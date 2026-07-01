НИТАРД

НИТАРД, Нит­гард (франц. Nithard, лат. Nithardus) - франк­ский ис­то­рик.

Сын Бер­ты, до­че­ри Кар­ла I Ве­ли­ко­го , и его при­бли­жён­но­го, ди­пло­ма­та и по­эта Ан­гиль­бер­та (умер 814 год).

Во­ен­ный и ди­пло­мат при Лю­до­ви­ке Бла­го­чес­ти­вом и Кар­ле II Лы­сом, с 842 года свет­ский аб­бат Сен-Ри­кье.

Умер от ран, по­лу­чен­ных в сра­же­нии с нор­ман­на­ми.

Бла­го­да­ря близ­ко­му род­ст­ву с Ка­ро­лин­га­ми и ак­тив­но­му уча­стию в государственных де­лах Нитард был хо­ро­шо ин­фор­ми­ро­ван о по­ли­тических со­бы­ти­ях сво­его вре­ме­ни.

Ав­тор «Ис­то­рии в че­ты­рёх кни­гах», ос­ве­щаю­щей со­бы­тия в основном 838-843 годов, пре­ж­де все­го вой­ны Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го с его сы­новь­я­ми ( Ло­та­рем I , Лю­до­ви­ком Не­мец­ким и Кар­лом II Лы­сым) и войны последних ме­ж­ду со­бой, в ко­то­рых Нитард дер­жал сто­ро­ну Кар­ла II .

Труд Нитарда - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Ка­ро­линг­ско­го государства на­ка­ну­не за­клю­че­ния Вер­ден­ско­го до­го­во­ра 843 года и ис­то­рии «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния». Со­дер­жит ряд уни­каль­ных све­де­ний, в т. ч. рас­сказ о вос­ста­нии Стел­лин­га в Сак­со­нии в 841-843 годы, дан­ные об об­щественное строе сак­сов и тек­сты т. н. Страс­бург­ской клят­вы 842 года на французском и немецком язы­ках.

Сочинения:

Historiarum libri IIII. Hannoveæ, 1907;

Histoire des fils de Louis le Pieux. P., 1926;

Ис­то­рия в че­ты­рех кни­гах // Ис­то­ри­ки эпо­хи Ка­ро­лин­гов / Отв. ред. А. И. Си­до­ров. М., 1999.