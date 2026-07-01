НИШТАДТСКИЙ МИР 1721 ГОДА
НИШТАДТСКИЙ МИР 1721 ГОДА - мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну 1700-1721 годов.
Заключён 30 августа (10 сентября) по итогам российско- шведского дипломатического конгресса.
Подписан в г. Ништадт (швед. Нюстад, фин. Уусикаупунки, ныне в Финляндии) с российской стороны генерал-фельдцейхмейстером гр. Я.В. Брюсом и А.И. Остерманом; со шведской - гр. Й. Лиллиенстедтом (Ю. Ли- лиенстетом) и бароном О.Р. Стрёмфельдтом (Штремфельтом, Стремфельтом).
Состоял из преамбулы, 24 статей и сепаратной (дополнительной) статьи. Устанавливал вечный мир между обоими государствами, запрещал им вступать в союзы, направленные друг против друга. Обязал обе стороны прекратить военные действия в Великом княжестве Финляндском (ВКФ) в срок до двух недель (на др. территориях - до трёх недель), Россию - вывести свои войска с большей части территории ВКФ в течение 28 дней после обмена ратификац. грамотами [состоялся 19(30) сентября в Ништадте]. Документы, относившиеся к финской истории, которые в ходе войны оказались в распоряжении российских войск, возвращались Швеции.
Согласно Ништадтскому миру, России переданы «в совершенное непрекословное вечное владение» за 2 млн. ефимков (выплачены в 1722-1724 годы) шведские провинции Ингерманланд (см. в ст. Ингерманландия), Лифляндия, Эстляндия и часть Карелии с городами Выборг, Кексгольм (ныне г. Приозерск) и пр. (их население переходило в российское подданство, архивы передавались России), что означало фактич. отмену Столбовского мира 1617 года; оставшаяся часть ВКФ по Ништадтскому миру возвращена Швеции. Содержал российские гарантии сохранить в Швеции «учинённую форму правительства» - установленный после гибели короля Карла XII (1718 год) аристократический образ правления со слабой королевской властью.
Провозгласил «вечное забвение» всех неприятельских действий, произведённых в ходе войны с обеих сторон, и всеобщую амнистию (не распространялась на запорожских казаков, перешедших на сторону Швеции); предоставил российским и шведским военнопленным свободу выбора - вернуться на родину после урегулирования долговых обязательств или остаться на новом месте проживания (шведы, принявшие православие, должны были жить в России).
Гарантировал населению Лифляндии и Эстляндии сохранение их прав и привилегий, в частности исповедание протестантизма, а местному дворянству - возврат земли, изъятой у него королевской властью в годы проведения политики редукции во второй половине XVII века, и наследование имущества, но при условии принесения присяги на подданство российскому монарху (в противном случае они обязаны были продать землю в течение трёх лет и одного года соответственно). Возобновил российско-шведскую торговлю; предоставил Швеции право ежегодно беспошлинно вывозить из Риги, Ревеля (ныне г. Таллин) и Аренсбурга (ныне г. Куреcсааре, Эстония) зерно на 50 тыс. руб., кроме тех лет, когда в России будет действовать запрет на экспорт хлеба.
Закрепил для обеих стран обязательность оказания помощи кораблям, потерпевшим крушение у рос. и швед. берегов, и обеспечения охраны собственности пострадавших. Установил равноправие обеих держав на морях (швед. военные корабли должны были салютовать российским крепостям, стреляя шведский «лозунг», российские вблизи шведских крепостей - российский «лозунг»).
Подтвердил необходимость (зафиксирована в прежних русско-шведских договорах) по требованию каждой из сторон выдавать всех перебежчиков, в т. ч. лиц, обвинённых в государственнойизмене и уголовных преступлениях. Определил порядок рассмотрения споров между российскими и шведсиким подданными специально назначенными комиссарами.
Перевёл послов и посольства обеих стран на территории принимающей стороны на собственное довольствие. Обязал Швецию по просьбе польского короля Августа II Сильного немедленно начать мирные переговоры с Речью Посполитой при российском посредничестве с условием, что будущий польско-шведский договор не будет противоречить Ништадтскому миру (в связи с этим Речь Посполита не могла претендовать на Лифляндию). Включал предложение королю Великобритании Георгу I и др. монархам присоединиться к Ништадтскому миру в пункте об отказе вступать в антироссийские и антишведские союзы (Священная Римская империя присоединилась к договору, заключив австро-российский Венский трактат 1726 года).
В ознаменование подписания Ништадского мира 22 октября (2 ноября) 1721 год в церкви Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге Пётр I принял титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого».
В память о заключении Ништадтского мира из золота изготовлена медаль, неизвестным автором сочинён кант «Радуйся, Роско земле», из мрамора изваяна скульптурная композиция «Мир и победа» (1722 год, скульптор П. Баратта; установлена в Летнем саду в Санкт-Петербурге).
Торжества в честь Ништадтского мира прошли в 1721 году в Санкт-Петербурге, зимой 1721/1722 года - в Москве.
В 1721 году по инициативе Петра I празднества для специально приглашённых лиц организованы российскими дипломатическими представителями во многих европейских городах и Константинополе.
Ништдтский мир явился крупной победой российской дипломатии. Он значительно укрепил международное положение России, получившей широкий выход к Балтийскому морю и возможность удобным способом развивать выгодные торговые и культурные связи с европейскими государствами.
Подтверждён Абоским миром 1743 года, Верельским миром 1790 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3819.