НИШТАДТСКИЙ МИР 1721 ГОДА

НИШТАДТСКИЙ МИР 1721 ГОДА - мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Рос­си­ей и Шве­ци­ей, за­вер­шив­ший Се­вер­ную вой­ну 1700-1721 годов.

За­клю­чён 30 августа (10 сентября) по ито­гам российско- шведского ди­пло­ма­тического кон­грес­са.

Под­пи­сан в г. Ни­штадт (швед. Ню­стад, фин. Уу­си­кау­пун­ки, ны­не в Фин­лян­дии) с российской сто­ро­ны генерал-фельд­цейх­мей­сте­ром гр. Я.В. Брю­сом и А.И. Ос­тер­ма­ном; со швед­ской - гр. Й. Лил­ли­ен­стед­том (Ю. Ли- ли­ен­сте­том) и ба­ро­ном О.Р. Стрём­фельд­том (Штрем­фель­том, Стрем­фель­том).

Со­сто­ял из преамбулы, 24 ста­тей и се­па­рат­ной (до­пол­нительной) ста­тьи. Ус­та­нав­ли­вал веч­ный мир ме­ж­ду обо­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми, за­пре­щал им всту­пать в сою­зы, на­прав­лен­ные друг про­тив дру­га. Обя­зал обе сто­ро­ны пре­кра­тить во­енные дей­ст­вия в Великом княжестве Фин­лянд­ском (ВКФ) в срок до двух не­дель (на др. тер­ри­то­ри­ях - до трёх не­дель), Рос­сию - вы­вес­ти свои вой­ска с боль­шей час­ти тер­ри­то­рии ВКФ в те­че­ние 28 дней по­сле об­ме­на ра­ти­фи­кац. гра­мо­та­ми [со­сто­ял­ся 19(30) сентября в Ни­штад­те]. До­ку­мен­ты, от­но­сив­шие­ся к финской ис­то­рии, ко­то­рые в хо­де вой­ны ока­за­лись в рас­по­ря­же­нии российских войск, воз­вра­ща­лись Шве­ции.

Со­глас­но Ништадтскому миру, Рос­сии пе­ре­да­ны «в со­вер­шен­ное не­пре­ко­слов­ное веч­ное вла­де­ние» за 2 млн. ефим­ков (вы­пла­че­ны в 1722-1724 годы) шведские про­вин­ции Ин­гер­ман­ланд (см. в ст. Ин­гер­ман­лан­дия ), Лиф­лян­дия, Эс­т­лян­дия и часть Ка­ре­лии с го­ро­да­ми Вы­борг, Кекс­гольм (ны­не г. При­озерск) и пр. (их на­се­ле­ние пе­ре­хо­ди­ло в российское под­дан­ст­во, ар­хи­вы пе­ре­да­ва­лись Рос­сии), что оз­на­ча­ло фак­тич. от­ме­ну Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года; ос­тав­шая­ся часть ВКФ по Ништадтскому миру воз­вра­ще­на Шве­ции. Со­дер­жал российские га­ран­тии со­хра­нить в Шве­ции «учи­нён­ную фор­му пра­ви­тель­ст­ва» - ус­та­нов­лен­ный по­сле ги­бе­ли ко­ро­ля Кар­ла XII (1718 год) ари­сто­кра­тический об­раз прав­ле­ния со сла­бой ко­ро­лев­ской вла­стью.

Про­воз­гла­сил «веч­ное заб­ве­ние» всех не­при­ятель­ских дей­ст­вий, про­из­ве­дён­ных в хо­де вой­ны с обе­их сто­рон, и все­об­щую ам­ни­стию (не рас­про­стра­ня­лась на за­по­рож­ских ка­за­ков, пе­ре­шед­ших на сто­ро­ну Шве­ции); пре­дос­та­вил российским и шведским во­ен­но­плен­ным сво­бо­ду вы­бо­ра - вер­нуть­ся на ро­ди­ну по­сле уре­гу­ли­ро­ва­ния дол­го­вых обя­за­тельств или ос­тать­ся на но­вом мес­те про­жи­ва­ния (шве­ды, при­няв­шие пра­во­сла­вие, долж­ны бы­ли жить в Рос­сии).

Га­ран­ти­ро­вал на­се­ле­нию Лиф­лян­дии и Эс­т­лян­дии со­хра­не­ние их прав и при­ви­ле­гий, в ча­ст­но­сти ис­по­ве­да­ние про­тес­тан­тиз­ма, а ме­ст­но­му дво­рян­ст­ву - воз­врат зем­ли, изъ­я­той у не­го ко­ро­лев­ской вла­стью в го­ды про­ве­де­ния по­ли­ти­ки ре­дук­ции во второй половине XVII века, и на­сле­до­ва­ние иму­ще­ст­ва, но при ус­ло­вии при­не­се­ния при­ся­ги на под­дан­ст­во российскому мо­нар­ху (в про­тив­ном слу­чае они обя­за­ны бы­ли про­дать зем­лю в те­че­ние трёх лет и од­но­го го­да со­от­вет­ст­вен­но). Во­зоб­но­вил российско-шведскую тор­гов­лю; пре­дос­та­вил Шве­ции пра­во еже­год­но бес­по­шлин­но вы­во­зить из Ри­ги, Ре­ве­ля (ны­не г. Тал­лин) и Аренс­бур­га (ны­не г. Ку­ре­cсааре , Эс­то­ния) зер­но на 50 тыс. руб., кро­ме тех лет, ко­гда в Рос­сии бу­дет дей­ст­во­вать за­прет на экс­порт хле­ба.

За­кре­пил для обеих стран обя­за­тель­ность ока­за­ния по­мо­щи ко­раб­лям, по­тер­пев­шим кру­ше­ние у рос. и швед. бе­ре­гов, и обес­пе­че­ния ох­ра­ны соб­ст­вен­но­сти по­стра­дав­ших. Ус­та­но­вил рав­но­пра­вие обе­их дер­жав на мо­рях (швед. во­енные ко­раб­ли долж­ны бы­ли са­лю­то­вать российским кре­по­стям, стре­ляя шведский «ло­зунг», рос­сий­ские вбли­зи шведских кре­по­стей - российский «лозунг»).

Под­твер­дил не­об­хо­ди­мость (за­фик­си­ро­ва­на в преж­них русско-шведских до­го­во­рах) по тре­бо­ва­нию ка­ж­дой из сто­рон вы­да­вать всех пе­ре­беж­чи­ков, в т. ч. лиц, об­ви­нён­ных в государственнойиз­ме­не и уго­лов­ных пре­сту­п­ле­ни­ях. Оп­ре­де­лил по­ря­док рас­смот­ре­ния спо­ров ме­ж­ду российскими и шведсиким под­дан­ны­ми спе­ци­аль­но на­зна­чен­ны­ми ко­мис­са­ра­ми.

Пе­ре­вёл по­слов и по­соль­ст­ва обе­их стран на тер­ри­то­рии при­ни­маю­щей сто­ро­ны на собственное до­воль­ст­вие. Обя­зал Шве­цию по прось­бе польского ко­ро­ля Ав­гу­ста II Силь­но­го не­мед­лен­но на­чать мир­ные пе­ре­го­во­ры с Ре­чью По­спо­ли­той при российском по­сред­ни­че­ст­ве с ус­ло­ви­ем, что бу­ду­щий поль­ско-шведский до­го­вор не бу­дет про­ти­во­ре­чить Ништадтскому миру (в свя­зи с этим Речь По­спо­ли­та не мог­ла пре­тен­до­вать на Лиф­лян­дию). Вклю­чал пред­ло­же­ние ко­ро­лю Ве­ли­ко­бри­та­нии Ге­оргу I и др. мо­нар­хам при­сое­ди­нить­ся к Ништадтскому миру в пунк­те об от­ка­зе всту­пать в ан­ти­рос­сий­ские и ан­ти­швед­ские сою­зы (Свя­щен­ная Римская им­пе­рия при­сое­ди­ни­лась к до­го­во­ру, за­клю­чив ав­ст­ро-российский Вен­ский трак­тат 1726 года).

В оз­на­ме­но­ва­ние под­пи­са­ния Ништадского мира 22 октября (2 ноября) 1721 год в церкви Пре­свя­той Трои­цы в Санкт-Пе­тер­бур­ге Пётр I при­нял ти­тул «От­ца Оте­че­ст­ва, Им­пе­ра­то­ра Все­рос­сий­ско­го, Пет­ра Ве­ли­ко­го».

В па­мять о за­клю­че­нии Ништадтского мира из зо­ло­та из­го­тов­ле­на ме­даль, не­из­вест­ным ав­то­ром со­чи­нён кант «Ра­дуй­ся, Рос­ко зем­ле», из мра­мо­ра из­вая­на скульп­тур­ная ком­по­зи­ция «Мир и по­бе­да» (1722 год, скульп­тор П. Ба­рат­та; ус­та­нов­ле­на в Лет­нем са­ду в Санкт-Пе­тер­бур­ге).

Тор­же­ст­ва в честь Ништадтского мира про­шли в 1721 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге, зи­мой 1721/1722 года - в Мо­ск­ве.

В 1721 году по ини­циа­ти­ве Пет­ра I празд­не­ст­ва для спе­ци­аль­но при­гла­шён­ных лиц ор­га­ни­зо­ва­ны российскими ди­пло­ма­тическими пред­ста­ви­те­ля­ми во мно­гих ев­ропейских го­ро­дах и Кон­стан­ти­но­по­ле.

Ништдтский мир явил­ся круп­ной по­бе­дой российской ди­пло­ма­тии. Он зна­чи­тель­но ук­ре­пил ме­ж­ду­народное по­ло­же­ние Рос­сии, по­лу­чив­шей ши­ро­кий вы­ход к Бал­тий­ско­му морю и воз­мож­ность удоб­ным спо­собом раз­ви­вать вы­год­ные тор­го­вые и куль­тур­ные свя­зи с ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми.

Под­твер­ждён Або­ским ми­ром 1743 года, Ве­рель­ским ми­ром 1790 года.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3819.

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