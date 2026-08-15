Нил Со́рский

Нил Со́рский (ок. 1433–1508) — святой Русской Православной церкви, основатель Нило-­Сорской пустыни, идеолог скитского подвижничества, автор ряда богословских сочинений.

Точное происхождение Н. С. не установлено. Его братом, вероятно, был А. Ф. Майко — дьяк 2‑й половины XV — начала XVI в. Будучи монахом Кирилло-­Белозерского монастыря , несколько лет жил в монастырях на Афоне, где подвергся влиянию исихазма. По возвращении на Русь основал монашеский скит на р. Сора. Пользовался высоким авторитетом в церковной среде. В основе взглядов — аскетизм и сосредоточенность на внутреннем духовном мире. Н. С. принимал участие в религиозной полемике. Участник соборов 1490 и 1503. Выступал за «нестяжание» как норму монастырской жизни. Учение Н. С. положено в основу идеологии нестяжательства. Ученики Н. С.: Иннокентий Комельский, Вассиан Косой, Гурий Тушин. Канонизирован в середине XVII в.

Лит. : Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подг. Г. М. Прохоров. СПб., 2012; Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003. М. М. Бенцианов.