НИМЕЙЕР СУАРИС ФИЛЬЮ ОСКАР

НИМЕЙЕР СУАРИС ФИЛЬЮ ОСКАР - бразильский ар­хи­тек­тор, почетный член Академии художеств СССР (1983 год).

Окон­чил Национальную шко­лу изящ­ных ис­кусств в Рио-де-Жа­ней­ро (1929-1934 годы), где учил­ся у Л. Кос­ты. С 1932 года ра­бо­тал в его ар­хитектурной мас­тер­ской, вме­сте с ним уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии зда­ния Министерства про­све­ще­ния и здра­во­охра­не­ния в Рио-де-Жа­ней­ро (1937-1943 годы, совместно с А.Э. Рей­ди, Р. Бур­ле Мар­ксом и др., ны­не Дво­рец куль­ту­ры им. Г. Ка­па­не­мы), тог­да же по­зна­ко­мил­ся с идея­ми мо­дер­низ­ма в ин­тер­пре­та­ции Ле Кор­бю­зье, быв­ше­го кон­суль­тан­том это­го про­ек­та.

Пер­вой круп­ной са­мо­сто­ятельной ра­бо­той С.Ф.О. Нимейера стал ком­плекс в Пам­пу­лье, близ Бе­лу-Ори­зон­ти, за­ка­зан­ный Ж. Ку­би­че­ком (1942-1943 годы): рас­по­ло­жен­ные во­круг ис­кусственного озе­ра, в зе­лё­ной зо­не (1941-1944 годы, ланд­шафт­ный арх. Бур­ле Маркс), ка­зи­но, рес­то­ран, тан­це­валь­ный зал, яхт-клуб, церковь Сан-Фран­си­ску [на фа­са­де - пан­но из из­раз­цов (азу­ле­жус), худ. К. Пор­ти­нари] со­че­та­ют прин­ци­пы со­вре­мен­но­го дви­же­ния и эле­мен­ты «тро­пи­че­ско­го мо­дер­низ­ма» с его скульп­тур­ны­ми, кри­во­ли­ней­ны­ми объ­ё­ма­ми, мак­си­маль­но ис­поль­зую­щи­ми воз­мож­но­сти же­ле­зо­бе­то­на. В 1947 году при­нял уча­стие в про­ек­ти­ро­ва­нии штаб-квар­ти­ры ООН в Нью-Йор­ке (1949-1950 годы). Административное зда­ние «Ко­пан» в Сан-Пау­лу (про­ект 1951-1954 годы; 1957-1966 годы) и собственная вил­ла Ка­но­ас в Рио- де-Жа­ней­ро (1953 год, ланд­шафт­ный арх. Бур­ле Маркс) де­мон­ст­ри­ру­ют прин­ци­пы сво­бод­но­го, не­функ­цио­наль­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, ха­рак­тер­ные для все­го твор­че­ст­ва Нимейера.

В 1956 году Ж. Ку­би­чек, став­ший пре­зи­ден­том Бра­зи­лии, на­зна­чил Нимейера главным ар­хи­тек­то­ром от­де­ла ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва госдарственной кор­по­ра­ции «No­va­cap», за­ни­мав­шей­ся строи­тель­ст­вом но­вой сто­ли­цы - Бра­зи­лиа. Нимейер про­вёл кон­курс на гра­до­стро­ит. ре­ше­ние го­ро­да, в ко­то­ром по­бе­дил Л. Кос­та, а так­же за­нял­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем клю­че­вых об­щественых зда­ний: железо-бе­тоннные скульп­тур­ные объ­ё­мы Двор­ца Рас­све­та (ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки, 1958-1959 годы), Национального кон­грес­са (1960 год), Вер­хов­но­го су­да (1960 год), МИДа (1966 год), ка­фед­раль­но­го со­бо­ра (1959-1960 годы; пе­ре­стро­ен Нимейером в 1986-1987 годы) и мн. др. рас­счи­та­ны на вос­при­ятие из­да­ле­ка, с ши­ро­ких про­спек­тов и пло­ща­дей г. Бра­зилиа; слож­ные, на­ме­рен­но не­це­ле­со­образ­ные фор­мы «фор­ма­ли­сти­че­ских» по­стро­ек Нимейера тре­бо­ва­ли так­же слож­но­го инжинерного ре­ше­ния.

В Бер­ли­не Нимейер по­стро­ил жи­лой дом для об­раз­цо­во­го райо­на вы­став­ки «Ин­тер­бау» (1957 год; т. н. Ган­зей­ский квар­тал). В 1960-1980-е годы он мно­го ра­бо­тал за пре­де­ла­ми Бра­зи­лии, что бы­ло свя­за­но с ус­та­нов­ле­ни­ем в стра­не не­бла­го­при­ят­но­го для Нимейера-ком­му­ни­ста ре­жи­ма во­енной дик­та­ту­ры (1964-1985 годы); в 1965 году он эми­гри­ро­вал во Фран­цию и по­се­лил­ся в Па­ри­же. В этот пе­ри­од бы­ли по­строе­ны: Ме­ж­ду­народный вы­ста­воч­ный ком­плекс в Три­по­ли (про­ект 1962 год; 1975 год), штаб-квар­ти­ра КП Фран­ции в Па­ри­же (про­ект 1965 год; 1967-1971 годы, за­вер­ше­но в 1979-1980 годы; совместно с арх. П. Ше­ме­то­вым, инж. Ж. Пру­ве и др.), зда­ние издательства «Mon­dadori» в Ми­ла­не (про­ект 1968 год; 1975 год), ан­самбль университета Мен­ту­ри в Кон­стан­ти­не в Ал­жи­ре (1974 год), ком­плекс «Вул­кан» в Гав­ре (Национальный куль­тур­ный центр; 1982 год) и др. Им был соз­дан ген­план г. Ал­жир (1968 год) и ря­да французских го­ро­дов.

По воз­вра­ще­нии в Бра­зи­лию в 1985 году Нимейер, пре­имущественно при­ме­няя же­ле­зо­бе­тон, соз­да­ёт ан­самб­ли, со­еди­няю­щие не­функ­цио­наль­ные «мо­ну­мен­ты» и ути­ли­тар­ные со­ору­же­ния («Сам­бо­дром» в Рио-де-Жа­ней­ро, 1983-1984 годы; Ме­мо­ри­ал Латинской Аме­ри­ки в Сан-Пау­лу, 1989 год), ис­поль­зу­ет всё бо­лее уп­ро­щён­ные гео­мет­рические объ­ё­мы [Му­зей современного искусства в Ни­те­рое (1996 год; ны­не в со­ста­ве ан­самб­ля «До­ро­ги Ни­мей­ера», 2000-е годы), Му­зей О. Ни­мей­е­ра в Ку­ри­ти­бе (2002 год) и мн. др.], осо­бен­но час­то фор­му по­лу­сфе­ры (Национальный му­зей в г. Бра­зи­лиа, 2006 год; Меж­ду­народный куль­тур­ный центр Ос­ка­ра Ни­мей­е­ра в Ави­ле­се, 2010 год, и др.). Так­же за­ни­мал­ся ди­зай­ном ме­бе­ли.

Ав­тор ро­ма­на «Пе­ред ли­цом не­бы­тия» («Diante do nada», 1999 год). Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1963 год). Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (2007 год).

Сочинения:

Мой опыт строи­тель­ст­ва Бра­зи­лиа. М., 1963;

Ар­хи­тек­ту­ра и об­ще­ст­во. М., 1975;

A forma na arquitetura. Rio de J., 1978;

The curves of time: the memoirs. L., 2000;

Minha arquite­tu­ra: 1937–1994. Rio de J., 2004.