НИЛЬСЕН КАРЛ АВГУСТ
НИЛЬСЕН КАРЛ АВГУСТ - датский композитор, дирижёр, педагог; основоположник датской музыки XX века.
Сын маляра. В 1879 году горнист и тромбонист в военом оркестре Оденсе. В 1884-1886 годы учился в Копенгагенской консерватории по классу скрипки В. Тофте, теорию музыки изучал у Й.П.Э. Хартмана, гармонию и контрапункт - у О. Розенхофа, историю музыки - у Н. Гаде. В 1890-1891 годы стажировался как композитор в Германии и Австрии, изучал современную музыку. В 1891 году в Париже познакомился с датским скульптором Анной Марией Бродерсен (1863-1945 годы), на которой в том же году женился.
Дебютировал как дирижёр в 1888 году в Оденсе (исполнил свою Сюиту для струнных). В 1889-1905 годы скрипач, в 1908-1914 годы второй дирижёр оркестра Королевской оперы (Копенгаген); в 1906 году дирижировал премьерой своей оперы «Маскарад» (либр. В. Андерсена по одноим. комедии Л. Хольберга). В 1915-1927 годы (с перерывами) дирижировал сезонными концертами в копенгагенском Музыкальном обществе.
В 1897-1904 годы («психологический период» в творчестве К.А. Нильсен, по определению западных музыковедов) создал кантаты «Hymnus amoris» (1897 год) и «Сон» (1904 год), оперу «Саул и Давид», 2-ю симфонию «Четыре темперамента» (обе 1902 года). Под впечатлением поездки в Грецию (1904 год) сочинил увертюру «Гелиос» (изображает восход и заход солнца над Эгейским морем).
Известность композитору принесли 3-я симфония («Sinfonia espansiva») и Концерт для скрипки с оркестром (оба 1911 года). Как высшие достижения творчества К.А. Нильсона в целом ныне расцениваются 4-я («Неугасимая», 1916 год; в авторском эпиграфе «Музыка есть жизнь, и, подобно ей, неугасима» подразумевается неугасимая в человеке воля к жизни) и 5-я (1922 год) симфонии. Последние крупные сочинения: 6-я симфония («Простая», 1925 год), концерты для флейты (1926 год) и кларнета (1928 год) с оркестром, 3 мотета на тексты лат. псалмов (1929), большая (с двумя фугами) органная фантазия «Commotio» (1931 год).
Творчество К.А. Нильсона принадлежит позднему романтизму. Гармонический стиль за редкими исключениями не выходит за рамки расширенной мажорно-минорной тональности с характерным для неё активным модуляционным движением [исследователь творчества композитора Р. Симпсон назвал такую форму тональности «прогрессирующей» (progressive)], элементами политональности и вкраплениями модализмов (музыка к пьесе «Аладдин», 1919 год). Мастерство композитора проявилось в инструментовке (драматическая «битва литавр» в финале 4-й симфонии; колористика симфонической поэмы «Пан и Сиринга», 1918 год), в технически безупречной разработке мелодического материала - как средствами контрапункта (скерцо 5-й симфонии), так и на основе остинато (I часть той же симфонии). Национальная тема не доминирует, однако занимает важное место в вокальной музыке (светские и паралитургические песни на дат. яз., обработки нар. мелодий) и в инструментальных программных сочинениях (увертюра «Воображаемое путешествие на Фарерские острова», 1927 год, и др.). Общий «скандинавский дух» проявляет себя в особом размеренном ощущении муз. времени (обстоятельное и даже скрупулёзное развёртывание мелодич. материала, подчас в ущерб динамике), в позитивном мироощущении (оптимистическая драматургическая концепция в сочинениях крупной формы), эмоциональной сдержанности.
В 1916-1919 годы преподавал теорию музыки и композицию в Копенгагенской консерватории, в 1931 году назначен её директором. Среди учеников: П. Ширбек, К. Еппесен, Й. Бентсон, М. Вёльдике. На протяжении ряда лет писал музыкально-критические статьи, в которых, в частности, критиковал пренебрежительное отношение авангардистов к выразительной мелодии (опубликовал их в сборник «Живая музыка», 1925 год).
Мировая слава пришла к К.А. Нильсону после смерти. Его музыку на Западе пропагандировал Л. Бернстайн, в России - Г.Н. Рождественский. В 1973 году датский дирижёр О. Шмидт впервые осуществил полную запись всех шести симфоний. С 1980 года проводится междунар. муз. конкурс имени К.А. Нильсон. В 1988 году в Оденсе открыт Музей К.А. Нильсона. В 1998-2009 годы в Копенгагене вышло академическое издание полного собрания сочинений в 32 томах.
Сочинения:
Min fynske barndom. Kbh., 1927. Arbon, 1992; Живая музыка / Пер., предисл. М. Мищенко. СПб., 2005.