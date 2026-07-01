НИМЕЙЕР СУАРИС ФИЛЬЮ ОСКАР
НИМЕЙЕР СУАРИС ФИЛЬЮ ОСКАР - бразильский архитектор, почетный член Академии художеств СССР (1983 год).
Окончил Национальную школу изящных искусств в Рио-де-Жанейро (1929-1934 годы), где учился у Л. Косты. С 1932 года работал в его архитектурной мастерской, вместе с ним участвовал в проектировании здания Министерства просвещения и здравоохранения в Рио-де-Жанейро (1937-1943 годы, совместно с А.Э. Рейди, Р. Бурле Марксом и др., ныне Дворец культуры им. Г. Капанемы), тогда же познакомился с идеями модернизма в интерпретации Ле Корбюзье, бывшего консультантом этого проекта.
Первой крупной самостоятельной работой С.Ф.О. Нимейера стал комплекс в Пампулье, близ Белу-Оризонти, заказанный Ж. Кубичеком (1942-1943 годы): расположенные вокруг искусственного озера, в зелёной зоне (1941-1944 годы, ландшафтный арх. Бурле Маркс), казино, ресторан, танцевальный зал, яхт-клуб, церковь Сан-Франсиску [на фасаде - панно из изразцов (азулежус), худ. К. Портинари] сочетают принципы современного движения и элементы «тропического модернизма» с его скульптурными, криволинейными объёмами, максимально использующими возможности железобетона. В 1947 году принял участие в проектировании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (1949-1950 годы). Административное здание «Копан» в Сан-Паулу (проект 1951-1954 годы; 1957-1966 годы) и собственная вилла Каноас в Рио- де-Жанейро (1953 год, ландшафтный арх. Бурле Маркс) демонстрируют принципы свободного, нефункционального формообразования, характерные для всего творчества Нимейера.
В 1956 году Ж. Кубичек, ставший президентом Бразилии, назначил Нимейера главным архитектором отдела архитектуры и градостроительства госдарственной корпорации «Novacap», занимавшейся строительством новой столицы - Бразилиа. Нимейер провёл конкурс на градостроит. решение города, в котором победил Л. Коста, а также занялся проектированием ключевых общественых зданий: железо-бетоннные скульптурные объёмы Дворца Рассвета (резиденция президента республики, 1958-1959 годы), Национального конгресса (1960 год), Верховного суда (1960 год), МИДа (1966 год), кафедрального собора (1959-1960 годы; перестроен Нимейером в 1986-1987 годы) и мн. др. рассчитаны на восприятие издалека, с широких проспектов и площадей г. Бразилиа; сложные, намеренно нецелесообразные формы «формалистических» построек Нимейера требовали также сложного инжинерного решения.
В Берлине Нимейер построил жилой дом для образцового района выставки «Интербау» (1957 год; т. н. Ганзейский квартал). В 1960-1980-е годы он много работал за пределами Бразилии, что было связано с установлением в стране неблагоприятного для Нимейера-коммуниста режима военной диктатуры (1964-1985 годы); в 1965 году он эмигрировал во Францию и поселился в Париже. В этот период были построены: Международный выставочный комплекс в Триполи (проект 1962 год; 1975 год), штаб-квартира КП Франции в Париже (проект 1965 год; 1967-1971 годы, завершено в 1979-1980 годы; совместно с арх. П. Шеметовым, инж. Ж. Пруве и др.), здание издательства «Mondadori» в Милане (проект 1968 год; 1975 год), ансамбль университета Ментури в Константине в Алжире (1974 год), комплекс «Вулкан» в Гавре (Национальный культурный центр; 1982 год) и др. Им был создан генплан г. Алжир (1968 год) и ряда французских городов.
По возвращении в Бразилию в 1985 году Нимейер, преимущественно применяя железобетон, создаёт ансамбли, соединяющие нефункциональные «монументы» и утилитарные сооружения («Самбодром» в Рио-де-Жанейро, 1983-1984 годы; Мемориал Латинской Америки в Сан-Паулу, 1989 год), использует всё более упрощённые геометрические объёмы [Музей современного искусства в Нитерое (1996 год; ныне в составе ансамбля «Дороги Нимейера», 2000-е годы), Музей О. Нимейера в Куритибе (2002 год) и мн. др.], особенно часто форму полусферы (Национальный музей в г. Бразилиа, 2006 год; Международный культурный центр Оскара Нимейера в Авилесе, 2010 год, и др.). Также занимался дизайном мебели.
Автор романа «Перед лицом небытия» («Diante do nada», 1999 год). Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1963 год). Командор ордена Почётного легиона (2007 год).
Сочинения:
Мой опыт строительства Бразилиа. М., 1963;
Архитектура и общество. М., 1975;
A forma na arquitetura. Rio de J., 1978;
The curves of time: the memoirs. L., 2000;
Minha arquitetura: 1937–1994. Rio de J., 2004.