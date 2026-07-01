НИМЁЛЛЕР МАРТИН ФРИДРИХ ГУСТАВ ЭМИЛЬ

НИМЁЛЛЕР МАРТИН ФРИДРИХ ГУСТАВ ЭМИЛЬ - немецкий про­тес­тант­ский ре­лигиозный и об­щественный дея­тель.

Из се­мьи лю­те­ран­ско­го пас­то­ра.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил офи­це­ром на под­вод­ной лод­ке. За­ни­мая кон­сер­ва­тив­но-на­цио­на­ли­стическую по­ли­тическую по­зи­цию, в 1918 году от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к ус­та­нов­ле­нию пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии и ос­та­вил во­енную служ­бу.

Изу­чал бо­го­сло­вие в университете г. Мюн­стер (1919-1923 годы). В 1924 году стал пас­то­ром, слу­жил в Мюн­сте­ре, с 1931 года - в Да­ле­ме (при­го­род Бер­ли­на; ны­не в чер­те го­ро­да).

С 1924 года сто­рон­ник На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии, при­вет­ст­во­вал об­ра­зо­ва­ние «Треть­е­го рей­ха», од­на­ко был оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен по от­но­ше­нию к на­цио­нал-со­циа­ли­стической цер­ков­ной пар­тии «Не­мец­кие хри­сти­ане».

В 1933 году стал ини­циа­то­ром и пред­се­да­те­лем толь­ко что ос­но­ван­но­го Кри­зис­но­го сою­за пас­то­ров (Pfarrernotbund), из ко­то­ро­го позд­нее воз­ник­ла Ис­по­вед­ническую цер­ковь - оп­по­зи­ци­он­ное дви­же­ние в Немецкой еван­ге­лической церк­ви, бо­ров­шее­ся про­тив гит­ле­ров­ской цер­ков­ной по­ли­ти­ки. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии пер­во­го си­но­да Ис­по­вед­нич. церк­ви в Бар­ме­не (1934 год). От по­зи­ции ото­жде­ст­в­ле­ния нем. на­ции и еван­ге­лич. хри­сти­ан­ст­ва пе­ре­шёл к при­зна­нию уни­вер­саль­ной зна­чи­мо­сти про­воз­ве­стия Хри­ста для всех лю­дей.

За свою цер­ков­но-по­ли­тическую дея­тель­ность М.Ф.Г.Э. Нимёллера в ка­че­ст­ве «лич­но­го за­клю­чён­но­го» А. Гит­ле­ра в 1938-1945 годы со­дер­жал­ся в ла­ге­рях За­ксен­хау­зен и Да­хау . В этот пе­ри­од Нимёйллер вы­ска­зы­вал­ся о воз­мож­но­сти сво­его пе­ре­хо­да в ка­то­ли­че­ст­во.

Член со­ве­та (1945-1955 годы), председатель си­но­да (1945-1948 годы) и ру­ко­во­ди­тель от­де­ла внеш­них цер­ков­ных свя­зей (1945-1956 годы) Еван­ге­лической церк­ви Гер­ма­нии. Пре­зи­дент (1947-1964 годы) зе­мель­ной церк­ви Гес­сен и Нас­сау.

Нимейллер вы­сту­пал за по­строе­ние Церк­ви на ос­но­ве об­щин­но­го прин­ци­па. При­зы­вал всех хри­сти­ан Гер­ма­нии при­знать ви­ну за тра­ге­дии во­енного вре­ме­ни. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в эку­ме­ническом дви­же­нии; в 1952 году по при­гла­ше­нию пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия I по­се­тил Мо­ск­ву.

Нимеёллер - один из пре­зи­ден­тов (1961-1968 годы) Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од при­дер­жи­вал­ся ра­ди­каль­ных по­ли­тич. взгля­дов: вы­сту­пил про­тив ре­ми­ли­та­ри­за­ции Западной Гер­ма­нии, об­ра­зо­ва­ния в 1949 году ФРГ, от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к вос­при­ятию Цер­ко­вью идео­ло­гии «хо­лод­ной вой­ны». Уча­ст­во­вал в ан­ти­во­ен­ном дви­же­нии, в 1967 году по­бы­вал в Северном Вьет­на­ме. Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1967 год).

Сочинения:

Vom U-Boot zur Kanzel. B., 1934;

Reden 1945–1961. Darmstadt; Fr./M., 1957–1961. Bd 1–3;

Eine Welt oder keine Welt. Fr./M., 1964;

Briefe aus der Gefangenschaft Moabit. Fr./M., 1975;

Reden, Predigten, Denkanstöße, 1964–1976. Köln, 1977;

Briefe aus der Gefan­genschaft. Konzentrationslager Sachsenhausen (Oranienburg). Bielefeld, 1979;

Dahlemer Pre­digten 1936/37. Münch., 1981;

Was würde Jesus dazu sagen? Reden. Predigten. Aufsätze 1937–1980. B., 1981.