа­са­да (1742-1748 годы, рос­пи­си XVIII века); ба­роч­ная при­ход­ская церковь Св. Ми­хаи­ла (1739 год); ар­хитектурный ком­плекс Каль­ва­рия с мо­на­сты­рём испанского ор­де­на на­за­рей­цев (1765 год, пе­ре­стро­ен в нео­ро­ман­ском сти­ле в 1878-1885 годов, верх­ний этаж - 1925 год) и Ус­пен­ской церкви (1678 год); мон. ка­маль­ду­лов (1692-1695 годы; за­крыт в 1782 году, с 1953 года - са­на­то­рий); мон. ор­де­на сес­тёр ми­лосер­дия Св. Вен­са­на де По­ля (1861 год) с нео­ро­ман­ским кос­тё­лом По­се­ще­ния Св. Ма­рии (1854-1861 годы); Дво­рец юс­ти­ции (1901-1903 годы), зда­ние си­на­го­ги (1910-1911 годы, арх. Л. Ба­ум­хорн; ны­не вы­ста­воч­ный и кон­церт­ный зал), ре­фор­мат­ская цер­ковь (1910-1911 годы); в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма - зда­ния поч­ты (1929-1931 годы), бан­ка (1931-1933 годы), городской ад­ми­ни­ст­ра­ции (1937-1939 годы). В 1960-е годы воз­ве­де­ны: ан­самбль Сельско-хозяйственного института и сту­денческого го­род­ка (1960-1966 годы, ар­хи­тек­то­ры В. Де­де­чек, Р. Минь­ов­ски, М. Шав­лик), р-н Хре­но­ва с бло­ки­ро­ван­ны­ми 4-этаж­ны­ми до­ма­ми (1964-1968 годы, арх. М. Шер), Пе­да­го­гический институт.

На северной ок­раи­не го­ро­да, в р-не Дра­жов­це, - од­но­не­фная ро­ман­ская церковь Ар­х­ан­ге­ла Ми­хаи­ла (начало XII века) и кос­тёл Св. Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1803 год).

Па­мят­ник Советской Ар­мии (1962-1963 годы, скульп­тор Т. Барт­фай), кн. При­би­не (1989 год), Свя­тым Ки­рил­лу и Ме­фо­дию (1990 годы).

Нитранс­кий му­зей (ар­хео­ло­гич., ис­то­рич. и ху­дож. со­б­ра­ние), Нитранс­кая га­ле­рея (1965 год; временные экс­по­зи­ции), Сло­вацский зем­ле­дельческий му­зей (де­ревянные по­строй­ки из ме­ст­ных де­ре­вень).

Сло­вацкий сельско-хозяйственный университет (1946 год), Университет Кон­стан­ти­на Фи­ло­со­фа (1992 год); Се­ми­на­рия Св. Го­раз­да (1877 год; в зда­нии 1768-1770 годы) при Университете Ко­мен­ско­го (Бра­ти­сла­ва).

Нитра - центр круп­но­го промышленного уз­ла, воз­ник­ше­го в середине 2000-х годов (в его со­ста­ве - го­ро­да Га­лан­та, Гло­го­вец, Ша­ля, Враб­ле, Ле­ви­це и др.). В но­вых ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ках Нитра дей­ст­ву­ют пред­при­ятия иностранных ком­па­ний: тай­вань­ской «Hon Hai Precision Industry Co.» (тор­го­вая мар­ка «Foxconn»; те­ле­ви­зо­ры с жид­кок­ри­стал­ли­че­ски­ми эк­ра­на­ми; про­изводство 3 млн. те­ле­ви­зо­ров в 2008 году), герм. «Su­mitomo Electric Bordnetze GmbH» - до­чер­ней фир­мы япон. «Su­mitomo Electric Industries» (сис­те­мы элек­тро­про­вод­ки для ав­то­мо­би­лей), амер. «Visteon Corpo­ration» (двер­ные па­не­ли для ав­то­мо­би­лей), австр. «ICS Industrial Cables Slo­vakia» (си­ло­вые ка­бе­ли), исл. «Ma­rel» (обо­ру­до­ва­ние для пи­ще­вой пром-сти). Про­из-во с.-х. обо­ру­до­ва­ния, ав­то­мо­биль­ных стё­кол и др. Вы­пуск пла­ст­мас­со­вых из­де­лий: пла­сти­ко­вые кар­ты (пред­при­ятие герм. ком­па­нии «Giesecke & Devrient GmbH»), де­та­ли для элек­трон­ных при­бо­ров и ав­то­мо­би­лей (япон. «Ryoka San­gyo Co.», исл. «Promens»), тру­бы, ок­на, упа­ко­воч­ные ма­те­ри­алы. Пи­ще­вку­со­вая (му­ко­моль­ная, хле­бо­бу­лоч­ная, кон­ди­тер­ская, ви­но­дель­чес­кая), ком­би­кор­мо­вая промышленность.

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