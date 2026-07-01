НИЛОТЫ

НИЛОТЫ - груп­па на­ро­дов в Восточной и Северо-Восточной Аф­ри­ке.

Де­лят­ся на восточную, западную и южную груп­пы. Восточные нилоты жи­вут на юго-вос­то­ке Су­да­на, в цент­ре и на во­сто­ке Южного Су­да­на, юго-за­па­де Эфио­пии, се­ве­ро-за­па­де и се­ве­ро-вос­то­ке Уган­ды, в Ке­нии и на се­ве­ро-вос­то­ке Тан­за­нии; вклю­ча­ют под­груп­пы ба­ри (ба­ри -600 тыс. человек, ка­к­ва - 300 тыс. человек, ман­да­ри - 160 тыс. человек) в Су­да­не, Южном Су­да­не и на се­ве­ро-за­па­де Уган­ды и ло­ту­ко-те­со, де­ля­щую­ся на ло­ту­ко-ма­сай­скую (в Южном Су­дане: ло­ту­ко - 200 тыс. человек, ло­пит - 80 тыс. человек, ло­койя - 60 тыс. человек и лан­го - 40 тыс. человек; в Ке­нии и Тан­за­нии: ма­саи - 1,2 млн. человек и сам­бу­ру - 240 тыс. человек) и те­со-тур­кан­скую на за­па­де и се­ве­ро-за­па­де Ке­нии, се­ве­ро-вос­то­ке Уган­ды, в Су­да­не и Эфио­пии (те­со - 2,1 млн. человек, тур­ка­на - 1 млн. человек, ка­ра­мод­жонг - 400 тыс. человек, то­по­са - 250 тыс. человек, ньян­га­том - 40 тыс. человек).

Западные нилоты вклю­ча­ют дин­ка (2,8 млн. человек), ну­эр (1,2 млн. человек) и луо се­вер­ных (750 тыс. человек) на юге Су­да­на и юго-за­па­де Эфио­пии и луо юж­ных (10,2 млн. человек) на се­ве­ре и юго-вос­то­ке Уган­ды, се­ве­ро-вос­то­ке Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го и юго-за­па­де Ке­нии. Южные нилоты жи­вут на за­па­де Ке­нии, вос­то­ке Уган­ды и в Тан­за­нии (ка­ленд­жин - 5 млн. человек, да­то­га - 130 тыс. человек, омо­тик - 35 тыс. человек). Об­щая чис­лен­ность свыше 26 млн. человек (2012, оцен­ка). Го­во­рят на ни­лот­ских язы­ках. Рас­про­стра­не­ны так­же араб., англ. язы­ки и суа­хи­ли. Для нилотов ха­рак­тер­ны чер­ты эфи­оп­ской ра­сы - очень вы­со­кий рост и ху­до­ща­вое сло­же­ние (это са­мые вы­со­кие и ху­дые лю­ди на зем­ле).

Пред­ки нилотов - ко­чев­ни­ки-ско­то­во­ды, на­чи­ная с середины I тысячилетия и осо­бен­но в XV-XVII веках рас­се­ляв­шие­ся по Восточной Аф­ри­ке; их ми­гра­циям спо­соб­ст­во­ва­ло про­дви­же­ние ара­бов и рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма. В Ме­жо­зе­рье они под­чи­ни­ли ме­ст­ные бан­ту­языч­ные на­ро­ды, об­ра­зо­вав эт­но­ка­сто­вую общ­ность ско­то­водч. ари­сто­кра­тии. В но­вых при­род­ных ус­ло­ви­ях при­шель­цы час­тич­но пе­ре­шли к руч­но­му зем­ле­де­лию и осед­ло­сти, в раз­ной сте­пе­ни со­хра­няя чер­ты ско­то­водческой куль­ту­ры (ско­то­вод­ст­во как муж­ское за­ня­тие, раз­ви­тое куз­не­че­ст­во, мо­лоч­ная пи­ща, одеж­да - на­бед­рен­ные по­вяз­ки и пла­щи из ко­жи и шкур, ме­тал­лические и би­сер­ные ук­ра­ше­ния и др.). За­ни­ма­ют­ся так­же охо­той, ры­бо­лов­ст­вом, со­би­ра­тель­ст­вом. Ре­мёс­ла: куз­не­че­ст­во, гон­чар­ст­во, ко­же­вен­ное, пле­те­ние. У боль­шин­ст­ва нилотов (тур­ка­на, ма­саи, нан­ди, ну­эр, дин­ка и др.) со­хра­ня­ет­ся тра­диционная, со­ци­аль­но-по­ли­тическая и во­енная ор­га­ни­за­ция, ос­но­ван­ная на сис­те­ме воз­рас­тных клас­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)