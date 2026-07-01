НИРВАНА
НИРВА́НА (пали nibb ̅a[ na, санскр. nirv ̅a ̣na - угасание, потухание) - одно из ключевых понятий буддизма - освобождение от тягот (духкха) перерождения (санcара) и от действия закона кармы, составляющее высшую цель всех живых существ.
Считается, что состояние прижизненной нирваны (нирвана «с остатком», т. е. с продолжением жизни до исчерпания кармческих последствий прошлых рождений), а затем и окончательной нирваной (нирвна «без остатка», или паринирваны) было достигнуто Буддой Шакьямуни в результате прохождения 8 (или 9) ступеней дхьяны (концентрации сознания) и открытия в опыте пробуждения (бодхи) четырёх благородных истин. Понятие нирваны как прекращение сансары известно в адживике, джайнизме, а также в индуизме.
Этимология слова «нирвана» связана с системой образов, главным из которых является пламя как символ человеческих страстей (желания и отвращения); нирвану часто уподобляют погашению или самопроизвольному угасанию этого пламени, в результате иссякания питающего его «топлива». Хотя нирвана часто отождествляют с бодхи, эти понятия обозначают разные аспекты «освобождения»: бодхи сближается с познавательным опытом и описывается как совершенное понимание, иногда даже всезнание, нирвана соотносится с «экзистенциальным» опытом - умиротворением и успокоением.
В учении раннего буддизма, представленном в палийском каноне (см. Типитака), нирвана нередко отождествляется с «искоренением» аффектов (клеша, ашая), эгоцентрических взглядов (саткая-диттхи), с состоянием покоя (саматха), умиротворённости (шанти), предельного сосредоточения (самадхи). В этом контексте нирвана выступает синонимом мысленной концентрации в противоположность обычному рассеянному состоянию ума.
В более фундаментальном значении нирвана являет отсутствие характеристик сансарного бытия (рождения, старости, болезни, смерти, неудовлетворённости, аффектов) и описывается как «неизменная», «необусловленная», «приносящая блаженство». Составляя конечную цель всех буддийских практик, нирвана есть выход за пределы любой из них, она - вне пространства, времени и всех форм сансарного существования, в т. ч. и человеческой жизни. Это трансцендентный опыт, не имеющий никаких индивидуальных, личностных характеристик, о достигшем нирваны больше нельзя сказать ни то, что он существует, ни то, что он не существует, ибо это состояние вне какой-либо оппозиций. При этом буддийские мыслители всячески сопротивлялись тому, чтобы интерпретировать нирвана как чистое отсутствие, ничто (именно так понимали нирвану многие европейские мыслители, видевшие в буддизме форму нигилизма), для них нирвана есть некое абсолютное бытие, не подверженное закону изменчивости (анитья).
Согласно развитой в махаяне доктрине татхагата-гарбха, совершенная нирвана. Будды считается изначально присущей всем живым существам. В мадхьямаке нирвана отождествляется с шуньятой, дхармакаей (неизменной сущностью Будды; см. Трикая) и дхарма-дхату (конечной реальностью). Нирвана является здесь не результатом процесса, а высшей вечной реальностью, потенциально содержащейся в обычном существовании. Основываясь на этой идее тождества нирваны и сансары, последователи буддийского тантризма (см. Ваджраяна) считают, что через ряд медитативных практик (отождествление адепта с телом, речью и мыслью Будды) и даже через человеческие страсти, если очистить сознание от привязанности к их объектам, можно достичь нирваны.
Сочинения:
Thomas E.J. Nirva̅[na and Parinirva̅[na. Leiden, 1947;
Welbon G.R. The Buddhist Nirva̅[na and its western interpreters. Chi., 1968;
Griffiths P.J. On being mindless: Buddhist meditation and the mind-body problem. La Salle, 1986; idem. On being the Buddha: the classical doctrine of Buddhahood. Albany, 1994;
Щербатской Ф.И. Концепция буддийской нирваны // Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988;
Collins S. Nirv ̅a[ na and other Buddhist felicities: utopias of the pa̅li imaginaire. Camb., 1998.