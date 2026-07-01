НИРИШВАРАВАДА

НИРИШВАРАВАДА (санскр. nirīśvara­va̅- da - уче­ние о не­су­ще­ст­во­ва­нии Бо­же­ст­ва (Иш­ва­ры)) - в индийской ре­лигиозно-фи­лософской куль­ту­ре влия­тель­ная док­три­на, от­ри­цаю­щая су­ще­ст­во­ва­ние и дея­тель­ность в ми­ре еди­но­го ра­зум­но­го и со­вер­шен­но­го пер­во­на­ча­ла.

От­стаи­вав­шие ниришваравады фи­лосовской шко­лы (за ис­клю­че­ни­ем ма­те­риа­ли­стической шко­лы чар­ва­ка) тем не ме­нее при­зна­вали на­ли­чие пан­те­о­на бо­гов, по­это­му ниришваравада в це­лом кор­рект­нее обо­зна­чить как ан­ти­те­изм, чем ате­изм .

Оп­по­нен­том ниришварады вы­сту­па­ет иш­ва­ра­ва­да. Ис­то­ки ниришварады вос­хо­дят к шра­ман­ско­му пе­рио­ду индийской ис­то­рии (середины I тысячилетия до н. э.), к пер­вым по­пыт­кам со сто­ро­ны ан­ти­брах­ма­ни­ст­ских на­прав­ле­ний де­за­вуи­ро­вать основные ми­ро­воз­зренческие при­ори­те­ты брах­ма­низ­ма, од­ним из ко­то­рых бы­ла ве­ра в су­ще­ст­во­ва­ние на­ря­ду с на­род­ны­ми бо­га­ми Бо­же­ст­ва - Иш­ва­ры . По­след­ний по вре­ме­ни зна­чительный ком­пен­ди­ум по­зи­ций ниришварады со­дер­жит­ся в сочинении «Тат­тва­ра­хась­я­ди­пи­ка» Гу­на­рат­ны (XV века).

При­ори­тет в раз­ра­бот­ке ниришварады при­над­ле­жал буд­ди­стам (Аш­ваг­хо­ша, На­гард­жу­на, Ва­су­банд­ху, Дхар­ма­кир­ти, Рат­на­кир­ти и др.), но ан­ти­теи­стической по­зи­ции раз­ви­ва­лись так­же в джай­низ­ме, по­лубрах­ма­ни­ст­ской по про­ис­хо­ж­де­нию санкхье и ор­то­док­саль­ней­шей из брах­ма­ни­ст­ских школ - ми­ман­се.

Основные ар­гумен­ты ниришварады сво­дят­ся к то­му, что со все­мо­гу­ще­ст­вом Бо­же­ст­ва не­со­вмес­ти­ма сво­бо­да че­ло­ве­че­ско­го вы­бо­ра и от­вет­ст­вен­ность за дей­ст­вия (а по­то­му и за­кон кар­мы ), с его бла­го­стью - пре­об­ла­да­ние в ми­ре стра­да­ния и не­спра­вед­ли­во­сти, с его са­мо­дос­та­точ­но­стью - его же­ла­ние уча­ст­во­вать в соз­да­нии ми­ра, с его един­ст­вом и не­из­мен­но­стью - раз­но­об­ра­зие и «те­ку­честь» су­ществ и ве­щей, за­пол­няю­щих мир, с его дея­тель­но­стью - от­сут­ст­вие у не­го те­ла, с его обу­ст­рой­ст­вом ми­ра - воз­мож­ность объ­яс­не­ния про­ис­хо­ж­де­ния при­род­ных ве­щей ес­тественным пу­тём. В свою оче­редь, ниришварада под­вер­га­лась по­сто­ян­но­му оп­ро­вер­же­нию со сто­ро­ны шко­лы ньяя.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)