НИМЁЛЛЕР МАРТИН ФРИДРИХ ГУСТАВ ЭМИЛЬ
НИМЁЛЛЕР МАРТИН ФРИДРИХ ГУСТАВ ЭМИЛЬ - немецкий протестантский религиозный и общественный деятель.
Из семьи лютеранского пастора.
Во время Первой мировой войны служил офицером на подводной лодке. Занимая консервативно-националистическую политическую позицию, в 1918 году отрицательно отнёсся к установлению парламентской демократии и оставил военную службу.
Изучал богословие в университете г. Мюнстер (1919-1923 годы). В 1924 году стал пастором, служил в Мюнстере, с 1931 года - в Далеме (пригород Берлина; ныне в черте города).
С 1924 года сторонник Национал-социалистической немецкой рабочей партии, приветствовал образование «Третьего рейха», однако был оппозиционно настроен по отношению к национал-социалистической церковной партии «Немецкие христиане».
В 1933 году стал инициатором и председателем только что основанного Кризисного союза пасторов (Pfarrernotbund), из которого позднее возникла Исповедническую церковь - оппозиционное движение в Немецкой евангелической церкви, боровшееся против гитлеровской церковной политики. Принимал активное участие в подготовке и проведении первого синода Исповеднич. церкви в Бармене (1934 год). От позиции отождествления нем. нации и евангелич. христианства перешёл к признанию универсальной значимости провозвестия Христа для всех людей.
За свою церковно-политическую деятельность М.Ф.Г.Э. Нимёллера в качестве «личного заключённого» А. Гитлера в 1938-1945 годы содержался в лагерях Заксенхаузен и Дахау. В этот период Нимёйллер высказывался о возможности своего перехода в католичество.
Член совета (1945-1955 годы), председатель синода (1945-1948 годы) и руководитель отдела внешних церковных связей (1945-1956 годы) Евангелической церкви Германии. Президент (1947-1964 годы) земельной церкви Гессен и Нассау.
Нимейллер выступал за построение Церкви на основе общинного принципа. Призывал всех христиан Германии признать вину за трагедии военного времени. Принимал активное участие в экуменическом движении; в 1952 году по приглашению патриарха Московского и всея Руси Алексия I посетил Москву.
Нимеёллер - один из президентов (1961-1968 годы) Всемирного совета церквей. В послевоенный период придерживался радикальных политич. взглядов: выступил против ремилитаризации Западной Германии, образования в 1949 году ФРГ, отрицательно отнёсся к восприятию Церковью идеологии «холодной войны». Участвовал в антивоенном движении, в 1967 году побывал в Северном Вьетнаме. Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1967 год).
Сочинения:
Vom U-Boot zur Kanzel. B., 1934;
Reden 1945–1961. Darmstadt; Fr./M., 1957–1961. Bd 1–3;
Eine Welt oder keine Welt. Fr./M., 1964;
Briefe aus der Gefangenschaft Moabit. Fr./M., 1975;
Reden, Predigten, Denkanstöße, 1964–1976. Köln, 1977;
Briefe aus der Gefangenschaft. Konzentrationslager Sachsenhausen (Oranienburg). Bielefeld, 1979;
Dahlemer Predigten 1936/37. Münch., 1981;
Was würde Jesus dazu sagen? Reden. Predigten. Aufsätze 1937–1980. B., 1981.