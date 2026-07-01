НИЛЬСЕН КАРЛ АВГУСТ

НИЛЬСЕН КАРЛ АВГУСТ - д атский ком­пози­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог; ос­но­во­по­лож­ник датской му­зы­ки XX века.

Сын ма­ля­ра. В 1879 году гор­нист и тром­бо­нист в во­еном орке­ст­ре Оден­се . В 1884-1886 годы учил­ся в Ко­пен­га­ген­ской консерватории по клас­су скрип­ки В. Тоф­те, тео­рию му­зы­ки изу­чал у Й.П.Э. Харт­ма­на, гар­мо­нию и кон­тра­пункт - у О. Ро­зен­хо­фа, ис­то­рию му­зы­ки - у Н. Га­де. В 1890-1891 годы ста­жи­ро­вал­ся как ком­по­зи­тор в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии, изу­чал современную му­зы­ку. В 1891 году в Па­ри­же по­зна­ко­мил­ся с датским скульп­то­ром Ан­ной Ма­ри­ей Бро­дер­сен (1863-1945 годы), на ко­то­рой в том же го­ду же­нил­ся.

Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1888 году в Оден­се (ис­пол­нил свою Сюи­ту для струн­ных). В 1889-1905 годы скри­пач, в 1908-1914 годы вто­рой ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Ко­ро­лев­ской опе­ры (Ко­пен­гаген); в 1906 году ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой сво­ей опе­ры «Мас­ка­рад» (либр. В. Ан­дер­се­на по од­но­им. ко­ме­дии Л. Холь­бер­га). В 1915-1927 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) ди­ри­жи­ро­вал се­зон­ны­ми кон­цер­та­ми в ко­пен­га­ген­ском Музыкальном обществе.

В 1897-1904 годы («пси­хо­ло­ги­че­ский пе­ри­од» в твор­че­ст­ве К.А. Нильсен, по оп­ре­де­ле­нию западных му­зы­ко­ве­дов) соз­дал кан­та­ты «Hym­nus amoris» (1897 год) и «Сон» (1904 год), опе­ру «Са­ул и Да­вид», 2-ю сим­фо­нию «Че­ты­ре тем­пе­ра­мен­та» (обе 1902 года). Под впе­чат­ле­ни­ем по­езд­ки в Гре­цию (1904 год) со­чи­нил увер­тю­ру «Ге­ли­ос» (изо­бра­жа­ет вос­ход и за­ход солн­ца над Эгей­ским мо­рем).

Из­вест­ность ком­по­зи­то­ру при­нес­ли 3-я сим­фо­ния («Sinfonia espansiva») и Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (оба 1911 года). Как выс­шие дос­ти­же­ния твор­чест­ва К.А. Нильсона в це­лом ны­не рас­це­ни­ва­ют­ся 4-я («Не­уга­си­мая», 1916 год; в ав­тор­ском эпи­гра­фе «Му­зы­ка есть жизнь, и, по­доб­но ей, не­уга­си­ма» под­ра­зу­ме­ва­ет­ся не­уга­си­мая в че­ло­ве­ке во­ля к жиз­ни) и 5-я (1922 год) сим­фо­нии. По­след­ние круп­ные со­чи­не­ния: 6-я сим­фо­ния («Про­стая», 1925 год), кон­цер­ты для флей­ты (1926 год) и клар­не­та (1928 год) с ор­ке­ст­ром, 3 мо­те­та на тек­сты лат. псал­мов (1929), боль­шая (с дву­мя фу­га­ми) ор­ган­ная фан­та­зия «Commotio» (1931 год).

Твор­че­ст­во К.А. Нильсона при­над­ле­жит позд­не­му ро­ман­тиз­му. Гар­мо­ни­че­ский стиль за ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми не вы­хо­дит за рам­ки рас­ши­рен­ной ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти с ха­рак­тер­ным для неё ак­тив­ным мо­ду­ля­ци­он­ным дви­же­ни­ем [ис­сле­до­ва­тель твор­че­ст­ва ком­по­зи­то­ра Р. Симп­сон на­звал та­кую фор­му то­наль­но­сти «про­грес­си­рую­щей» (progressive)], эле­мен­та­ми по­ли­то­наль­но­сти и вкра­п­ле­ния­ми мо­да­лиз­мов (му­зы­ка к пье­се «Алад­дин», 1919 год). Мас­тер­ст­во ком­по­зи­то­ра про­яви­лось в ин­ст­ру­мен­тов­ке (дра­ма­тическая «бит­ва ли­тавр» в фи­на­ле 4-й сим­фо­нии; ко­ло­ри­сти­ка сим­фо­нической по­эмы «Пан и Си­рин­га», 1918 год), в тех­ни­че­ски безу­преч­ной раз­ра­бот­ке ме­ло­дического ма­те­риа­ла - как сред­ст­ва­ми кон­тра­пунк­та (скер­цо 5-й сим­фо­нии), так и на ос­но­ве ос­ти­на­то (I часть той же сим­фо­нии). Национальная те­ма не до­ми­ни­ру­ет, од­на­ко за­ни­ма­ет важ­ное ме­сто в во­каль­ной му­зы­ке (свет­ские и па­ра­ли­тур­ги­че­ские пес­ни на дат. яз., об­ра­бот­ки нар. ме­ло­дий) и в ин­ст­ру­мен­таль­ных про­грамм­ных со­чи­не­ни­ях (увер­тю­ра «Во­об­ра­жае­мое пу­те­ше­ст­вие на Фа­рер­ские ост­ро­ва», 1927 год, и др.). Об­щий «скан­ди­нав­ский дух» про­яв­ля­ет се­бя в осо­бом раз­ме­рен­ном ощу­ще­нии муз. вре­ме­ни (об­стоя­тель­ное и да­же скру­пу­лёз­ное раз­вёр­ты­ва­ние ме­ло­дич. ма­те­риа­ла, под­час в ущерб ди­на­ми­ке), в по­зи­тив­ном ми­ро­ощу­ще­нии (оп­ти­ми­стическая дра­ма­тур­гическая кон­цеп­ция в со­чи­не­ни­ях круп­ной фор­мы), эмо­цио­наль­ной сдер­жан­но­сти.

В 1916-1919 годы пре­по­да­вал тео­рию му­зы­ки и ком­по­зи­цию в Ко­пен­га­ген­ской консерватории, в 1931 году на­зна­чен её ди­рек­то­ром. Сре­ди уче­ни­ков: П. Шир­бек, К. Еп­пе­сен, Й. Бент­сон, М. Вёль­ди­ке. На про­тя­же­нии ря­да лет пи­сал музыкально-кри­тические ста­тьи, в ко­то­рых, в ча­ст­но­сти, кри­ти­ко­вал пре­неб­ре­жи­тель­ное от­но­ше­ние аван­гар­ди­стов к вы­ра­зи­тель­ной ме­ло­дии (опуб­ли­ко­вал их в сборник «Жи­вая му­зы­ка», 1925 год).

Ми­ро­вая сла­ва при­шла к К.А. Нильсону по­сле смер­ти. Его му­зы­ку на За­па­де про­па­ган­ди­ро­вал Л. Берн­стайн, в Рос­сии - Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский. В 1973 году датский ди­ри­жёр О. Шмидт впер­вые осу­ще­ст­вил пол­ную за­пись всех шес­ти сим­фо­ний. С 1980 года про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. муз. кон­курс име­ни К.А. Нильсон. В 1988 году в Оден­се от­крыт Му­зей К.А. Нильсона. В 1998-2009 годы в Ко­пен­га­ге­не выш­ло ака­де­мическое из­да­ние пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­не­ний в 32 то­мах.

Сочинения:

Min fynske barndom. Kbh., 1927. Arbon, 1992; Жи­вая му­зы­ка / Пер., пре­дисл. М. Ми­щен­ко. СПб., 2005.