НИСА
НИСА - древний город на территории Южной Туркмении и часть названия двух городищ на территории современного с. Багир, близ г. Ашхабад (Ахалский велаят).
С городом Ниса, упоминаемым в средне-вековых арабских и персидских источниках как центр одноименной области и существовавшим до начала XIX века, отождествляется городище Новая Ниса. Ряд исследователей считают, что название Ниса изначально и соответствует Парфавнисе, упомянутой греческим географом Исидором Харакским (I век). В 1,5 км от Новой Нисы расположено значительно полнее изученное городище Старая Ниса. Раскопки под руководством А.А. Марущенко в 1930-1936 годы, М.Е. Массона в 1946-1967 годы, В.Н. Пилипко в 1979-1993 годы и с 2001 года, В.М. Массона в 1982-1986 годы, Г.А. Кошеленко в 1986-1987, 1990-1991 годы; самостоятельные работы экспедиции Туринского университета (Италия) в 1992-1996 годы (А. Инверницци) и с 2000 года (К. Липполис).
Новая Ниса, многослойный памятник. При раскопках обнаружены фрагменты керамики VI, III-II, середины I тысячилетия до н. э., но соответствующие слои не зарегистрированы. В III веке до н. э. здесь возник город, административный и экономический центр обширного региона. Его укреплённое ядро (с цитаделью в наиболее высокой части) ограничивалось пределами естественного холма (около 20 га). Данные о застройке эпохи Аршакидов фрагментарны (эти слои перекрыты мощными более поздними отложениями). В цитадели изучались остатки административного здания (обнаружены хозяйств. документы на керамических черепках - остраконах). В одном из помещений в центральной части города найдены изделия из слоновой кости, резные пластины из перламутра, раковины из Индийского океана, резная глазурованная керамика из Месопотамии, каменная модель здания и др. в основном привозные вещи. Возможно, что это часть храмовой сокровищницы. На северо-востоке, с внутренней стороны городской стены, выявлены остатки громоздящихся друг на друга наземных склепов из сырцового кирпича. Погребения разграблены, но находки свидетельствуют о богатстве инвентаря (золотые бляшки, детали погребальных венков, бронзовый светильник эллинистической работы и др.), что позволило исследователям связывать некрополь с парфянской знатью. В разных частях городища найдены каменные базы колонн и терракотовые архитектурные детали. В XI-XII веках н. э. городской центр находился за пределами «кухендиза» (старой крепости), но в начале XIII века город вновь переместился под защиту старых стен. По-видимому, это связано с тем, что в 1202 году Ниса пострадала от Хорезмшахов. Исследовались баня XII века (в ней частично сохранились росписи) и дом XIII-XIV веков. В средне-вековых слоях обнаружены богатые наборы керамики, особенно XV-XVI веках, есть китайский фарфор и его местные имитации. Данные археологии подтверждают оценку письменных источников - Ниса была одним из важнейших городов Хорасана.
Старая Ниса, 5-угольная в плане крепость (около 14 га) на естественном холме. В пределах III - первой половы II веков до н. э. из сырцового кирпича и битой глины были возведены оборонит. сооружения, в центре - крупные водоёмы и группа монументальных парадных строений. Во II веке до н. э. застройка радикально меняется. Создаётся Центральный ансамбль (около 2,5 га) - группа монументальных зданий, обращённых фасадами во внутренний двор.
Главные объекты («Здание с квадратным залом», «Башенное сооружение», «Блок Круглого зала») интерпретируют как культовые. Они были богато украшены архитектурной терракотой, монументальной глиняной скульптурой, настенными росписями (в «Башенном сооружении» - сюжетные, в основном батальные сцены). Оформлением, по-видимому, занимались греческие мастера. В Центральный ансамбль входили также «Здание с каменными панелями» («Красный дом»), сохранённое от ранней застройки, и «Северо-западное сооружение», вероятно, предназначенное для проведения ритуальных трапез (ранее определялось как дворец). Вдоль крепостных стен в основном располагались склады, в т. ч. «Северное винохранилище» - группа больших помещений, уставленных хумами.
Среди находок более 2700 остраконов, отражающих повседневную деятельность склада, а также содержащих важные сведения по истории и культуре Парфии: названия мн. поселений, в т. ч. парфянское название Старой Нисы - «крепость Михридаткирт», множество имён и названий должностей местных чиновников, «родословные» нескольких парфянских царей. «Большой квадратный дом» большинство исследователей определяют как сокровищницу; найдены ритоны из слоновой кости, мраморная скульптура греческой работы, мелкая металлич. пластика, монеты и др. ценные предметы, в основном привозные. В конце I века до н. э. или в первой половине I века н. э. функционирование комплекса прекратилось, затем он долго пребывал в запустении, пока его окончательно не разрушили землетрясения. Есть следы использования этой территории в период развитого Средневековья (гл. обр. в XIII-XV веках).
Долгое время преобладала гипотеза, что городища Багира соответствуют Парфавнисе, основной достопримечательностью которой, по Исидору Харакскому, были царские могилы. С их местонахождением связывали Старую Нису, которую одновременно рассматривали как царскую резиденцию. Однако многолетние поиски дворца и царских погребений не привели к желаемым результатам. В документах, найденных при раскопках, среди множества топонимов название «Ниса» отсутствует, что используется как аргумент против локализации Парфавнисы в Багире. На основании археологич. данных Старую Нису на 1-м этапе застройки можно интерпретировать как расположенную близ крупного города (Новая Ниса) резиденцию парфянских царей, затем она была преобразована в культовый комплекс, связанный с почитанием династии Аршакидов или некоторых её представителей. В управлении комплексом активно участвовали парфянские цари и их администрация. При всех спорах о назначении Старой Нисы, несомненно, что это - уникальный архитектурный ансамбль и важнейший источник сведений по истории и культуре ранней Парфии.
Ныне оба городища и расположенный неподалёку Мансур-Депе образуют ядро историко-культурного заповедника «Ниса»; включены в список Всемирного наследия.