НИЛОТЫ
НИЛОТЫ - группа народов в Восточной и Северо-Восточной Африке.
Делятся на восточную, западную и южную группы. Восточные нилоты живут на юго-востоке Судана, в центре и на востоке Южного Судана, юго-западе Эфиопии, северо-западе и северо-востоке Уганды, в Кении и на северо-востоке Танзании; включают подгруппы бари (бари -600 тыс. человек, каква - 300 тыс. человек, мандари - 160 тыс. человек) в Судане, Южном Судане и на северо-западе Уганды и лотуко-тесо, делящуюся на лотуко-масайскую (в Южном Судане: лотуко - 200 тыс. человек, лопит - 80 тыс. человек, локойя - 60 тыс. человек и ланго - 40 тыс. человек; в Кении и Танзании: масаи - 1,2 млн. человек и самбуру - 240 тыс. человек) и тесо-турканскую на западе и северо-западе Кении, северо-востоке Уганды, в Судане и Эфиопии (тесо - 2,1 млн. человек, туркана - 1 млн. человек, карамоджонг - 400 тыс. человек, топоса - 250 тыс. человек, ньянгатом - 40 тыс. человек).
Западные нилоты включают динка (2,8 млн. человек), нуэр (1,2 млн. человек) и луо северных (750 тыс. человек) на юге Судана и юго-западе Эфиопии и луо южных (10,2 млн. человек) на севере и юго-востоке Уганды, северо-востоке Демократической Республики Конго и юго-западе Кении. Южные нилоты живут на западе Кении, востоке Уганды и в Танзании (календжин - 5 млн. человек, датога - 130 тыс. человек, омотик - 35 тыс. человек). Общая численность свыше 26 млн. человек (2012, оценка). Говорят на нилотских языках. Распространены также араб., англ. языки и суахили. Для нилотов характерны черты эфиопской расы - очень высокий рост и худощавое сложение (это самые высокие и худые люди на земле).
Предки нилотов - кочевники-скотоводы, начиная с середины I тысячилетия и особенно в XV-XVII веках расселявшиеся по Восточной Африке; их миграциям способствовало продвижение арабов и распространение ислама. В Межозерье они подчинили местные бантуязычные народы, образовав этнокастовую общность скотоводч. аристократии. В новых природных условиях пришельцы частично перешли к ручному земледелию и оседлости, в разной степени сохраняя черты скотоводческой культуры (скотоводство как мужское занятие, развитое кузнечество, молочная пища, одежда - набедренные повязки и плащи из кожи и шкур, металлические и бисерные украшения и др.). Занимаются также охотой, рыболовством, собирательством. Ремёсла: кузнечество, гончарство, кожевенное, плетение. У большинства нилотов (туркана, масаи, нанди, нуэр, динка и др.) сохраняется традиционная, социально-политическая и военная организация, основанная на системе возрастных классов.