НИСА

НИСА - древ­ний го­род на тер­ри­то­рии Южной Турк­ме­нии и часть на­зва­ния двух го­ро­дищ на тер­ри­то­рии современного с. Ба­гир, близ г. Аш­ха­бад (Ахал­ский ве­ла­ят).

С го­ро­дом Ниса, упо­ми­нае­мым в средне-вековых арабских и персидских ис­точ­ни­ках как центр од­но­именной об­лас­ти и су­ще­ст­во­вав­шим до начала XIX века, ото­жде­ст­в­ля­ет­ся го­ро­ди­ще Но­вая Ниса. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что название Ниса из­на­чаль­но и со­от­вет­ст­ву­ет Пар­фав­ни­се, упо­мя­ну­той греческим гео­гра­фом Иси­до­ром Ха­рак­ским (I век). В 1,5 км от Но­вой Нисы рас­по­ло­же­но зна­чи­тель­но пол­нее изу­чен­ное го­ро­ди­ще Ста­рая Ниса. Рас­коп­ки под руководством А.А. Ма­ру­щен­ко в 1930-1936 годы, М.Е. Мас­со­на в 1946-1967 годы, В.Н. Пи­лип­ко в 1979-1993 годы и с 2001 года, В.М. Мас­со­на в 1982-1986 годы, Г.А. Ко­ше­лен­ко в 1986-1987, 1990-1991 годы; са­мо­сто­ятельные работы экс­пе­ди­ции Ту­рин­ско­го университета (Ита­лия) в 1992-1996 годы (А. Ин­вер­ниц­ци) и с 2000 года (К. Лип­по­лис).

Но­вая Ни­са, мно­го­слой­ный па­мят­ник. При рас­коп­ках об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты ке­ра­ми­ки VI, III-II, середины I тысячилетия до н. э., но со­от­вет­ст­вую­щие слои не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны. В III веке до н. э. здесь воз­ник го­род, административный и эко­но­мический центр об­шир­но­го ре­гио­на. Его ук­ре­п­лён­ное яд­ро (с ци­та­де­лью в наи­бо­лее вы­сокой час­ти) ог­ра­ни­чи­ва­лось пре­де­ла­ми ес­тественного хол­ма (около 20 га). Дан­ные о за­строй­ке эпо­хи Ар­ша­ки­дов фраг­мен­тар­ны (эти слои пе­ре­кры­ты мощ­ны­ми бо­лее позд­ни­ми от­ло­же­ния­ми). В ци­та­де­ли изу­ча­лись ос­тат­ки административного зда­ния (об­на­ру­же­ны хо­зяйств. до­ку­мен­ты на ке­ра­мических че­реп­ках - ост­ра­ко­нах). В од­ном из по­ме­ще­ний в центральной час­ти го­ро­да най­де­ны из­де­лия из сло­но­вой кос­ти, рез­ные пла­сти­ны из пер­ла­мут­ра, ра­ко­ви­ны из Ин­дий­ско­го океана, рез­ная гла­зу­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка из Ме­со­по­та­мии , ка­мен­ная мо­дель зда­ния и др. в основном при­воз­ные ве­щи. Воз­мож­но, что это часть хра­мо­вой со­кро­вищ­ни­цы. На се­ве­ро-вос­то­ке, с внутренней сто­ро­ны городской сте­ны, вы­яв­ле­ны ос­тат­ки гро­моз­дя­щих­ся друг на дру­га на­зем­ных скле­пов из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. По­гре­бе­ния раз­граб­ле­ны, но на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о бо­гат­ст­ве ин­вен­та­ря (зо­ло­тые бляш­ки, де­та­ли по­гре­баль­ных вен­ков, брон­зо­вый све­тиль­ник эл­ли­ни­стической ра­бо­ты и др.), что по­зво­ли­ло ис­сле­до­ва­те­лям свя­зы­вать нек­ро­поль с пар­фян­ской зна­тью. В раз­ных час­тях го­ро­ди­ща най­де­ны ка­мен­ные ба­зы ко­лонн и тер­ра­ко­то­вые ар­хитектурные де­та­ли. В XI-XII веках н. э. городской центр на­хо­дил­ся за пре­де­ла­ми «ку­хен­ди­за» (ста­рой кре­по­сти), но в начале XIII века го­род вновь пе­ре­мес­тил­ся под за­щи­ту ста­рых стен. По-ви­ди­мо­му, это свя­за­но с тем, что в 1202 году Ниса по­стра­да­ла от Хо­резм­ша­хов. Ис­сле­до­ва­лись ба­ня XII века (в ней час­тич­но со­хра­ни­лись рос­пи­си) и дом XIII-XIV веков. В средне-вековых сло­ях об­на­ру­же­ны бо­га­тые на­бо­ры ке­ра­ми­ки, осо­бен­но XV-XVI веках, есть китайский фар­фор и его ме­ст­ные ими­та­ции. Дан­ные ар­хео­ло­гии под­твер­жда­ют оцен­ку письменных ис­точ­ни­ков - Ниса бы­ла од­ним из важ­ней­ших го­ро­дов Хо­ра­са­на.

Ста­рая Ни­са, 5-уголь­ная в пла­не кре­пость (около 14 га) на ес­тественном хол­ме. В пре­де­лах III - первой половы II веков до н. э. из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и би­той гли­ны бы­ли воз­ве­де­ны обо­ро­нит. со­ору­же­ния, в цен­тре - круп­ные во­до­ёмы и груп­па мо­ну­мен­таль­ных па­рад­ных строе­ний. Во II веке до н. э. за­строй­ка ра­ди­каль­но ме­ня­ет­ся. Соз­да­ёт­ся Центральный ан­самбль (около 2,5 га) - груп­па мо­ну­мен­таль­ных зда­ний, об­ра­щён­ных фа­са­да­ми во внутренний двор.

Глав­ные объ­ек­ты («Зда­ние с квад­рат­ным за­лом», «Ба­шен­ное со­ору­же­ние», «Блок Круг­ло­го за­ла») ин­тер­пре­ти­ру­ют как куль­то­вые. Они бы­ли бо­га­то ук­ра­ше­ны ар­хитектурной тер­ра­ко­той, мо­ну­мен­таль­ной гли­ня­ной скульп­ту­рой, на­стен­ны­ми рос­пи­ся­ми (в «Ба­шен­ном со­ору­же­нии» - сюжет­ные, в основном ба­таль­ные сце­ны). Оформ­ле­ни­ем, по-ви­димому, за­ни­ма­лись греческие мас­те­ра. В Центральный ан­самбль вхо­ди­ли так­же «Зда­ние с ка­мен­ны­ми па­не­ля­ми» («Крас­ный дом»), со­хра­нён­ное от ран­ней за­строй­ки, и «Се­ве­ро-за­пад­ное со­ору­же­ние», ве­ро­ят­но, пред­на­зна­чен­ное для про­ве­де­ния ри­ту­аль­ных тра­пез (ра­нее оп­ре­де­ля­лось как дво­рец). Вдоль кре­по­ст­ных стен в основном рас­по­ла­га­лись скла­ды, в т. ч. «Се­вер­ное ви­но­хра­ни­ли­ще» - груп­па боль­ших по­ме­ще­ний, ус­тав­лен­ных ху­ма­ми.

Сре­ди на­хо­док бо­лее 2700 остраконов, от­ра­жаю­щих по­все­днев­ную дея­тель­ность скла­да, а так­же со­дер­жа­щих важ­ные све­де­ния по ис­то­рии и куль­ту­ре Пар­фии: на­зва­ния мн. по­се­ле­ний, в т. ч. пар­фян­ское название Ста­рой Нисы - «кре­пость Мих­ри­дат­кирт», мно­же­ст­во имён и на­зва­ний долж­но­стей ме­ст­ных чи­нов­ни­ков, «ро­до­слов­ные» не­сколь­ких пар­фян­ских ца­рей. «Боль­шой квад­рат­ный дом» боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей оп­ре­де­ля­ют как со­кро­вищ­ни­цу; най­де­ны ри­то­ны из сло­но­вой кос­ти, мра­мор­ная скульп­ту­ра греческой ра­бо­ты, мел­кая ме­тал­лич. пла­сти­ка, мо­не­ты и др. цен­ные пред­ме­ты, в основном при­воз­ные. В конце I века до н. э. или в первой половине I века н. э. функ­цио­ни­ро­ва­ние ком­плек­са пре­кра­ти­лось, за­тем он дол­го пре­бы­вал в за­пус­те­нии, по­ка его окон­ча­тель­но не раз­ру­ши­ли зем­ле­тря­се­ния. Есть сле­ды ис­поль­зо­ва­ния этой тер­ри­то­рии в пе­риод раз­ви­то­го Сред­не­ве­ко­вья (гл. обр. в XIII-XV веках).

Дол­гое вре­мя пре­об­ла­да­ла ги­по­те­за, что го­ро­ди­ща Ба­ги­ра со­от­вет­ст­ву­ют Пар­фав­ни­се, основной дос­то­при­ме­ча­тель­но­стью ко­то­рой, по Иси­до­ру Ха­рак­ско­му, бы­ли цар­ские мо­ги­лы. С их ме­сто­на­хо­ж­де­ни­ем свя­зы­ва­ли Ста­рую Нису, ко­то­рую од­но­вре­мен­но рас­смат­ри­ва­ли как цар­скую ре­зи­ден­цию. Од­на­ко мно­го­лет­ние по­ис­ки двор­ца и цар­ских по­гре­бе­ний не при­ве­ли к же­лае­мым ре­зуль­та­там. В до­ку­мен­тах, най­ден­ных при рас­коп­ках, сре­ди мно­же­ст­ва то­по­ни­мов название «Ниса» от­сут­ст­ву­ет, что ис­поль­зу­ет­ся как ар­гу­мент про­тив ло­ка­ли­за­ции Пар­фав­ни­сы в Ба­ги­ре. На ос­но­ва­нии ар­хео­ло­гич. дан­ных Ста­рую Нису на 1-м эта­пе за­строй­ки мож­но ин­тер­пре­ти­ро­вать как рас­по­ло­жен­ную близ круп­но­го го­ро­да (Но­вая Ниса) ре­зи­ден­цию пар­фян­ских ца­рей, за­тем она бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в куль­то­вый ком­плекс, свя­зан­ный с по­чи­та­ни­ем ди­на­стии Ар­ша­ки­дов или не­ко­то­рых её пред­ста­ви­те­лей. В управ­ле­нии ком­плек­сом ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли пар­фян­ские ца­ри и их ад­ми­ни­ст­ра­ция. При всех спо­рах о на­зна­че­нии Ста­рой Ни­сы, не­со­мнен­но, что это - уни­каль­ный ар­хитектурный ан­самбль и важ­ней­ший ис­точ­ник све­де­ний по ис­то­рии и куль­ту­ре ран­ней Пар­фии.

Ны­не оба го­ро­ди­ща и рас­по­ло­жен­ный не­по­да­лё­ку Ман­сур-Де­пе об­ра­зу­ют яд­ро ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­вед­ни­ка «Ни­са»; вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)