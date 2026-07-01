НИРИШВАРАВАДА
НИРИШВАРАВАДА (санскр. nirīśvarava̅- da - учение о несуществовании Божества (Ишвары)) - в индийской религиозно-философской культуре влиятельная доктрина, отрицающая существование и деятельность в мире единого разумного и совершенного первоначала.
Отстаивавшие ниришваравады филосовской школы (за исключением материалистической школы чарвака) тем не менее признавали наличие пантеона богов, поэтому ниришваравада в целом корректнее обозначить как антитеизм, чем атеизм.
Оппонентом ниришварады выступает ишваравада. Истоки ниришварады восходят к шраманскому периоду индийской истории (середины I тысячилетия до н. э.), к первым попыткам со стороны антибрахманистских направлений дезавуировать основные мировоззренческие приоритеты брахманизма, одним из которых была вера в существование наряду с народными богами Божества - Ишвары. Последний по времени значительный компендиум позиций ниришварады содержится в сочинении «Таттварахасьядипика» Гунаратны (XV века).
Приоритет в разработке ниришварады принадлежал буддистам (Ашвагхоша, Нагарджуна, Васубандху, Дхармакирти, Ратнакирти и др.), но антитеистической позиции развивались также в джайнизме, полубрахманистской по происхождению санкхье и ортодоксальнейшей из брахманистских школ - мимансе.
Основные аргументы ниришварады сводятся к тому, что со всемогуществом Божества несовместима свобода человеческого выбора и ответственность за действия (а потому и закон кармы), с его благостью - преобладание в мире страдания и несправедливости, с его самодостаточностью - его желание участвовать в создании мира, с его единством и неизменностью - разнообразие и «текучесть» существ и вещей, заполняющих мир, с его деятельностью - отсутствие у него тела, с его обустройством мира - возможность объяснения происхождения природных вещей естественным путём. В свою очередь, ниришварада подвергалась постоянному опровержению со стороны школы ньяя.