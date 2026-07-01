НИТАРД
НИТАРД, Нитгард (франц. Nithard, лат. Nithardus) - франкский историк.
Сын Берты, дочери Карла I Великого, и его приближённого, дипломата и поэта Ангильберта (умер 814 год).
Военный и дипломат при Людовике Благочестивом и Карле II Лысом, с 842 года светский аббат Сен-Рикье.
Умер от ран, полученных в сражении с норманнами.
Благодаря близкому родству с Каролингами и активному участию в государственных делах Нитард был хорошо информирован о политических событиях своего времени.
Автор «Истории в четырёх книгах», освещающей события в основном 838-843 годов, прежде всего войны Людовика Благочестивого с его сыновьями (Лотарем I, Людовиком Немецким и Карлом II Лысым) и войны последних между собой, в которых Нитард держал сторону Карла II.
Труд Нитарда - ценный источник по истории Каролингского государства накануне заключения Верденского договора 843 года и истории «Каролингского возрождения». Содержит ряд уникальных сведений, в т. ч. рассказ о восстании Стеллинга в Саксонии в 841-843 годы, данные об общественное строе саксов и тексты т. н. Страсбургской клятвы 842 года на французском и немецком языках.
Сочинения:
Historiarum libri IIII. Hannoveæ, 1907;
Histoire des fils de Louis le Pieux. P., 1926;
История в четырех книгах // Историки эпохи Каролингов / Отв. ред. А. И. Сидоров. М., 1999.